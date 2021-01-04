Индийская алмазная отрасль в 2020 году

Сегодня

Это был тяжелый год для всех без исключения. И было бы преуменьшением сказать, что 2020 год был не самым лучшим временем для индийской алмазной отрасли. Но известно, что алмазная отрасль пережила множество штормов за последние десятилетия. Отрасль, известная своей стойкостью, на протяжении многих лет выдерживала все кризисы стойко и смело, с каждым разом становясь все сильнее. Проще говоря, индийская алмазная отрасль выжила!

Нельзя также сказать, что именно пандемия COVID-19 так сильно ударила по отрасли и довела ее до нынешнего состояния. Отчасти так и произошло, но это был «двойной удар». Индийская отрасль уже переживала фазу замедления с множеством проблем, оказывающих влияние на алмазный бизнес. А распространение коронавируса по всему миру только усугубило существующие проблемы.

В течение многих лет сектор алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий играл значительную роль в экономике Индии. Более того, Индия экспортирует более 75% бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий в мире, внося свой вклад в валютные поступления страны. Этот сектор является одним из наиболее быстрорастущих, ориентированным в основном на экспорт и трудоемким, на его долю приходится около 7% ВВП страны и 15% общего товарного экспорта Индии. В настоящее время в отрасли работает свыше 5 млн человек, и ожидается, что к 2022 году в ней будет занято 8,23 млн человек.

Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, при этом производство бриллиантов хорошо поддерживается государственной политикой. Из-за низких расходов и благодаря наличию высококвалифицированной рабочей силы Индия считается центром мирового рынка ювелирных изделий. Неудивительно, что правительство Индии приняло различные меры по стимулированию инвестиций и обновлению технологий и навыков для продвижения «Бренда “Индия”» на международном рынке. Правительство объявило сектор драгоценных камней и ювелирных изделий приоритетным направлением для продвижения экспорта благодаря его потенциалу для роста и увеличения добавленной стоимости.

В настоящее время правительство Индии выделяет 100% прямых иностранных инвестиций (Foreign Direct Investment, FDI) в этот сектор автоматически.

Однако COVID-19 создал беспрецедентную ситуацию, которая нарушила деятельность индийской алмазной и ювелирной отрасли, как и другие отрасли во всем мире, расширив границы ее устойчивости. На протяжении всего алмазопровода, всем, включая алмазодобывающих компаний, производителей бриллиантов, оптовиков и ритейлеров в отрасли, пришлось подготовиться к соблюдению новых норм, и индийская отрасль сделала то же самое.

Возобновление работы по производству бриллиантов или даже торговли в разгар пандемии было сложной задачей, и после долгого размышления участники отрасли возобновили работу предприятий, введя новые правила и другие социальные нормы, … конечно же, проявляя смелость в устрашающей ситуации пандемии.

Но с учетом того, что снова происходят постепенные изменения в мировой экономике и многие алмазодобывающие компании возобновляют свою работу в Канаде и Африке, а магазины в странах-потребителях постепенно снова открываются для ведения бизнеса, отрасль получила необходимый стимул для дальнейшего роста. Кроме того, видя в своей стране, что Специальные экономические зоны (Special Export Zones, SEZ) в Джайпуре и Сурате и Суратская алмазная биржа (Surat Hira Bourse) начали свою деятельность, индийская отрасль не стала оглядываться назад.

Тем не менее, экспорт бриллиантов из Индии продолжал сокращаться в следующие месяцы, составив $389,04 млн по сравнению с $1 864,56 млн в мае 2019 года, показав снижение на 79,13%, а из-за полного закрытия всех производственных предприятий практически на весь апрель и возобновления работы лишь частично на нескольких предприятиях в мае, в апреле месяце почти не было экспорта и импорта.

В мае экспорт в Китай, Европу и Австралию продемонстрировал некоторый рост, но США и Ближний Восток по-прежнему страдали от COVID-19. Экспорт бриллиантов из Индии на сумму $898,32 млн в июне 2020 года снизился на 46,91% по сравнению с $1 692,18 млн за тот же месяц 2019 года.

