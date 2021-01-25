Бриллианты для инвестора: стоит ли покупать?

Среди множества сюрпризов, которые преподнес 2020 год, был беспрецедентный всплеск интереса российских резидентов к фондовому рынку: число брокерских счетов выросло с 4,2 до 8,8 миллионов. Объем торгов на рынке акций побил абсолютный рекорд, вдвое превысив результат 2019 года. Но основной интерес российских инвесторов был сосредоточен на зарубежных, прежде всего американских, эмитентах. Через портфельные инвестиции российские резиденты вывели за рубеж $10,2 млрд, что в 5 раз больше, чем в 2019 году. Бенефициаром этого процесса стала Санкт-Петербургская биржа, предлагающая российским инвесторам свыше 1500 наиболее ликвидных иностранных инструментов и увеличившая в 2020 году обороты с $5 млрд до $25 млрд.

Основные причины симпатий российских резидентов к активам, номинированным в долларах США, понятны. Это, прежде всего, стремление застраховаться от девальвации рубля и диверсифицировать портфель за счет инструментов, которые полностью отсутствуют, или недостаточно представлены среди российских компаний. Например, в секторе фармацевтики, который выглядит особенно привлекательно в связи с эпопеей COVID-19, российских аналогов Pfizer, Merck или Johnson & Johnson просто не существует. То же самое можно сказать еще о добром десятке секторов экономики – увы, российский фондовый рынок катастрофически узок по сравнению с американским. К таким секторам относится и ювелирный ритейл. Российских эмитентов здесь нет, а Санкт-Петербургская биржа предлагает инвесторам акции крупнейшего ритейлера бриллиантовых украшений - американской компании Signet Jewelers Limited (NYSE:SIG), которые демонстрируют в последнее время весьма любопытную динамику.

Signet Jewelers Limited основана в 1949 году (до 1993 года именовалась Ratner Group). В настоящее время компания зарегистрирована в офшоре на Бермудских островах, а деятельность свою ведет в США, Канаде и Великобритании. Под ее управлением функционирует свыше 3000 магазинов, ювелирные изделия предлагаются покупателям под брендами Kay Jewelers, Zales Jewelers, Jared, JamesAllen.com, Piercing Pagoda, Peoples Jewellers, Mappins Jewellers, H. Samuel, Ernest Jones и другими. Signet имеет также гранильную фабрику в Ботсване и является клиентом De Beers и АЛРОСА. Сегодня капитализация SIG составляет около $2 млрд, и она контролирует около 7% американского рынка изделий с бриллиантами, что довольно много, учитывая, что более 70% операторов американского ювелирного рынка являются относительно небольшими непубличными компаниями.

Динамика курса акций SIG с 2011 года (т. е. с момента начала уверенного восстановления американского рынка после кризиса 2008-2009 годов) по настоящее время представляет собой следующую картину:





А динамика продаж за те же годы выглядит так:





Динамика продаж SIG довольно точно коррелирует с состоянием американского рынка ювелирных изделий с бриллиантами: после ощутимой просадки в 2009-2010 годах, вызванной последствиями финансово-экономического кризиса, наблюдался устойчивый рост, переходящий в стабильное плато. А вот капитализация SIG обвалилась: с 2015 по март 2020 года стоимость акций неумолимо снижалась со $150 до $7 – более чем в 20 раз. Поскольку спрос на бриллиантовые украшения в эти годы был относительно устойчивым, причины столь неутешительного для инвесторов результата следует искать во внутренних конфликтах и дефектах корпоративного управления. Действительно, в 2017-2019 годах компании пришлось урегулировать серию судебных исков в широком диапазоне: от обвинений в дискриминации сотрудников-женщин до претензий о манипуляциях с кредитными картами клиентов. Репутационный ущерб, неоднозначные решения в сфере слияний и поглощений с целью расширения линейки контролируемых брендов и последующее падение прибыли крайне негативно сказались на курсовой динамике акций.

