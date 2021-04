К вопросу о контрабанде алмазов СССР

Мнение о том, что СССР в послевоенные годы активно занимался контрабандой технических алмазов, довольно широко распространено в специальной литературе. Например: «Технические алмазы поступали из Заира и Сьерра-Леоне в Бейрут, и затем дипломатической почтой в Москву»1. Или: «Старые торговцы в Бейруте, куда многие действующие в Африке спекулянты переправляют алмазы, вспоминают, что чемоданы дипломатической почты, посылаемой в Москву советским посольством в Бейруте, часто заполнялись техническими алмазами»2. Подобные сведения содержатся практически во всех канонических трудах по истории алмазного рынка, не говоря уже о десятках публицистических и журналистских работ. Следует заметить, что оригинальные публикации о советской алмазной контрабанде относятся к 1951-1957 годам, далее они использовались исследователями рынка и журналистами как ссылочная база, без добавления каких-либо существенных подробностей.

Продолжительное время тезис о советской алмазной контрабанде выглядел вполне уместным. Действительно, в послевоенном СССР бурно развивался военно-промышленный комплекс, а технические алмазы являлись неотъемлемым элементом целого спектра критических технологий в самых перспективных областях: от реактивного двигателестроения до атомного оружия и энергетики. Созданный западными странами в конце 1949 года CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) включил технические алмазы в перечень стратегических товаров, поставки которых в Советский Блок были запрещены. На таком фоне советская контрабанда выглядела логичной и авторитет источников, информирующих о ней, сомнению не подвергался.

Но наша находка в центральных российских архивах корпуса документов о закупке в Англии в 1951-1953 годах гигантского количества технических алмазов (объем этих поставок превышал довоенные на порядок) принципиально изменила картину. Эти поставки позволили СССР создать стратегический запас технических алмазов, достаточный для бесперебойного функционирования советской промышленности на срок от 6 до 15 лет (по разным категориям алмазов)3. Таким образом, любые контрабандные поставки из Африки теряли всякий смысл. Зачем организовывать дорогостоящий, ненадежный и опасный канал, подвергать риску агентуру и дипломатов, когда алмазы льются рекой из Лондона, да еще и с огромным дисконтом к рынку?

Сегодня мы можем утверждать, что в российских архивах нет ни малейшего следа контрабандных операций с африканскими техническими алмазами. Такой контрабанды не было, по причине полного отсутствия в ней нужды. Но кто-то создал этот миф, который более полувека не сходил со страниц всевозможных публикаций по алмазной теме… Кто? И зачем?

26 января 1951 года ЦРУ издает секретный разведывательный доклад № 5447 под заголовком «Уязвимость Советского Блока к существующему и ужесточенному западному экономическому контролю» (Vulnerability of the Soviet Bloc to Existing and Tightened Western Economic Controls). Доклад содержит раздел «Industrial diamonds», в котором осторожно упоминается о возможной советской алмазной контрабанде из Африки, но подробностей нет. Этот первый вброс о советской алмазной контрабанде по времени точно совпадает с началом переговоров о рекордных поставках алмазов из Англии в СССР, но кто «подарил» ЦРУ такую ценную мысль остается загадкой – источник в докладе не раскрывается. Дальнейшие события хорошо известны: американцы игнорируют рекордные поставки алмазов из Англии в СССР, в очередном разведывательном меморандуме ЦРУ утверждается, что De Beers не поставляет алмазы в страны Советского Блока. В меморандуме «Word production and distribution of industrial diamonds» аналитики ЦРУ утверждают, что запасов технических алмазов в СССР, сделанных к 1952 году, хватит на срок от шести месяцев до года, т.е. допущена ошибка в 10-15 раз по различным категориям алмазов. Полный и очевидный провал американской разведки.

В СССР вся информация по алмазным сделкам 1951-1953 годов получает гриф «совершенно секретно», британская пресса об этих поставках не сообщает ничего. Англия один из инициаторов создания и член CoCom, в самом разгаре Корейская война - прямое вооруженное столкновение СССР и западных стран. Что произойдет, если информация о торговле стратегическим товаром с врагом станет публичной? Не сложно представить, как отреагирует американский союзник. С 1951 года в британской и южноафриканской прессе появилось множество публикаций о советской алмазной контрабанде через дипломатическую миссию в Бейруте. Но все было как-то не слишком убедительно, ни один контрабандист не пойман, а вскрывать дипломатическую почту, в которой якобы перевозятся алмазы – себе дороже. Кажется, американцы уже начали что-то подозревать, в 1953 году простоватый Уолтер Беделл Смит покинул кресло директора ЦРУ, его сменил Аллен Даллес, человек весьма серьезный. А поставки алмазов из Лондона в Москву все продолжались, объемы, правда, упали, но все еще превышали довоенные закупки раза в два. Для надежной маскировки этих операций нужен был авторитетный источник по «советской алмазной контрабанде», и не борзописец какой-нибудь, а человек с весом и лучше со стороны, не с берегов туманного Альбиона. Где, кстати, находилась штаб-квартира CoCom? Ах да, в Париже.

26 мая 1955 года Директор центральной разведки (DCI) и руководитель ЦРУ (CIA) Аллен Даллес получил письмо, подписанное руководителем разведки армии США генералом Артуром Трюдо. Вот этот текст:

«Дорогой м-р Dulles.

Несколько дней назад в ваше отсутствие я имел возможность обсудить с генералом Cabell вероятный маршрут контрабанды технических алмазов из Южной Африки в Советский Блок.

В прошлую пятницу вечером я ужинал с M. Carlier из бельгийского посольства, который заинтересован в моем визите в Бельгийское Конго. В течение вечера в непринужденной обстановке обсуждался вопрос о контрабанде технических алмазов из Бельгийского Конго в Россию.

Среди присутствующих, кроме M. Carlier, были м-р George West из Государственного департамента, граф Douglas из шведского посольства, м-р Jean Pierre Paulus, секретарь короля, и M. Daufresne de la Chevalerie, новый торговый советник бельгийского посольства. В основном в дискуссии участвовали бельгийцы.

М-р Paulus исключил любую возможность контрабанды алмазов из Бельгийского Конго в Россию, если только их не перегружали через Роттердам или из какого-нибудь североевропейского порта. M. Daufresne, исключительно осведомленный и представительный субъект, думает иначе. Он считает, что существует определенная цепочка контрабанды алмазов из Конго через Уганду или Южный Судан в Эфиопию, а оттуда по неизвестным каналам в Советский Блок.

С учетом этого независимого мнения, совпадающего с полученными в Южной Африке данными, что Аддис-Абеба является координационным центром по незаконной перевозке технических алмазов в СССР, и ввиду исключительной важности именно этого пункта для дальнейшего расширения советского присутствия, представляется важным определить правильность или ложность этих мнений.

Русская миссия в Эфиопии, созданная якобы в медицинских целях, всегда вызывала подозрения, и дополнительные данные, возможно, указывают на то, что весь этот вопрос заслуживает самого пристального изучения. Интересно отметить в этой связи, что Эфиопия является единственной страной в Африке, которой мы оказываем существенную военную и иную помощь.

Я заинтересован в любой помощи и информации по указанной теме.

С наилучшими пожеланиями Arthur G. Trudeau, генерал-майор».

На дворе - 1955 год, а американские генералы-разведчики (Cabell – заместитель Даллеса) всерьез обсуждают советскую алмазную контрабанду из Африки! Которая, заметим, полностью бессмысленна по причине создания гигантского стратегического запаса алмазов в СССР благодаря прямым поставкам из Англии. Но не будем строги к генералам, у них, кажется, появился серьезный источник. Месье Marie-Emile Daufresne de La Chevalerie. Генерал Трюдо называет его бельгийцем, но это не так. Он не бельгиец, а француз, представитель известной аристократической семьи. Действительно, крупный специалист по Африке, служил там во время войны под командованием генерала Леклерка, а после войны – на дипломатических должностях. Ливия, Чад, Габон, Конго, ЦАР, много где побывал. Входит в ближайшее окружение Шарля де Голля, а его двоюродный брат – личный секретарь де Голля. И, как подобает истинным голлистам, они убежденные антиамериканисты.

И этот «исключительно осведомленный и представительный субъект», который живописует советский контрабандный маршрут из Конго в Эфиопию (?) был совсем не одинок в своем порыве. В развитие информации, которую слил американцам de La Chevalerie, некий J. H. du Plessis, «известный эксперт по алмазной контрабанде», дал интервью «Санди Экспресс Йоханнесбург», в котором поведал о существовании могучей советской подпольной организации, поставившей в Россию контрабандой аж 400 000 карат технических алмазов из Южной Африки и Бельгийского Конго. Кроме того, заявил du Plessis, СССР «отказывается снабжать себя алмазами» через De Beers, предпочитая действовать через свою нелегальную африканскую агентуру. Но «Санди Экспресс Йоханнесбург» так себе газета, слабовата, аудитория небольшая. И заявление du Plessis, смакуя подробности, транслирует на весь мир авторитетное Agence France-Presse (AFP, Paris). Но это, на минуточку, 1957 год, уже трубки «Мир» и «Удачная» открыты и «Якуталмаз» создан. Какая советская контрабанда? На кой черт она нужна? Но разве можно не поверить de La Chevalerie и du Plessis? Не буры какие-то, цвет французской аристократии, таким джентльменам принято верить на слово. Пару лет спустя этот du Plessis напишет книгу о страшных советских контрабандистах «Diamonds are Dangerous», она будет издана – в Лондоне. И вот когда к The Mining Journal (London) и London Times, неустанно вещавших о советской алмазной контрабанде, добавился согласованный хор любителей «Марсельезы», у американского партнера вроде бы не должно оставаться никаких сомнений: CoCom, укомплектованный французским персоналом, работает безупречно, De Beers с советским блоком не торгует, дело за малым - изловить проклятых контрабандистов в Африке.

Правда, через три месяца после получения письма о советской алмазной контрабанде, Даллес зачем-то направил в Пентагон меморандум, в котором утверждал, что Трюдо не способен к аналитической и разведывательной работе и легко «покупается» на дезинформацию противника. В результате конфликта с Даллесом, 8 августа 1955 года, генерал Трюдо был вынужден покинуть пост руководителя разведки армии США. Но, может быть, это совсем другая история?

Сергей Горяинов, Rough&Polished

1Naylor R.T. Economic Warfare: Sanction, Embargo Busting and Their Human Cost. Boston, Mass. Northeastern Univ. Press, 1999. P.37.

2Грин Т. Современный мир алмазов. М.: Прогресс, 1993. С. 125.

3ГАРФ. Ф. 5446. О. 86а. Д. 1113. Л. 2-3.

Письмо генерала Артура Трюдо Аллену Даллесу (источник – официальный сайт ЦРУ https://www.cia.gov/)