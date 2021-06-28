Ценообразование на алмазы: выучите уроки истории, иначе история повторится

Автор: Ричард Четвоуд (Richard Chetwode)

(Nothern Miner) - Рост цен на алмазное сырье за ​​первые (почти) шесть месяцев этого года был впечатляющим. Так почему же инвесторы не тропятся приобретать алмазные акции? Журнал Northern Miner спросил мое мнение ... Раньше они очень сильно обожглись на компаниях, дающих излишне оптимистичные прогнозы. Пусть покупатель будет осмотрителен! (Caveat Emptor!)

Неожиданно алмазы снова стали представлять интерес. Сокращение производства алмазов в прошлом году, связанное со значительным сокращением мощностей по производству бриллиантов в Индии (крупнейшем центре огранки бриллиантов) в результате пандемии и на фоне сохраняющегося высокого розничного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, привело к распродаже складских запасов алмазного сырья и бриллиантов на миллиарды долларов, которые скопились в средней части алмазопровода - мидстриме. Нет новых очевидных источников предложения, хотя спрос продолжает оставаться высоким, и впервые за довольно большое время цены на алмазы и бриллианты сильно растут.

Так почему же волна первых инвесторов не хлынет приобретать алмазные акции? Почему в барах на Бэй-стрит не идут разговоры о новых инвестициях в алмазы и бриллианты? Всего пять лет назад совокупная рыночная капитализация крупных канадских алмазодобывающих компаний - Dominion Diamond Mines, Mountain Province Diamonds и Stornoway Diamonds - составляла $2,8 млрд. Ответ таков: хотя алмазы могли быть «лучшими друзьями девушки» для Мэрилин Монро, если бы вы были инвестором в секторе добычи алмазов, то было бы совсем не весело, а в действительности для многих это превратилось в кошмар. Что упустили инвесторы? Это невероятно важный вопрос, на который нужно ответить, если они не собираются снова повторить ту же самую ошибку.

Первый аспект - макроэкономический, на который инвестор не мог повлиять. С середины 2011 года до середины прошлого года мы находились на «медвежьем» рынке цен на алмазы и бриллианты. Но с августа прошлого года цены на бриллианты выросли примерно на 12% и, по многим оценкам, продолжают расти. Алмазный бизнес - сложный; рынку не хватает прозрачности, рудные тела неоднородны, а цены на алмазное сырье непрозрачны, поэтому ценообразование должно быть точнее, чем практически в любом другом секторе ресурсов. Этого не произошло.

Как так? Что ж, возьмем золотую отрасль. Цена на золото 9 июня составляла около $1 890 за унцию. Сколько вы знаете золотодобывающих компаний, которые сегодня оценивали бы новый проект, используя долгосрочную цену в размере $1 890 за унцию? Таких нет, насколько я знаю. Большинство из них будет использовать цену от $1 300 до $1 600 за унцию. Цена на медь 9 июня составляла около $9 980 за тонну. Означает ли это, что многие медедобывающие компании, проводящие сегодня оценку нового проекта, будут использовать цену $9 980 за тонну для своих долгосрочных ценовых прогнозов? Думаю, нет. Большинство из них будет использовать цену от $6 000 до $7 000 за тонну. И они не повышают фьючерсные цены в реальном выражении, однако это делает месторождение более привлекательным. Почему? Я сомневаюсь, что многие инвесторы согласятся с этим.

Так что же такого в алмазах и бриллиантах, что никто не задается вопросом, когда алмазодобывающая компания использует спотовую цену на алмазы в качестве основы для оценки нового проекта (особенно когда так много компаний допустили ошибки)? Почему никто не ставит под сомнение алмазодобывающую компанию, когда она повышает фьючерсные цены на алмазы в реальном выражении, чтобы оправдать новый проект? Цены на алмазы и бриллианты не всегда растут. На самом деле они часто падают. Поднимите фьючерсные цены на цветные металлы или золото на многие сейчас нерентабельные месторождения на 2-4% в реальном выражении, и у меня мало сомнений, что вы сможете сделать их экономичными. Но ценой какого риска? В течение экономического цикла цены на алмазы и бриллианты могут повышаться или понижаться на целых 50%, но не существует исторических прецедентов использования реальных растущих цен в долгосрочной перспективе, если только вы не выбираете тщательно дату начала, которая соответствовала бы вашей картине. И повышение цен на алмазы на 2,5% в год уже учитывается в оценке роста цен на алмазы на 28% за 10 лет - так что с учетом вознаграждения за риск, это большой потенциал роста, который уже учтен в цене.

Пример: еще в 2011 году компания Stornoway Diamonds прогнозировала среднюю цену на алмазы в размере $182 за карат при чистой приведенной стоимости алмазного рудника Ренард (Renard) в размере $391 млн. В 2014 году эта прогнозная цена повысилась до $190. В июле того же года Orion Mine Finance и Caisse de Depot предоставили финансирование в размере $250 млн в обмен на 20% алмазов по цене $56 за карат. То есть, они будут платить $56 за каждый карат, который они смогут продать за $190. К 2016 году прогнозируемая чистая приведенная стоимость выросла до $974 млн, а фьючерсные цены на алмазы в реальном выражении будут повышаться на 2,5% в год. На первой продаже в ноябре 2016 года Stornoway объявила, что достигла цены $195 за карат, но добавила, что не продала часть более дешевых товаров. Ситуация не могла быть лучше. В 2017 финансовом году они достигли $85 за карат. Почему? Они добыли меньше крупных алмазов, чем ожидали, и в том объеме, который они все-таки добыли, был неожиданный уровень мелочи. Но дело не в этом. Они использовали то, что они считали спотовой ценой на алмазы, а затем повысили ее. Проще говоря, исходя из своих запасов полезных ископаемых в 17,9 млн каратов в то время, это разница в поступлениях (с использованием не повышенных фьючерсных цен на алмазы) в размере $1,8 млрд. Это меняет ситуацию. В 2011 году был максимум $1,60 на акцию, а к концу 2019 года (до пандемии) акции торговались примерно по 2 цента.

Другой пример: в 2013 году Dominion Diamond приобрела контрольный пакет акций алмазного рудника Экати (Ekati) за $553 млн. Основой сделки стала трубка Мизери Мэйн (Misery Main) (содержание 4 карата на тонну). На момент покупки, исходя из прейскуранта BHP, алмазы с месторождения Мизери стоили $112 за карат, то есть, рудное тело стоило целых $448 за тонну. Основываясь на прейскуранте Dominion Diamond в феврале 2016 года, эти алмазы были повторно оценены по $75 за карат, а годом позже цены были снижены до $63 за карат (на эквивалентной основе). Несложные расчеты показывают, что ожидаемые поступления в размере $588 млн (и это без повышения фьючерсных цен на алмазы) растаяли как дым. Почему? Рынок этих видов алмазов сократился. Возможно, это было непредвиденным обстоятельством, но очень трудно оправдать то, почему и компания, и многие аналитики по-прежнему повышали фьючерсные цены на алмазы на 2,5% в год. Если применить финансовую модель, представленную на Экати, согласно требованиям 43-101 за март 2015 года, используя темп повышения цены на алмазы в реальном выражении на 2,5%, стоимость Экати составила $1,5 млрд. Отличная покупка! Но если не повышать цены на алмазы, то цифра упадет до $890 млн. Попытайтесь заставить цифры работать на трубку Джей (Jay Pipe) без повышения цен на алмазы. Они не будут. Акционеры Dominion были частично спасены в 2017 году благодаря предложению частной компании в США, ранее не имевшей опыта работы с алмазами. В начале прошлого года Dominion была передана во внешнее управление, и держатели облигаций, предоставившие финансирование, потеряли почти все.

Я мог бы продолжить разговор о ценообразовании на алмазы и повышении фьючерсных цен на алмазы, а также о влиянии на другие (не только канадские) алмазодобывающие компании, но, надеюсь, суть ясна. Не повышайте фьючерсные цены на алмазы и будьте осторожны при оценке алмазов. Если цены на алмазы и бриллианты продолжат рост (что вполне возможно), вы окажетесь в очень хорошем положении, а если нет, то, проявляя осторожность, гораздо больше вероятность того, что вы сохраните свои деньги.

Что касается ценообразования на алмазное сырье, пусть покупатель будет очень осмотрителен.

Ричард Четвоуд руководит консультационной фирмой, связанной с алмазной отраслью. Он также является председателем намибийской алмазодобывающей компании Trustco Resources, председателем консультативного совета австралийской технологической компании Fine Arts Bourse, а также консультирует ряд алмазных (и других) компаний. В этой статье он выражает свои собственные мнения.