За период с апреля по июнь 2020 года общий экспорт бриллиантов на сумму $1 801,71 млн показал снижение на 49,68% по сравнению с $3 580,22 млн за тот же период 2019 года. В июле экспорт бриллиантов из Индии снова снизился на 38,85% и составил $918,44 млн в июле 2020 года по сравнению с экспортом на $1 501,97 млн в июле 2019 года. Импорт алмазного сырья в июле снизился на 81,63% до $230,90 млн по сравнению с импортом на $1 094,58 млн в июле прошлого года.

Пытаясь повысить доверие к отрасли, тогдашний председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Прамод Агравал (Pramod Agrawal) был настроен крайне позитивно и заявил, что индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет портфель заказов на сумму свыше $1 млрд. Он также указал, что заказы должны быть выполнены в ближайшее время, иначе существует опасность потерять бизнес в соседних странах, таких как Китай или Таиланд, поскольку обе страны в тот момент работали. Это дало необходимый импульс отрасли, которая решительно продолжила производство бриллиантов, конечно, принимая все меры предосторожности, но без страха.

Во время строгого режима самоизоляции в стране GJEPC удалось убедить правительство штата Махараштра разрешить проводить минимальные операции в в Специальной экономической зоне «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ), на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse, BDB) и т. д., которые являются наиболее известными экспортными зонами в Индии. GJEPC вместе с Индийской алмазной биржей работал с Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) с целью сформулировать Стандартную процедуру выполнения операций (Standard Operating Procedure, SOP) для начала минимальной деятельности на BDB, соблюдая ограничения, связанные с COVID-19, для выполнения незавершенных заказов, что дало хороший результат для отрасли.

Это было время, когда важные решения принимались участниками отрасли вместе с торговыми организациями. Тогдашний вице-председатель Колин Шах (Colin Shah) объяснил: «Эта отрасль выходила из каждого кризиса более устойчивой. На этот раз потребуется больше времени, чтобы прийти к новой нормальной ситуации, которая в стоимостном выражении может быть примерно на 20% ниже уровня, существовавшего до коронавируса. Отрасль коллективно приняла решение приостановить импорт алмазного сырья на месяц, начиная с 15 мая 2020 года с целью стабилизировать цены на алмазы и бриллианты и расчистить существующие складские запасы».

Индийская отрасль признала, что, поскольку пандемия затронула глобальный сценарий развития бизнеса, ситуация никогда не будет прежней. Итак, чтобы снова вернуть отрасль в рабочий режим, было решено обеспечить возвращение рабочей силы после снятия режима самоизоляции.

В средствах массовой информации сообщается, что на вопрос, как индийская отрасль может возродить экспорт за неопределенное время, тогдашний экономический советник Министерства торговли и промышленности правительства Индии Рупа Дутта (Rupa Dutta) заявила, что «бриллиантовый и ювелирный бизнес будет нестабильным, и потребуется время, прежде чем ожидается некоторое оживление экспорта». Она добавила: «Оживление в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, конечно, займет больше времени по сравнению с другими секторами».

Ситуация в суратском секторе производства бриллиантов в последнее время никогда не была настолько мрачной. В условиях разразившейся пандемии и режима изоляции президент Суратского профсоюза рабочих алмазной отрасли Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera) выразил опасения, что 70 процентов рабочих, покинувших город, могут никогда не вернуться, поскольку они остались без источника дохода.

Сурат, где свыше 5 млн человек заняты на более чем 8 000 предприятиях по огранке и полировке бриллиантов, оставался закрытым с конца марта по первую неделю июня. Но опять же, с тех пор, как со второй недели июня работа возобновилась, более 600 рабочих и их семей показали положительный результат на коронавирус, что вынудило огромное число рабочих вернуться в свои родные места. Поскольку предприятия по огранке бриллиантов были закрыты, рабочие, жившие в арендованных домах, не могли поддерживать свои средства к существованию. Они были без работы почти четыре месяца, и было мало надежды на улучшение ситуации в ближайшем будущем.

