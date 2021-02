Индийская алмазная отрасль: взгляд в будущее

В последнее время алмазная отрасль Индии в целом переживала потрясения от последствий введения налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST) и демонетизации, когда некоторые огранщики бриллиантов потеряли свои рабочие места. Отрасль обратилась к правительству с просьбой внести поправку в положения о налогообложении и разрешить продажу алмазного сырья в специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ) в Мумбае и освободить от двухпроцентного компенсационного сбора с продажи алмазов. По словам представителей отрасли, алмазодобывающие компании могут платить «налог с оборота» (turnover tax), не превышающий 0,16%, что является преобладающей ставкой в ​​Бельгии. Рабочие также требуют соблюдения трудового и фабричного законодательств на гранильных фабриках, утверждая, что около 10 огранщиков в штате покончили жизнь самоубийством за последние несколько месяцев из-за безработицы.

С другой стороны, правительство Индии организует программы повышения осведомленности для работников алмазной отрасли. Министерство микро-, малых и средних предприятий правительства Индии недавно организовало в Алмазной ассоциация Сурата (Surat Diamond Association) программу повышения осведомленности о схеме Конкурентоспособности бережливого производства (Lean Manufacturing Competitiveness).

На данный момент, когда открываются рынки по всему миру после режима самоизоляции, введенного из-за COVID-19, в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, похоже, началось восстановление, и начался экспорт на рынки США, Китая, Гонконга, Европы и других стран. Индийская алмазная отрасль с оптимизмом смотрит на рост экспорта после режима самоизоляции по мере того, как появляются первые признаки восстановления на рынках США, Китая и Европы, и в последние 4-5 месяцев стабильно растет число заказов на экспорт. Подразделения по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий работают в полную силу, и торговля возвращается к нормальному восстановлению экспорта.

Индийская алмазная отрасль получила большую поддержку со стороны крупнейших алмазодобывающих компаний, АЛРОСА и De Beers, которые оказались крайне полезными индийским импортерам алмазного сырья и оказали поддержку сектору производства бриллиантов в Сурате, а также другим более мелким секторам в стране. Обе алмазодобывающие компании продлили существующие долгосрочные контракты на поставку алмазного сырья еще на квартал, что ослабило финансовое давление на импортеров и помогло индийской отрасли использовать накопленные запасы как алмазного сырья, так и бриллиантов.

Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 19,60%, составив $1 564 млн в сентябре 2020 года по сравнению с объемом экспорта на $1 946 млн в сентябре 2019 года. Импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18%, достигнув $1 347,30 млн по сравнению с объемом импорта на $1 159,63 млн в сентябре 2019 года.

С целью увеличения объема экспорта из Индии Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) в течение последних двух месяцев организовал множество виртуальных мероприятий, в том числе свое флагманское мероприятие IIJS 2020, с применением технологий для ускорения роста, отчасти для того, чтобы взять реванш. Пятидневная ювелирная феерия, начавшаяся 12 октября 2020 года, завершилась 16 октября и стала уникальным событием для всех участников и посетителей. По оценкам, на IIJS Virtual было совершено сделок на сумму около $137 млн​​.

Комментируя успех шоу, председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) сказал: «Последние пять дней выставки IIJS Virtual были просто на грани возможного. Мы стали свидетелями того, как IIJS вывела отрасль из пандемического паралича, и она была в виртуальном режиме! Представители отрасли осознали, что нужно меняться вместе со временем, и широкое использование цифровых технологий было велением времени с целью обеспечения устойчивости бизнеса».

Первая виртуальная встреча покупателей и продавцов (Virtual Buyer-Seller Meet, VBSM) ювелирных изделий с бриллиантами, организованная GJEPC с 25 по 28 ноября 2020 года, произвела сенсацию среди покупателей из Великобритании, США, Европы, Австралии, Новой Зеландии и России. После нее готовится проведение еще многих VBSM.

