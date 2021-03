Нет худа без добра: пандемия и новый интерес к бриллиантам

Период 2020-2021 годов для мировой алмазной и ювелирной отрасли можно назвать самым тяжелым и трудным за последнее время. Когда появился COVID-19, алмазная отрасль как часть сектора предметов роскоши сильно пострадала из-за режимов самоизоляции, ограничений на поездки и других препятствий.

Это, в свою очередь, привело к локализации спроса на бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами, что снова затормозило рост отрасли во всем мире, отрицательно сказавшись на экономике большинства стран.

Но к концу 2020 года алмазная отрасль медленно и верно упрочила позиции, что принесло столь необходимую поддержку и уверенность во всем мире. Хотя объем добычи алмазов компанией АЛРОСА в 4 квартале 2020 года составил всего 7,1 млн каратов против 8,8 млн каратов в 2019 году, объем продаж вырос до 17 млн ​​каратов по сравнению с предыдущим кварталом против 8,2 млн каратов в 2019 году. За 12 месяцев 2020 года объем добычи алмазов составил 30 млн каратов по сравнению с 38,5 млн каратов в 2019 году, а объем продаж - 32,1 млн каратов по сравнению с 33,4 млн каратов в 2019 году. Объем добычи алмазов компанией De Beers в четвертом квартале также упал на 14%, до 6,7 млн ​​каратов, что обусловлено продолжающимся плановым сокращением в ответ на снижение спроса на алмазное сырье, вызванное пандемией Covid-19 и эксплуатационными проблемами на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване, что привело к большему, чем ожидалось, снижению объема производства.

Но основные алмазодобывающие компании - De Beers и АЛРОСА, которые замедлили и сократили добычу, вернулись с удвоенной силой, как и производители бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами. Спрос вырос и на потребительских рынках, и отрасль перешла в «режим возврата», при этом в странах наблюдается рост продаж, а глобальный сектор розничной торговли процветает.

Бриллианты и украшения с бриллиантами, о которой меньше всего думали потребители во время пандемии, вызвали у потребителей новый интерес. Это привело к тому, что сектор розничной торговли с растущей уверенностью инвестировал в запасы ювелирных изделий с бриллиантами. По мере того, как они доходили до потребителей, спрос на ювелирные изделия также многократно повышался как в обычных магазинах, так и на онлайн-платформах по всему миру.

Снова наступили счастливые дни, стали дарить больше ювелирных украшений, спрос также повысился благодаря помолвкам и свадьбам, в результате чего розничная торговля в отрасли превратилась в своего рода «праздник» по всему миру.

В США, являющихся крупнейшим рынком ювелирных изделий с бриллиантами, спрос на ювелирные изделия и часы достиг самого высокого уровня, за ними следуют потребители в Китае и Индии. По имеющимся данным, потребители в США, Китае и Индии предпочитали покупать украшения с бриллиантами для помолвок и свадеб, и пандемия не внесла каких-либо изменений в их решения. Располагая неизрасходованными дополнительными деньгами, потребители были готовы тратить на ювелирные изделия с бриллиантами больше, чем они тратили бы до кризиса, вызванного пандемией. Итак, несмотря на любые глобальные бедствия, приносящие временное отчаяние, эмоциональная связь с бриллиантами существует навсегда, говорится в сообщении СМИ.

В своих усилиях по продвижению бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами во всем мире Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) в последнем квартале 2020 года провел исследование привлекательности бриллиантов среди 5 000 респондентов в возрасте от 18 до 39 лет. Анализ показал, что ювелирные изделия с бриллиантами лидируют как самые привлекательные и осязаемые предметы роскоши. И миллениалы, и представители поколения Z покупают украшения с природными бриллиантами для себя и в качестве подарков для других. Половина этих покупок ювелирных изделий с природными бриллиантами была сделана для себя, что в значительной степени было связано с покупателями-женщинами, сообщает NDC.

NDC утверждает, что, хотя большинство покупок ювелирных изделий с бриллиантами во всем мире в основном были связаны со знаменательными событиями в жизни, примерно 25% покупок совершались без какой-либо конкретной причины. Совет также заявляет, что будущее покупок ювелирных украшений выглядит оптимистичным, поскольку 37% респондентов намерены покупать ювелирные украшения в следующие 12 месяцев, а 27% ожидают их получить.

В сообщениях СМИ также указывалось, что для потребителей в США режим самоизоляции не является проблемой, и они покупают ювелирные изделия с бриллиантами ежедневно. На рынках США и Китая отмечались особенно хорошие продажи ювелирных изделий в связи с сезоном праздничных продаж в конце 2020 года. Согласно отчетам, ювелирные компании сообщили о росте продаж на 10-20% по сравнению с тем же периодом в течение последних месяцев 2019 года.

В Китае потребители, столкнувшиеся с ограничениями на поездки, покупали предметы роскоши и украшения с бриллиантами в местных розничных магазинах и магазинах беспошлинной торговли. Китайские местные сети продемонстрировали двузначный рост продаж за последние несколько месяцев 2020 года. В связи с ростом спроса благодаря повышению благосостояния и доходов крупные ритейлеры осуществили планы по расширению и открыли множество торговых точек в небольших городах по всей стране. Ожидается, что эти новые потребители в небольших городах обеспечат постоянный спрос, а также будут стимулировать дальнейший рост продаж ювелирных изделий с бриллиантами в Китае. В недавнем отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) указано, что, хотя спрос на ювелирные изделия в Китае упал на 35 процентов в прошлом году из-за пандемии, ювелирная отрасль надеется на восстановление местной экономики и устойчивый рост потребительских настроений в 2021 году.

В Индии алмазная и ювелирная отрасль набирает обороты, при этом экспорт бриллиантов и ювелирных изделий увеличивается почти до доковидных уровней. Спрос на местных рынках ювелирных изделий также растет, и ожидается, что в наступающий свадебный сезон значительно увеличится спрос. В дополнение к многочисленным виртуальным выставкам ювелирных изделий, организованным Фондом содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion) Индии, некоторые другие организации также проводят регулярные выставки. Например, Торгово-промышленная палата Южного Гуджарата (Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry) организует грандиозную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий Sparkle-21 Gems and Jewellery Exhibition с 20 по 22 февраля в Сурате, что свидетельствует о том, что бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами стремятся к росту.

Как упоминалось ранее, хотя обычные магазины по-прежнему обеспечивают необходимое доверие потребителям во всем мире, цепочка создания стоимости бриллиантов быстро становится цифровой. Это связано с большой группой потребителей, которые все еще не решаются выйти в магазины из-за боязни заразиться COVID-19. По имеющимся данным, розничные продажи ювелирных изделий онлайн выросли на 20%, при этом розничные торговцы ювелирными изделиями с бриллиантами сообщают о росте продаж через свои онлайн-каналы на 60-70% в годовом выражении. Однако 90-95 процентов потребителей по-прежнему любят смотреть и трогать ювелирные украшения и предпочитают покупать бриллианты в обычных магазинах.

В течение четвертого квартала 2020 года спрос на ювелирные изделия с бриллиантами был огромный. Это привело к высокому спросу на неоправленные бриллианты. Это стало хорошим предзнаменованием для бриллиантового сегмента во всем мире, зарегистрирован чистый экспорт бриллиантов на 20% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Таким образом, спрос на алмазное сырье также увеличился, что привело к 20-процентному увеличению импорта алмазов. Наконец, алмазная отрасль стала возвращаться к положению, которое занимала раньше.

На этом этапе основные алмазодобывающие компании, такие как De Beers и АЛРОСА, воспользовались своими складскими запасами и выпустили на рынок около 13 млн каратов алмазного сырья и повысили цены на него на 2-3%, что привело к росту продаж на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Толчок к росту начался в 2021 году, и отрасль снова стала с уверенностью двигаться вперед. Поскольку алмазодобывающие компании придерживались гибкой политики продаж, покупатели стремились создать запасы в 2021 году, продажи и цена алмазов росли с новой силой, в результате чего алмазодобывающие компании сообщили о 8-процентном увеличении продаж. АЛРОСА сообщила, что она получила $430 млн от продаж алмазов в январе - $421 млн за алмазы и $9 млн за бриллианты. С другой стороны, согласно сообщениям Anglo American, De Beers снизила прогноз по добыче алмазов до 32-34 млн каратов на 2021 год с прежних 33-35 млн каратов. Но сообщается, что за первый цикл продаж 2021 года она получила $650 млн по сравнению с $551 млн годом ранее.

Важно также учитывать текущий рост спроса на выращенные в лаборатории бриллианты (LGD) во всем мире, а также на местных рынках потребления бриллиантов. В то время как розничные торговцы ювелирной бижутерией с большим энтузиазмом продвигают изделия с LGD, спрос среди молодежи также растет, как никогда раньше. Дифференциация цен также является фактором роста спроса на ювелирные изделия c LGD. Кроме того, экологическая устойчивость отчасти влияет на решение молодых потребителей о том, будут ли они покупать украшения с бриллиантами или нет. В конце концов, 2020 год закончился высокими продажами по всей цепочке создания стоимости. Согласно отчету, объем производства выращенных в лаборатории бриллиантов в 2020 году достиг 6-7 млн каратов, причем 50-60% из них было произведено в Китае с использованием технологии высокого давления и высоких температур.

В недавнем бюджете страны министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) увеличила базовую таможенную пошлину на импорт синтетических бриллиантов с 7,5% до 15%. Этот шаг был предпринят для поддержки отечественных производителей выращенных алмазов и бриллиантов. Согласно отраслевым источникам, около 95% выращенных в лаборатории бриллиантов, производимых в Сурате, экспортируются в Соединенные Штаты, и эти камни на 60% дешевле природных драгоценных камней. Сектор LGD сейчас находится на пороге бума в Индии, так как многие компании открывают в стране предприятия для производства выращенных алмазов и гранильные подразделения.

Однако, если с текущим кризисом не бороться напрямую, в отрасли может наступить более серьезный спад. Аналитики прогнозируют полное восстановление мировой алмазной отрасли только в 2022-2024 годах. В настоящее время долгосрочные перспективы мирового алмазного рынка выглядят обнадеживающими: рост предложения алмазного сырья прогнозируется на уровне не менее 2% в год при условии, если объем добычи останется стабильным. Опять же, это также зависит от различных факторов, в том числе от окончания пандемии, поддержки правительства и, самое главное, от положительной реакции со стороны конечного потребителя, который является хозяином положения.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished