Развитие рынка золота в Китае говорит о стабильной и долгосрочной перспективе

В одном из своих прошлых исследований китайского рынка золота Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) рассказывает о становлении этого рынка и делает ряд выводов, которые представляют интерес сегодня, получив свое подтверждение в ходе развития золотодобывающей отрасли Китая.

Исследование, которое WGC поручил провести компании Precious Metals Insights (PMI), представляет собой синтез глубоких знаний основателя и управляющего директора PMI Филипа Клапвийка (Philip Klapwijk) о китайском рынке золота и опыта Всемирного совета по золоту. Помимо обстоятельных интервью, проведенных со многими ключевыми участниками рынка золота в Шэньчжэне, Шанхае и Пекине, в отчете используются данные обширных исследований потребителей этого драгоценного металла.

По мнению рыночных аналитиков, Китай сталкивается с серьезными вызовами при переходе от модели роста, основанной на инвестициях и экспорте, к более сбалансированному частному потреблению, которое играет все бόльшую роль. Этот процесс должен привести к значительному повышению потребительских расходов, что должно способствовать дальнейшему развитию ювелирного сектора. Хотя темпы роста ВВП могут снизиться, ожидается, что доля частного потребления в экономике возрастет. Для большинства людей изделия из «чистого золота» по-прежнему будут оставаться незаменимыми покупками для свадеб, праздников и для подарков по другим поводам. В настоящее время мало признаков того, что уникальная привлекательность ювелирных изделий из 24-каратного золота снижается среди широкой публики.

Спрос на золото в Китае не мог бы процветать без благословения властей, отмечается в отчете. Тот факт, что люди широко владеют золотом, рассматривается как увеличение общего богатства нации, а также оно поглощает денежные средства в экономике и ограничивает инфляционное воздействие быстрого роста денежной массы. Это, в свою очередь, связано с большим профицитом платежного баланса Китая.

В настоящее время Китай стал самым важным рынком физического золота в мире. Он является главнейшим производителем и потребителем драгоценных металлов. И страна является крупнейшим в мире импортером слитков золота. Биржи Китая также зарекомендовали себя как региональные лидеры и ключевые игроки в мировой системе торговли золотом.

В отчете делается вывод о том, что рынок золота в Китае стабильно развивается, сохраняется и имеет долгосрочную перспективу. Даже если время от времени случаются неудачи, большая численность населения страны, продолжающийся быстрый экономический рост и глубоко укоренившаяся культура сторонников золота гарантируют, что Китай будет в центре внимания еще долгие годы.

Как хорошо известно, Шаньдун является историческим центром золотодобывающей отрасли Китая и крупнейшей золотодобывающей провинцией в стране. Экономический рост Китая и бум городского населения способствовали росту среднего класса в Китае. Многие из таких городов выиграют от увеличения внутренней торговли Китая, улучшения транспортной инфраструктуры, а также от государственной политики, направленной на поддержку их роста.

Экономическое развитие Китая превратило его из бедной, слаборазвитой страны в крупную торговую державу с растущим уровнем благосостояния и положительными перспективами роста. То же самое можно сказать и о китайском рынке золота. Он превратился из мелкого малозначительного рынка в большой, более развитый и тщательно организованный рынок. Пул частных сбережений огромен, и у потребителей есть дополнительные возможности для расширения объемов владения золотом.

Всего за 30 лет экономика Китая стала второй по величине в мире, а Китай стал страной с «доходом выше среднего». В то же время Китай стал крупнейшим в мире потребителем и производителем золота. В среднесрочной перспективе рост доходов и сбережений населения должен поддержать рост спроса на золотые украшения и инвестиции. Одновременно с этим китайский рынок золота превратился из почти несуществующего в крупнейший в мире с точки зрения производства и потребления физического золота. В 1950 году «новый Китай» запретил частную собственность на слитки и поставил золотую отрасль под контроль государства.

Со временем Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBoC) отказался от своей монополии на покупку, распределение и формирование цен на золото. За прошедшее с тех пор время резко вырос спрос частного сектора на ювелирные изделия, а в последнее время - на инвестиционное золото. Экономический рост в Китае замедляется. Учитывая изменение баланса экономики в сторону потребления, вполне вероятно, что общие потребительские расходы будут расти более быстрыми темпами, чем общий ВВП. Точно так же огромный пул сбережений населения будет только увеличиваться по мере роста экономики. Это означает, что будет много возможностей для роста спроса на инвестиционное золото. Только серьезный экономический спад, вызванный, возможно, лопнувшим «кредитным пузырем», серьезно влияющим на экономический рост, мог бы омрачить эти позитивные перспективы китайской экономики и спроса на золото.

Новая Китайская Народная Республика быстро поставила рынок золота под жесткий контроль государства. В 1949 году победившая Коммунистическая партия унаследовала страну, разоренную восьмилетней освободительной войной против японских захватчиков, а также гражданской войной между коммунистами и гоминьданом. Возникла острая необходимость в стабилизации экономики и борьбе с гиперинфляцией, которая преследовала Китай бόльшую часть предыдущего десятилетия. Центральным элементом экономической политики нового руководства было введение новой валюты.

Во время гражданской войны в стране было много разных валют, и эта новая национальная валюта должна была стать единственным средством обмена и сохранения стоимости. Гиперинфляция подорвала роль местных валют до такой степени, что большинство сделок было бартерными или с использованием золота и серебра. Золото и серебро вместе с иностранной валютой были средством выражения цен, а также основным средством сохранения финансового богатства. Чтобы повысить шансы денежной реформы, необходимо было устранить эту конкуренцию. Поэтому правительство начало ограничивать деятельность с использованием драгоценных металлов и иностранной валюты, что привело в 1950 году к полному запрету на частное использование золота, серебра и иностранной валюты.

Также запрещался ввоз и вывоз золота и серебра частными лицами. Вся деятельность с драгоценными металлами стала контролироваться государством через Народный банк Китая. Экономическая реформа после 1978 года привела к постепенному восстановлению рынка золота в Китае под строгим контролем Народного банка Китая. Конец монополии Народного банка Китая и создание Шанхайской биржи золота (Shanghai Gold Exchange, SGE) ускорили развитие рынка золота, начиная с 2002 года. На начальном этапе экономической реформы рынок открывался очень осторожно, что в основном характеризовалось ростом производственных мощностей по выпуску ювелирных изделий, в частности, в Шэньчжэньской особой экономической зоне (Shenzhen Special Economic Zone). Действительно, центральная роль Народного банка Китая на китайском рынке золота и серебра была подтверждена «Положениями об управлении золотом и серебром» (Regulations on the Administration of Gold and Silver), введенными в 1983 году, в которых говорилось, что центральный банк несет ответственность за регулирование, надзор и контроль над покупкой и распределением золота и серебра в Китае. Народному банку Китая также было поручено непосредственно управлять резервами золотых слитков страны.

В течение 1990-х годов Народный банк Китая постепенно адаптировал свое управление рынком с целью повышения его эффективности. Это было особенно заметно с точки зрения увеличения объема предложения металла местным производителям и перехода к более рыночной системе формирования цен на золото. Однако только в 2001 году государство сообщило об окончании контроля Народного банка Китая над установлением внутренних цен, покупкой добытого золота и лома, а также продажей аффинированного золота производителям. Вместо этого цены должны были определяться через планируемую к открытию Шанхайскую биржу золота, учредителем и ключевым акционером которой стал Народный банк Китая. Все аффинированное золото должно было продаваться на Шанхайской биржи золота, и биржа также должна была стать единственным рынком для покупки золота промышленными компаниями и финансовыми учреждениями. Точно так же весь импорт слитков должен был производиться через биржу. В октябре 2002 года началась торговля на Шанхайской бирже золота. Дальнейшая либерализация произошла в 2003 году, когда была отменена система лицензирования для ведения бизнеса, связанного с золотыми и серебряными изделиями, и в 2004 году, когда впервые с 1950 года частным лицам было разрешено владеть слитками и торговать ими.

Китаю еще далеко до полностью «свободного рынка» золота, но он постепенно движется в этом направлении. Китайский рынок золота остается под косвенным контролем государства. Были внедрены рыночные механизмы, а частная торговля золотом была в значительной степени освобождена от оков. Однако существуют серьезные препятствия, особенно в том, что касается взаимодействия между китайскими и международными рынками. Это понятно, учитывая жесткий контроль над потоками капитала и валютным рынком. Действительно, этот контроль над потоками валюты и капитала, а также действие валютной и денежно-кредитной политики со стороны Народного банка Китая был бы полностью подорван, если бы были сняты все оставшиеся ограничения на рынке золота.

Дальнейшая либерализация будет продиктована более широкими экономическими целями, упомянутыми выше. Таким образом, темпы, скорее всего, будут медленными и устойчивыми. Можно ожидать аналогичных постепенных движений в сторону большей открытости.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Всемирный совет по золоту - это организация по развитию рынка в золотодобывающей отрасли. Работая в инвестиционном, ювелирном и технологическом секторах, а также взаимодействуя с правительствами и центральными банками, он считает своей целью обеспечение лидерства в отрасли, одновременно стимулируя и поддерживая спрос на золото. WGC разрабатывает решения, услуги и рынки, обеспеченные золотом, на основе истинного понимания рынка.