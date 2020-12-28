Реакция юниорских алмазных компаний в Африке на пандемию COVID-19

Алмазная отрасль начала 2020 год на очень позитивной ноте, столкнувшись с трудным 2019 годом.
Настроения на мировом рынке алмазного сырья улучшились благодаря росту спроса в среднем сегменте алмазопровода и цен на алмазное сырье.
Однако позитивные настроения были недолгими, поскольку пандемия COVID-19 вызвала большую неопределенность и потрясения во всем мире.
Правительства всех стран по всему миру ввели режим самоизоляции и закрыли свои границы с целью ограничения распространения вируса.
В результате в конце марта или начале апреля 2020 года несколько алмазных предприятий были законсервированы или были сокращены их производственные мощности.
В этой статье рассмотрены меры, которые принимают или приняли юниорские алмазодобывающие компании, ведущие свою деятельность в Африке, для сохранения своего бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также достигнутые ими успехи (или отсутствие успехов)?
Lucapa Diamond
У Lucapa Diamond в Африке работают два предприятия - аллювиальный рудник в Анголе и кимберлитовый рудник в Лесото.
На руднике Луло (Lulo), принадлежащем ей на 40%, с 1 апреля 2020 года операции были сокращены до основных услуг, а с 1 мая 2020 года деятельность на Луло была возобновлена примерно на 50% мощности.
На добытые во втором квартале объемы в каратах повлияло чрезвычайное положение, введенное в Анголе из-за пандемии COVID-19.
Добыча компании во втором квартале на Луло снизилась на 24%, до 2 944 каратов, по сравнению с 3 868 каратами годом ранее.
Хотя программы компании Lucapa по шнековому бурению в Анголе стали замедляться из-за пандемии, вызванной COVID-19, в третьем квартале продолжалось проведение оконтуривания дополнительных зон аллювиального алмазоносного гравия как на террасах, так и на равнинных участках вдоль реки Какуило.
В течение квартала было сделано 1 479 скважин шнекового бурения общей протяженностью 13 191 м.
Приоритет был отдан бурению террас на выемочных блоках (Mining Blocks) 28 и 46 к югу, чтобы лучше определить дополнительные участки добычи, готовые для работы в приближающийся сезон дождей.
В Лесото компания Lucapa поставила рудник Мотаэ (Mothae), принадлежащий ей на 70 процентов, на уход и техническое обслуживание после введения 21-дневного режима самоизоляции в Южной Африке с 26 марта 2020 года.
Лесото является анклавом, окруженным Южной Африкой.
Программа ухода и техобслуживания, реализованная на руднике Мотаэ, обеспечила сохранность актива и возможность возобновления горной добычи, когда позволят протоколы по охране здоровья и восстановятся мировые рынки.
Lucapa возобновила масштабные операции по горной добыче на руднике Мотаэ только лишь в октябре.
«Мотаэ вносит важный вклад в жизнь народа басуто, и Lucapa и правительство Лесото рады, что бόльшая часть наших рабочих и подрядчиков вернулись на рудник», - сказал тогда управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
«Мы также с нетерпением ждем реализацию недавно одобренных маркетинговых инициатив, которые позволят получить дополнительную стоимость от дорогостоящей продукции с рудника Мотаэ», - добавил он.
Объем работы по добыче полезных ископаемых будет увеличен примерно до 75% от номинальной мощности благодаря действующим протоколам по COVID-19.
Lucapa также сообщила, что в третьем квартале на территории проекта разведки кимберлитов на участке F проекта Орапа (Orapa Area F) в Ботсване не проводилось никаких работ, это соответствует стремлению компании к максимальному увеличению доходов на ее действующих рудниках, что является основной целью, а также согласуется с принятыми мерами по сохранению денежных средств ввиду пандемии COVID-19.
BlueRock Diamonds
BlueRock Diamonds, которая работает на руднике Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли в Южной Африке, поставила свой рудник на уход и техобслуживание, когда с 26 марта Претория ввела общенациональный режим самоизоляции.
Компания сократила расходы до абсолютного минимума, отправив в отпуск без содержания весь персонал, кроме основного.
Она также исключила свою продукцию из алмазного тендера в марте 2020 года из-за отсутствия международных участников торгов.
Однако с 11 мая 2020 года BlueRock возобновила добычу и переработку на руднике Кареевлей.
Производитель алмазов, зарегистрированный на AIM, заявил тогда, что планы по расширению будут приостановлены.
Перед пандемией COVID-19 компания пересматривала свою стратегию продаж, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем местный южноафриканский алмазный рынок. Ситуация, возникшая из-за COVID-19, ускорила этот шаг, поскольку было достигнуто соглашение с Bonas-Couzyn N.V., входящей в группу Bonas, о продаже алмазов с рудника Кареевлей через ее подразделение в Антверпене.
BlueRock заявила, что общие денежные затраты на режим самоизоляции, введенный из-за COVID-19, были значительными в основном потому, что компании пришлось рассчитаться со всеми своими кредиторами, чтобы возобновить работу, не имея продаж алмазов. Тем не менее, ожидается, что часть этого негативного воздействия со временем исчезнет, когда уровень оборотного капитала нормализуется.
Southstone Minerals
Компания Southstone Minerals, владеющая алмазным рудником Оэна (Oena) в Южной Африке, была вынуждена временно приостановить добычу полезных ископаемых в период с 26 марта 2020 года по 3 мая 2020 года из-за режима самоизоляции в связи с COVID-19.
Она заявила, что с тех пор ее операции возобновились, хотя цены на алмазы на тендерных торгах оставались под давлением в результате негативного воздействия на мировую экономику и из-за запрета на международные поездки.
За три месяца, закончившихся 31 мая 2020 года, Компания понесла убыток в размере $212 889 от продолжения эксплуатации по сравнению с убытком в размере $638 050 за сопоставимый период.
Основная причина убытков связана с остановкой производства и ограничением продаж алмазов на тендерных торгах в третьем квартале.
Diamcor
Diamcor приостановила работу и поставила свой рудник Кроне-Эндора (Krone-Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке на уход и обслуживание, когда в марте 2020 года был введен карантин в связи с вирусом COVID-19.
Компания также провела краткосрочные операционные изменения и сокращение затрат на проекте после указания о введении режима самоизоляции.
«В эти беспрецедентные времена мы уделяем особое внимание здоровью и безопасности наших сотрудников, консультантов и их семей, а также вносим свой вклад в борьбу с распространением этого вируса Covid-19», - заявил в марте прошлого года исполнительный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).
«За прошедшие годы мы преодолели множество проблем, и в этом случае мы продолжим оценивать и пересматривать наши планы в ближайшие недели, чтобы мы могли в кратчайшее время возобновить работу и сохранить положительные темпы развития, достигнутые нами в 2020 году», - добавил он.
Компания возобновила свою деятельность только в октябре силами урезанного персонала.
Diamcor Mining недавно сообщила, что продала 2 426,63 карата алмазов с месторождения Кроне-Эндора на проекте Венеция, получив выручку в размере $339 280 во втором квартале по сравнению с $730 692 годом ранее.
Компания сообщила, что проданные алмазы хранились на складе по состоянию на 31 марта 2020 года, а средняя цена реализации за шестимесячный промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2020 года, составила $109,32 за карат.
Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished