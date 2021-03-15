Уверенный comeback алмазной отрасли

Алмазная отрасль, оттолкнувшаяся ото дна в июле-августе прошлого года, получила мощную поддержку в виде сильных праздничных продаж ювелирных изделий, и готовится в 2021 году состязаться в темпах роста с другими бенефициарами восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Январь-февраль этого года вновь оказались успешными для всех сегментов «алмазного трубопровода»: алмазодобытчики демонстрировали рекордные показатели продаж, рентабельность midstream укрепилась на фоне высоких цен на бриллианты, а продажи украшений превзошли ожидания. Уровни запасов алмазов в системе являются самыми низкими за последние 7-8 лет, что побуждает огранщиков к активным покупкам, а спрос потребителей поддерживает пакет стимулов в США. Уверенность в стабильности рынка позволяет алмазодобытчикам повысить цены на алмазы, которые уже вернулись к докризисному уровню, а также форсировать возвращение в строй законсервированных в прошлом году месторождений.

РОСТ ЦЕН НА АЛМАЗЫ

Крупные алмазодобытчики, стараясь не нарушить баланс на рынке, до декабря воздерживались от роста цен, хотя среда для этого была благоприятной. Повышение маржинальности midstream на фоне растущих продаж ювелирных изделий привело во второй половине года к резкому росту стоимости бриллиантов, особенно крупных. В декабре цены на бриллианты в среднем повысились на 2%, наиболее сильными были показатели для камней в 1-2 карата. Бриллианты были в среднем на 16% выше уровня начала 2020 года, в то время как бриллианты категории 0,5-1 карат подорожали более чем на 20%. По оценке Пола Зимниски (Paul Zimnisky), спред между ценами на алмазы и бриллианты в прошлом году расширился до многолетних уровней и по мере нормализации цепочки поставок разрыв между ними неизбежно должен был сгладиться.

Наконец, в декабре прошлого года De Beers впервые с 2018 г повысила цены на алмазы, изменение коснулось камней крупнее 0,75 карата и ограничивалось 1-2%. Эта мера была продиктована сильным спросом со стороны midstream на фоне как сокращения запасов, так и устойчивой потребности в сырье для огранки.

На своих первых в 2021 году торгах крупнейшие алмазодобытчики вновь подняли цены, реагируя на рост спроса в ходе постпраздничного пополнения запасов и оживления в преддверии грядущего китайского Нового года. Повышение было оправдано, так как, по данным сайтхолдеров, боксы De Beers на вторичном рынке в начале года продавались с премией 5-7%.

В итоге алмазы De Beers подорожали в среднем на 4-5%, АЛРОСА повысила цены на 6-7%, стремясь привести их в соответствие с рыночными тенденциями и подтвержденным спросом. В основном повышение коснулось крупных и дорогих камней. После повышения цены в этих категориях вернулись к уровню, предшествовавшему пандемии.

Рост цен продолжится и дальше, благодаря активному пополнению запасов в midstream, считает «ВТБ Капитал», по оценке которого в течение 2021 года индекс цены на алмазы вырастет на 10%. Индекс показывает изменение цены сопоставимых камней без учета возможной коррекции ассортимента.

Повышая цены, монополисты сохранили гибкие условия торговли. Наиболее гибкие они у АЛРОСА, которая во время январских и февральских торгов по-прежнему разрешала долгосрочным клиентам отказываться от 100% своей аллокации. Таким образом, долгосрочные клиенты могут приобретать алмазы в соответствии со своими реальными потребностями. Но дисциплина клиентов от этого вряд ли пострадает, ведь компания находится в процессе переговоров перед заключением контрактов на новый сезон, стартующий с апреля 2021 года. Следовательно, активность покупателей даже в максимально либеральном режиме торговли станет важнейшим аргументом для получения контракта с нужными ассортиментными позициями.

ТОРГОВЫЕ СЕССИИ В НАЧАЛЕ ГОДА

Новые ценовые условия, как пока представляется, не повлияли на аппетит клиентов. De Beers в ходе первого в этом году цикла продаж, проходившего с 18 января по 2 февраля, реализовала алмазы на $650 млн, что стало крупнейшим результатом с января 2018 года. Итог оказался на 18% выше показателя годичной давности и на 44% выше уровня предыдущего сайта. Спрос воодушевляет, так как клиенты из midstream стремились пополнить истощившиеся запасы, чтобы выполнить заказы ритейла на фоне сильных праздничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США, заявил глава De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). Продажи алмазов также поддерживает ожидаемый спрос в преддверии китайского Нового года и Дня святого Валентина.

АЛРОСА в январе реализовала продукцию на сумму $430 млн, что на 6% выше уровня января прошлого года ($405 млн). По сравнению с рекордными данными декабря 2020 года ($522 млн) продажи снизились на 18%, но на результат декабря повлияли разовые факторы, в т.ч. реализация уникального бриллианта, а также предоплата за январь.

«Результаты продаж за январь отражают улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта - в Китае и США. Дополнительную поддержку спрос на алмазное сырье получил благодаря отсутствию избыточных запасов в сегменте огранки. Это, в свою очередь, отчасти обусловлено тем, что огранщики имеют возможность делать закупки только под свои реальные потребности», - прокомментировал итоги заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

ТЕНДЕРЫ НЕБОЛЬШИХ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ

Немаловажно, что на тендерах небольших алмазодобытчиков, - а они, как правило, более гибко отражают реалии рынка, - цены в январе были еще выше, чем у мэйджеров, обращает внимание Rapaport. Это радикально отличает ситуацию от состояния середины 2020 года, когда мелкие алмазодобытчики продавали сырье на 25% дешевле De Beers и АЛРОСА.

О росте цен сообщила компания Mountain Province, на торгах которой в январе сопоставимая средняя цена была на 8% выше декабрьской. Более того, компания ожидает продолжения положительной ценовой тенденции, поскольку рынки алмазов и бриллиантов укрепляются на фоне успешного розничного сезона.

Petra Diamonds также зафиксировала 8%-ный рост алмазов сопоставимых категорий во время тендера в январе, констатировав возврат цен на предшествовавший вспышке COVID-19 уровень.

BlueRock Diamonds охарактеризовала результаты январского тендера, где реализовала несколько крупных камней, как очень позитивные, что, по мнению компании, подтверждает информацию об уверенном восстановлении цен на алмазы.

На январском тендере Diamcor Mining выручка подросла более чем в 3 раза к предыдущим торгам, до $267 тыс., а средняя цена – почти в 1,6 раза, до $184 за карат.

Рост цен на алмазы базируется на сильных показателях продаж ювелирных изделий в рамках более значительного, чем в 2019-20 годы, цикла пополнения запасов, отмечает «ВТБ Капитал».

ПОКАЗАТЕЛИ РИТЕЙЛА

Продажи ювелирных изделий в США в праздники были существенно выше исторических значений, так как покупатели, несмотря на все сложности и барьеры, «стремились тратить деньги на подарки, которые поднимали настроение их близким и друзьям, поддерживая ощущение нормальной жизни в этот сложный год» (цитата из доклада National Retail Federation, NRF). Эта ассоциация оценивает рост продаж в праздничные дни в ноябре-декабре на уровне 8,3% г/г (против прогноза 3,6-5,2%). Результат более чем вдвое превышает динамику предыдущих пяти лет, когда расходы в этот период прирастали в среднем на 3,5%. Рост онлайн продаж достиг 24%.

Во второй половине декабря, как сообщает NRF, расходы стали расти после обещания нового раунда стимулирующих мер со стороны новой администрации США и новостей о прогрессе вакцин против COVID-19. Стимулирующие меры, в особенности прямые денежные выплаты и поддержка малого бизнеса, поддержат рост расходов в течение 2021 года, считает NRF.

Покупатели, ограниченные в путешествиях во время пандемии, стали больше покупать в интернете, поясняет свой результат Tiffany, отчитавшаяся о рекордной реализации в ходе праздничного сезона. Покупки изделий Tiffany в интернете подскочили более чем на 80%. Всего в период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года продажи компании выросли на 2% г/г, в том числе в материковом Китае рост превысил 50%, что компенсировало спад в Европе и Америке.

Продажи Signet в сопоставимых магазинах, включая онлайн-продажи, увеличились на 5,6% в годовом сравнении за праздничный период (девять недель, закончившихся 2 января 2021 года). Совокупный результат праздничного периода оказался на уровне прошлого года, так как компания сокращает сеть магазинов. При этом реализация через e-commerce выросла почти на 61% г/г. В первом квартале 2021 года Signet ожидает роста продаж в сопоставимых магазинах на 4-5%.

В Азии праздничный период также был успешным, в частности, в Китае в декабре продажи практически вышли на предшествовавшие пандемии уровни.

Сопоставимые продажи украшений с драгоценными камнями Chow Tai Fook в четвертом квартале 2020 года выросли на 8%, демонстрируя серьезное улучшение динамики по сравнению с 2%-ным и 13%-ным падением в третьем и втором кварталах соответственно. Общие продажи в аналогичных магазинах в материковом Китае выросли на 12% г/г на фоне ослабления ситуации с COVID-19, в то время как в Гонконге и Макао продажи снизились на 31% г/г, что тем не менее ниже итога предыдущего квартала (минус 53%). Средняя цена ювелирных изделий с драгкамнями в Китае выросла на 7% г/г.

Высокие праздничные продажи будут стимулировать значительное пополнение запасов бриллиантов в 2021 году, тем более что ювелирные ритейлеры в США вступили в период праздничных продаж с запасами ниже нормы, считает «ВТБ Капитал».

СТАТИСТИКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Импорт алмазного сырья в Бельгию, после роста на 33% в денежном выражении в декабре (до $866 млн), в январе 2021 года скорректировался до $628 млн, что на 24% ниже показателя января прошлого года, свидетельствует статистика Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Средняя цена ввозимых в Антверпен алмазов при этом резко выросла в январе - на 35%, до $108,5 за карат. Экспорт бриллиантов снизился на 10%, составив $547 млн, вслед за ростом на 9% (до $634 млн) в декабре.

Импорт алмазного сырья в Индию в январе 2021 года вырос на 65% г/г, до $1,26 млрд. Экспорт бриллиантов из страны увеличился на 9,4% к данным прошлого года, составив $1,8 млрд. В индийском центре огранки в Сурате фабрики привлекают рабочих ростом заработной платы и льготами, планируя нарастить объемы производства. Ограночные предприятия Индии вышли на полную мощность по мере образования дефицита на рынке и пополнения запасов в midstream, что способствовало росту спроса на алмазное сырье.

ОЖИВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ

Одной из причин стремительного возвращения рынка алмазов во второй половине 2020 года было то, что предложение пострадало от локдаунов и перерывов в операционной деятельности столь же значительно, как и спрос был задет антивирусными ограничениями и переходом на консервативную модель потребления. Мировая добыча алмазов в 2020 году снизилась на 19%, до 112 млн каратов, самого низкого уровня за 30 лет. Даже в обнадеживающем четвертом квартале производство оказалось ниже показателя годичной давности на 28%, сократившись до 24 млн каратов. Добывающие компании не смогли быстро нарастить добычу на фоне улучшения рыночных условий; производство De Beers, к примеру, оказалось в районе нижней границы прогноза.

Тем не менее часть алмазодобытчиков готовится возобновить добычу, приостановленную во время пандемии.

Компания Diamcor Mining перезапустила свой законсервированный в марте 2020 года проект Крон-Эндора (Krone-Endora) в ЮАР, где добыча ведется из хвостов принадлежащего De Beers месторождения Венеция (Venetia). Это решение объясняется хорошими продажами алмазов компании в начале года.

Lucapa Diamond возобновила работу на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото после двухнедельного общенационального локдауна, ожидая сильной динамики алмазного рынка в 2021 году.

Dominion Diamond готовится восстановить добычу на руднике Экати (Ekati) после 10 месяцев простоя.

Не остались в стороне и гиганты. АЛРОСА после высоких показателей продаж в сентябре-декабре возвращает часть добывающих мощностей из сезонного формата работы в полноценный, сказал в начале января глава компании Сергей Иванов. Летом 2020 года, когда спрос на алмазы был минимален, АЛРОСА перевела на сезонный режим работы рудник Айхал и Верхне-Мунское месторождение, на которые приходится около 11% общей добычи компании, а также приостановила карьеры Заря и Зарница (около 2% добычи). Сейчас у компании появилась возможность наращивать добычу, так как запасы близятся к минимальному уровню, резко снизившись в четвертом квартале - до 20,7 млн каратов с 30,6 млн каратов тремя месяцами ранее.

«Даже если будут какие-то сложности во втором квартале, все равно мы считаем, что та продукция, которую мы добудем, будет востребована в четвертом квартале, или в конце концов, по мере восстановления рынков», - полагает Иванов.

РИСКИ

Готовность алмазодобытчиков работать на склад, невзирая на возможное торможение спроса, безусловно, служит важным барометром уверенного состояния рынка. Остается надеяться, что его ключевые игроки учли уроки предыдущих циклов падения спроса. Свежа еще память о ситуации в январе 2020 года, когда алмазодобытчики, пытаясь наверстать упущенное в период «идеального шторма», поторопились вывести на рынок избыточные объемы алмазов, превышающие $1 млрд. Они были радостно поглощены midstream в расчете на спекулятивный рост цен накануне официального старта пандемии, а потом пролежали мертвым грузом почти полгода.

Тревожным сигналом может быть спад интереса в трендах Google, которые оказались неплохим индикатором спроса на бриллианты, отмечает BCS. Аппетит американских потребителей к бриллиантам заметно ослаб во втором квартале 2020 года, когда спрос на ювелирные изделия и продажи алмазов обвалились из-за пандемии и локдаунов. К концу года интерес восстановился с минимумов апреля, как и спрос с продажами, что в целом не является необычным и соответствует сезонным трендам предыдущих лет.

В конце декабря-начале января наметилось снижение аппетита американских потребителей, что может быть сигналом к ограничению роста цен на алмазы. «Сезонное охлаждение интереса американских потребителей к бриллиантам после новогодних праздников ставит под сомнение эти ожидания [сохранения положительной динамики цен и продаж]. Учитывая размер рынка США, на который приходится около 50% мирового потребления, падение популярности запроса «кольцо с бриллиантом» в Google, как мы считаем, предполагает ограниченный потенциал роста цен на алмазы и бриллианты, если этот тренд продолжится», - пишет BCS.

Игорь Лейкин для Rough&Polished