Что общего у бриллиантов и Zoom?

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Алмазная отрасль, на первом этапе сильно пострадав в том числе из-за транспортных ограничений, ближе к концу года неожиданно выглядит бенефициаром пандемии. Отмена строгих карантинов запустила остановившийся механизм торговли алмазами, так как сайтхолдеры получили возможность прилететь в Антверпен или Москву, чтобы просмотреть и купить свой товар. В тоже время глобальная туристическая активность находится на очень низком уровне из-за резкого роста заражений COVID-19, а рестораны закрываются или ограничивают посещаемость. В преддверии праздников значительная часть средств, которая должна была уйти на путешествия или еду вне дома, может перераспределиться в пользу ювелирных изделий с бриллиантами.

Поскольку две трети американцев отказались от путешествий в 2020 году, более 40% потребителей располагают дополнительными деньгами, говорится в De Beers Diamond Insight Report. «Так как путешествия, которые долгое время были основным конкурентом бриллиантов в качестве источника эмоций и воспоминаний, ограничены в этом году, рынок бриллиантов выиграл», - констатирует De Beers. В результате, хоть 2020 год, по оценкам Bain, принесет первое за 10 лет падение рынка luxury (на 22% к 2019 г), для ювелирных изделий с бриллиантами ситуация выглядит совсем неплохо.

В среднесрочной перспективе отрасль, по мнению экспертов, будет зависеть от доступности вакцины. Парадоксально, но к концу года сложилась ситуация, при которой действенное антивирусное противоядие может негативно повлиять на привлекательность ювелирных изделий с бриллиантами. Сейчас они активно отбирают долю доходов у путешествий и ресторанов, но как только угроза COVID-19 будет купирована, фактор отложенного спроса сыграет уже не в пользу бриллиантов. Пример этой тенденции – резкое снижение котировок технологических компаний - бенефициаров удаленной работы вроде Zoom и поставщиков облачных сервисов на новостях об эффективности вакцин. Рестораны вновь заполнятся, самолеты и круизные лайнеры полетят и поплывут, а алмазная отрасль останется все с теми же проблемами, о которые спотыкалась долгие годы.

ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ

В октябре продажи алмазов выросли на двузначные величины к данным годовой давности благодаря росту рентабельности midstream, которому способствовали подорожание бриллиантов и сильные показатели ювелирного ритейла. Цены на бриллианты 1-3 карата, по данным Rapaport, выросли в ноябре на 1% после роста на 1-1,8% в октябре, и сейчас оцениваются на 15% выше данных годичной давности.

Показатели крупнейших алмазодобытчиков по-прежнему превосходят ожидания рынка. De Beers сообщила о росте продаж во время восьмого цикла (конец сентября - начало октября) на 57% в годовом сравнении, до $467 млн. В ходе девятого цикла продажи выросли на 12% к данным 2019 года, составив $450 млн. "Устойчивый спрос на алмазы De Beers в ходе девятого цикла продаж сохранялся, отражая стабильный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае, а также ожидания сохранения спроса в течение праздничного сезона. Однако повторная вспышка COVID-19 в некоторых странах продолжает представлять риски", - заявил глава De Beers Брюс Кливер.

АЛРОСА в октябре получила результат меньше сентябрьского ($310 против $336 млн), так как в этом месяце компания не проводила традиционную торговую сессию, а в итоговый показатель зачла продажи в ходе сентябрьской сессии, завершившейся в первой половине октября, и итоги аукционов. При этом результат октября был на 17% выше данных годичной давности. Продажи в ходе ноябрьской торговой сессии ожидаются на уровне как минимум не ниже сентября.

"ВТБ Капитал" ожидает продолжения восстановления продаж алмазов в четвертом квартале с учетом нарастающей активности на рынке. Алмазодобытчики смогут активнее разгружать свои накопившиеся запасы, которые в третьем квартале увеличились на 4% к предыдущему периоду, до 73,1 млн карат (кварталом ранее стоки возросли на 19%). Несмотря на наметившееся в августе оживление, продажи алмазного сырья в третьем квартале были на 7% ниже данных годичной давности, составив 26,5 млн каратов (против 66% -ого снижения во втором квартале).

ПРОГНОЗЫ ПО ДОБЫЧЕ И ПРОДАЖАМ

С нормализацией рыночной конъюнктуры выросли и аппетиты алмазодобытчиков. АЛРОСА планирует до конца года сократить свои запасы до 26-27 млн каратов, то есть на 13% ниже уровня сентября (30,6 млн каратов). В будущем году базовый сценарий по продажам предполагает реализацию 34-35 млн каратов, то есть примерно на 5 млн выше планируемого объема добычи (28-30 млн каратов). Такого же соотношения добычи и продаж АЛРОСА хочет придерживаться долгосрочно, поясняло руководство компании.

Эти прогнозы могут предполагать, что на рынок в этом и в будущем году попадет и часть добычи АЛРОСА, которую изначально планировалось направить в Гохран с тем, чтобы государственное хранилище реализовало ее при хорошей конъюнктуре. Сделка, объем которой мог составить до $500 млн, весной-летом казалась неизбежной из-за падающих финансовых показателей компании, связанной социальными и налоговыми обязательствами перед Якутией. Ситуация на рынке быстро улучшилась, как и финансовое положение АЛРОСА, а значит, сделка уже не в приоритете, заявили руководители АЛРОСА в ноябре.

Объем добычи алмазов в III квартале восстанавливается на фоне ослабления ограничений. По оценкам "ВТБ Капитала", темп падения мировой добычи замедлился - если во II квартале она была ниже данных 2019 года на 33%, то в июле-сентябре - на 16%, составив 29,3 млн каратов.

СТАТИСТИКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Возросшие продажи сырья и оживление рынка находили подтверждение и в статистике мировых алмазных центров. Импорт алмазов в Антверпен в октябре вырос в денежном выражении на 65% к данным годичной давности, составив $873 млн. По итогам 10 месяцев импорт все еще ниже прошлого года на 19% по стоимости и на 6% по объему, но разница все сильнее нивелируется (за 9 месяцев было ввезено меньше на 26% и 14% соответственно). Экспорт бриллиантов из Антверпена в октябре ($692 млн) оказался ниже на 6% в годичном сравнении, так как рост поставок в США был нивелирован спадом поставок в Гонконг и Францию.

Импорт алмазного сырья из Индии увеличился в октябре на 15% г/г, а экспорт бриллиантов был на 29% ниже уровня 2019 года, что свидетельствует о некотором восстановлении после спада на 32% в августе. Поскольку цены на алмазное сырье снизились более чем на 10% по сравнению с уровнем до пандемии, а цены на бриллианты выросли с начала года на 16%, рентабельность промежуточного сегмента значительно улучшилась, говорится в обзоре «ВТБ Капитала». В результате активность в огранке в октябре восстановилась до уровня, предшествующего пандемии, по данным Sarine Technologies, что означает, что огранщики могут начать пополнение запасов в ближайшем будущем.

Объемы загрузки мировой огранки останутся на исторических уровнях в ближайшие месяцы в связи с благоприятными условиями и в преддверии праздничного сезона, считает "ВТБ Капитал". "Кроме того, учитывая сокращение числа случаев COVID-19 в Индии, мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе в стране будут введены новые меры изоляции, что поддерживает наш позитивный прогноз в отношении импорта алмазного сырья из Индии", - говорится в обзоре.

Как ожидается, центр огранки в Сурате еще активизируется после сокращенного в этом году Дивали, когда почти 200 тыс. рабочих-мигрантов вернутся к работе, чтобы успеть выполнить заказы до праздников. По сообщениям, заказы поступают со всего мира, в том числе с ключевых рынков США и Китая, поэтому производители изо всех сил стремятся выполнить заказы задолго до Рождества и Нового года. Традиционно праздник Дивали длится от двух недель до месяца, а в этом году он был сокращен на гранильных предприятиях Сурата до нескольких дней, чтобы отрасль могла восстановить свой бизнес, пострадавший во время карантина. Производственные мощности в Индии сейчас загружены на 90% от обычного уровня.

РИТЕЙЛ

Активизация индийской огранки и рост оборотов сырья в торговых центрах улучшили настроение ритейлеров, большинство из которых ориентируется на сильный четвертый квартал этого года. Согласно исследованию National Jeweller, американские ритейлеры с оптимизмом смотрят на праздничный период с учетом его впечатляющего старта. Некоторые ритейлеры Северо-Востока США отметили, что рождественские распродажи начались раньше в этом году, при этом деньги потребителей не тратятся на путешествия или рестораны.

Продажи ювелирных изделий в США выросли в сентябре на 13,7% и четвертый месяц подряд превышают уровень 2019 года. Крупные розничные торговцы США раньше начали праздничный сезон в этом году, чтобы избежать очередей в магазинах во время пандемии. Такие крупные сети, как Best Buy и Macy's, которые обычно проводят свою Черную пятницу в выходные дни Дня благодарения (в конце ноября), начали продажи в конце октября. "На наш взгляд, это поддержит розничные продажи ювелирных изделий в ближайшие месяцы, и мы увидим дальнейший рост", - считает "ВТБ Капитал".

Signet также констатировала бум продаж обручальных колец за несколько месяцев до традиционного срока. Более 60% покупателей ювелирных изделий изъявили готовность совершить покупку уже в августе и сентябре. Исследование компании также показало, что карантин только способствует укреплению отношений пар, после помолвки которых прошло 18 месяцев. Как следствие этих тенденций, общие продажи Signet в третьем квартале выросли на 9,5% к данным годичной давности. Продажи в аналогичных магазинах выросли на 15,1%, в то время как онлайн продажи взлетели на 71,4%.

По оценкам американской National Retail Federation, продажи в праздничный сезон этого года могут вырасти на 3,6%-5,2%, несмотря на риски в лице продолжающегося распространения COVID-19. Если прогноз достигнет верхней границы, сезон может стать лучшим с 2017 года, когда праздничные продажи выросли на 5,3%. Deloitte прогнозирует повышение праздничных продаж в США в этом году на 1-1,5%, до $1,15 трлн.

Статистика крупнейших китайских ритейлеров подтверждает тенденцию повышения спроса на бриллианты в этом сегменте. Подспорьем для этого может также служить некоторое оживление туристической активности в октябре.

Продажи украшений с драгоценными камнями Chow Tai Fook в октябре-ноябре были на 1% ниже данных прошлого года по сравнению с падением на 13% во втором квартале. Оборачиваемость товарных запасов в третьем квартале выросла на 15%.

Продажи Luk Fook в сопоставимых магазинах в материковом Китае в октябре - первой половине ноября выросли после падения на 15% в третьем квартале; продажи в Гонконге, где все еще действовали ограничения на туризм, упали на 35%, что более оптимистично, если вспомнить, что в третьем квартале падение достигало 65%.

Продажи ювелирных изделий в Индии во время сезона Дивали превзошли ожидания на волне отложенного спроса после карантина и сокращения альтернатив для потребителей, сообщает Rapaport. Активности покупателей ювелирных изделий также способствует уверенность в росте цен на золото.

По оценкам председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Колина Шаха (Colin Shah), которого цитирует Rapaport, в денежном выражении выручка от продаж осталась на уровне 2019 года, так как спад объемов продаж на 15-20% был компенсирован подорожанием золота.

Сокращение расходов на туризм и свадьбы высвободило средства для покупки ювелирных изделий, пояснил он. "Настрой хороший - клиенты не тратили деньги ни на что другое. Людям скучно, и они ходят за покупками. Все просто устали сидеть дома", - сказал он.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ

Из-за стремления дистанцироваться от скоплений людей закономерно растет доля онлайн продаж. В США с ноября 2020 года по январь 2021 года, по оценкам Deloitte, e-commerce вырастет на 25-35%, до $196 млрд. События наподобие Amazon’s Prime Day или ключевых дат продаж в Китае (кроме Дня Холостяка 11 ноября, культивируются также распродажи на 9 сентября, 10 октября и 12 декабря) формируют традицию новых фестивалей электронной коммерции, с солидным представительством ювелирных изделий, отмечает De Beers.