Теперь индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, которая пережила множество взлетов и падений в прошлом и вышла из этого целой и невредимой, с такой же стойкостью продвигается вперед. Почти 650 000 рабочих в Сурате решили отказаться от отпуска на праздник Дивали, чтобы вовремя выполнить зарубежные заказы к Рождеству и Новому году по мере того, как начал расти спрос из США, ОАЭ и многих других стран-потребителей.

Кроме того, алмазодобывающие компании, АЛРОСА и De Beers, также предложили поддержку индийской отрасли. АЛРОСА предоставила своим долгосрочным покупателям алмазного сырья нулевое обязательство по закупке товара на торговой сессии с 21 по 25 сентября, а также продлило контракты на поставку до конца первого квартала 2021 года.

Правительство Индии также поддержало отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, и министр торговли, промышленности и железных дорог центрального правительства Пиюш Гоял (Piyush Goyal) и главный министр штата Махараштры Уддхав Теккерей (Uddhav Thackeray) высоко оценили значение отрасли и предложили всю свою помощь в будущем.

Индийские экспортеры ювелирных изделий, с другой стороны, испытывали трудности с выполнением заказов из-за дефицита квалифицированных рабочих, особенно в Мумбаи, в районе специальной экономической зоны «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ). Частичное возобновление работы на предприятиях по производству ювелирных изделий в специальных экономических зонах (Special Economic Zone, SEZ) помогло отрасли выполнить отложенные заказы, поступившие до COVID-19.

Колоссальный дефицит рабочей силы ощущался в SEZ, и на данный момент работа в 2-3 смены - единственный способ преодолеть разрыв между увеличением заказов и нехваткой рабочих. В целях безопасности работников соблюдались установленные правительством правила безопасности, такие как дезинфекция оборудования, обеспечение соблюдения работниками строгих требований по социальному дистанцированию.

Тем не менее, отрасль в настоящее время обсуждает с Правительством введение политики электронной торговли для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, Статуса приоритетного сектора (Priority Sector Status) для нее, чтобы обеспечить операционные преимущества; снижение импортных пошлин на бриллианты, а также внесение изменений в схему монетизации золота (Gold Monetisation Scheme) и другие проблемы.

Правительство Индии оказало большую поддержку на этапе распространения COVID-19 и разработало ряд реформ для того, чтобы отрасль могла справиться с текущей ситуацией. Недавно правительство объявило о продлении периода реимпорта сертифицированных бриллиантов на 3 месяца, что стало большим облегчением для трейдеров. GJEPC также предложил прямую продажу алмазного сырья алмазодобывающими предприятиями в специальных таможенных зонах в Индии.

На недавно завершившейся Виртуальной выставке India International Jewellery Show (IIJS) ритейлеры пополняли запасы ювелирных золотых изделий с бриллиантами для предстоящего праздничного и свадебного сезона. По оценкам, на IIJS Virtual было совершено сделок примерно на 10 млрд индийских рупий. Председатель GJEPC Колин Шах сказал: «В Индии продажи будут зависеть от таких факторов, как отложенные помолвки и свадьбы, праздники и другие события, служащие поводом для подарков. Более того, у потребителей появился располагаемый доход, который раньше тратился на путешествия и отпуск. Некоторые из них пойдут на ювелирные изделия». Санджай Шах (Sanjay Shah), руководитель Алмазной комиссии (Diamond Panel) при GJEPC, сказал: «Мы ожидаем рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в четвертом квартале для праздничных событий. Ритейлеры ожидают, что потребители захотят покупать уникальные украшения с бриллиантами, которые можно носить по разным поводам».

На недавно состоявшемся девятом онлайн-форуме Forevermark (Forevermark Forum) компания поделилась некоторыми обнадеживающими результатами исследования, проведенного с целью оценки настроения покупателей. Выяснилось, что, хотя индийские потребители осторожно относятся к своим расходам, они очень высоко ценят бриллианты. Она уверена, что это приведет к увеличению продаж для более 100 ее индийских партнеров.

