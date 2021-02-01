Vast Resources в ожидании несбыточного в Чиадзве?

В сентябре 2019 года компания Vast Resources, зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила о создании совместного предприятия с компанией Chiadzwa Mining Resources, призванной представлять интересы местного населения Чиадзвы в алмазной концессии сообщества Чиадзва (Chiadzwa Community Diamond Concession).

Результатом создания совместного предприятия явилась компания Katanga Mining, которая, в свою очередь, станет партнером Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) по добыче алмазов на месторождении Маранге (Marange).

Vast также пересмотрела соглашение с Botswana Diamonds, согласно которому последняя приобретет долю в 2,5% в денежных потоках, генерируемых за счет доли Vast в концессии Чиадзва, в обмен на предоставление «ноу-хау для всех аспектов геологоразведки, добычи, переработки и маркетинга».

В марте 2020 года Vast Resources заявила, что ожидает заключения соглашения о совместном предприятии с ZCDC для алмазного проекта сообщества Чиадзва до конца того месяца.

В то время компания заявила, что получила официальное сообщение от министерства горнодобывающей промышленности о том, что все внутренние процессы, ведущие к созданию совместного предприятия, как ожидалось, будут завершены в конце марта 2020 года.

В конце марта 2020 года ничего не произошло, и ситуация еще больше усугубилась из-за пандемии COVID-19.

30 марта 2020 года правительство Зимбабве объявило 21-дневный режим самоизоляции из-за пандемии.

Позже оно заявило, что сделка с Chiadzwa была приостановлена ​​в результате введения режима самоизоляции с целью сдерживания распространения коронавируса.

«В результате этого процесс окончательного согласования не был завершен в марте, но ожидается, что он будет завершен в ближайшее время», - сказала Vast в то время.

Когда «в ближайшее время» ничего не произошло, как сообщила Vast своим акционерам, позже она заявила, что по-прежнему уверена, что, несмотря на режим самоизоляции из-за COVID-19 и другие задержки, возникшие из-за вопросов, не связанных с отношениями между компанией и Хараре, проект будет продолжен на благо всех заинтересованных сторон.

На этом этапе она не поддалась соблазну назвать сроки заключения сделки.

2020 год подошел к концу, и сделки не предвиделось.

ZCDC переманила Марка Мабхудху (Mark Mabhudhu) из Vast, ответственного за алмазы, на должность исполнительного директора компании.

«Хотя нам, конечно, грустно, что Марк (Мабхудху) покидает Vast Resources PLC, мы очень рады, что сможем продолжить работу с ним на его новой должности в алмазодобывающем секторе в Зимбабве», - сказал генеральный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) в сентябре 2020 года.

«Мы уверены, что благодаря Марку на его новой должности, алмазодобывающий сектор Зимбабве выйдет на новый уровень», - добавил он.

Vast заявила, что новая должность Мабхунду не станет препятствием для окончательного согласования соглашения о совместном предприятии с ZCDC.

Однако со стороны зарегистрированной на AIM компании было бы наивно полагать, что если ее бывший руководитель алмазного подразделения сейчас возглавляет ZCDC, то теперь совместное предприятие будет создано в ближайшее время.

Государственная бюрократия в Зимбабве замедляет заключение таких сделок, и COVID-19 стал идеальной отговоркой для прошлогодней отсрочки.

Мы стали свидетелями реализации нескольких государственных программ в Зимбабве, несмотря на продолжение распространения вируса.

Так что пандемию уже нельзя считать причиной задержки.

Даже совместному предприятию ZCDC и АЛРОСА потребовалось некоторое время, прежде чем оно было заключено, поэтому сделка Vast не стала исключением в Зимбабве.

Тем не менее, следует отметить, что до сих пор Vast демонстрировала терпение, проявленное вымышленными персонажами, Владимиром (Диди, Didi) и Эстрагоном (Гого, Gogo) в знаменитой пьесе Сэмюэла Беккета (Samuel Beckett) «В ожидании Годо» (Waiting for Godot).

В отличие от этих двух персонажей, которые продолжали ждать Годо, который так и не прибыл, можно надеяться, что Vast будет вознаграждена за свое терпение.

Проект уникален тем, что впервые приносит прямую пользу сообществу как акционерам алмазной компании.

Жители Маранге ранее жаловалось на то, что алмазные компании, которым изначально были выданы лицензии после необдуманных действий в 2006 году, не разрешили им получать долю пресловутого «пирога».

Тысячи людей были изгнаны с земель своих предков, и лишь немногие получили какую-то выгоду от домов, построенных некоторыми алмазными компаниями.

Я не сомневаюсь, что сделка состоится, но она не будет заключена «в ближайшее время», как ожидала компания, зарегистрированная на AIM.

Государственная бюрократия реальна, и с учетом этого, всего вам наилучшего, Vast, в ожидании Годо!

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished