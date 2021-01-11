Доверие между промышленностью и коренным населением – от мифа к реальности

Сегодня

1 января 2021 в горно-металлургическом гиганте Rio Tinto официально сменился генеральный директор. Этот высокий пост занял Якоб Стаусхолм (Jakob Stausholm). Причиной внеплановой ротации стал инцидент с разрушением древней пещеры аборигенов в ущелье Джуукан.

Большинство активов крупных промышленных компаний расположены в непосредственной близости от проживания коренных народов. Таким образом, активное промышленное освоение природных ресурсов в разных уголках нашей планеты не может не оставить след на коренных малочисленных народах, которые проживают на этих территориях.

В настоящее время компании-гиганты в сфере мировой промышленности все в большей степени ориентированы на доверие между местным сообществом и бизнесом, «зеленую экономику», устойчивое региональное развитие, в частности, на укрепление роли местного населения в развитии бизнеса.

В связи с этим их деятельность все в большей степени направлена на привлечение местного населения к своему бизнесу, укрепление отношений с коренным населением. Они ставят перед собой задачу сохранить местные этносы и национальное наследие.

По крайней мере, об этом говорится в уставах компаний, но так ли это на самом деле? Ниже на примере компаний-лидеров в области сырьевой промышленности, таких как Rio Tinto, Glencore, BHP, АЛРОСА, «Норильский никель», мы рассмотрим, действительно ли бизнес может гармонично сосуществовать и строить доверительные отношения с коренным населением.

Начнем с австралийско-британской Rio Tinto - одной из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Недавно компания была на первых полосах всех новостных изданий в связи со скандалом, связанным с разрушением исторических объектов в Западной Австралии. Эти объекты, как сообщается, представляли ценность для коренного населения. Из-за этого инцидента Rio Tinto пришлось сменить руководство - c первого января у компании - новый генеральный директор. Конечно, этот гигант в области горной добычи принес свои извинения местному населению и пообещал пересмотреть свои практики взаимодействия с местными жителями. Но одними извинениями дело не обошлось - компания также намерена выплатить компенсацию коренным австралийцам, пострадавшим в результате разрушения двух древних пещер для расширения шахты по добыче железной руды.

Таким образом Rio Tinto показывает свое уважение к местному сообществу и приверженность практикам социального развития компании, которая ставит своей целью защищать местные достопримечательности и сообщество, а также минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от своей деятельности.

Ранее сообщалось, что для расширения добычи железной руды Rio Tinto в марте разрушила древние пещеры аборигенов в ущелье Джуукан, которые считаются свидетельством проживания людей на континенте 46 тысяч лет назад — во время последнего ледникового периода.

Несмотря на это происшествие, компания все же стремится строить доверительные отношения с сообществами, где она ведет свою деятельность: она активно взаимодействует с местными сообществами - консультируется с правительственными учреждениями, религиозными учреждениями, национальными и местными музеями и учреждениями культуры, учеными и НПО.

«Мы считаем важным консультироваться со всеми ними [учреждениями] и строить отношения, основанные на взаимном уважении и доверии», - говорится на сайте компании.

В течение всего срока реализации проектов компания ведет работу с местными жителями, так как интересы сообществ в отношении культурного наследия могут со временем меняться, и могут появляться новые в связи с новыми разработками или процессами. Так, к примеру, на золотой и медной шахте Оюу-Толгой (Oyu Tolgoi), Монголия, Rio Tinto создала систему управления культурным наследием для выполнения обязательств компании по управлению культурным наследием. Система описывает различные процессы, обеспечивающие управление материальным и нематериальным культурным наследием и его защиту.

Еще один международный гигант - швейцарская компания GLENCORE, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров, также ведет активную работу с группами коренных народов.

Деятельность компании ведется с соблюдением рекомендаций Международного совета по горному делу и металлургии (International Council on Mining and Metals, ICMM) по коренным народам и горнодобывающей промышленности, которое требует, чтобы горнодобывающие проекты, расположенные на землях, традиционно принадлежащих коренным народам или находящихся в их обычном использовании, уважали права, интересы коренных народов, особые связи с землями и водами.

Местные общины, расположенные рядом с активами компании, активно участвуют в принятии решений, связанных с освоением новых земельных участков. Это помогает Glencore укреплять свои позиции и как приносить, так и получать выгоды от устойчивого развития.

В частности, компания реализовала проект «Туматумани» (Tamatumani) для инуитов, группы коренных жителей, проживающих в Нунавике, Квебек, где компания разрабатывает никелевый рудник Раглан (Raglan). В рамках проекта предприятие способствовало созданию постоянных рабочих мест для инуитов, развитию их индивидуальных и профессиональных способностей, а также долгосрочному экономическому развитию Нунавика.

На противоположной стороне света австралийская компания Diversified Building Services (DBS), принадлежащая коренным народам, и Glencore Coal, подразделение Glencore, объединились для расширения программы трудоустройства коренного населения в центральном Квинсленде, Австралия. Программа, стартовавшая в феврале, направлена на обеспечение возможностей трудоустройства для первоначальной группы из 20 коренных австралийцев, имеющих связи с землями, расположенными рядом с несколькими угольными предприятиями Glencore.

Несмотря на эти инициативы по привлечению местных жителей в бизнес, коренное население весьма ревностно относится к изменению границ земель, где они проживают.

Так, недавно сообщалось, что коренные жители Северной территории Австралии потребовали от местных властей компенсацию за ущерб, нанесенный их священным деревьям цинковой и свинцовой шахтой МакАртур Ривер (McArthur River), которой владеет Glencore. В сообщении местных СМИ говорится, что Совет северных земель (Northern Land Council, NLC), который поддерживает коренное население региона, подал иск о компенсации ущерба в Федеральный суд.

Строительство рудника МакАртур Ривер началось в 1992 году, а в ноябре 2020 года Glencore получила «зеленый свет» от местного правительства по расширению рудника. Согласно сообщениям, рудник затронул священные земли аборигенов. Glencore пока не прокомментировала эту ситуацию.

В свою очередь австралийская BHP - одна из крупнейших горнодобывающих компаний - заявляет, что коренные народы являются важными партнерами и заинтересованными сторонами фирмы. На сайте компании говорится, что она стремится к взаимному доверию, пониманию и выгоде: «мы признаем, что наша деятельность влияет на коренные народы, и мы стремимся работать вместе, чтобы гарантировать, что BHP является надежным партнером для коренных народов и что мы вносим позитивный вклад в реализацию прав коренных народов».

В 2016 BHP создала Рабочую группу по коренным народам (Global Indigenous Peoples Working Group, GIPWG), в которую входят представители всех международных активов компании, включая Minerals Australia и Minerals America. Рабочая группа занимается разработкой, управлением и реализацией стратегии фирмы в отношении коренных народов, а также, кроме прочего, поддержкой региональных групп в разработке и реализации региональных планов работы с коренными народами.

Сообщается, что на предприятии BHP Mitsui Coal в Poitrel в Квинсленде в результате партнерства с поставщиком услуг по найму рабочей силы Mickala Mining за три года было трудоустроено 43 работника из числа коренного населения (более 70 процентов из них - женщины).

Кроме того, компания принимает участие в инициативе Второй шанс для перемен (Second Chance for Change, SCFC), цель которой - предоставить заключенным из числа коренного населения возможность получить долгосрочные и стабильные возможности трудоустройства, что, по мнению компании, поможет снизить уровень повторного совершения преступлений. Участникам предлагается обучение и наставничество до и после приема на работу, и они начинают работу примерно за год до истечения срока их заключения. Угольное предприятие Mt Arthur, принадлежащее BHP, - крупнейшая отдельная угольная площадка в долине Хантер - стало одним из первых, где внедрили эту концепцию. Шестьдесят заключенных приняли участие в программе SCFC - 55 из них - аборигены. Только один из них снова вернулся в тюрьму.

В России численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ составляет около 50 тысяч человек. Одной из приоритетных задач российских предприятий является сохранение их численности, традиций и территорий их проживания.

Так, российская АЛРОСА, которая разрабатывает алмазные месторождения в Якутии, исторически уделяет большое внимание социальной ответственности. Компания ставит перед собой масштабную задачу: развивать регионы присутствия вместе с компанией, чтобы местные жители всегда были обеспечены работой и достойной заработной платой, и их жизнь была комфортной.

