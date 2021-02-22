Обзор Гуанчжоуской алмазной биржи за 2020 год показывает продолжение роста рынка в ходе его восстановления

Ниже представлен обзорный отчет внутренней ювелирной отрасли Китая за 2020 год, опубликованный Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange).

Вопреки нашим ожиданиям, в первом полугодии 2020 года по миру прокатился COVID-19.

Во втором полугодии 2020 года рынок восстанавливался быстрее и лучше, чем мы думали. В мрачном 2020 году мы все-таки видим проблески света и укрепления.

Устойчивый китайский ювелирный рынок является стимулом для мирового рынка

Пандемия наносит удар по всем аспектам экономики в целом. За последние пять лет общий объем розничных продаж потребительских товаров в 2020 году впервые снизился на 3,9%, до 39 трлн юаней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перед пандемией ювелирная отрасль пережила несколько слабых лет. С 2016 по 2020 год розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема год от года снижались, а их доля в общем объеме розничных продаж потребительских товаров снизилась с 0,9% до 0,6%, достигнув 237,6 млрд юаней в 2020 году (Рисунок 1).

Общий объем розничных продажах потребительских товаров с 2016 по 2020 годы (100 млн юаней) Розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2016 по 2020 годы (100 млн юаней)





Рисунок 1. Общий объем розничных продаж потребительских товаров и розничных продаж золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2016 по 2020 годы.

Внезапная вспышка пандемии в начале 2020 года бросила тень на ювелирную отрасль, которая и без того находилась в упадке. Тотальный режим самоизоляции, введенный из-за пандемии в первом полугодии, нанес серьезный удар по потреблению ювелирных изделий. Однако по мере того, как пандемия берется под контроль и реальная экономика постепенно восстанавливается, также значительно восстанавливается доверие к потреблению ювелирных изделий. В 2020 году, когда мировой рынок ювелирных изделий сильно пострадал от пандемии, Китай первым возобновил работу и производство, что дало толчок росту мирового рынка.

По данным Bain & Company, рынок предметов роскоши в материковом Китае начал восстанавливаться в апреле 2020 года, и ожидалось, что он вырастет на 48% за весь год, достигнув почти 346 млрд юаней. Доля материкового Китая на мировом рынке предметов роскоши увеличилась вдвое, с 11% в 2019 году до 20% в 2020 году. Сектор продаж ювелирных изделий класса «люкс» показал темпы роста до 80% в годовом выражении, что намного выше, чем в категории косметики и часов.

Ювелирный рынок Китая восстанавливался со второго полугодия, продемонстрировав уверенный рост

В постпандемический период потребление ювелирных изделий восстанавливается быстрее, чем потребление социальных потребительских товаров в целом. В 2020 году впервые с августа вырос общий объем розничных продаж потребительских товаров в годовом выражении, достигнув пика в 5% в ноябре, что является самым высоким месячным показателем за год. Тем не менее, розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема показали рост в годовом выражении с июля, достигнув пика в 25% в ноябре, что является самым высоким месячным показателем за год (Рисунок 2).

Месячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2019 по 2020 годы (100 млн юаней) Общий месячный объем розничных продажах потребительских товаров с 2019 по 2020 годы (100 млн юаней)





Надпись: AVG of Jan & Feb – Среднее значение января и февраля.

Рисунок 2. Месячный общий объем розничных продаж потребительских товаров и месячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2019 по 2020 годы.

Фактически восстановление ювелирной отрасли в постпандемический период резко контрастирует с вялым рынком в последние несколько лет.

С 2018 года месячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема были ниже, чем за тот же период в предыдущие годы. Однако в июле 2020 года, когда потребление ювелирных изделий начало восстанавливаться, наблюдалась тенденция роста в годовом выражении, не существовавшая в течение длительного периода времени. Продажи в четвертом квартале превысили продажи за аналогичный период 2018 года. Объем продаж в ноябре даже превысил этот показатель за тот же период 2015 года, достигнув 25,8 млрд юаней, что является рекордным показателем для ноября за последние шесть лет (Рисунок 3).

Месячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2017 по 2020 годы (100 млн юаней)





Надпись: AVG of Jan & Feb - Среднее значение января и февраля.

Рисунок 3. Месячные розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий компаниями сверх установленного объема с 2017 по 2020 годы.

Благодаря контролю над пандемией большинство ювелирных магазинов в Китае, которые были закрыты в первом квартале, во втором квартале возобновили работу, и доверие к розничной торговле постепенно растет. Магазины компаний в материковой части страны, финансируемые Гонконгом, а также в Гонконге и Макао показали диаметрально противоположные результаты. В целом высокие продажи на рынке материкового Китая противостоят устойчиво вялым продажам на рынках Гонконга и Макао.

В 2020 году объем продаж Chow Tai Fook Group (включая рынки в материковом Китае, Гонконге и Макао) снизился примерно на 45% в годовом выражении в первом квартале, упал на 20% во втором квартале и, наконец, восстановился на 3% в третьем квартале и резко вырос на 17,5% в четвертом квартале. В 2020 году объем сопоставимых магазинных продаж Chow Tai Fook на рынке материкового Китая продемонстрировал положительный рост в годовом выражении по сравнению с третьим кварталом, а снижение объема сопоставимых магазинных продаж на рынках Гонконга и Макао с третьего квартала уменьшилось (Рисунок 4). На 31 декабря 2020 года у Chow Tai Fook было в общей сложности 4 442 розничных магазина. Chow Tai Fook Group добавила 257 и 286 розничных магазинов в материковой части страны (в основном по франшизе) в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Розничные продажи магазинов Lukfook Group в материковом Китае с третьего квартала 2020 года сменились со спада на рост, продемонстрировав низкие однозначные темпы роста. Темпы роста розничных продаж алмазной продукции выражаются двузначными цифрами. С третьего квартала 2020 года снижение сопоставимых магазинных продаж Lukfook Group уменьшилось, а сопоставимые магазинные продажи на рынке материкового Китая показали положительный рост в четвертом квартале (Рисунок 4). На 31 декабря у Lukfook было в общей сложности 2 249 магазинов в материковом Китае, их число увеличилось на 225 магазинов за год, включая 142 новых магазина в четвертом квартале (были открыты 144 новых магазина, 2 магазина закрыты).

Рост объема сопоставимых магазинных продаж Chow Tai Fook в 2020 году Рост объема сопоставимых магазинных продаж Lukfook Group в 2020 году





Надписи: Mainland - Материковый Китай. Hong Kong & Macau - Гонконг и Макао. Mainland (self-operated shop) - Материковый Китай (самостоятельный магазин). Mainland (licensed shop) - Материковый Китай (лицензированный магазин).

Рисунок 4. Изменение объемов сопоставимых магазинных продаж Chow Tai Fook Group и Lukfook Group в годовом выражении в 2020 году.

(Примечание: на конец четвертого квартала магазины Lukfook Group на рынке материкового Китая составляли около 4%, а лицензированные магазины - около 96%.)

Операционная прибыль Chow Tai Seng за первые три квартала 2020 года составила 678 млн юаней, 996 млн юаней и 1,675 млрд юаней соответственно. Изменения в первом, втором и третьем кварталах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили -38,25%, -22,94% и 17,94% соответственно. Благодаря восстановлению бизнеса во втором квартале, был достигнут рост в третьем квартале. По состоянию на конец сентября 2020 года Chow Tai Seng добавила 348 магазинов и закрыла 339 магазинов, при этом чистый прирост составил 9 магазинов.

Люксовые бренды на рынке материкового Китая испытали исключительно трудный старт в начале 2020 года, но некоторые бренды показали двузначный или даже трехзначный рост в конце года. Объем продаж ювелирных изделий LVMH Group в четвертом квартале составил 2,366 млрд евро, что на 9% больше, чем годом ранее. Ювелирные изделия являются «хитом» продаж компании, особенно бренда Bvlgari, объем продаж которого показал двузначный рост. Продажи Tiffany в Китае во время праздничного сезона выросли более чем на 50%. Группа Richemont продемонстрировала ошеломляющий рост объема продаж в четвертом квартале в Китае на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и у ювелирных изделий этот показатель самый высокий.

Устойчивые ведущие компании извлекают выгоду из быстрого перехода к цифровизации

Из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с пандемией в начале 2020 года, была запрещена работа реальных магазинов. Различные отрасли используют практику потокового вещания (livestreaming), и во всей ювелирной отрасли стала применяться торговля с помощью прямой трансляции.

Судя по количеству товаров, доступных через торговлю с помощью прямой трансляции, бренды и ведущие, участвующие в прямой тансляции, сотрудничают с целью улучшения продвижения бренда и его рекламы. Chow Tai Fook сотрудничала с Вия (Viya) в продвижении браслета из чистого золота в феврале 2020 года, и за считанные секунды было раскуплено 168 браслетов. В марте прямая трансляция благотворительного мероприятия, организованная совместно с Ли Цзяци (Li Jiaqi), получила восторженный отклик: за несколько секунд были распроданы около 5 000 ювелирных изделий. Pandora моментально распродала 2 500 серебряных браслетов благодаря сотрудничеству с Ли Цзяци. Swarovski много раз сотрудничала с известными ведущими Таобао (Taobao), Вия и Лиэр (Lier), но каждый раз для продажи была доступна ограниченная серия, состоящая примерно из 2 000 экземпляров одного товара.

С другой стороны, товары, подходящие для торговли с помощью прямой трансляции, продаются в больших объемах по низкой цене за единицу товара или с низкой прибылью, что не подходит для продажи ювелирных изделий в общем смысле. Например, в рамках сотрудничества между China Gold и Hu Haiquan в прямом эфире в мультимедийном приложении Douyin 1 ноября 2020 года валовая выручка (GMV) за один сеанс составила 140 млн юаней. По данным Chanmama, самым дорогим товаром в ходе этой торговли был золотой слиток стоимостью 20 000 юаней за штуку. Было продано 1 816 золотых слитков, объем продажи достиг 36,774 млн юаней, что составляет 25,7% от общего объема продаж в режиме прямой трансляции. Сообщается, что комиссия, взимаемая ведущим за продажу золотого слитка в ходе торговли, проводимой во время прямой трансляции, крайне низка. Поскольку золото является твердой валютой, снижения цены за единицу всего на несколько юаней за грамм достаточно, чтобы привлечь потребителей и принести ведущему GMV в десятки миллионов юаней. За исключением золотых слитков, большинство золотых изделий для такой торговли в режиме прямой трансляции имеют цену за единицу от 200 до 500 юаней при низком содержании золота. Однако объем продаж 12 видов товаров превысил 10 000 штук благодаря низкой цене и гарантии бренда.





Рисунок 5. Анализ данных о сотрудничестве в области прямой трансляции в приложении Douyin между China Gold и Hu Haiquan 1 ноября 2020 года.

(Изображение любезно предоставлено Chanmama).

Не считая прямых трансляций, если мы посмотрим на цифровизацию в широком смысле, мы увидим, что бренды, которые могут стимулировать электронную торговлю и многоканальную розничную торговлю, действительно получили огромные выгоды в 2020 году.

Chow Tai Fook создала интеллектуальную розничную экосистему, ориентированную на реальные магазины, поддерживаемые онлайн-продажами и инструментальными приложениями, а также обеспечивающую взаимодействие по модели «онлайн-офлайн» (O2O) для привлечения клиентов. В дополнение к традиционным платформам электронной торговли Chow Tai Fook, например, флагманский онлайн-магазин Tmall, JD.com и VIP.com, компания Chow Tai Fook активно продвигала онлайн и офлайн (O2O) бизнес, включая распространение модели O2O (т. е., направляя заказы в точки продаж (POS) для служб доставки), CloudSales 365 и Cloud Kiosk. В результате темпы роста электронной торговли и розничных продаж, связанных с O2O, составили у нее 67,1% в годовом выражении, а рост объема продаж в материковом Китае достиг 12,0%.

Chow Tai Fook разработала специальную мини-программу CloudSales 365, созданную на платформе WeChat Work. С апреля по сентябрь 2020 года Chow Tai Fook использовала CloudSales 365, чтобы выйти на рынок частных доменов, охватывающий более 2 млн клиентов. Новые клиенты составляют около 50% покупателей, совершающих покупки через CloudSales 365, а средняя цена продажи и коэффициент конверсии продаж обычно выше, чем на платформах электронной торговли.

Более того, на момент закрытия 30 сентября 2020 года Chow Tai Fook установила Cloud Kiosk в 1 000 с лишним местах, в основном в розничных магазинах в материковом Китае. Платформа интерактивного Cloud Kiosk выполняет такие функции, как подробные видеоролики о товарах, трехмерное изображение, дизайн тематических страниц, интерактивные игры и показ товаров с полной категорией. Cloud Kiosk предлагает функции, с помощью которых клиенты сканируют QR-коды для размещения заказов и выбирают услуги самовывоза или экспресс-доставки. Представляя покупателей в магазинах, платформа решает проблему нехватки запасов в магазинах и анализирует долю новых и постоянных клиентов, частоту посещений и степень активности покупателей с помощью технологии распознавания лиц для обеспечения поддержки процессу принятия решений.

Во втором и третьем кварталах 2020 года розничные продажи электронной торговли Chow Tai Fook и компаний, связанных с O2O, в материковом Китае увеличились на 21,8%, что составляет 5,6% от розничных продаж в материковом Китае. В четвертом квартале доля электронной торговли Chow Tai Fook и компаний, связанных с O2O, в материковом Китае составила 8,3% от розничных продаж в материковой части страны.





Рис. 6. Экосистема «умной» розничной торговли Chow Tai Fook.

Надписи: Smart Box – «умная» коробка. D-one – D-один. Smart Tray – «Умный поддон».

(Источник: выступление представителя Chow Tai Fook на Международной ювелирной и алмазной конференции 2020 (International Jewellery & Diamond Conference 2020) в Гуанчжоу).

Помимо Chow Tai Fook, Lukfook Group также объявила, что в четвертом квартале 2020 года ее бизнес электронной торговли показал хорошие результаты на рынке материкового Китая, при этом квартальные продажи выросли на 54% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Chow Tai Seng добилась резкого роста продаж через электронную торговлю с помощью новых методов маркетинга, таких как торговля с помощью прямой трансляции. За первые три квартала 2020 года операционная прибыль самостоятельной компании электронной торговли составила 702 млн юаней, что составляет 20,97% от операционной прибыли. В третьем квартале операционная прибыль самостоятельной компании электронной торговли составила 315 млн юаней, что на 159,95% больше, чем годом ранее.

Будьте позитивными и оптимистичными и следуйте за трендом

Оглядываясь на китайский ювелирный рынок в 2020 году, очевидно, что данные рисуют более оптимистичную картину, чем мы думали. В 2021 году, учитывая неопределенность внешней среды, может быть важнее поставить покупателя на первое место и следовать за трендом, проявляя при этом позитивный и оптимистичный настрой.

Новое поколение потребителей

По данным Bain & Company, миллениалы Китая (родившиеся в 1980-1995 годах, около 320 млн) являются основными потребителями предметов роскоши на Tmall, а потребители из числа поколения Z (родившиеся после 1995 года, около 80 млн человек в возрасте от 20 лет и старше) становятся новой растущей группой потребителей. Потребители-представители поколения Z впервые покупают предметы роскоши в среднем в 20 лет.

Цифровой маркетинг

Потребители из числа молодого поколения, которые «выросли на цифре», в основном получают информацию через цифровые каналы. Согласно опросу, проведенному Tmall, о потребителях предметов роскоши, потребители-представители поколения Z полагаются исключительно на онлайн-каналы для получения информации, при этом платформы электронной торговли, Xiaohongshu (Маленькая красная книга), официальные веб-сайты Китая или приложения брендов являются тремя основными источниками информации.

Что касается цифрового маркетинга, это не только относится к созданию каналов онлайновых продаж, но также включает повышение осведомленности потребителей о бренде с помощью маркетинговых платформ, позволяя потребителям сначала «посеять семя» (проявить интерес к товарам), а затем «щипать траву» (покупать). Кроме того, зрелые платформы электронной торговли предоставляют богатые маркетинговые подходы, предлагая сторонние услуги, такие как ERP (планирование ресурсов компаний) и CRM (систему управления информацией о клиентах) и «умное» обслуживание клиентов. Малые и средние бренды могут легко заниматься цифровым маркетингом без особых вложений в цифровизацию.

Ключевая ценность бренда

По сравнению с другими поколениями, потребители из числа поколения Z уделяют больше внимания «следованию за модой», и их больше привлекают нишевые дизайнеры и межбрендовые модели. Это, без сомнения, открывает возможности для малых и средних брендов. Небольшим, но гибким брендам, обладающим уникальной индивидуальностью и ценностным предложением, легче, чем когда-либо, завоевать расположение потребителей.

Ждем прорывов в ювелирной отрасли в 2021 году!