PGI: настроения относительно закупок драгоценных ювелирных изделий в 2021 году остаются положительными

Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI), всемирная маркетинговая организация, занимающаяся созданием, расширением и укреплением потребительских и торговых рынков платиновых ювелирных изделий, представляет свой обзор за 4-ый квартал 2020 года. С момента основания PGI в 1975 году спрос на платиновые украшения составил свыше 80 млн унций. Штаб-квартира PGI находится в Гонконге и имеет офисы в Китае, Индии, Японии и США.

Китай:

Согласно Обзору PGI (PGI Review), хотя в четвертом квартале экономика Китая завершилась на высокой ноте, розничные продажи отставали из-за внезапных вспышек COVID-19, влияющих на посещаемость магазинов. Многие розничные партнеры воспользовались возможностью продвигать товары из платины, особенно коллекции брендов, поскольку они дают более высокую прибыль. Платина превзошла другие категории, например, золото, продемонстрировав значительный рост производства в 4-ом квартале в годовом исчислении.

Общий объем сделок с платиной через Шанхайскую золотую биржу (Shanghai Gold Exchange, SGE) продолжал расти в 4-ом квартале на 21% в годовом выражении, что привело к увеличению в 2020 году на 97% в годовом исчислении, до 42,2 т. Данные таможни Китая показали, что чистый импорт платины увеличился на 27% в годовом выражении в 4-ом квартале, что привело к увеличению в 2020 году на 22%, до 84,7 тонн. Чистый импорт платины в Гонконг, свидетельствующий о неофициальных объемах импорта для производства ювелирных изделий, увеличился в 4-ом квартале на 646% в годовом выражении, до 6,7 тонн, что привело к снижению в 2020 году на 8%, до 9,7 тонн.

Однако, хотя рост производства изделий из платины замедлился после достижения пика в октябре, он обеспечил устойчивый общий рост на 14% в годовом выражении в 4-ом квартале, что привело к снижению на 8% в годовом выражении за полный 2020 год. Это был намного более положительный показатель, чем предыдущий мартовский прогноз о годовом снижении на 23%~42% благодаря эффективному контролю над пандемией и быстрому восстановлению, начиная со второго квартала. Производство чисто платиновых изделий в 4-ом квартале увеличилось на 14% в годовом выражении благодаря более крупным игрокам, которые начали выпуск дифференцированных товаров, используя инновационные технологии и новый дизайн. Производство платиновых изделий с драгоценными камнями также сохранило положительную динамику в 4-ом квартале, увеличившись на 6% в годовом исчислении. Некоторые участники начали увеличивать долю платины в своей категории изделий с драгоценными камнями в качестве стратегического шага.

Ритейлеры продолжили восстановление, но темпы роста несколько замедлились. Объем продаж, достигнутый розничными партнерами PGI в 4-ом квартале, увеличился на 3% в годовом исчислении. Более медленное восстановление розничного спроса, чем производство, в основном связано со спорадическими вспышками COVID-19, приводящими к осторожности в потребительских расходах и к снижению посещаемости магазинов, в то время как производители ювелирных изделий наращивают запасы на сезон. Более 72% розничных торговцев, участвовавших в опросе, проведенном PGI, сообщили, что прибыль от платиновых коллекций и платиновых изделий премиум-класса была выше, чем от обычных платиновых товаров.

Согласно обзору PGI, оптовые торговцы и филиалы национальных сетей использовали сезонные мероприятия по размещению заказов для продвижения платины среди розничных клиентов или тех, кто занимается франшизой. Один оптовый торговец на северо-востоке провел рекламную акцию по продаже платиновых украшений, в результате которой в 83 розничных магазинах начались продажи платиновых изделий после перерыва в несколько лет.

PGI также поддержала розничных партнеров на зимней выставке свадебных украшений Winter Bridal Expo во многих городах, включая Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду и Пекин. Перед выставкой PGI работала над повышением осведомленности с помощью брендового контента и голосования по вопросу «Мои любимые платиновые украшения» (My Favorite Platinum Jewellery) в социальных сетях и приложениях, после чего во время выставок отмечался рост продаж. Инициатива PGI помогла укрепить торговое доверие и способствовала значительному росту продаж платиновых изделий по сравнению с ювелирными изделиями в целом.

Продажи платиновых ювелирных изделий в Китае продолжили восстанавливаться в 4-ом квартале. Розничные продажи платиновых ювелирных изделий продолжали расти, хотя и более медленными темпами по сравнению с 3-им кварталом из-за эпизодических вспышек COVID-19, вызывающих снижение посещаемости магазинов. Производство платиновых ювелирных изделий в 4-ом квартале продемонстрировало устойчивый рост на 14% в годовом выражении, что привело к годовому снижению на 8% по сравнению с 2020 годом.

Согласно данным PGI, большинство производителей ювелирных изделий были удовлетворены восстановлением и положительной динамикой в ​​2020 году, но они также проявляли осторожность в отношении 2021 года, особенно с учетом внезапной вспышки COVID-19 во многих регионах в последнее время.

Индия:

В отчетах PGI говорится, что в Индии бурный отложенный спрос во время праздничного сезона привел к восстановлению ювелирной отрасли Индии до 70% к середине ноября по сравнению с праздничным сезоном до COVID-19 в 2019 году. Кроме того, стратегические партнеры из числа ритейлеров сообщали о значительном росте продаж платиновых изделий в 4-ом квартале благодаря целевым программам восстановления.

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрировала устойчивость, несмотря на длительный и сложный локдаун в стране в первом полугодии 2020 года. Отрасль набрала обороты по продаже во время сезона ежегодных индуистских праздников, который начался в октябре. Поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 снизилось, у ранее пессимистичных потребителей появилось положительное настроение, что принесло облегчение ритейлерам с середины октября и с начала праздничного сезона, начиная с Дассеры (Dussehra).

По данным PGI, поскольку программа «Сезон надежды» (Season of Hope) была запущена в партнерстве с Oxfam India, в период с 16 октября по 15 ноября 2020 года розничные партнеры PGI в более чем 300 городах, участвующие в этой программе, сообщили об увеличении продаж платиновых ювелирных изделий на 29% в годовом выражении. Кроме того, в рамках этой программы розничные продажи платиновых ювелирных изделий, совершенные стратегическими партнерами PGI, увеличились на 33% в годовом исчислении.

При более высоких ценах на золото PGI смогла переключить потребителей с золота на платину, особенно с помощью основных товаров, таких как кольца, браслеты и товары для женщин, которые они самостоятельно покупают для себя, был расширен их ассортимент в ценовом диапазоне до $1 350. Официальные производители из числа членов PGI отметили восстановление бизнеса до 80-85% в 4-ом квартале, поскольку в октябре 2020 года начали поступать заказы на пополнение запасов от ритейлеров. Однако сохраняющаяся нехватка рабочей силы продолжала влиять на их производственные мощности и сроки поставки.

Япония:

Экономика Японии проявила некоторую устойчивость, несмотря на возобновление вспышек COVID-19 и объявление второго чрезвычайного положения. С октября по конец ноября восстановилась посещаемость магазинов. Продажи платиновых ювелирных изделий поддерживались за счет значительного восстановления продаж свадебных ювелирных украшений и ювелирных изделий, покупаемых в качестве активов, а также за счет универмагов и внемагазинных форм продажи. Сейчас в Японии наблюдается середина третьей волны заболеваний коронавирусом, начавшейся в ноябре 2020 года.

В отчете PGI говорится, что продажи платиновых ювелирных изделий в Японии поддерживаются свадебными ювелирными украшениями и ювелирными изделиями, покупаемыми в качестве активов, а также продолжающимся ростом внемагазинных продаж. Однако в декабре 2020 года розничные продажи в Японии снизились на 0,2% в годовом выражении после пересмотра в сторону понижения на ноябрь 2020 года - рост на 0,6%, а не на первоначальный показатель роста на 0,7%. Индекс потребительского доверия Японии изменил тенденцию к росту в сентябре-ноябре и снизился до 31,8 в декабре 2020 года, что отражает последствия новой волны случаев заболевания COVID-19.

Поскольку японский фондовый рынок в значительной степени восстановился, экономика Японии оставалась устойчивой в течение большей части 4-ого квартала, хотя и на относительно низком уровне из-за повышения налога с продаж в октябре 2019 года. Бизнес в следующем квартале столкнется с давлением из-за новой волны COVID-19 и введения чрезвычайного положения, что снизит настроения потребителей, и маловероятно, что вакцинация пожилых японцев начнется раньше апреля.