АЛРОСА активно поддерживает районы (улусы) «алмазной провинции», где проживают коренные народы со своей уникальной историей и традициями. Помимо благотворительной помощи, компания способствует их трудоустройству (около 11,6% сотрудников АЛРОСА - представители коренных народов).

Коренные жители Русского Севера в основном занимаются оленеводством. В связи с этим АЛРОСА поддерживает общины, которые занимаются таким промыслом. Ежегодно АЛРОСА проводит День оленевода - традиционный праздник с национальными спортивными состязаниями, показом национальной одежды и народных промыслов и оленей с призовым фондом в 1 млн рублей.

Кроме того, для сохранения традиционной культуры, языка и искусства коренных малочисленных народов Севера компания профинансировала строительство этнокультурного центра в поселке Оленек, который открылся в 2019 году.

«Норильский никель» - еще одна российская горно-металлургическая компания, которая активно связана с поддержкой развития культуры и экономики коренных малочисленных народов Севера.

«Норникель» на протяжении долгого времени реализует программу поддержки КМНС. Компания традиционно уделяет этой теме большое внимание: поддерживает праздники коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и ежегодно проводит этнофестиваль «Большой Аргиш».

В Арктической зоне проживает 19 народностей. Сохранение традиционного уклада жизни, поддержка экономики и культуры, защита их прав — важные составляющие социальной деятельности компании.

Кроме того, поддержка КМНС прописана в 10-летней Стратегии развития "Норникеля" до 2030 года. Она предусматривает сохранение традиционного уклада жизни, поддержку экономики и культуры, в частности, финансирование мероприятий по сбережению экосреды, развития туризма, строительства соцобъектов, сохранение языков народностей.

Недавно сообщалось, что «Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) договорились о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов подчеркнул, что представители КМНС крайне уязвимы из-за своего образа жизни.

"Норникель" на сегодня единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей КМНС", - пояснил Баринов.

Соглашение, заключенное «Норникелем» с ассоциациями КМНС, рассчитано на пять лет, объем финансирования составляет 2 млрд руб. и включает в себя более 40 мероприятий. План поддержки составлен с учетом пожеланий 36 общин, проживающих на Крайнем Севере. Новое соглашение с ФАДН России продолжит курс компании на поддержку народностей Севера, совместное решение их проблем и соблюдение прав.

Более того, в Красноярском крае "Норникель" в течение многих лет участвует в проектах по улучшению качества жизни коренных народов Таймыра. Так, 1 января 2021 года в "Норникеле" открылся отдел по взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра, он будет работать с органами местного самоуправления, общественными организациями и семейными общинами.

"Взаимодействие с "Норникелем" - это очень давняя история. Примеров очень много: в советский период все поселки строились при поддержке Комбината, многоэтажки в Хатанге, школы, снегоходы для КМНС. Сейчас наши отношения получили новый импульс. Согласитесь, в мире не так много практик, когда небольшие этносы заключают соглашения с мировой компанией. Это единичные случаи", - считает председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев.

«В 2018 г. мы утвердили политику в отношении прав КМНС. В ней есть три основных положения: постоянный конструктивный диалог с представителями этих народов, помощь в развитии их традиционного уклада жизни и учет их взглядов и чаяний», — рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

По его словам, особое внимание компания уделяет вопросу сохранения языков. При поддержке Сибирского федерального университета и Федерального агентства по делам национальностей «Норникель» реализовал проект по восстановлению энецкой письменности как примера уникального культурного наследия КМНС, был издан букварь. В 2019 году результаты этой работы были представлены на площадке ООН. При этом в арктических поселках Таймыра проживает 215 энцев.

Несмотря на то, что «стычки» с местным населением все же неизбежны, мы можем наблюдать, что промышленные гиганты действительно активно вкладываются и инвестируют в социальные проекты, поскольку осознают, что это неотъемлемая часть их деятельности, а сообщества, в которых они работают, должны получать выгоды от этой деятельности.

Ожидается, что со временем такое взаимодействие промышленности с коренными народами и построение доверительных отношений будут способствовать социально-экономическому развитию и помогут построить общество, способное решить любые задачи.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург