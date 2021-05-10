Pandora Brilliance: этика или выгода?

В начале мая компания Pandora, один из крупнейших в мире производителей ювелирных изделий, представляя свою новую коллекцию украшений с лабораторными бриллиантами Pandora Brilliance, заявила, что больше не будет использовать природные бриллианты. Этот шаг и заявление компании, в котором лабораторные бриллианты позиционировались как этический выбор по сравнению с природными бриллиантами, вызвали широкий отклик в профессиональной среде и в средствах массовой информации. Ряд организаций отрасли природных бриллиантов назвали изложение компанией Pandora своей позиции ложным и вводящим в заблуждение и попросили ее исправить свое заявление, в то время как в СМИ появилась целая палитра комментариев на сей счет. Со своей стороны, Rough&Polished предлагает читателям ознакомиться с мнением экспертов Сергея Горяинова и Ричарда Четвоуда.

Ящик Пандоры

«Почему Pandora решилась на такой радикальный шаг? – пишет Сергей Горяинов. - Оставим в стороне рассуждения об экологичности и этичности синтетических бриллиантов – это на самом деле не причина, это инструмент, с помощью которого создается информационная оболочка, позволяющая выбить с рынка «природного» конкурента. А настоящую причину Alexander Lacik, CEO Pandora, вполне откровенно пояснил в интервью Bloomberg: «Pandora также подчеркнула, что цена является соображением, лежащим в основе ее решения. Лабораторные камни стоят около трети от стоимости природных, и этот переход сделает ювелирные изделия с бриллиантами доступными для большего числа потребителей».

Ящик Пандоры, полный проблем?

«Компания Pandora объявила о переходе с природных бриллиантов на бриллианты, выращенные в лаборатории в своих ювелирных изделиях, - пишет Ричард Четвоуд. - Возможно, больше всего от этого выиграют держатели акций в американских и европейских компаниях-поставщиках лабораторных алмазов и бриллиантов. Но, хотя раньше Pandora с удовольствием продавала природные бриллианты, теперь она намекает, что с ними что-то не так. Кто больше всего от этого проиграет? Десятки тысяч людей в развивающемся мире, которые полагаются на отрасль природных алмазов. В самом деле?! Кто-то должен предупредить потребителя поколения Z!».