Индийские ритейлеры также рады заработать деньги на резком росте спроса на украшения с бриллиантами в свадебном сегменте в предстоящем свадебном сезоне. Многослойные украшения - ожерелья-чокеры с лариатами или модульные варианты - показывают, что молодые невесты практичны и им нужны украшения, которые можно носить и по другим поводам. По словам Аджой Чавла (Ajoy Chawla), генерального директора ювелирного подразделения Titan Company, в Tanishq наблюдается восстановление продаж на 85% по сравнению с прошлым годом в целом, и более чем на 70% на уровне покупателей. Он доволен восстановлением продаж и считает, что ситуация улучшится.

Суванкар Сен (Suvankar Sen), исполнительный директор Senco Gold Ltd., комментирует: «Отношение потребителей к бриллиантам со временем улучшается. Первоначально предпочтение отдавалось золоту, но по мере приближения праздничного сезона женщины будут с нетерпением ждать покупки бриллиантов, чтобы избавиться от тревожности. Как в случае с одеждой массового производства, так и свадебными платьями, рост цен на золото делает украшения с бриллиантами из 14-каратного золота более доступными».

Председатель GJEPC Колин Шах заявил, что работа по производству бриллиантов вернулась к уровню в 89% при соблюдении всех мер безопасности в соответствии с правительственными директивами. «Мы чрезвычайно оптимистичны в отношении того, что в третьем и четвертом кварталах, учитывая поступления заказов из США, Гонконга, Ближнего Востока и других азиатских стран, мы медленно и уверенно вернемся к уровню, существовавшему до Covid-19, и даже встанем на путь восстановления», - сказал он.

Вице-председатель GJEPC Випул Шах (Vipul Shah) сказал, что COVID-19 - это беспрецедентная ситуация, с которой никогда раньше не сталкивались, и в общей сложности отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий показала, что стоит трудная задача повышения эффективности в этой ситуации. «Отрасль оптимально использует цифровые средства в повседневной работе, или она быстро приспособилась к новой нормальности. Центральное правительство и правительства штатов сыграли решающую роль в оказании помощи отрасли в том, чтобы справиться с ситуацией», - добавил он.

Заглядывая вперед, можно сказать, что индийская алмазная отрасль предпринимает все возможное, чтобы вернуться к своему прежнему состоянию. Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 42,47% и составил $1 665,91 млн в ноябре 2020 года по сравнению с объемом экспорта на $1 169,34 млн в ноябре 2019 года.

Экспорт алмазного сырья в ноябре 2020 года составил $13,62 млн по сравнению с $94,51 млн в ноябре 2019 года, увеличившись на 85,59 процента. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в ноябре 2020 года составил $69,29 млн против $21,80 млн в ноябре 2019 года, увеличившись на 217,62%.

Импорт алмазного сырья в ноябре 2020 года снизился на 9,89%, до $1 109,06 млн, по сравнению с объемом импорта на $1 230,74 млн в ноябре 2019 года. Импорт бриллиантов снизился до $95,50 млн в ноябре 2020 года с $117,85 млн в том же месяце 2019 года, что является снижением на 18,97%. Импорт выращенных в лаборатории алмазов в ноябре 2020 года составил $62,23 млн, что на 23,78% больше $20,69 млн в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 года импорт выращенных в лаборатории бриллиантов снизился на 80,32%, до $1,93 млн, по сравнению с объемом импорта на $9,79 млн годом ранее.

В течение финансового года (за период апрель-ноябрь 2020 года) экспорт бриллиантов составил $8 951,54 млн по сравнению с объемом экспорта на $13 412,51 млн за те же месяцы 2019 года, что на 33,26% меньше.

Дальнейший путь индийской алмазной отрасли представляет собой неоднозначную картину. В ближайшие годы рост сектора драгоценных камней и ювелирных изделий в значительной степени будет обеспечиваться за счет развития крупных ритейлеров и брендов. Известные бренды направляют организованный рынок и открывают возможности для роста. Растущее проникновение организованных участников рынка обеспечивает разнообразие с точки зрения товаров и дизайнов.