В июле 2017 года на пост руководителя SIG пришла Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), обладающая многолетним опытом руководящей работы в Procter & Gamble, заметно изменилась и команда управленцев. В марте 2018 года компания объявила о трехлетней программе “Signet’s Path to Brilliance” («Путь Signet к великолепию»), направленной как на сокращение издержек, так и на развитие аналитики, маркетинга и особенно – электронной торговли. Были предприняты значительные усилия по дифференциации брендов, контролируемых SIG, электронные торговые платформы скрупулезно настраивались с учетом специфики аудитории, охватываемой каждым брендом, были применены новаторские решения по отображению информации и созданию максимально дружелюбного по отношению к клиенту интерфейса. Большое внимание уделялось переобучению персонала, сокращению управленческих цепочек.

Разумеется, такая революционная программа реорганизации бизнеса обходилась недешево и в 2019 финансовом году SIG показала чистый убыток, а в 2020 году перестала выплачивать дивиденды. Эти обстоятельства вкупе с всеобщим мартовским провалом окончательно опустили котировки на дно: 23.03.2020 года стоимость акции достигла отметки $5,84 – самой низкой за последние 10 лет. Несмотря на последующий вялый отскок от этого уровня, мнение аналитиков фондового рынка было практически единодушным – «продавать». Ни в апреле, ни в мае, ни даже в июне никто не верил, что SIG оживет. Особенно уныло смотрелся график котировок SIG на фоне динамики акций американских фармацевтических гигантов – бенефициаров коронавирусной истерии, быстро возвращающихся к докризисным уровням.

Однако уже начиная с августа 2020 года ситуация неожиданно и радикально стала меняться: за август-ноябрь стоимость акций выросла втрое, с $10,76 до $31,39, а в январе 2021 года добралась до отметки $40,93 превысив минимум 2020 года в 7 раз. Хотя это и очень далеко от показателей 2015 года, все же можно сказать, что SIG стала своеобразным бенефициаром второй волны ковидного кризиса. Причина очевидна. Предварительная оценка общего объема продаж в праздничный сезон составила $1,8 млрд, что соответствует уровню прошлого года, в то время как продажи за счет электронной коммерции выросли на 60,8% по сравнению с прошлым годом. Очевидно, что ставка на новации в маркетинге и интернет-торговле сработала и план “Signet’s Path to Brilliance” себя оправдал.

Можно ли считать этот относительный успех стабильным фундаментом и гарантией будущего роста капитализации SIG? Увы, два обстоятельства мешают дать положительный ответ на этот вопрос. Во-первых, успех пришел в условиях достаточно жесткого локдауна, когда многие компании, опосредованно конкурирующие с ювелирным ритейлом, искусственно отрезаны от рынка. По понятным причинам сектор туризма и сектора, обеспечивающие соответствующую инфраструктуру, фактически блокированы. Какая-то часть денег, предназначенная потребителем для путешествий, развлечений и отдыха, несомненно, перетекла в ювелирный ритейл. И дело совсем не в преимуществах или недостатках платформ электронной торговли. Что толку развивать интернет-платформу круизного оператора, если границы закрыты, а поездки запрещены? Во-вторых, успех пришел в условиях щедрого дождя «вертолетных денег», пролитого на граждан США без учета их реального финансового состояния. Да, для кого-то $600-$2000 критически важная для жизни сумма, но для достаточно многих – приятный бонус, скрашивающий ковидные неудобства и вполне укладывающийся в средний чек на продукцию SIG.

Когда (и если) локдаун станет достоянием истории, SIG не как ювелирному ритейлеру (в этом секторе она несомненный лидер), но как инструменту инвестиций неизбежно придется столкнуться с мощными конкурентами, чья капитализация, дивидендная политика и балансовые показатели выглядят на порядок привлекательнее. А посему оценка, данная SIG аналитиками популярного портала simplywall.st, выглядит близко к объективной: «Посредственный баланс с умеренным потенциалом роста».

Сергей Горяинов, Rough&Polished