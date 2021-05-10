Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

Сегодня

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

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26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Pandora Brilliance: этика или выгода?

Сегодня
Аналитика

В начале мая компания Pandora, один из крупнейших в мире производителей ювелирных изделий, представляя свою новую коллекцию украшений с лабораторными бриллиантами Pandora Brilliance, заявила, что больше не будет использовать природные бриллианты. Этот шаг и заявление компании, в котором лабораторные бриллианты позиционировались как этический выбор по сравнению с природными бриллиантами, вызвали широкий отклик в профессиональной среде и в средствах массовой информации. Ряд организаций отрасли природных бриллиантов назвали изложение компанией Pandora своей позиции ложным и вводящим в заблуждение и попросили ее исправить свое заявление, в то время как в СМИ появилась целая палитра комментариев на сей счет. Со своей стороны, Rough&Polished предлагает читателям ознакомиться с мнением экспертов Сергея Горяинова и Ричарда Четвоуда.

Ящик Пандоры

«Почему Pandora решилась на такой радикальный шаг? – пишет Сергей Горяинов. - Оставим в стороне рассуждения об экологичности и этичности синтетических бриллиантов – это на самом деле не причина, это инструмент, с помощью которого создается информационная оболочка, позволяющая выбить с рынка «природного» конкурента. А настоящую причину Alexander Lacik, CEO Pandora, вполне откровенно пояснил в интервью Bloomberg: «Pandora также подчеркнула, что цена является соображением, лежащим в основе ее решения. Лабораторные камни стоят около трети от стоимости природных, и этот переход сделает ювелирные изделия с бриллиантами доступными для большего числа потребителей».

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Ящик Пандоры, полный проблем?

«Компания Pandora объявила о переходе с природных бриллиантов на бриллианты, выращенные в лаборатории в своих ювелирных изделиях, - пишет Ричард Четвоуд. - Возможно, больше всего от этого выиграют держатели акций в американских и европейских компаниях-поставщиках лабораторных алмазов и бриллиантов. Но, хотя раньше Pandora с удовольствием продавала природные бриллианты, теперь она намекает, что с ними что-то не так. Кто больше всего от этого проиграет? Десятки тысяч людей в развивающемся мире, которые полагаются на отрасль природных алмазов. В самом деле?! Кто-то должен предупредить потребителя поколения Z!».

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