Ожидается, что к 2021-2022 годам 1-2% сегмента ювелирных украшений будут приходиться на онлайн-продажи. Кроме того, ослабление ограничений на импорт золота, вероятно, даст толчок развитию отрасли. Ожидается, что повышение доступности наряду с повторным введением общедоступных ссуд на золото, а также вероятная стабилизация цен на золото на более низком уровне будут стимулировать рост объемов для ювелиров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ожидается, что спрос на ювелирные изделия будет в значительной степени поддерживаться недавними положительными изменениями в отрасли. Между тем, совет директоров Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) рекомендовал исключить слово «природный» из своего определения бриллианта, чтобы привести его в соответствие с отраслевыми стандартами.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий призвал министра финансов снизить импортные пошлины на алмазы и драгоценные металлы в предстоящем бюджете на 2022 год, который будет представлен в начале 2021 года. Согласно GJEPC, это ключевая область, которая поможет укрепить продолжающееся возрождение экспорта, осуществляемого этим сектором.

Индийская отрасль представила индийскому правительству следующее:

Эффективные сборы на импорт составляют 7,5% для бриллиантов и 12,5% для золота, серебра и платины, что является препятствием для дальнейшего расширения производства местных предприятий для экспортных целей. Структура пошлины на бриллианты, которая была повышена с преобладающего тогда уровня в 2,5% до 5% в феврале 2018 года, а затем до 7,5% в сентябре того же года, было намного выше, чем ставки в других ключевых центрах, таких как Антверпен и Израиль, что повлияло на глобальную конкурентоспособность индийской отрасли.

Что касается компенсационного сбора на онлайн-операции (Online Equalisation Levy) в размере 2% на импорт в электронной торговле, недавно введенного правительством, GJEPC призвал Министерство финансов освободить международные алмазные аукционы B2B (бизнес для бизнеса) от этого налога. Хотя эти аукционы проводятся онлайн, следует уточнить, что с них не должен взиматься этот сбор, поскольку они в основном являются сырьем для экспорта. В отсутствие официальной ясности крупные алмазодобывающие компании вносят поправки в контракты со своими постоянными индийскими клиентами, чтобы покрыть этот сбор, в то время как многие другие запрещают индийским фирмам участвовать в спотовых аукционах B2B.

Отрасль также призвала правительство отменить базовую таможенную пошлину в размере 0,5% на импорт необработанных цветных драгоценных камней, указав, что превращение этих алмазов в бриллианты дает выход продукции в 8-10%, что делает бриллианты, произведенные в Индии, на 5% дороже на мировых рынках.

GJEPC также призвал внести поправки в положения о налогообложении, чтобы разрешить прямую продажу алмазного сырья в Специальной таможенной зоне в Мумбаи путем введения налога с оборота, аналогичного тому, который взимается в других глобальных центрах.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии организует Международную выставку драгоценных камней и ювелирных изделий в виртуальном формате (International Gem & Jewellery Show, e-IGJS). Это будет первая в истории ориентированная на экспорт выставка только для международных покупателей. Она пройдет с 18 по 22 января 2021 года.

Председатель GJEPC Колин Шах сказал: «GJEPC считает, что настало время организовать выставку e-IGJS, предназначенную исключительно для иностранных покупателей, чтобы они могли закупать высококачественную продукцию, представленную в разных изысканных дизайнах. На мировых рынках, таких как США, Европа, Китай и другие азиатские страны, растет спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия».

Вице-председатель GJEPC Випул Шах заявил: «Виртуальные торговые платформы GJEPC меняют способ ведения бизнеса. Предлагая расширенный опыт работы с клиентами, e-IGJS объединит всех индийских экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий на единой платформе, чтобы продемонстрировать их навыки и возможности в производстве высококачественных драгоценных камней и ювелирных изделий для различных рынков».

Ключевые преимущества для экспонентов включают свыше 6 000 возможностей для встреч с ведущими международными покупателями, получение запроса о встрече от покупателей, экспоненты могут искать зарегистрированных покупателей и отправлять запрос на встречу, имеется приоритетный список для участников выставки, которые бронируют место заранее, а также варианты пакета из 3 стендов. Ожидаются покупатели из разных стран мира.

В e-IGJS примут участие более 200 экспонентов, которые будут демонстрировать драгоценные ювелирные украшения, украшения из чистого золота, украшения со вставками, изделия из платины, серебряные изделия, неоправленные бриллианты, драгоценные камни, ювелирную бижутерию и многое другое.

В рамках другого механизма «облегчения ведения бизнеса» (ease to do business) Центральный совет по косвенным налогам и таможне (Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC) выпустил циркуляр, в котором разъясняется, что действующие правила не ограничивают экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий курьерским способом, и такие ограничения применяются только к импорту. Другими словами, индийским экспортерам драгоценных камней и ювелирных изделий было разрешено отправлять свои товары по всему миру своим покупателям, используя удобство рентабельных и надежных курьерских служб, согласно информации businessindia.in.

Это будет означать, что экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий может осуществляться через курьерские службы в соответствии со всеми другими правилами, действующими в отношении такого экспорта. Ранее Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, представленный в CBIC, просил разъяснить, разрешен ли экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий через курьеров в соответствии с Правилами курьерского импорта и экспорта товаров (электронное декларирование и обработка) от 2010 г., а также Правилами курьерского импорта и экспорта товаров (очистка от пошлин), Положение, 1998.

Сектор драгоценных камней и ювелирных изделий продемонстрировал признаки оживления экспорта после долгих 8 месяцев трудностей, существовавших из-за пандемии COVID-19, говорится в отчете gjepc.org. Валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в ноябре 2020 года составил $2,48 млрд, что всего на 3,88 процента меньше по сравнению с валовым объемом экспорта в размере $2,58 млрд в ноябре 2019 года. Однако общий валовой объем экспорта в этом финансовом году в период с апреля по ноябрь 2020 года составил $13,95 млрд, что ниже более чем на 44,37% по сравнению с $25,08 млрд валового объема экспорта за тот же период с апреля по ноябрь 2019 года.

Председатель GJEPC Колин Шах сказал: «Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий набирает обороты, и за последние пару месяцев экспорт составил $2,5 млрд. Производство бриллиантов возвращается почти к 90%, так как импорт алмазного сырья в октябре вырос на 69%. Учитывая обнадеживающий рыночный спрос и текущие темпы роста, ожидается, что в последнем квартале показатели экспорта в этом секторе достигнут уровня, существовавшего до COVID-19».

Заместитель председателя GJEPC Випул Шах сказал: «Быстрое восстановление индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий обусловлено сочетанием многих факторов: правительство приняло своевременные меры политики, центральные банки ввели достаточную ликвидность в систему, алмазодобывающие компании поддержали сегмент средней части алмазопровода, поднялся спрос со стороны основного рынка - США, а высокие продажи через Интернет компенсировали слабые показатели реальных магазинов».

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии предложил правительству Индии реформы, касающиеся оборота драгоценных камней и ювелирных изделий. В своих рекомендациях по бюджету индийская алмазная отрасль стремилась провести срочные реформы политики, включая снижение импортных пошлин на бриллианты с 7,5% до 2,5%; поправку в положения о налогообложении, разрешающую продажу алмазов в Специальной таможенной зоне (SNZ) в Мумбаи; и освобождение от двухпроцентного компенсационного сбора с продажи алмазного сырья.

Комментируя предложенные реформы, председатель GJEPC Колин Шах сказал: «У нас нет естественного преимущества алмазов, но Индия достигла этого положения благодаря своему опыту в огранке и полировке бриллиантов. В 2019 году Индия импортировала для обработки максимальное количество алмазов в объеме около 157 млн каратов. Индия может сохранить эту позицию и достичь новых высот. Совет обратился к министру финансов с просьбой, чтобы в случае, если клиенты в Индии решат подтвердить свои заказы, счет можно было бы выставить в SNZ. Алмазодобывающие компании могут платить «налог с оборота», не превышающий 0,16%, что является преобладающей ставкой в ​​Бельгии».

