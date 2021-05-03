Рынок алмазов возвращается к нормальности

Алмазный рынок может вернуться к нормальности после впечатляющего роста в начале года, основанного на успешных продажах ювелирных изделий, росте рентабельности огранщиков и дефиците алмазного сырья. Маржинальность midstream понизилась, поскольку цены на алмазы продолжают расти, навевая мысли о перегреве рынка. К новым повышениям клиенты уже относятся менее лояльно, напоминая, что с приближением летнего сезона их бизнес может замедлиться. Помимо сезонного затишья, риски снижения спроса на алмазном рынке подпитываются также данными о росте заражений COVID-19 в Европе и Индии.

Но даже полная победа над вирусом не гарантирует повторения рождественских продаж 2020 года, ведь бенефициаром глобальной вакцинации, скорее всего, станут такие «отставшие» (lagging) отрасли, как авиаперелеты и круизы. Перед нами пример того, как во второй половине февраля – марте резко просели взлетевшие в прошлом году stay in home акции (например, организатор видеоконференций Zoom, оператор электронных платежей Square, сервис цифровой подписи DocuSign) на фоне укрепления банков и компаний реального сектора, получающих преимущества от открытия экономики после пандемии.

Алмазодобытчики, в свою очередь, считают сложившуюся сейчас ситуацию уникальной, так как спрос на ювелирные изделия с бриллиантами имеет тенденцию к долгосрочному росту, а дефицит алмазов расширяется из-за влияния локдаунов и закрытия Argyle. Такую точку зрения высказал в начале марта в ходе Capital Markets Day глава АЛРОСА Сергей Иванов.

Спрос на украшения с бриллиантами растет, вместе с количеством свадеб в США, которое после вызванной пандемией паузы превысит обычный уровень на 50% в 2021 г, следует из презентации АЛРОСА. Потребление ювелирных изделий после снижения на 15% в прошлом году повысится на крупные однократные значения (high single-digit numbers) в 2021 г. Рост в Азиатско-Тихоокеанском океане составит 10%, крупнейший рынок США вырастет на 3%, ожидает АЛРОСА.

Сопоставимые продажи компании одно из крупнейших американских ювелирных ритейлеров Signet за три месяца, закончившихся 30 января, подросли на 7% к уровню годичной давности. Онлайн-продажи увеличились на 71% (а их доля достигла 23% от общей реализации), что компенсировало 4%-ный спад показателей традиционных магазинов. Средний чек вырос на 6%. Signet ожидает, что в следующем квартале сопоставимые продажи будут более чем на 80% выше уровня аналогичного квартала прошлого года, на который пришелся пик кризиса, а выручка увеличится на 67%, составив минимум $1,42 млрд.

Midstream сейчас располагает достаточными денежными ресурсами из-за спреда между ценами на бриллианты и алмазы, говорит Иванов. Цены на бриллианты, по данным Rapaport, в среднем выросли на 20% за шесть месяцев, включая январь 2021 г, в то же время цены на алмазы сдерживались крупнейшими алмазодобытчиками вплоть до декабря, чтобы не навредить восстановлению рынка. В этой ситуации рентабельность бизнеса огранщиков, которая в 2010-е годы была в среднем в районе 2%, повысилась до более приличных 5%.

Экспорт бриллиантов из Индии, на которую приходится 90% рынка, в феврале увеличился на 26,5% к данным 2020 г, до $1,75 млрд. Импорт алмазного сырья при этом оказался ниже уровня февраля прошлого года, хотя снижение очень незначительное (на 0,3%, до $1,46 млрд) и может объясняться тем, что отрасль взяла небольшую передышку после массированных закупок в предыдущие месяцы, в частности в январе, когда они взлетели на 65%.

По мнению «ВТБ Капитала», midstream продолжит пополнять запасы в течение всего первого полугодия, несмотря на рекордный аппетит во второй половине прошлого года. Тогда чистый импорт алмазного сырья в Индию достиг $6,1 млрд, превысив объем общемировых поставок алмазов за этот период. С учетом того, что чистый экспорт бриллиантов из Индии в ноябре-декабре был в среднем на 48% выше уровней годичной давности, можно сделать вывод о том, что оборот сырья был очень значительным, а бриллианты пользовались большим спросом со стороны ритейла. Таким образом, запасы алмазов в торговых центрах, равно как и запасы бриллиантов у ритейлеров, к концу года были ниже обычного, а значит в первой половине 2021 г их надо будет пополнять, считает «ВТБ Капитал».

Запасы у участников рынка в среднем по отрасли находятся на минимальном уровне за десятилетие, соответствуя двухмесячному уровню производства, оценивает гендиректор АЛРОСА. Этому способствовал стабильно сильный спрос на протяжении нескольких месяцев и накопившийся за время пандемии дефицит алмазного сырья. При этом, с учетом закрытия рудника Argyle в Австралии, резко нарастить производство невозможно, считает Иванов, и в течение пяти ближайших лет рынок лишится 21 млн карат алмазов (около 19% от добычи 2020 г). По оценке «ВТБ Капитала», хотя в 2021 г можно ожидать перезапуск некоторых рудников (например, Ekati восстановил операции с конца февраля), мировая добыча вырастет всего лишь на 5%, поскольку рост будет компенсирован истощением Argyle.

АЛРОСА ожидает, что темп роста предложения на алмазном рынке в следующие два года не превысит 2% в год, что в любом случае будет отставать от роста глобального спроса на ювелирные изделия (5-10% в год). В итоге образуется дефицит алмазного сырья, который к 2025 г достигнет 30%, считает алмазодобывающая компания.

"Это уникальная с точки зрения баланса спроса и предложения ситуация, которая может способствовать росту цен на алмазы в среднесрочной перспективе", - полагает Иванов.

АЛРОСА и De Beers последовательно повышали цены в декабре, январе и феврале, в результате чего только с начала года алмазы подорожали на 10% и вышли на докризисный уровень, а крупное и дорогое сырье превысило его. Перед началом мартовской торговой сессии АЛРОСА снова повысила цены – на 4-5%, рост в основном затронул камни 1 карат и выше. Представитель АЛРОСА говорит, что цены "должны отражать реальный подтвержденный спрос со стороны midstream".

В то время как крупнейший поставщик позиционирует очередное повышение цен как неизбежность, не все участники рынка считают его уместным. Агентство Rapaport цитирует клиентов АЛРОСА, которые считают, что эта мера излишняя и несвоевременная, скептически оценивая перспективы рынка в ближайшие месяцы.

«[Алмазодобытчики] забрали всю прибыль у производителей бриллиантов, ведь к тому моменту, когда бриллиант будет изготовлен, рынок может оказаться в несколько более слабом состоянии, чем сегодня. Возможно, мы потеряем какие-то деньги на этом и даже не окупим издержки», - говорит один из клиентов АЛРОСА. Он отмечает, что партнерам АЛРОСА приходится полностью выбирать свои аллокации, чтобы сохранить контракты на будущий контрактный период, который начнется 1 апреля.

"Пока рынок алмазного сырья настолько силен, все соглашаются с [новыми ценами], но он становится похож на пузырь, который может лопнуть", - предупредил один из собеседников Rapaport. По его оценке, цены на алмазы оторвались от бриллиантов, что может стать проблемой для поставщиков алмазов, с учетом того, что сильный спрос на ювелирные изделия под вопросом во время сезонного затишья.

Но кроме желания поставщиков максимизировать свои доходы, повышение цен может опираться и на недостаток предложения, который уже начинает сказываться на рынке. Результаты февральских торговый сессий De Beers и АЛРОСА ($550 млн и $361 млн), проходивших на фоне растущих цен, оказались существенно меньше рекордов января – на 17% и 16% соответственно. Источники Rapaport ожидают, что мартовские продажи алмазодобытчиков будут еще ниже из-за сокращения объема доступного алмазного сырья, в частности, продажи De Beers снизятся до $400 млн. Производственный план De Beers пострадал из-за локдаунов и операционных сложностей и прогнозируется в диапазоне 32-34 млн карат (ниже предыдущей оценки 33-35 млн каратов). Запасы АЛРОСА к концу прошлого года резко снизились после активных продаж в четвертом квартале – на 32%, до 20,7 млн карат – и к концу марта компания ожидает их на историческом минимуме.

Недостаток алмазов в момент, когда рынок находится на пике, неприятен для поставщиков, но может оказаться важным аргументом для сохранения баланса, если конъюнктура резко поменяется, чему было много примеров в прошлом году. Традиционно индустрия связывает свои надежды с восстановлением мировой экономики, которая способствует готовности людей делать подарки и отмечать памятные события, покупая ювелирные украшения. Тем не менее, большинство индикаторов указывают на то, что экономика полноценно не восстановилась до сих пор, а алмазный рынок испытывает невиданный бум. Парадоксально, но именно закрытие экономики стало важным триггером роста отрасли в конце 2020 года. Пока туризм был ограничен или полностью прекращен на фоне пандемии, покупатели предпочли потратить сэкономленные деньги на другие составляющие рынка luxury. Среди них выделялись ювелирные изделия, как благодаря эмоциональной связи с волнительными мгновениями предложения руки и сердца, так и возможности какой-никакой сохранения стоимости. В результате спрос на ювелирные изделия в прошлом году упал менее значительно, чем рынки personal luxury, одежды и часов – на 15% по сравнению с 23% и 30% соответственно.

Этот импульс иссякает с открытием экономики, предупредил в своем отчете Signet. «По мере развертывания процесса вакцинации может произойти смещение расходов потребителей от ювелирных изделий к категориям, ориентированным на опыт и впечатления», - считает Signet, затрудняясь предсказать масштаб и сроки такого перетока, но прогнозируя замедление роста рынка ювелирных изделий во второй половине 2021 г.

По мере восстановления экономики и возобновления международных поездок алмазная отрасль столкнется с новой конкуренцией, особенно среди молодых потребителей, которых она стремится привлечь, говорит руководитель аналитического департамента BCS GM Кирилл Чуйко. «Кольцо с бриллиантом позволит вам сделать всего одну или две фотографии для Instagram, - заметил он, - Но, если вы поедете в отпуск в Испанию, вы сможете выложить 10 фотографий в день».

Игорь Лейкин для Rough&Polished