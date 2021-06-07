На пути к справедливой и устойчивой системе поставок алмазов

Автор: Яаков Алмор (Ya’akov Almor)

Согласно сообщениям, поступающим с американского оптового и розничного рынка, в последние месяцы товары там улетали с полок. Эти сообщения были подтверждены компанией Bain & Co., которая в мае обновила свои предыдущие прогнозы по восстановлению рынка бриллиантов и ювелирных изделий с ними, предложив гораздо более оптимистичный сценарий: рынок уже возвращается к полному восстановлению, а это означает, что нам не нужно ждать 2022 года, пока наша отрасль не восстановится до уровней, существовавших до 2019 года!

Несмотря на рост продаж бриллиантов, особенно больших размеров, многие розничные торговцы - мелкие и крупные - все еще не решаются вкладывать значительные средства в покупку бриллиантов и пополнение своих товарных запасов. Количество запросов на товары, передаваемые на консигнацию, растет. Откровенно говоря, это снова ведет в тупик производителей бриллиантов, импортеров и оптовиков. И снова, как и до наступления «очередной нормальности», мидстрим остается с носом.

Что это значит?

Производители бриллиантов, покупающие алмазное сырье, независимо от того, являются ли они сайтхолдерами, основными клиентами или «победителями» тендеров и аукционов, обязаны рассчитываться деньгами при доставке им продукции.

Во время пандемии Covid-19 мировая добыча и производство алмазного сырья значительно замедлились, что привело к сокращению рынка алмазного сырья. Следовательно, цены на алмазное сырье растут, поскольку его стало меньше и спрос на бриллианты повысился. Это ведет к тому, что растущий спрос на бриллианты в США и Китае толкает цены на них вверх.

Вы бы сказали, что все в порядке, правда? Ситуация улучшается, и рынок снова нормализуется.

Простодушному наблюдателю это действительно может показаться так. Но если мы присмотримся внимательнее, мы увидим значительные внутренние изменения в цепочке поставок алмазов. Эти изменения сделали положение производителей бриллиантов более опасным. Вот почему:

1. Рынок алмазного сырья продолжает работать «только за деньги». 2. В последние годы один банк за другим уходили из алмазной отрасли. Отсутствие вариантов финансирования стало препятствием для многих производителей бриллиантов в плане потенциала роста и расширения. 3. Ожидается, что производители, трейдеры и оптовые торговцы будут продолжать действовать так, как они делали это раньше, и облегчать движение денежных потоков своих поставщиков и клиентов, то есть платить деньгами за алмазное сырье и предоставлять товары покупателям на условиях консигнации, а также предлагать особые условия кредитования.

В сегодняшней «очередной нормальности» эти бизнес-модели больше не являются устойчивыми! Вот почему:

1. Поставщики алмазного сырья должны прийти и взять на себя ответственность, о которой они открыто заявляли, особенно во время пандемии. Им нужно вкладывать свои деньги в то, о чем они говорят, и предлагать производителям бриллиантов подходящие условия оплаты закупаемого алмазного сырья. 2. Аналитики в восторге от сокращения долга отрасли и способности производителей бриллиантов и трейдеров к «самофинансированию». Но, хотя комплименты здесь приветствуются, в результате уровень финансового риска отдельных компаний поднялся до беспрецедентной высоты.

И ни один из игроков в системе поставок алмазов не согласился разделить этот риск. Это нужно изменить. 3. В этой «очередной нормальности» не только производители алмазного сырья должны взять на себя ответственность, но и сектор розничной торговли. Консигнационные товары скоро уйдут в прошлое. Напротив, прочные отношения между покупателем и поставщиком, основанные на доверии, глубоком знании о состоянии бизнеса и моделях бизнеса друг друга, а также соглашения о платежных структурах принесут такие же, если не лучшие результаты. Покупатели будут старательно уточнять свои потребности, а продавцы сделают все, чтобы снизить свои риски и доставлять клиентам индивидуализированные заказы.

В Израиле сняты практически все ограничения на общественную жизнь.

В Европе, где темпы вакцинации были намного медленнее, жизнь также возвращается. Бельгия все еще не выбралась из трудностей, но и там дела быстро поправляются.

В США президент Байден перевыполнил свое обещание вакцинировать более 100 млн американцев к 1 июня. В результате ограничения постепенно снимаются. Розничные продажи, особенно предметов роскоши, растут, поскольку потребители, «вознаграждая себя за воздержание», тратят деньги, которые они не использовали для путешествий и других видов досуга.

Лишь недавно пандемия нанесла Индии - ведущей стране по производству бриллиантов - еще один трагический удар. В Гуджарате производство бриллиантов по-прежнему серьезно нарушено. Беспрецедентное количество огранщиков алмазов потеряли работу, и перспективы их возвращения к работе невелики. В целом розничные рынки Индии находятся в упадке.

В этой «очередной нормальности» пандемия в той или иной форме никуда не денется. Это требует нового мышления.

Одно стало кристально ясно: в этом мы все вместе. Это означает, что мы должны вместе взять на себя ответственность за здоровье наших систем поставок, делая это справедливым и устойчивым образом.