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии организовал виртуальную встречу покупателей и продавцов Diamond Studded Jewellery (ювелирные изделия с бриллиантами) с 25 по 28 ноября 2020 года. согласно пресс-релизу Совета, ожидались покупатели из Великобритании, США, Европы, Австралии, Новой Зеландии и России. председатель GJEPC Колин Шах сказал: «Покупатели постепенно привыкают к виртуальным платформам, и до сих пор через виртуальные встречи покупателей и продавцов организовывались бизнес-сделки по неоправленным бриллиантам и чисто золотым ювелирным изделиям».

GJEPC будет управлять, планировать и проводить видеоконференции непосредственно через платформу веб-сайта GJEPC VBSM в соответствии с запланированными датами и временем. После онлайн-согласования товаров покупателя и продавца каждая встреча между покупателем и продавцом будет составлять примерно 45 минут; а в день будет запланировано всего 3-4 встречи между ними. Для каждого экспонента будут созданы идентификаторы встречи, которые будут переданы покупателю, чтобы встретиться онлайн в назначенное время и обсудить свой бизнес.

Индийская международная ювелирная выставка IIJS Virtual 2020, проведенная при поддержке Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) и организованная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, завершилась 16 октября 2020 года. IIJS Virtual 2020 широко рекламировалась по всему миру. Перед началом выставки было проведено более 50 национальных и международных интернет роуд-шоу, свыше 450 тренингов для экспонентов и свыше 100 тренингов для покупателей.

По оценкам, на IIJS Virtual было совершено сделок на сумму около $137 млн​​. Комментируя успех выставки, председатель GJEPC Колин Шах сказал: «GJEPC внесла свою лепту в то, чтобы предоставить необходимую платформу для продолжения экспорта. Сегодня в отрасли наблюдается очень серьезный цифровой прорыв, и я уверен, что будущее отрасли за цифровым способом ведения бизнеса».

Вице-председатель GJEPC Випул Шах сказал: «IIJS Virtual 2020 стимулировала развитие бизнеса в этом секторе. Покупатели со всего мира искали платформу для получения драгоценных камней и ювелирных украшений для предстоящего праздничного сезона, и мы рады, что GJEPC смог создать платформу для всех, где можно встречаться, общаться и вести дела безопасным и надежным образом».

Шайлеш Сангани (Shailesh Sangani), организатор национальных выставок, GJEPC, сказал: «Личные встречи на реальных выставках и экспозициях очень важны и должны происходить не реже одного-двух раз в год, но виртуальные выставки - это будущее просто благодаря легкости ведения бизнеса, не выходя из собственного офиса и дома». Сабьясачи Рай (Sabyasachi Ray), исполнительный директор GJEPC, говорит: «Мы поняли, что нам нужно обучать покупателей ведению бизнеса на IIJS Virtual, и мы предоставили услуги 8 000 посетителей, назначив 60 человек, каждый из которых обслуживает около 150 человек в WhatsApp. Всего за 40 дней мы провели 40 роуд-шоу, связавшись с разными ассоциациями для проведения тренингов. Мы создали модули и обучающие видеоролики, и постепенно их количество стало расти по всей Индии».

Число инвесторов в бриллианты в Индии растет с каждым днем. В последнее время спрос на розовые бриллианты с рудника Аргайл (Argyle) вырос в Индии почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Состоятельные лица страны спешат купить розовый бриллиант с рудника Аргайл до того, как этот рудник компании Rio Tinto в Австралии к концу года прекратит свою деятельность. По словам индийских алмазных торговцев, есть бизнес-семьи и состоятельные люди из таких мест, как Мумбаи, Бангалор и Хайдарабад, которые знают о редкости розовых бриллиантов с рудника Аргайл и очень хотят иметь их. Розовые бриллианты - это не только предмет коллекционирования, но и ценное вложение. Каждый год цены на розовые алмазы и бриллианты с рудника Аргайл растут темпами, выраженными двузначными цифрами. И как только доступность кончится, цены, как ожидается, вырастут еще больше.

Еще одна заметная тенденция в Индии заключается в том, что сектор драгоценных камней и ювелирных изделий все чаще обращается к цифровым каналам для ведения бизнеса в эти сложные времена. С начала распространения COVID-19 малый бизнес стоимостью менее $3,4 млн вырос на 55%, в то время как до распространения коронавируса доля цифровых технологий составляла от 11% до 25% от общего дохода. Кроме того, примерно 60% компаний отметили, что внедрение цифровых продаж помогло им выдержать стресс, вызванный пандемией, а 40% заявили, что это увеличило их продажи. Те, кто начал продавать в Интернете, также были более позитивны в отношении своей краткосрочной деловой ситуации по сравнению с теми, кто не пошел по этому пути.

GJEPC впервые провел встречу покупателей и продавцов в виртуальном формате на фоне продолжающейся пандемии Covid-19. Двухдневная встреча покупателей и продавцов в начале сентября прошла успешно, и многие компании приняли активное участие. На открытии двухдневной встречи присутствовали госсекретарь Министерства торговли и промышленности правительства Индии Суреш Кумар (Suresh Kumar), заместитель госсекретаря Министерства торговли и промышленности правительства Индии Сентил Натхан (Senthil Nathan). Участвовали покупатели из Австралии, Бангладеш, Китая, Колумбии, Европы, Ближнего Востока, России, стран СНГ, Южной Африки, Южной Азии, Великобритании и США.

После нескольких месяцев сбоев из-за COVID-19 алмазная отрасль Индии начала демонстрировать признаки постепенного восстановления в гранильных центрах и ювелирных подразделениях в SEZ, поскольку спрос на мировых потребительских рынках постепенно возрастал. Возвращаясь с уверенностью к устойчивому состоянию индийской алмазной отрасли, лидеры отрасли предпринимают все шаги для того, чтобы вернуть отрасли ее прежнее положение мирового центра производства бриллиантов и торговли ими.

GJEPC Индии также организовал виртуальную встречу в рамках серии вебинаров UNCUT 2020. Среди выступающих были Пол Роули (Paul Rowley) - исполнительный вице-президент Diamond Trading De Beers Group из Лондона, Евгений Агуреев - заместитель генерального директора АЛРОСА из Москвы, Рупа Дутта (Rupa Dutta) - экономический советник Министерства торговли и промышленности правительства Индии из Дели, Санджай Шах - руководитель Алмазной комиссии при GJEPC из Мумбаи, принявшие участие в прямом эфире с председателем GJEPC Колином Шахом - модератором часового обсуждения. В совместном поиске решений обсуждались многочисленные проблемы, с которыми сталкивается алмазная отрасль.

Обсуждением руководил председатель GJEPC Колин Шах, и к крупным алмазодобывающим компаниям обратились с просьбой о сотрудничестве, также было указано, что поддержка со стороны индийского правительства «необходима для того, чтобы дать четкое представление о финансовой нагрузке на диамантеров, особенно на микро-, малые и средние предприятия, а также призвать к добровольному прекращению импорта алмазного сырья участниками отрасли для достижения баланса общих складских запасов алмазов и бриллиантов». Колин Шах обратился к официальным лицам обеих алмазодобывающих компаний и спросил их о шагах, которые их компании намерены предпринять для облегчения условий закупок для своих клиентов в это непростое время.

Предлагая поддержку индийским клиентам, Пол Роули из De Beers выразил готовность своей компании оказать необходимую помощь. Евгений Агуреев из АЛРОСА также согласился с тем, что его компания хорошо осведомлена о ситуации и сделает все возможное, чтобы всячески поддержать покупателей алмазного сырья.

Чтобы получить представление об индийской алмазной отрасли, Колин Шах спросил Санджая Шаха, руководителя Алмазной комиссии, о его взглядах на индийскую алмазную отрасль. Санджай дал четкое представление о ситуации с низким спросом, а также о структуре цен на рынке непосредственно сейчас, добавив, что спрос упадет до 30-40% в течение предстоящего праздничного сезона в Индии, поскольку спрос на золото всегда выше, чем на бриллианты.

Колин Шах также попросил советника по экономическим вопросам министерства торговли центрального правительства Рупу Дутта изучить вопрос о нынешней налоговой структуре, которая мешает алмазодобывающим компаниям осуществлять прямые поставки через SNZ, а также вопрос об уменьшение банковского финансирования для участников отрасли. Пообещав всяческую поддержку со стороны правительства в поиске решения проблем, Дутта, тем не менее, напомнила, что, поскольку отрасль и товар относятся к сектору предметов роскоши, то алмазная отрасль также должна работать честно и проявлять осторожность и прозрачность в ведении бизнеса.

По сообщениям СМИ, внутренний розничный спрос на бриллианты в городах первого уровня постепенно растет, и к октябрю-ноябрю 2020 года розничные продажи бриллиантов вернулись к 70-80% от уровня, существовавшего до COVID-19. «После двух месяцев неудач из-за режима самоизоляции отложенный спрос продлился несколько недель. Тогда ведущие города отставали, но к июлю бизнес в городах второго уровня составлял 50-70 процентов от уровня, существовавшего до COVID-19, - сказал Санчи Джайн (Sanchi Jain) из Forevermark. - За последние две недели дела у нас и спрос со стороны ведущих городов, таких как Дели, Мумбаи и Бангалор, резко улучшились по сравнению с 30-50 процентами в предыдущие месяцы», - добавил он.

Индийский сектор драгоценных камней и ювелирных изделий является одним из крупнейших в мире, на него приходится 29% мирового потребления ювелирных изделий. В этом секторе принимают участие свыше 300 000 игроков в области драгоценных камней и ювелирных изделий. Объем его рынка вырастет на $103,06 млрд в течение 2019-2023 годов.

В 2019 году спрос на золото в Индии достиг 690,4 тонны. Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии в 2020 финансовом году составил $29,07 млрд. За тот же период Индия экспортировала бриллианты на сумму $18,66 млрд, что составляет 52,4% от общего экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. Импорт драгоценных камней и ювелирных изделий в Индию в 2020 финансовом году составил $24,41 млрд. Индия является одним из крупнейших экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий, и эта отрасль, как считается, играет жизненно важную роль в индийской экономике, поскольку вносит значительный вклад в валютные резервы страны. Налог на товары и услуги будет стимулировать спрос на золото в Индии в будущем.

С ростом производства выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD) в Индии, можно предсказать довольно интересное развитие событий среди производителей бриллиантов в Индии. В Индии появилось много компаний, особенно в Сурате, по производству бриллиантов из выращенных в лаборатории алмазов. Несколько известных производителей природных бриллиантов также начали производство LGD бриллиантов, поскольку они видят в этом секторе хорошие возможности для бизнеса. В частности, 2019 год был годом выращенных в лаборатории бриллиантов. Только в Индии наблюдался резкий рост экспорта LGD на сумму $443 млн, что на 102% выше в годовом выражении. Даже в начале 2020 года экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов в Индии вырос на 60% в годовом выражении, тогда как экспорт природных бриллиантов снизился на 41% в годовом выражении.

Еще один неожиданный шаг - Индийская алмазная биржа в Мумбаи, которая в течение многих лет запрещала торговлю LGD на бирже, вскоре может разрешить торговлю выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами. Члены BDB должны проголосовать по этому вопросу.

BDB запретила синтетические алмазы и бриллианты в 2015 году, но уже более двух лет пересматривает правило и проводит переговоры с Комитетом по мониторингу природных алмазов и бриллиантов Индии (India’s Natural Diamond Monitoring Committee) о том, как осуществлять надзор за торговлей. Согласно сообщению, правление получило многочисленные запросы о проведении собрания, на котором члены биржи могли бы принять поправку.

Члены Индийской алмазной биржи на ежегодном общем собрании, состоявшемся 28 декабря, в принципе одобрили торговлю выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами внутри BDB. Однако участники пока не могут начать торговать LGD. Управляющий комитет BDB теперь составит набор руководящих принципов, которым должны следовать члены, желающие торговать LGD.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий будет уверенно продвигаться вперед, несмотря на пандемию, и в будущем вернет свое устойчивое состояние, а также к 2025 году удвоит экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии до $70 млрд.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished