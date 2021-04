ICMM разрабатывает глобальный отраслевой стандарт по управлению хвостохранилищами

Годовой отчет Международного совета по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals, ICMM) за 2019 год был опубликован вскоре после катастрофического обрушения дамбы хвостохранилища на шахте Коррегу-ду-Фейжан (Córrego do Feijão) компании Vale в Брумадинью, Бразилия.

В результате обрушения погибло более 250 человек.

Это была катастрофа с наибольшим количеством смертельных случаев в отрасли за 30 с лишним лет с тех пор, как инцидент, связанный с хвостохранилищем в Ставе, Северная Италия, унес примерно столько же жизней.

Катастрофа на шахте Коррегу-ду-Фейжан (Córrego do Feijão) произошла вскоре после катастроф на хвостохранилищах в Самарко, также в Бразилии, в ноябре 2015 года, в результате которых были разрушены деревни Бенто-Родригес и Паракату-де-Байшу, расположенные ниже по течению, и погибло 19 человек.

По словам совета, масштабы обрушения в Брумадиньо серьезно подорвали доверие общества к способности отрасли безопасно управлять хвостохранилищами.

«В ответ на трагедию [на руднике Коррегу-ду-Фейжан] ICMM вместе с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP) и Принципами ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment, PRI) предприняли решительные шаги по созданию надежного и отвечающего целям международного сообщества стандарта по более безопасному управлению хвостохранилищами», - сказал тогда исполнительный директор ICMM Том Баттлер (Tom Buttler).

«Мы совместно организовали инициативу Проверка хвостохранилищ по всему миру (Global Tailings Review) под руководством независимого председателя д-ра Бруно Оберле (Bruno Oberle) для разработки стандарта, который будет применяться для управления существующими и будущими хвостохранилищами, где бы они ни находились», - добавил он.

ICMM недавно выпустил свой годовой отчет за 2020 год, в котором говорится, что в августе прошлого года был опубликован Глобальный отраслевой стандарт по управлению хвостохранилищами (Global Industry Standard on Tailings Management), целью которого является нанесение нулевого вреда людям и окружающей среде.

Этот стандарт устанавливает глобальный критерий для достижения высоких социальных, экологических и технических результатов.

Он поднимает подотчетность на высшие организационные уровни и добавляет новые требования к независимому надзору.

Стандарт также устанавливает четкие требования в отношении прозрачности и публичного раскрытия информации, что поможет улучшить понимание вопроса заинтересованными сторонами.

Он охватывает шесть ключевых тем: пострадавшее местное население; интегрированная база знаний; проектирование, строительство, эксплуатация и мониторинг хвостохранилищ; управление и руководство; аварийное реагирование и долгосрочное восстановление; а также публичное раскрытие информации и доступ к ней.

Стандарт будет интегрирован в существующие обязательства членов ICMM, которые включают обеспечение гарантии и утверждение третьей стороной.

Члены обязались, что все объекты с «экстремальными» или «очень высокими» потенциальными последствиями будут обеспечивать соответствие требованиям в течение трех лет с момента начала действия стандарта в августе 2020 года, а все другие объекты - в течение пяти лет.

ICMM также находится в процессе разработки Протоколов соответствия (Conformance Protocols) для поддержки интеграции стандарта в существующие процессы обеспечения гарантии ICMM.

«Этот документ позволит компаниям-членам оценивать прогресс во внедрении этого стандарта», - говорится в сообщении.

Протоколы соответствия будут опубликованы в следующем месяце.

Совет отметил, что в ближайшем будущем он сосредоточится на нескольких технологических темах, а именно на непрерывной сортировке, контроле партий и машинах для непрерывной горной добычи, чтобы ускорить разработку и внедрение этих технологических решений.

«В 2021 году ICMM продолжит работу с поставщиками, исследовательскими и инновационными организациями с целью совместной выработки отраслевой дорожной карты для продвижения будущих совместных инициатив», - говорится в сообщении.

Ответственный выбор поставщиков, производство

ICMM заявил, что общество придает все большее значение тому, производятся ли продукты ответственно, начиная от производства и кончая источником материалов, входящих в его состав.

Совет заявил, что в 2019 году он тесно сотрудничал с заинтересованными сторонами в цепочке создания добавленной стоимости с целью углубленного понимания передовой практики ответственной добычи и изучения инструментов для повышения прозрачности цепочек создания добавленной стоимости полезных ископаемых.

В своем отчете за 2020 год он сказал, что независимо от того, насколько важными могут быть металлы и полезные ископаемые, клиенты и другие заинтересованные стороны справедливо требуют, чтобы они производились с должной ответственностью.

«Отрасль отреагировала разработкой ряда инициатив, которые устанавливают требования к производительности при ответственном производстве металлов и полезных ископаемых, подкрепленных сочетанием самооценки и обзоров хода реализации силами независимых сторонних организаций», - сказал ICMM.

«Хотя некоторые из этих инициатив направлены на совершенствование методов работы по всей цепочке поставок, где добытые материалы являются важной частью производственного процесса, а другие инициативы предлагают «знак утверждения» в форме сертификации, большинство из них предполагают принятие горнодобывающими компаниями коммерческого решения о том, присоединяться ли к отраслевым экологическим, социальным и управленческим инициативам (Environment, Social, and Governance, ESG)», - добавил он.

Количество шахт, охваченных инициативами ESG, относительно невелико, но Принципы горного дела (Mining Principles), разработанные ICMM и введенные в феврале 2020 года, помогут восполнить этот пробел, обеспечивая при этом согласование с другими инициативами в области ответственных поставок.

Охватывая 38 областей, включая биоразнообразие, гендерные вопросы, надлежащие проверки в области прав человека, соблюдение трудовых прав, вопросы, связанные с местными особенностями, закрытие шахт, загрязнение окружающей среды, переселение и вопросы, связанные с отходами, они применяются к активам более 650 членов ICMM в более чем 50 странах.

Таким образом, их внедрение компаниями-членами приведет к значительному повышению производительности.

Мэтью Ньяунгва, главный редактор африканского бюро Rough & Polished