Реакция юниорских алмазных компаний в Африке на пандемию COVID-19

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Алмазная отрасль начала 2020 год на очень позитивной ноте, столкнувшись с трудным 2019 годом.

Настроения на мировом рынке алмазного сырья улучшились благодаря росту спроса в среднем сегменте алмазопровода и цен на алмазное сырье.

Однако позитивные настроения были недолгими, поскольку пандемия COVID-19 вызвала большую неопределенность и потрясения во всем мире.

Правительства всех стран по всему миру ввели режим самоизоляции и закрыли свои границы с целью ограничения распространения вируса.

В результате в конце марта или начале апреля 2020 года несколько алмазных предприятий были законсервированы или были сокращены их производственные мощности.

В этой статье рассмотрены меры, которые принимают или приняли юниорские алмазодобывающие компании, ведущие свою деятельность в Африке, для сохранения своего бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также достигнутые ими успехи (или отсутствие успехов)?

Lucapa Diamond

У Lucapa Diamond в Африке работают два предприятия - аллювиальный рудник в Анголе и кимберлитовый рудник в Лесото.

На руднике Луло (Lulo), принадлежащем ей на 40%, с 1 апреля 2020 года операции были сокращены до основных услуг, а с 1 мая 2020 года деятельность на Луло была возобновлена ​​примерно на 50% мощности.

На добытые во втором квартале объемы в каратах повлияло чрезвычайное положение, введенное в Анголе из-за пандемии COVID-19.

Добыча компании во втором квартале на Луло снизилась на 24%, до 2 944 каратов, по сравнению с 3 868 каратами годом ранее.

Хотя программы компании Lucapa по шнековому бурению в Анголе стали замедляться из-за пандемии, вызванной COVID-19, в третьем квартале продолжалось проведение оконтуривания дополнительных зон аллювиального алмазоносного гравия как на террасах, так и на равнинных участках вдоль реки Какуило.

В течение квартала было сделано 1 479 скважин шнекового бурения общей протяженностью 13 191 м.

Приоритет был отдан бурению террас на выемочных блоках (Mining Blocks) 28 и 46 к югу, чтобы лучше определить дополнительные участки добычи, готовые для работы в приближающийся сезон дождей.

В Лесото компания Lucapa поставила рудник Мотаэ (Mothae), принадлежащий ей на 70 процентов, на уход и техническое обслуживание после введения 21-дневного режима самоизоляции в Южной Африке с 26 марта 2020 года.

Лесото является анклавом, окруженным Южной Африкой.

Программа ухода и техобслуживания, реализованная на руднике Мотаэ, обеспечила сохранность актива и возможность возобновления горной добычи, когда позволят протоколы по охране здоровья и восстановятся мировые рынки.

Lucapa возобновила масштабные операции по горной добыче на руднике Мотаэ только лишь в октябре.

«Мотаэ вносит важный вклад в жизнь народа басуто, и Lucapa и правительство Лесото рады, что бόльшая часть наших рабочих и подрядчиков вернулись на рудник», - сказал тогда управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

«Мы также с нетерпением ждем реализацию недавно одобренных маркетинговых инициатив, которые позволят получить дополнительную стоимость от дорогостоящей продукции с рудника Мотаэ», - добавил он.

Объем работы по добыче полезных ископаемых будет увеличен примерно до 75% от номинальной мощности благодаря действующим протоколам по COVID-19.

Lucapa также сообщила, что в третьем квартале на территории проекта разведки кимберлитов на участке F проекта Орапа (Orapa Area F) в Ботсване не проводилось никаких работ, это соответствует стремлению компании к максимальному увеличению доходов на ее действующих рудниках, что является основной целью, а также согласуется с принятыми мерами по сохранению денежных средств ввиду пандемии COVID-19.

BlueRock Diamonds

BlueRock Diamonds, которая работает на руднике Кареевлей (Kareevlei) в регионе Кимберли в Южной Африке, поставила свой рудник на уход и техобслуживание, когда с 26 марта Претория ввела общенациональный режим самоизоляции.

Компания сократила расходы до абсолютного минимума, отправив в отпуск без содержания весь персонал, кроме основного.

Она также исключила свою продукцию из алмазного тендера в марте 2020 года из-за отсутствия международных участников торгов.

Однако с 11 мая 2020 года BlueRock возобновила добычу и переработку на руднике Кареевлей.

Производитель алмазов, зарегистрированный на AIM, заявил тогда, что планы по расширению будут приостановлены.

Перед пандемией COVID-19 компания пересматривала свою стратегию продаж, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем местный южноафриканский алмазный рынок. Ситуация, возникшая из-за COVID-19, ускорила этот шаг, поскольку было достигнуто соглашение с Bonas-Couzyn N.V., входящей в группу Bonas, о продаже алмазов с рудника Кареевлей через ее подразделение в Антверпене.

BlueRock заявила, что общие денежные затраты на режим самоизоляции, введенный из-за COVID-19, были значительными в основном потому, что компании пришлось рассчитаться со всеми своими кредиторами, чтобы возобновить работу, не имея продаж алмазов. Тем не менее, ожидается, что часть этого негативного воздействия со временем исчезнет, ​​когда уровень оборотного капитала нормализуется.

Southstone Minerals

Компания Southstone Minerals, владеющая алмазным рудником Оэна (Oena) в Южной Африке, была вынуждена временно приостановить добычу полезных ископаемых в период с 26 марта 2020 года по 3 мая 2020 года из-за режима самоизоляции в связи с COVID-19.

Она заявила, что с тех пор ее операции возобновились, хотя цены на алмазы на тендерных торгах оставались под давлением в результате негативного воздействия на мировую экономику и из-за запрета на международные поездки.

За три месяца, закончившихся 31 мая 2020 года, Компания понесла убыток в размере $212 889 от продолжения эксплуатации по сравнению с убытком в размере $638 050 за сопоставимый период.

Основная причина убытков связана с остановкой производства и ограничением продаж алмазов на тендерных торгах в третьем квартале.

Diamcor

Diamcor приостановила работу и поставила свой рудник Кроне-Эндора (Krone-Endora) на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке на уход и обслуживание, когда в марте 2020 года был введен карантин в связи с вирусом COVID-19.

Компания также провела краткосрочные операционные изменения и сокращение затрат на проекте после указания о введении режима самоизоляции.

«В эти беспрецедентные времена мы уделяем особое внимание здоровью и безопасности наших сотрудников, консультантов и их семей, а также вносим свой вклад в борьбу с распространением этого вируса Covid-19», - заявил в марте прошлого года исполнительный директор компании Дин Тейлор (Dean Taylor).

«За прошедшие годы мы преодолели множество проблем, и в этом случае мы продолжим оценивать и пересматривать наши планы в ближайшие недели, чтобы мы могли в кратчайшее время возобновить работу и сохранить положительные темпы развития, достигнутые нами в 2020 году», - добавил он.

Компания возобновила свою деятельность только в октябре силами урезанного персонала.

Diamcor Mining недавно сообщила, что продала 2 426,63 карата алмазов с месторождения Кроне-Эндора на проекте Венеция, получив выручку в размере $339 280 во втором квартале по сравнению с $730 692 годом ранее.

Компания сообщила, что проданные алмазы хранились на складе по состоянию на 31 марта 2020 года, а средняя цена реализации за шестимесячный промежуточный период, закончившийся 30 сентября 2020 года, составила $109,32 за карат.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished