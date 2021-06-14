Спрос на алмазы между кризисом COVID-19 в Индии и отложенным спросом на путешествия

Основной статистикой для экспертов рынка алмазов в апреле-мае были данные о числе заражений COVID-19 в Индии. Ограничения деятельности индийских огранщиков могли оказать давление на спрос, став решающим триггером для торможения рынка, тем более во время его традиционной сезонной слабости.

Продажи крупнейших поставщиков АЛРОСА и De Beers после роста в первые два месяца этого года уже в марте были ниже исторических уровней для этого периода на 26% и 15% соответственно. Причиной этого является структурное сокращение добывающих мощностей, в ходе которого поставки алмазов в этом году снизятся на 20% к 2019 году.

Спрос при этом остается на высоком уровне, так как запасы midstream не переполнялись благодаря потребности в бриллиантах у ритейла, переживающего нашествие покупателей на волне восстановления экономики. Как следствие, цены на алмазы выросли с начала года на 9%. Рост цен может продолжиться, считает АЛРОСА, анализируя поведение своих клиентов, которые выбирают максимальные аллокации и авансируют будущие поставки.

Но не исключен и вариант, при котором цены выйдут на плато во второй половине года, после того как баланс спроса и предложения нормализуется. Правда, по мнению АЛРОСА, это не будет следствием нынешних проблем в Индии, тем более что показатели заражений в этой стране пошли в конце мая на спад. Скорее рынок алмазов сделает передышку под влиянием отложенного спроса на путешествия, рестораны и кинотеатры, который нарастает с полноценным открытием экономики, симптомы чего уже чувствовались в марте-апреле.

АПРЕЛЬСКАЯ СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗ BAIN

Данные апрельской статистики свидетельствуют о том, что аппетит огранщиков пока не снизился, хотя есть основания полагать, что последствия ситуации с коронавирусом в Индии проявятся в мае.

В апреле импорт алмазного сырья в Индию вырос не только к данным аналогичного периода 2019 года (в 2020 году импорт не осуществлялся из-за пандемии), но и к марту текущего года. По сравнению с мартом 2021 года поставки алмазов выросли на 21% (до $1,69 млрд). Экспорт бриллиантов из Индии в апреле был на рекордном уровне за два года ($2,25 млрд), что на 37% выше данных апреля 2019 года.

Импорт алмазного сырья в Бельгию в апреле 2021 года составил $932,75 млн, что на 5% выше данных марта и на 13% выше уровня апреля 2019 года. Рост обусловлен сильными продажами ювелирных изделий на ключевых рынках.

Для продаж ювелирных изделий в США апрель стал четвертым подряд месяцем роста: к апрелю 2019 года они выросли на 14%, к данным годичной давности на 255%, свидетельствуют данные отчета Mastercard SpendingPulse. Онлайн-продажи также выросли к данным апреля прошлого года несмотря на то, что тогда был отмечен рекордный рост e-commerce. Впрочем, по оценкам National Retail Federation (NRF), апрельские продажи в США в категории одежды и аксессуаров (включая украшения), упали на 5% к марту, когда был зафиксирован пик расходов по стимулирующим чекам. Тем не менее, NRF ожидает, что продажи останутся на высоком уровне летом, поскольку все большее число потребителей вакцинируется и начинает возвращаться к работе.

Продажи ювелирных изделий и часов в Китае в апреле оказались на 31% выше уровня 2019 года (и на 64% выше, чем годом ранее), что вызвано дальнейшим восстановлением экономики и доверия потребителей.

Мировые продажи предметов роскоши смогут вернуться к допандемическому уровню уже в этом году, опираясь на неожиданно раннее восстановление экономики США и сильный рост Китая, прогнозирует Bain. В первом квартале 2021 года выручка от продажи luxury уже опередила данные 2019 года на 1%, в основном за счет роста внутренних расходов на предметы роскоши в Китае. С вероятностью 30%, как оценивает Bain, рынок продолжит расти в течение года. Тем не менее, более вероятен сценарий, при котором на первый квартал придется пик роста в этом году, а затем потребление luxury замедлится из-за охлаждения динамики внутри ключевых рынков и все еще ограниченного туризма.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА COVID-19 В ИНДИИ

Фундаментальные основы рынка выглядят очень сильно, но дальнейшая активность midstream сейчас находятся под угрозой, учитывая ухудшение ситуации с COVID-19 в Индии, следует из опубликованного в начале мая обзора «ВТБ Капитала». Индийский гранильный сектор не закрывался во время новых ограничений в стране, однако предприятиям отрасли пришлось в апреле сократить мощности на 10-50%, в основном пострадали производители мелких бриллиантов. Огранщики основного индийского округа Сурат отметили массовый отток рабочих, который также может негативно повлиять на производство бриллиантов в ближайшем будущем. Основная алмазная биржа Индии, Bharat Diamond Bourse, в апреле была закрыта, но затем продолжила работу с ограничениями.

С наступлением второй волны COVID-19 в Индии участники отрасли оптимизировали свои мощности и приняли строгие профилактические меры, сообщил 18 мая заместитель гендиректора АЛРОСА Алексей Филипповский. «Карантин не введен, и, если индийские огранщики предпримут все необходимые меры по борьбе с распространением COVID-19, не будет никаких новых ограничений для работы их мощностей», - сказал он.

Сейчас в индустрии загружены 70-80% мощностей, уточнил Филипповский.

Этого достаточно, чтобы переработать все алмазы, поступающие от добывающих компаний, ведь общий объем предложения алмазного сырья после пандемии снизился. «В четвертом квартале 2020 года – первом квартале 2021 года, когда большинство поставщиков активно сокращало запасы, midstream смог обработать все эти объемы, несмотря на действующие антиковидные ограничения. Поэтому нет оснований полагать, что сейчас в midstream образуются пробки (bottleneck)», - считает топ-менеджер АЛРОСА.

ПРОДАЖИ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ

Как следствие, АЛРОСА не ожидает снижения своих продаж, вызванного влиянием вспышки коронавируса на индийскую огранку.

В апреле АЛРОСА увеличила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции на 12% к марту, до $401 млн (из них алмазы - $383 млн). Результаты были поддержаны успешными аукционами по высококачественному алмазному сырью, а также сильными продажами бриллиантов, прошедшими на фоне устойчивого высокого спроса на ювелирную продукцию на основных рынках.

Между тем, продажи De Beers в ходе четвертого цикла торговли с 3 по 18 мая оказались на 34% ниже средних исторических значений для этого период. Компания реализовала продукцию на общую сумму $380 млн, что на 15% ниже предыдущего торгового цикла ($450 млн).

"Мы по-прежнему наблюдаем устойчивый спрос на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках США и Китая. Однако масштабы второй волны COVID-19 в Индии, где обрабатывается большинство мировых алмазов, привели к сокращению производственных мощностей и, как следствие, снижению спроса на алмазное сырье в то время, когда закупки midstream и так замедляются", - заявил глава De Beers Брюс Кливер.

По оценкам Rapaport, снижение продаж De Beers вызвано ограниченным предложением алмазов после сильного сокращения запасов в январе-марте и ситуацией с коронавирусом в Индии. При этом, цены в мае остались неизменными, считает Rapaport.

Сокращение было вполне ожидаемым, учитывая сезонность торговли и ситуацию с распространением COVID-19 в Индии, и потенциально может дать представление о майских результатах продаж АЛРОСА, полагает BCS.

Несмотря на низкий результат De Beers, в случае скорого снижения числа заражений COVID-19 в Индии, пополнение запасов midstream и ограниченное предложение алмазного сырья могут стать триггером для нового повышения цен на алмазы, считает «ВТБ Капитал».

НОВЫЙ РОСТ ЦЕН

Цены на алмазы, поднявшись с начала года на 9%, могут расти и дальше, так как спрос остается устойчивым, а запасы ограничены, полагает Филипповский.

«Рынок находится в состоянии структурного дисбаланса, поставки ограничены, сократившись по меньшей мере на 20% к 2019 году. В то же время спрос продолжает превосходить наши ожидания. Единственный путь для того, чтобы соотнести спрос и предложение – это повышение цен. Я думаю, еще есть пространство для продолжения значительного роста цен на алмазы, который мы наблюдали в четвертом квартале прошлого – первом квартале нынешнего года», - говорит он.

Добыча алмазов при этом остается низкой. В первом квартале глобальная добыча алмазов упала на 22%, до 24 млн карат, что вызвано приостановкой добычи на Ekati, закрытием Argyle в начале года и 6-7%-ным сокращением производства основными алмазодобытчиками.

Даже относительно агрессивное повышение цен, которое предприняли алмазодобытчики в течение последних 6 месяцев, рынок принимал на удивление спокойно, отмечает Филипповский. Клиенты АЛРОСА предпочитали выбирать 100% своих максимальных аллокаций, хотя компания разрешала полностью отказаться от закупок.

ПРЕДОПЛАТЫ И СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ЛИ СПРОС

Более того, большая часть клиентов вносила предоплату за будущие поставки, что является довольно необычным. «Покупатели готовы делать значительные предоплаты, чтобы обеспечить поставки алмазов в будущем. Начавшись в четвертом квартале прошлого года, это явление продолжилось и даже усилилось в первом квартале 2021 года. Большинство огранщиков и трейдеров на фоне дефицита товара на рынке обеспокоены тем, что могут не исполнить все заказы ритейлеров. Используя предоплаты, они хотят увеличить свою долю пирога», - пояснил замгендиректора АЛРОСА.

К концу марта предоплаты на поставку алмазов в апреле-мае оценивались в 21 млрд рублей (около $280 млн).

Если рынок продолжит расти и спрос будет опережать предложение, предоплаты могут продолжиться и в 2022 году, прогнозирует Филипповский.

По оценке АЛРОСА, сильный спрос не носит спекулятивного характера. «Судя по нашей коммуникации с огранщиками, midstream учел уроки 2018 и 2019 гг и не собирается накапливать алмазы в запасах», - считает топ-менеджер АЛРОСА. В свою очередь «мэйджеры» ориентируются на удовлетворение реального подтвержденного спроса, чтобы предотвратить затоваривание и волатильность цен.

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС НА ПУТЕШЕСТВИЯ

Другим риском для рынка алмазов остается отток средств из ювелирных изделий в другие сферы luxury, в первую очередь путешествия, с полноценным открытием экономики. В апреле американские потребители в основном тратили деньги в сферах, столкнувшихся ранее с пандемийными ограничениями, особенно в ресторанах, причем рост расходов в ресторанах бьет рекорды второй месяц подряд, следует из исследования Mastercard.

Как только границы откроются, и потребители станут путешествовать, рынок алмазов и выйдет на плато, признает Филипповский из АЛРОСА. «Вопрос, когда это случится. Изначально мы думали, что это произойдет в апреле-мае, но, как мы видим, до этого достаточно далеко», - говорит он.

Умеренное восстановление туристической активности, которое уже происходит, не отразилось на покупательских настроениях в midstream, который получает большое количество заказов от ритейла, считает топ-менеджер.

Игорь Лейкин для Rough&Polished