Однако, поскольку гранильный центр Сурата не был готов отступать, производители бриллиантов предприняли все меры для поддержания работоспособности предприятий, но с соблюдением соответствующих мер предосторожности с целью защитить рабочих от вируса COVID-19. Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 25,72% и составил $1 216,79 млн в августе 2020 года по сравнению с экспортом на $1 638,22 млн в августе 2019 года. Импорт алмазного сырья в августе 2020 года снизился на 42,23%, до $497,51 млн, по сравнению с импортом на $861,13 млн в августе 2019 года.

Экспорт алмазного сырья в августе 2020 года составил $22,75 млн против $120,15 млн в августе 2019 года.

Меры по контролю за пандемией означали, что производственные центры были закрыты или работали на очень низком уровне, а импорт алмазов упал в связи с низким спросом на конечную продукцию.

Экспорт бриллиантов из Индии, которая обрабатывает около 90% мирового алмазного сырья, в этом году упадет на четверть, поскольку пандемия сокрушит спрос и нарушит цепочки поставок. Это подтолкнет экспорт к самому низкому уровню и вернет к уровню 2009 финансового года, утверждают отраслевые источники.

«В 2008 году дела шли плохо в течение квартала, и после этого дела пошли на поправку, - сказал Шах в интервью СМИ. - Сейчас уже прошло два квартала». По его словам, хотя такие праздники, как Дивали, Рождество и День святого Валентина поддержат спрос в ближайшие шесть месяцев, этого недостаточно для увеличения объема годового экспорта. В марте Индия ввела один из самых строгих режимов самоизоляции в мире, чтобы сдержать распространение коронавируса. Это привело к остановке деятельности и к первому сокращению экономики по показателям года за период свыше четырех десятилетий. Страна, в которой зарегистрировано более 7 млн случаев заражения, является одной из горячих точек мира. Меры по борьбе с пандемией означали, что производственные центры были закрыты или работали на очень низком уровне, а импорт алмазного сырья упал в соответствии с низким спросом на конечную продукцию. Экспорт бриллиантов из страны упал на 37% до $5,5 млрд за шесть месяцев, закончившихся в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Шаха, теперь рабочие начали возвращаться в гранильные центры Сурата, Мумбаи и Колкаты, и фабрики работают на 70-80% своей мощности с соблюдением норм социального дистанцирования. Тем не менее, по его словам, трудно предсказать глобальные цепочки поставок, поскольку правила контроля над вирусом часто меняются.

Для справки, алмазный рынок Сурата, на котором занято более полумиллиона человек на 6 000 гранильных предприятиях, является крупнейшим в мире центром по производству бриллиантов, но он столкнулся с самым тяжелым испытанием на выживание во время режима самоизоляции. Никогда еще в гранильном центре не наблюдалось снижения продаж до самого низкого уровня за последнее время. Кроме того, в Сурате никогда не было такого масштабного оттока рабочих обратно к своим родным на фоне опасений заразиться инфекцией COVID-19.

Между тем, важно отметить, что пандемия коронавируса определенно вызвала колоссальные нарушения в обрабатывающем секторе. Это также отрицательно сказалось на покупательной способности на таких рынках, как США, Канада, Европа, Китай, Гонконг, Япония и другие. Сурат обрабатывает 14 из 15 алмазов в мире, большая часть из которых экспортируется обратно на зарубежные потребительские рынки.

К июлю 2020 года пандемия COVID-19 достигла довольно тревожной стадии в Индии, и Сурат, крупнейший центр огранки бриллиантов в Индии, тоже сильно пострадал. Так, город стал свидетелем массового оттока рабочих, занятых в алмазной отрасли, в результате чего большинство крупных и малых гранильных предприятий было закрыто.

Сообщается, что более 8 000 гранильных предприятий в Сурате, которые оставались закрытыми с конца марта по первую неделю июня, предоставляли работу почти 0,6 млн человек.

Но, поскольку работа возобновилась со второй недели июня, производство постепенно восстанавливалось, несмотря на строгие меры предосторожности, такие как закрытие государственными органами некоторых предприятий из-за заражения COVID-19.

Между тем, из-за пандемии спрос на бриллианты упал до рекордно низкого уровня, отмечавшегося когда-либо. Все центры потребления, такие как США, Гонконг, ЕС и другие центры, сообщали о низком спросе, что оказало еще большее давление на индийскую алмазную отрасль. Чтобы уменьшить запасы алмазного сырья и стабилизировать цены на алмазы и бриллианты, GJEPC и другие торговые организации предложили алмазным компаниям Индии добровольно прекратить импорт алмазного сырья. Более 2 000 крупных и малых фирм в Индии отменили импорт и убедили мировые алмазодобывающие компании АЛРОСА и De Beers в необходимости отложить поставки и предотвратить панические продажи, поскольку спрос упал на фоне Covid-19.

По состоянию на начало августа на алмазном рынке наблюдались некоторые признаки восстановления: постепенно увеличивался спрос в США, Китае и некоторых странах Европы. В Сурате также активизировалась деятельность по огранке и полировке бриллиантов, поскольку на фабриках сократилось количество случаев заболевания Covid-19.

Из 7 000 с лишним предприятий по производству бриллиантов вскоре начали работать почти 5 000 малых, средних и крупных предприятий. Следуя указаниям правительства, фабрики работали на 70% мощности. Вскоре экспортеры бриллиантов стали получать заказы из США, Гонконга и некоторых стран Европы на все виды бриллиантов.

Согласно сообщениям средств массовой информации, производители бриллиантов в Сурате делали позитивные заявления в ноябре перед Дивали. По их словам, в течение предыдущих двух месяцев хороший спрос изменил сценарий развития сектора, поскольку им поступили новые заказы из США и Европы. «Настроение хорошее, особенно после около 3 месяцев почти полного отсутствия работы во время режима самоизоляции. Но сейчас наши продажи с каждым месяцем улучшаются. Первоначально Китай и Гонконг обеспечивали неплохой бизнес, но из-за политических проблем там нашим стабильным рынком для экспорта теперь стали США. Мы считаем, что такая динамика сохранится как минимум до начала нового 2021 года», - заявили они.

Однако во время Дивали диамантеры столкнулись с нехваткой рабочей силы и алмазного сырья. Предприятия сократили отпуск на праздник Дивали для работников алмазной отрасли с обычных 20 дней до 5. Сообщается, что рабочие тоже стремились работать и сократили свои отпуска на Дивали, чтобы заработать больше, потеряв заработок во время режима самоизоляции.

Дефицит алмазного сырья объясняется ограничениями на поездки. Поскольку возникли слишком большие задержки с закупкой алмазного сырья, это отрицательно сказывалось на производстве бриллиантов. Закупки алмазного сырья происходили не теми темпами, как требовалось. «В алмазопроводе нет запасов. У производителей бриллиантов весьма ограниченные запасы алмазов. Спрос на бриллианты, скорее всего, останется устойчивым до Рождества», - часто повторяли гранильные компании, добавляя, что это привело к незначительному увеличению цен на алмазное сырье. Кроме того, производители бриллиантов утверждали, что в сценарии, нарушенном из-за Covid-19, когда другие классы инвестиционных активов нестабильны, считается, что большая часть глобальных инвесторов обратилась к бриллиантам из-за их возможности служить в качестве «убежища».

Благодаря усилиям представителей отрасли и поддержке правительства торговля алмазами в Сурате вскоре снова возобновилась, пусть и не так активно, как в прошлом, но в подразделениях Сурата скопились заказы. Это тоже стало причиной того, что диамантеры сократили отпуск рабочим на Дивали, поскольку рабочие тоже не хотели находиться в отпусках. С тех пор продолжался сценарий работы «без выходных» ввиду спроса со стороны зарубежных потребительских рынков. Фактически, торговля бриллиантами в Индии приближается к тому уровню, который был до начала распространения коронавируса, благодаря возобновившемуся спросу со стороны США и Европы, на которые в совокупности приходится почти половина индийского экспорта бриллиантов.

Согласно источникам, экспортеры бриллиантов из Сурата и Мумбаи наблюдают признаки активного восстановления. А когда большая часть накопленных запасов бриллиантов исчерпана, гранильные компании все чаще начинают закупать алмазное сырье для выполнения новых заказов. Импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года составил 16,371 млн каратов на сумму $1 347,30 млн против 15,224 млн каратов на сумму $1 159,63 млн в сентябре прошлого года. Впервые с февраля импорт алмазного сырья увеличился в годовом выражении.

Снова работают все гранильные центры в стране, включая Сурат, ведущий мировой гранильный центр по производству бриллиантов. Действуют ограничения и правила, введенные в связи с пандемией, но многие ведущие производители в последнее время не сообщают о новых случаях COVID-19. Председатель GJEPC Колин Шах недавно сказал: «Бриллианты являются основной составляющей общего индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму $35 млрд. Хотя продолжающаяся пандемия сильно повлияла на объем экспорта в первом квартале, отрадно отметить, что начался экспорт из Индии. Поскольку из США, Гонконга и некоторых стран Европы поступают заказы на определенные виды бриллиантов, сектор находится на пути восстановления. Предстоящий праздничный сезон в западных странах еще больше повысит спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия».

По словам Санджая Шаха (Sanjay Shah), руководителя Алмазной комиссии при GJEPC, учитывая, что общий экспорт Индии в настоящее время составляет 50%, GJEPC оптимистично настроен в отношении 3-го и 4-го кварталов, поскольку поступили заказы из США, а спрос из Китая также вырос с сентября и ожидается дополнительный рост заказов на 10-15%.

В настоящее время из почти 7 000 суратских предприятий по производству бриллиантов действуют около половины. В соответствии со строгими правительственными директивами фабрики сейчас работают на 70% мощности. По сообщениям СМИ, предприятиям по огранке бриллиантов в Сурате была предоставлена ​​бόльшая гибкость для работы с 31 июля при условии, что они будут придерживаться норм, которые включают проведение обязательных тестов на Covid-19 для торговцев и персонала.

На работу подразделений были наложены ограничения, поскольку в Сурате за последние несколько месяцев резко увеличилось количество случаев заболевания Covid-19. Но после короткого периода затишья благодаря полному режиму самоизоляции и оттоку рабочих, Сурат, центр производства бриллиантов, страны возродился, как «феникс»!

GJEPC также подписал меморандум о взаимопонимании (MoU) с Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) о строительстве крупнейшего в Индии ювелирного парка в Гансоли в Нави-Мумбаи на участке площадью 25 акров, на котором можно разместить более 5 000 предприятий по производству ювелирных изделий различных размеров, от 500 до 10 000 квадратных футов. Общий объем инвестиций составит $2,09 млрд. Схема монетизации золота (Gold Monetisation Scheme) позволяет физическим лицам, трастам и паевым инвестиционным фондам размещать золото в банках и получать на него проценты. Кроме того, Главное управление внешней торговли (Directorate General of Foreign Trade, DGFT) при правительстве Индии выпустило уведомление от 28 сентября 2020 года, разрешающее исправление технического характера, типографских ошибок или ошибок на лицевой стороне записей в сертификате КП (Кимберлийского процесса) на основе Стандартной процедуры выполнения операций (SOP), и оно утверждено Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии. Измененное условие политики также применяется к незавершенному импорту алмазов.

После Дивали сектор производства бриллиантов бурно развивался, и почти 200 000 рабочих-мигрантов вернулись на работу. По сообщениям, заказы поступают со всего мира, включая ключевые рынки Соединенных Штатов Америки и Китая, и производители всеми силами стремились выполнить заказы задолго до Рождества и Нового года. В последнее время показатели отрасли улучшаются, несмотря на то, что действует режим самоизоляции из-за пандемии. Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 19,60% и составил $1 564 млн в сентябре 2020 года по сравнению с экспортом на $1 946 млн в сентябре 2019 года. Однако импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18%, до $1 347,30 млн, по сравнению с импортом на $1 159,63 млн в сентябре 2019 года.

Колин Шах, председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, выразил оптимизм, заявив: «Спрос восстановился, и торговля получает хорошие заказы из США, Китая, стран Персидского залива и некоторых частей Европы. В Индии тоже отмечается хороший спрос. Надеюсь, худшее уже позади. Рабочие тоже возвращаются, чтобы приступить к своей работе». Однако режим самоизоляции в Бельгии, крупнейшем в мире центре алмазной торговли, который борется с самой серьезной вспышкой коронавируса в мире, является серьезной проблемой, с которой сталкивается индийская отрасль.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished