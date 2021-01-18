«Московская Ювелирная Неделя». Несбыточная мечта или реальность?

Как принято сейчас писать в каждой статье о ювелирном бизнесе, прошедший 2020-й оказался очень непростым для ювелирной отрасли во всем мире. Падение продаж, прекращение авиасообщения, запреты, ограничения и отмена всех выставок заставили всех ювелиров по-иному посмотреть на свой бизнес и его перспективы. Об этом уже написано очень много, а будет еще больше.

В этой статье я бы хотел остановиться на таком весьма злободневном вопросе для российских ювелиров, как московские выставки. Несмотря на то, что наша компания NS CNC непосредственно не ведет бизнес в России, но мне приходится уже много лет, каждый год осенью, бывать на главной московской выставке Junwex на ВДНХ и иногда питерской выставке, нa которых демонстрируются наши станки. Это как бы взгляд стороннего наблюдателя.

Размеры и структура выставки в Москве, как в зеркале, отражает и состояния самой российской ювелирной отрасли. Можно сказать, что 2013 год - это пик продаж и самые оживленные выставки. Junwex располагается в двух павильонах на ВДНХ, в 75 и 69. Причем, основной 75-й павильон заполнен до отказа. Потом началось постепенное падение, и к 2019-му выставка сжалась до одного павильона, который даже не был до конца заполнен. А появление в ювелирных рядах выставки торговцев перчатками и другим непонятным товаром, далеким от основной направленности выставки, навеивало нерадостные мысли о дальнейших ее перпективах. Сжималась ювелирная отрась – сжималась и выставка.

Я не говорю сейчас про аномальный 2020-й и его ограничения. Надеюсь, в этом 2021 году эпидемия пойдет на убыль и выставки вернутся к прежним форматам и размерам - так сказать, довирусным.

Падение продаж и сокращение выставочного бизнеса отразилось и на взаимоотношениях организаторов Junwex с рядом крупных участников выставки. Когда бизнес был на подъеме, то выставка всех во всем устраивала. Не буду вдаваться в подробности, но некоторых из участников что-то стало не устраивать в организации выставок. Началось все с выставки Junwex в феврале 2020-го в Питере, когда некоторые компании просто отказались участвовать в самой выставке, но выставились тут же рядом в соседнем здании гостиницы. Тогда это вызвало очень бурную негативную реакцию у организаторов Junwex. Явно возникал какой-то разлад в стройных рядах многолетних участников выставки. Дальнейшее продолжение конфликта не заставило себя долго ждать. Уже осенью 2020-го параллельно с Junwex на ВДНХ неожиданно прошла первая совершенно новая Выставка-конгресс J-1 в Крокус Экспо.

Ввиду невозможности куда-либо летать, сам я не смог в 2020-м побывать в Москве. Поэтому информацию об этих выставках 2020-го пришлось черпать от моих многочисленных российских коллег. Отзывы были крайне категоричные и порой противоположные. Но общие выводы были весьма интересены:

- Junwex – это стабильно, нeрушимо, вечно, но уже надоела своим многолетним однообразием. Из года в год одни и те же стенды, одни и те же уважаемые лица перерезают ленточку, они же на трибуне самоотверженно выступают за решение одних и тех же наболевших проблем ювелирной отрасли (которые никогда не решаются и так же нерушимы), они же награждают дипломами одних и тех же выдающихся ювелиров. И так каждый год, неизменно, ничего нового!

- J-1 - выставка непонятно новая, участников мало, задействован принудительно-административный ресурс. Но при этом было интересно и почему-то не хотелось оттуда уходить!

Цель моей статьи не разбираться в этих двух выставках, не вмешиваться во взаимоотношения организаторов и участников, не становиться на чью-то сторону. Я пытаюсь донести до всех весьма простую идею. А почему бы не поставить эти две выставки в Москве рядом? Не просто в одно время, но в разных концах города, как это произошло в 2020-м, а еще, так сказать, в шаговой доступности одну от другой. Пытаться объединить и примирить организаторов двух выставок, наверное, бессмысленно, да и не нужно. Пусть каждый из них идет свои путем, со своими ресурсами, амбициями и видением выставочного бизнеса. Разнообразие - это только на пользу.

Мысль такого обьединения или, правильнее сказать, сближения, возникла не на пустом месте. Мне самому уже много лет приходится участвововать в выставках JCK в Лас-Вегасе и MJSA в Нью-Йорке. Поэтому я вижу вблизи и изнутри организацию этих выставок. Так, JCK - это не просто одна гигантская выставка. Это 7 разных выставок, проходящих рядом в одно время, которые превратились в единую Ювелирную неделю в Лас-Вегасе, ставшую ведущим ювелирным мероприятием в мире. В меньшем масштабе аналогично получилось и в Нью-Йорке, когда после громадных усилий организаторов две выставки MJSA и JA стали рядом в одном выставочном комплексе Jacob Javits. От таких сближений выигрывают все - организаторы, участники и, главное, посетители.

Не знаю, как это можно сделать в Москве. Скорее всего, могут раздаться возгласы, что это невозможно и неприемлемо. Каждый из двух организаторов, вероятно, будет стоять насмерть в своем углу, но никогда не приблизится ни на метр к конкуренту. Может быть! Но, вот если простому ювелиру, например, из Барнаула, с сумкой полной рекламных каталогов, не придется целый час ехать в пробках на такси от ВДНХ до Крокус Экспо, с одной выставки на другую, то он первый, кто скажет большое спасибо организаторам. А на следующий год он уговорит приехать на выставку и своих местных друзей - коллег. Но это уже, возможно, будет не просто выставка, а Московская Ювелирная Неделя.

Чем Москва хуже Лас-Вегаса?!

Дмитрий Зверев для Rough&Polished

Дмитрий Зверев - основатель и руководитель компании NS CNC Manufacturing Ltd. Живет и работает в Канаде. Ежегодно участвует со своей компанией в основных отраслевых выставках: JCK las Vegas, MJSA New York, IMTS Chicago, Junwex Moscow, St Petersburg, IJT Tokyo.