Онлайн сегмент поддержал показатели продаж во время Black Friday. Общие показатели реализации ювелирных изделий в этот период в США упали на 54%, так как потребители избегали традиционных магазинов, а также проявляли более равномерную активность во всей второй половине года, сглаживая традиционные пики покупок. При этом электронная торговля во время Black Friday, согласно данным Adobe Analytics, выросла на 22%, до $9 млрд.

По оценкам Bain, доля онлайн-торговли вырастет в этом году до 23% с 12% в 2019 году, а к 2025 году она станет ведущим каналом сбыта при стагнации магазинов традиционного формата. Даже в Индии, где эта сфера пока незначительна, она, по данным GJEPC, удвоилась во время Дивали, достигнув 10%.

Крупные ритейлеры, такие как Signet, позиционируют традиционные магазины как свое долгосрочное конкурентное преимущество, отмечая, что большинство онлайн-покупок осуществляется в пределах 30 миль от магазина.

НАСТРОЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Результаты опроса De Beers показывают, что покупатели готовы вернуться в магазины, если там соблюдаются все меры предосторожности. К таким мерам предосторожности, помимо стандартных средств профилактики, согласно National Jeweller, относится посещение магазинов по записи или в режиме получения предварительно сделанных заказов.

Так как посещение магазина, равно как и других общественных мест, сопряжено с некоторым риском, средний чек решившихся на это покупателей возрос, отмечает National Jeweller.

Этот факт отражает, что покупки базируются на по-прежнему крепком фундаменте доходов покупателей. Финансовое положение многих домохозяйств устойчиво, благодаря сильному фондовому рынку, повышению стоимости домов и предоставлению государственных стимулов, говорит главный экономист National Retail Federation Джек Кляйнхенз (Jack Kleinhenz). Кроме того, затраты на электроэнергию низкие, а потребители не тратят средства на бытовые услуги, путешествия и развлечения.

Согласно проведенному в августе исследованию, процитированному в De Beers Diamond Insight Report, доходы 6 из 10 потребителей из США не пострадали от пандемии, хотя она и вызвала значительную неопределенность в экономике. В Китае 4 из 10 потребителей признали, что они полностью вернулись к своей работе, заработку и быту, предшествовавшим пандемии. Три четверти опрошенных выразили оптимизм относительно своей финансовой ситуации в течение будущих трех лет.

Ювелирные изделия с бриллиантами идеально отвечают изменившимся из-за пандемии предпочтениям потребителей, пришла к выводу De Beers. Согласно исследованию этой компании, более половины (56%) опрошенных американцев предпочтут в этот праздничный сезон значимый подарок более практичному или забавному. И 90% выберут подарок, не теряющий своей ценности с течением времени. «Для многих потребителей покупка бриллианта приобрела еще большее значение из-за влияния карантина и возросшего желания продемонстрировать признательность своим любимым, используя для этого бессмертные дары Земли, хранящие эмоциональную и финансовую ценность», - считает De Beers.

В июле двое из пяти американцев (38%) сообщили, что выберут украшение с бриллиантом в качестве подарка, который они хотят подарить или получить. В августе данные опроса показали, что каждый восьмой американец предпочтет бриллианты всем другим вариантам, чтобы отметить праздничное событие.

В августе половина потребителей из США заявила, что расходы на ювелирные изделия вернулись к норме. Четверо из пяти потребителей, готовых приобрести бриллианты в этот праздничный сезон, делали покупки в этой категории в течение двух последних лет, поэтому ключевым источником спроса остаются те, кто покупал ранее.

В США три из пяти мужчин в группе с высокими доходами планируют приобрести украшения с бриллиантами для своей спутницы. В Китае и Индии – четыре из пяти. Точно также в Китае и Индии четыре из пяти женщин намерены приобрести украшение для себя, в США таких около трети. По-прежнему заинтересованы в такой покупке молодые работающие миллениалы.

Предпочтения по дизайну ювелирных изделий, как и в другие кризисные периоды, базируются на классических вариантах, но предполагающих некую изюминку.

Игорь Лейкин для Rough&Polished