О фальсификации алмазной истории

Вышел в свет очередной выпуск журнала Лондонского геологического общества «GEOLOGICAL SOCIETY - SPECIAL PUBLICATION» (vol. 506, 2021). Номер посвящен женщинам, сыгравшим в истории геологической науки выдающуюся роль, и содержит весьма пространную статью под заголовком «Women at the dawn of diamond discovery in Siberia or how two women discovered the Siberian diamond province» («Женщины на заре открытия алмазов в Сибири или как две женщины открыли сибирскую алмазную провинцию»). Полный текст публикации доступен по ссылке https://sp.lyellcollection.org/content/specpubgsl/506/1/261.full.pdf.

У статьи два автора: Ekaterina S. Kiseeva и Rishat N. Yuzmukhametov. Первая позиционируется в качестве сотрудника Оксфордского университета, второй представляет Западно-Якутский филиал Академии наук Республики Саха (Якутия). Работы госпожи Е. Кисеевой по алмазной истории мне ранее не встречались, а Р. Юзмухаметов, безусловно, является ведущим российским историком в этой области, перу которого принадлежит множество публикаций, в том числе несколько монографий. Причем с алмазной темой Юзмухаметов знаком не только как академический исследователь – в прошлом он функционер АЛРОСА, а ныне глава алмазодобывающего Мирнинского района РС(Я), избранный от партии «Единая Россия».

Рассматриваемая работа посвящена судьбам двух первооткрывателей якутских алмазов - Л. Попугаевой и Н. Сарсадских и, в основном, является компиляцией фактов из многих десятков публикаций о жизни и деятельности этих выдающихся представителей советской геологической науки. Никаких новых сведений она не содержит, и на первый взгляд является добротным мемориальным текстом, предназначенным для решения сугубо просветительских задач: «…насколько известно авторам, статей, посвященных открытию Сибирского кимберлитового поля, на английском языке нет. Одна из целей этого исследования - раскрыть эту историю англоязычным читателям. Другая цель - отметить и признать большой вклад женщин в такую сложную профессию, как геология в Советском Союзе».

Однако хорошо известную (в значительной степени – стараниями Юзмухаметова) историю Попугаевой и Сарсадских авторы погружают в весьма своеобразный контекст, который заслуживает пристального внимания и анализа в виду явно ошибочных базовых посылок.

Начнем с более чем странного утверждения: «Алмазы широко использовались в промышленности Российской Империи с девятнадцатого века». Конечно, Фаберже и Болин радовали своих клиентов бриллиантовыми украшениями, но вряд ли это обстоятельство можно оценивать как широкое применение алмазов в российской промышленности. Вообще начало массового использование технических алмазов в промышленности – это 1930-е годы, это машиностроение, прежде всего – двигателестроение, которого в XIX веке в России просто не было.

Но отпустив весьма сомнительный комплимент достижениям Российской Империи, авторы прибегают уже к прямой подтасовке: «До 1938 года СССР импортировал алмазы по цене более двух миллионов рублей в год, и это покрывало лишь около 50% потребностей страны. Перед Второй мировой войной СССР потреблял около 23 000 каратов в год».

На самом деле фактическое потребление технических алмазов в СССР перед войной составляло1:

Согласимся, странный способ просвещать англоязычного читателя, занижая данные на порядок. Цифры в приведенной таблице взяты из доклада Наркома тяжелого машиностроения В. Малышева Председателю экономического совета при СНК СССР А. Микояну. В этом докладе Малышев указал, что «импорт алмазов производится в основном из Англии (южно-африканские алмазы) и частично из Голландии», а основными потребителями являются наркоматы авиационной промышленности и среднего машиностроения. Заводы именно этих наркоматов выпускали двигатели внутреннего сгорания для самолетов, танков, автомобилей, и план по этой продукции строго выполнялся. А под этот план и осуществлялись закупки алмазов по импорту, столько, сколько было нужно. Поэтому утверждение Кисеевой и Юзмухаметова о том, что импорт покрывал только 50% потребности в алмазах просто противоречит здравому смыслу. Как это понимать? Остальная потребность как удовлетворялась? Половину цилиндров в двигателе хонингуем алмазными брусками, а другую половину – чем? Пальцем что ли? Конечно, в СССР были популярны стихи: «Гвозди бы делать из этих людей…» и прочие мифологемы о твердости характера строителей коммунизма. Но художественный образ имеет мало общего с технологией.

Далее текст Кисеевой и Юзмухаметова плавно переходит в старую добрую сказку: «Если во время Второй мировой войны Великобритания продала СССР примерно 2800 карат технических алмазов (по цене 1 фунт стерлингов за 2 карата) в виде военной помощи, то с началом «холодной войны» эта помощь перестала осуществляться. Единственным оставшимся способом получения алмазов была рыночная цена, которая была слишком изнурительной с финансовой точки зрения для страны, опустошенной Второй мировой войной. В результате в 1946 году бывший руководитель Уральской алмазной экспедиции М. Ф. Шестопалов написал письмо Сталину, в котором обозначил три основные цели алмазной отрасли:

1. В ближайшее время прекратить ввоз алмазов в СССР;

2. Создать Алмазный трест и расширить разведку на несколько территорий в пределах СССР;

3. Нацеливаться на все районы страны, где раньше находили алмазы;

Менее чем через месяц Сталин пригласил Шестопалова в Кремль и одобрил его предложение».

Здесь все чудесно! Начиная с того, что поставки технических алмазов по ленд-лизу составили 1 206 000 фунтов стерлингов, или 2 412 000 карат (газета «Правда» от 11.06.1944 г.). Так что если в предыдущем примере наши «просветители англоязычного читателя» ошиблись «всего лишь» на порядок, то здесь уже – на три порядка! На этом фоне переход к приключениям легендарного алмазного удальца Шестопалова представляется вполне закономерным. А что бы этот анекдот выглядел убедительным, следует ссылка на статью Юзмухаметова «Расширение работ по поиску алмазов в СССР в послевоенные годы. 1946 – 1950 гг.», опубликованную в журнале «Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 1 (17)».

Пройдем по этой ссылке и прочтем следующий пассаж: «Как известно, И.В. Сталин, получив это письмо, пригласил М.Ф. Шестопалова в Кремль на специальное совещание при Совете Министров СССР, где поддержал предложения бывшего начальника Уральской алмазной экспедиции». Итак, проверенный источник по имени «Как известно». Кому известно? От кого известно? Из каких документов известно? Тишина…

Нам вот известно, что 16 июля 1946 года Министр государственного контроля СССР Л. Мехлис подписал приказ № 620, на основании которого Шестопалов был отстранен от всех должностей как обвиняемый в превышении должностных полномочий, воровстве и саботаже и привлечен к судебной ответственности. А непосредственный руководитель Шестопалова, тов. П. Ломако (глава Минцветмета), требовал его за такие шутки как можно быстрее расстрелять2. И на «специальном совещании» в Кремле никакого Шестопалова не было. Микоян был, Круглов (МВД) был, Архипов (Минцветмет) был, Малышев (Мингео) был… Шестопалова не было, он у следователя на Урале сидел. И никакие положения из письма Шестопалова в постановление Совмина «О развитии отечественной алмазной промышленности» от 07.09.1946 г., подписанное Сталиным, не вошли. Вот это все известно, на основании архивных документов, которые мы публикуем с 2018 года! Но в 2021 году в престижном британском журнале, просвещая англоязычного читателя, российские историки подсовывают ему несвежий анекдот от надежного источника по имени «как известно».

А дальше - еще веселее! Для британцев, конечно. «К началу 1950-х годов аллювиальные алмазы были обнаружены на большой территории в Сибири между реками Енисей и Лена, и ряд московских и ленинградских научно-исследовательских институтов получили задание расширить разведку алмазов в этом регионе. Это совпало с новым эмбарго, которое в 1950 году США ввели на торговлю алмазами со всеми странами социалистического блока, не оставив СССР иного выхода, кроме как ускорить разведку».

Вот оно как! Ввели, стало быть, проклятые пиндосы эмбарго! Неужели эту ценную информацию опять сообщил источник «как известно»!? Вновь заглянем в уже упомянутую статью Юзмухаметова: «И действительно, в 1950 г. США ввели эмбарго на поставку технических алмазов СССР и всем странам социалистической ориентации». И здесь уже есть ссылка на вполне солидного автора: Джон Тихоцкий, исследование Тихоокеанского университета Аляски под названием «Алмазная колония России: Республика Саха (Якутия)», Якутск, 2001, стр. 114. Авторитетней некуда, придется признать факт эмбарго? Но не поленимся, откроем эту самую стр. 114 и увидим, что John Tichotsky утверждает, что в 1950 году США объявили Советскому блоку эмбарго на технические алмазы и это обстоятельство якобы ускорило создание советской алмазной промышленности. А в качестве «доказательства» этого тезиса Tichotsky приводит мнение советского эксперта, который горько сетует на монополизм… Англии на мировом алмазном рынке. Вот он, источник уверенности Юзмухаметова в пресловутом эмбарго!

Ну как вам логика американского коллеги? Если мировое производство и продажа алмазов являются монополией Англии, то каким же образом эмбарго вводится со стороны США!? США не добывают ни единого карата и являются чистым импортером технических алмазов – какое к чертям эмбарго, оно же в принципе невозможно!? Но где формальная логика и где корифеи алмазной истории…

На самом деле никакого алмазного эмбарго в годы «холодной войны» не было. В 1951-1953 годы СССР закупил в Англии огромные партии технических алмазов, эти поставки на порядок превышали довоенные и по деньгам и по каратам. В результате в Гохране были созданы запасы для промышленности на 6-15 лет вперед по разным категориям алмазов3. Что, кстати, полностью исключает мотив интенсификации геологической разведки на алмазы в интересах промышленности. И эти факты подтверждаются архивными документами, которые мы также неоднократно публиковали с 2018 года.

Можно найти еще немало выразительных примеров игнорирования авторами рассматриваемой работы новых данных, раскрывающих подлинные мотивы создания и развития алмазной промышленности в СССР, но уже приведенных вполне достаточно для понимания ложности исторического контекста, в который помещены герои публикации. Вместо подлинной истории навязывается старая отраслевая легенда, «украшенная» мифами, отштампованными советской цензурой еще в середине ХХ века. В результате под стоны о трудной судьбе первооткрывательниц якутских алмазов, авторы старательно формируют у «англоязычного читателя» совершенно искаженное, причем, очевидно, сознательно искаженное, представление об истории советской алмазной отрасли, в том числе о существенных моментах советско-британского взаимодействия в этой сфере. Зачем? Я не знаю ответа на этот вопрос, но хотел бы заметить, что партия «Единая Россия», выдвиженцем которой является Юзмухаметов, постоянно декларирует необходимость «борьбы с фальсификацией истории». Если эта «борьба с фальсификацией истории» напоминает рассматриваемый труд, то истории остается только выразить соболезнования.





Сергей Горяинов, Rough&Polished





1 ГАРФ. Ф.5446. О.24а. Д.965. Л.2,3.

2 ГАРФ. Ф.5446. О. 48а. Д.825. Л.74.

3 ГАРФ. Ф.5446. О.86а. Д.1113. Л.2-3.