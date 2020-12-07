Новый козырь в пользу недооцененной платины

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В третьем квартале этого года платина, наряду с другими драгоценными и цветными металлами, быстро восстанавливалась после вызванного пандемией COVID-19 обвала. Потребность в металле опередила объемы поставок, пострадавшие из-за серии аварий на мощностях крупнейшего производителя Anglo American Platinum. Рост спроса вызван общим оживлением экономической активности из-за ослабления коронавирусных ограничений и принятием монетарных стимулов.

Формирующийся на рынке платины структурный дефицит мог бы обернуться новыми ценовыми рекордам, но динамика котировок уступает не только палладию и золоту с серебром, но и меди и алюминию. Одна из основных причин – продолжающийся спад выпуска дизельных автомобилей, где платина является основным металлом для каталитических нейтрализаторов.

Но даже если этот сектор будет стагнировать, у платины появляется другой козырь. Уверенность в долгосрочных перспективах придает тренд на водородную экономику, важной частью которой является распространение автомобилей на топливных элементах (fuel cells) и генерирующих «зеленый» водород электролизеров, в которых используется платина. Краткосрочным фактором поддержки для платины может стать отложенный спрос на ювелирные изделия.

БАЛАНС РЫНКА И ЦЕНА

В третьем квартале основные элементы спроса и предложения на рынке платины вернулись на уровни, предшествующие пандемии, говорится в обзоре World Platinum Investment Council (WPIC) Platinum Quarterly. На фоне снятия противовирусных ограничений сильно выросли как спрос (на 75%), так и предложение (на 48%). Несмотря на некоторое восстановление добычи и вторичной переработки платины, устойчивый спрос в автопроме и стремительный взлет инвестиционного спроса на драгметаллы способствовали образованию значительного дефицита. К октябрю дефицит составил 700 тыс. унций, а на конец года достигнет 1,2 млн унций, вместо ожидавшихся двумя месяцами ранее 336 тыс. унций, то есть оценка повысилась более чем в 3,5 раза.

В 2021 году WPIC ожидает менее серьезный дефицит (224 тыс. унций), так как рост поставок платины составит 17%, а спрос увеличится всего на 2%. Тем не менее, будущий год будет третьим последовательным годом дефицита на рынке платины. Важным драйвером станет спрос в Китае на ювелирные изделия, который вырастет впервые за 7 лет.

«Норникель», крупнейший производитель палладия и крупный производитель платины, оценивает баланс рынка более консервативно. По его прогнозу, дефицит на рынке платины в этом году будет незначительным – на уровне 100 тыс. унций. Глобальный спрос упадет на 15% (до 7,6 млн унций), при снижении предложения на 22% (до 8,2 млн унций). Тем не менее эта оценка, сделанная в начале декабре, заметно лучше прежней, датированной августом, когда «Норникель» ожидал профицита в 0,7 млн унций (почти 10% мирового спроса). В 2021 году «Норникель» прогнозирует переизбыток металла до 1 млн унций, с учетом почти 300 тыс. унций, накопившихся в незавершенном производстве в Южной Африке. Поставки в будущем году восстановятся сильнее (на 31%), чем спрос, который подрастет всего на 7% к 2020 году.

Цена платины довольно слабо коррелировала с ростом спроса в третьем квартале, что, по мнению директора по исследованиям WPIC Тревора Рэймонда, делает этот металл одним из основных недооцененных активов на товарном рынке. Платина быстро восстановилась с мартовских $600 за унцию, но так и не смогла закрепиться выше $1000, своего максимума с начала 2017 года. То, что цена не отреагировала на растущий дисбаланс на рынке, является большим сюрпризом, считает Рэймонд. По его мнению, реакция стоимости на сокращение предложения – лишь вопрос времени, и инвесторы обратят внимание на этот металл, динамика цены которого отстает от палладия, золота, серебра и многих цветных металлов.

Помимо инвестиционного спроса, подорожанию платины может способствовать будущее восстановление экономики, которое стало более реальным в свете недавних новостей об эффективности сразу нескольких вакцин от COVID-19. «Люди снова начинают думать о путешествиях на транспортных средствах, в двигателях которых будет использоваться все больше платины. Платина остается самым дешевым вариантом сокращения выбросов», - говорит Рэймонд.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Глобальное производство платины в третьем квартале (1,94 млн унций) было на 5% ниже уровня прошлого года, что гораздо скромнее, чем кварталом ранее, когда падение достигало 36%. Это связано в первую очередь с возобновлением добычи в Южной Африке с июня, когда был снят локдаун. Объемы вторично произведенного металла также увеличивались (до 505 тыс. унций), на фоне ослабления ограничений и стимула в виде роста цен, хотя уровень остался на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам WPIC, в целом по году предложение металла снизится до 18%, до 6,738 млн унций, при спаде спроса всего на 5%. В том числе, выпуск рафинированного металла упадет на 22% (или на 1,3 млн унций), из которых 400 тыс. унций выпадут из-за локдаунов, а 900 тыс. унций - из-за поломки мощностей Anglo American Platinum (Amplats) в первой половине года.

Крупнейший производитель платины Amplats в ноябре вновь столкнулся с техническими сложностями на блоке Phase B своей основной обрабатывающей площадки Anglo Converter Plant (ACP) и закрыл его на ремонт. В результате, прогноз по выпуску рафинированной платины в этом году снизился на 20%, до 1,4 млн унций с 1,7 – 1,8 млн унций, палладия – на 22%, до 0,9 млн унций с 1,1 – 1,2 млн унций. Срок ввода пока не уточняется. Другой блок ACP (Phase A), поврежденный еще в феврале, сейчас также на реконструкции, которая завершится до конца года. При этом Amplats не останавливает горную добычу и накапливает в запасах сырье, которое будет обработано, как только поврежденные блоки будут введены в работу. По оценкам компании, потери из-за вызванного COVID-19 локдауна в этом году составят около 522 тыс. унций. Еще около 1,2 млн «запоздавших» унций Amplats отгрузит клиентам в течение будущих 18 месяцев. За 9 месяцев выпуск платины Amplats упал на 17% к данным годичной давности, до 1,265 млн унций, палладия – на 14%, до 884 тыс. унций.

Восстановление выпуска рафинированного металла в Южной Африке в будущем году способствует значительному росту глобального предложения, которое WPIC оценивает в 7,865 млн унций (рост на 17% к 2020 г). Первичное производство вырастет на 21%, вторичная переработка – на 8%.

«Норникель» обращает внимание на то, что сильная зависимость производства платины от Южной Африки, на долю которой пришлось около 60% мирового производства в 2019 г, не идет на пользу перспективам этого металла. Активы южноафриканских производителей имеют многолетнюю историю недоинвестирования, помимо этого, часто возникают проблемы с электроснабжением. «По нашему мнению, это вызывает опасения потребителей по поводу достаточного производства платины в долгосрочной перспективе», - считает «Норникель». В том числе и поэтому труднореализуем сценарий замены палладия на более дешевую платину в автокатализаторах, полагает компания.

СПРОС

В отличие от предложения, глобальный спрос на платину в третьем квартале превзошел показатели годичной давности, увеличившись на 32%, до 2,648 млн унций, считает WPIC. Стимулирующие экономику меры и снятие локдаунов оказали поддержку спросу в основных секторах потребления – автопроме, ювелирной отрасли и в промышленности. Но темпы оказались недостаточными для того, чтобы опередить показатели 2019 г, по сравнению с которыми спрос в автомобильном и ювелирном секторах оказался ниже на 3%, а в промышленности – на 10%. В тоже время, по сравнению с данными 2019 г резко увеличился инвестиционный спрос (на 291%, или на 730 тыс. унций), в основном за счет спроса со стороны ETF.

Мировое производство автомобилей вернулось к предшествовавшим пандемии уровням в июле и августе, из-за снятия жестких ограничений, экономических стимулов и фактора отложенного спроса, и, хотя было на 2% ниже уровня 2019 г, это значительно лучше 43%-ного обвала тремя месяцами ранее. Подспорьем для платины было и ранее принятие в ряде провинций Китая норм по выхлопам China 6, а также рост выпуска грузовиков в этой стране.

Спрос со стороны ювелирной отрасли, несмотря на 27%-ный рост ко второму кварталу, оказался ниже данных годичной давности, так как активность ювелиров Китая не смогла компенсировать спад закупок в Северной Америке и Индии. Тем не менее, привлекательности платины у ювелиров способствует разница в цене с золотом, которое в третьем квартале достигло рекордного уровня выше $2000 за унцию. В ряде случае ценовая разница в ритейле между золотыми и платиновыми драгоценностями достигала 25-30%, что привлекало потребителей. Как следствие, все большее количество ювелиров представляли линии платиновых ювелирных изделий, часть из которых является инновационными, говорится в обзоре WPIC.

Отложенный спрос, который так сильно оживил рынок алмазов в третьем квартале, играет роль и в случае с платиной. С ювелирными изделиями связана положительная ассоциация как с предметами, используемыми применительно к значимым событиям, достижениям и вехам, поясняет Вайшали Банерджи, управляющий директор Platinum Guild International (PGI) India. Под влиянием угрозы COVID-19 люди во много переоценили свои жизненные приоритеты, стали ценить своих близких, и в этих условиях украшения служат одним из инструментов выражения чувств к семье и друзьям. Это создает большие возможности для платины, считает он, прочность которой как оправы для бриллиантов и других драгоценных камней особо востребована индийскими потребителями.

Согласно исследованию, проведенному по заказу PGI, потребители готовы потратить в этот праздничный сезон даже больше, чем обычно. Фокус-группа состояла из 1 тыс. американских потребителей в возрасте от 18 до 64 лет, которые выразили готовность приобрести ювелирные изделия из драгоценных металлов стоимостью не менее $1 тыс. Примечательно, что среди миллениалов и потребителей поколения Z твердо желающих купить украшения значительно больше, чем среди более пожилых опрошенных (49-50% против 24% Boomers и 38% Gen X).

Глобальный спрос на платину в 2020 г составит 7,94 млн унций, что на 5% (или на 410 тыс. унций) ниже данных 2019 г, благодаря падению спроса в автопроме (на 464 тыс. унций), ювелирной отрасли (на 274 тыс. унций) и промышленности (на 79 тыс. унций). Слабые показатели в этих секторах будут частично компенсированы сильным инвестиционным спросом, который вырастет на 32% (или на 406 тыс. унций), до рекордных 1,659 млн унций. Эскалация глобальных рисков, сопровождающаяся коррекцией цен, привлекла инвесторов к таким активам, как платина, спрос на слитки и монеты вырастет на 123%, до 629 тыс. унций.

Инвестиционный спрос на платину, по мнению «Норникеля», будет стабильно расти. «Мы ожидаем дальнейшего ускорения инвестиционного спроса как со стороны индивидуальных, так и со стороны институциональных инвесторов, поскольку перспективы усиления стимулов со стороны глобальных центральных банков должны привести к росту инвестиционного спроса на драгоценные металлы в целом и на платину в частности», - говорится в сообщении «Норникеля».

ВОДОРОДНОЕ БУДУЩЕЕ

Другая причина взлета инвестиционного спроса, на которую обращает внимание WPIC, – ключевая роль, которая принадлежит платине в водородной экономике. Она используется в автомобилях на топливных элементах (fuel cells) и в электролизерах, которые производят «зеленый» водород из воды.

В течение следующих лет мир собирается сделать серьезный рывок в продвижении этой технологии, говорит Джон Карузо, старший управляющий активами в RJO Futures. «Водород набирает обороты во всем мире как потенциальный вариант экологически чистой энергии, способствующей дальнейшей декарбонизации окружающей среды», - говорит он. Подспорьем для развития альтернативной энергетики станет будущий приход к власти администрации Джо Байдена, который пообещал инвестировать $400 млрд в течение 10 лет в экологически чистую энергию и инновации. Готовится строительство зеленой водородной станции в Юте, которая может стать одним из крупнейших «резервуаров зеленой энергии» в мире.

По оценкам Совета по водородным технологиям (Hydrogen Council), водород к 2030 г может обеспечить около 8% глобального спроса на энергию, при условии, если его стоимость упадет с нынешних $6 до $2,5 за кг. Для удешевления этого вида энергии требуется развитие и масштабирование электролизеров, где используется платина. Нынешний уровень цены этого металла, таким образом, может представлять собой привлекательную возможность для входа с учетом перспектив альтернативной энергетики, считает Карузо.

Цены на платиноиды все дальше отдаляются от промышленного значения этих металлов, говорит Джек Лифтон, соучредитель Technology Metals Research, LLC, консультирующий компании и госучреждения по технологическим металлам. По иронии судьбы, рост стоимости автокатализаторов способствует переходу автомобильного транспорта от двигателей внутреннего сгорания к аккумуляторам, что, конечно же, отразится снижением цен на платиноиды. Именно использование платиноидов в топливных элементах в будущем может стать светлым пятном, полагает Лифтон. Топливные элементы будут предпочтительным выбором для тяжелых грузовиков, таким образом используя платину при выработке энергии путем катализа водорода. Очевидно, что для крупногабаритного транспорта топливные элементы более эффективны, чем аккумуляторы, позволяя экономить вес.

Потенциально топливные элементы как основа спроса на платиноиды, могут заменить автокатализаторы, обеспечив платиноидам доминирование в долгосрочной перспективе. Типичный топливный элемент сегодня использует 30 граммов платиноидов, благодаря которым происходит преобразование газообразного водорода в воду и выработка электричества при комнатной температуре. Если бы все платиноиды уже сегодня использовались только в топливных элементах, в мире производилось бы ежегодно около 13 млн водородных автомобилей. Еще около 4 млн автомобилей в год можно оснастить топливными элементами, переработанными из лома катализаторов, пока его запасы не будут исчерпаны в течение 20 лет, рассчитал Лифтон.

Игорь Лейкин для Rough&Polished