Четвертый квартал в Японии показал высокие объемы продажи дорогостоящих товаров среди богатых, восстановление посещаемости магазинов до ноября и продолжение роста внемагазинных продаж. В 4-ом квартале сокращение количества проданных платиновых ювелирных изделий уменьшилось в годовом выражении, отчасти благодаря значительному восстановлению объемов продаж свадебных украшений из платины и платиновых изделий высокой чистоты, а также благодаря относительно низкой базе в 4-ом квартале 2019 года.

По данным PGI, платина остается самым эффективным белым металлом для ювелирных изделий, и показатели продаж в штуках в 4-ом квартале упали на 4,2% в годовом выражении. Доступность платины привлекала потребителей по мере роста цены на золото, и отмечались устойчивые продажи платиновых цепочек пробы Pt999 и ювелирных платиновых изделий среднего ценового диапазона.

Программа PGI «Новая я, платина» (New Me, Platinum), посвященная покупкам с помощью телевидения, увеличила вдвое эфирную трансляцию и достигла увеличения спроса в 2,7 раза по объему по сравнению с 2019 годом. Другая программа PGI позволила извлечь выгоду из высокого потребительского спроса на ювелирные изделия, покупаемые в качестве актива, что привело в 4-ом квартале к резкому увеличению спроса в 8 раз по объему в годовом выражении.

Новая кампания «Платиновая женщина» (Platinum Woman), запущенная PGI 30 октября, охватила более 10 млн потребителей, преимущественно в целевой возрастной группе от 25 до 34 лет и младше. Брендовая коллекция продается через интернет-магазины партнеров и в общей сложности в 200 реальных магазинах.

США:

Экономика США столкнулась с риском новой волны пандемии, но в ювелирной отрасли был хороший сезон праздничных продаж. Продажи платиновых ювелирных изделий резко выросли в четвертом квартале, отыграв бόльшую часть предыдущего спада, вызванного значительным ростом цен на более дорогостоящие платиновые свадебные украшения и ювелирные изделия с бриллиантами.

В 4-ом квартале ВВП США вырос на 4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом, что является резким замедлением по сравнению с ростом в 3-ем квартале на 33,4% в годовом выражении, демонстрируя некоторую устойчивость, несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом по всей стране и истечение срока действия программ государственных помощи, что нанесло ущерб потребительским расходам и привело к закрытию некоторых компаний.

PGI сообщает, что продажи платиновых ювелирных изделий в США резко выросли в праздничный сезон. Розничные продажи в 4-ом квартале выросли в годовом исчислении, хотя темпы роста замедлились с октября по декабрь. В основном это было вызвано стимулированием со стороны правительства США, рекордно высокими показателями фондового рынка и отвлечением денег от других видов деятельности. Оказывается, многие потребители, имеющие запасы денежных средств и ограниченные возможности в отношении того, на что потратить деньги, обратились к товарам, имеющим символическое значение и непреходящую ценность. Ювелирная отрасль в праздничный сезон выиграла от увеличения расходов богатых домохозяйств и от денег, отвлеченных от путешествий и развлечений.

Продажи платиновых ювелирных изделий резко выросли во втором полугодии 2020 года. Все стратегические американские партнеры PGI сообщали об очень хороших результатах за второе полугодие, компенсировав бόльшую часть спада во 2-ом квартале и в некоторых случаях завершив год с более высокими результатами, чем в 2019 году. Стратегические американские партнеры PGI сообщили о продолжающемся восстановлении своего платинового бизнеса, так как показатели продаж в штуках показали заметный рост, зарегистрировав повышение в 4-ом квартале на 14% в годовом выражении.

Продажи платиновых свадебных украшений также выросли, при этом количество проданных помолвочных и свадебных колец в 4-ом квартале увеличилось на двузначные числа. Кроме того, свадебный бренд, который раньше продавал в основном белое золото, в 4-ом квартале провел рекламную акцию по продаже платиновых изделий, что привело к небольшому двузначному увеличению продаж платиновых ювелирных изделий.

Чтобы привлечь новых дизайнеров и переработчиков, PGI также сотрудничала с Институтом Пратта (Pratt Institute) с целью включения дизайна и производства платиновых ювелирных изделий в свою учебную программу. PGI также провела конкурс дизайна платиновых ювелирных изделий, и во время виртуального мероприятия были объявлены победители, которые будут работать с нью-йоркским производителем над созданием своего дизайна ювелирных изделий из платины. Работа с другими ювелирными учебными заведениями будет продолжаться в течение 2021 года и далее.

Обзор PGI:

Кроме того, PGI провела широкий опрос о настроениях потребителей (Consumer Sentiment Survey), который показал, что настроения относительно закупок драгоценных ювелирных изделий в 2021 году остаются положительными. Платину в значительной мере предпочитают молодые китайские потребители и покупатели всех возрастных групп в Японии. В Китае платина наиболее популярна среди поколения Z и миллениалов в возрасте от 18 до 45 лет, которые станут движущей силой потребления ювелирных изделий в будущем. Более молодые китайские потребители предпочитают платину в ювелирных изделиях не только для ознаменования важных событий в отношениях, например, в помолвочных кольцах, свадебных кольцах и юбилейных кольцах, но и в широком спектре украшений, не связанных со свадьбой, таких как модные кольца, колье, серьги и цепочки из платины. Платина также пользуется большим спросом у японцев, независимо от вида ювелирных изделий. Популярность платины среди людей в возрасте 46-55 лет в Японии не имеет себе равных, за ней следуют более молодые женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Предпочтение отдается покупкам в магазине, но они находятся под угрозой среди представителей поколения Z в Китае и США. Несмотря на влияние глобальной пандемии на глобальные розничные продажи, посещение обычных розничных магазинов по-прежнему является наиболее предпочтительным каналом для покупки ювелирных изделий, особенно для японцев и индийцев, поэтому качество обслуживания в розничной торговле продолжает играть ключевую роль в процессе продаж.

Однако среди лиц в возрасте 18-30 лет только 38% в Китае и 48% в США предпочитают делать покупки в магазинах, а 28% в США предпочитают покупать ювелирные изделия в Интернете. 36% китайцев этой возрастной группы любят выбирать товары в Интернете перед покупкой в ​​магазинах. Возможность предлагать многоканальное обслуживание приобретает все большее значение на этих рынках.

В ноябре 2020 года PGI запустила проходящее сейчас межрыночное исследование, которое даст представление о будущем продаж ювелирных изделий в материковом Китае, Японии, Индии и США. В потребительскую группу входят 2 000 потребителей ювелирных изделий. Первоначальные результаты показывают, что, хотя 2020 год был непростым для ювелирной отрасли из-за глобального кризиса, вызванного COVID-19, общая картина для будущих продаж остается позитивной.

PGI пришла к выводу, что экономика Китая завершилась на высокой ноте в 4-ом квартале, но розничные продажи отставали, поскольку спорадические вспышки COVID-19 ударили по посещаемости магазинов. Многие розничные партнеры воспользовались возможностью продвигать товары из платины, особенно брендовые коллекции, поскольку они дают более высокую прибыль. Платина превзошла другие категории, например, золото, продемонстрировав значительный рост производства изделий в 4-ом квартале на 14% в годовом исчислении. Активный отложенный спрос во время праздничного сезона привел к тому, что ювелирная отрасль Индии восстановилась почти до 70% к середине ноября по сравнению с доковидным праздничным сезоном в 2019 году. Стратегические розничные партнеры сообщали о значительном росте продаж изделий из платины в 4-ом квартале благодаря целевой программе восстановления. Экономика Японии проявила некоторую устойчивость, несмотря на новую волну COVID-19 и объявление второго чрезвычайного положения. Посещаемость магазинов восстановилась с октября по конец ноября. Продажи платиновых ювелирных изделий поддерживались за счет значительного восстановления продаж свадебных ювелирных украшений и ювелирных изделий, покупаемых в качестве актива, а также за счет универмагов и других внемагазинных каналов продаж. Экономика США столкнулась с риском новой волны пандемии, но в ювелирной отрасли был хороший сезон праздничных продаж. Продажи платиновых ювелирных изделий резко выросли в четвертом квартале, компенсировав бόльшую часть предыдущего спада, вызванного значительным ростом цен на дорогостоящие свадебные платиновые украшения и ювелирные изделия с бриллиантами.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished