Пандемия может стать катарсисом для алмазной отрасли

Сегодня

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик

(paulzimnisky.com) - Хотя пандемия вызвала беспрецедентный шок для всей цепочки создания добавленной стоимости алмазов в 2020 году, в некотором смысле она также могла стать своего рода катарсисом для отрасли, которая в последние годы изо всех сил пыталась восстановить свое положение, отчасти нарушенное из-за несоответствия спроса и предложения.

Спрос на бриллианты со стороны конечных потребителей в последние годы был несколько нестабильным, но по большей части оставался относительно устойчивым. Однако со стороны предложения наблюдалась тенденция к увеличению добычи, так как в 2011 году цены на алмазное сырье достигли рекордно высокого уровня. Избыточные объемы алмазов как у алмазодобывающих предприятий, так и в мидстриме, т. е., у производителей бриллиантов, частично ограничивали рост цен на алмазы в течение большей части десятилетия и, таким образом, ограничивали прибыльность для многих участников отрасли. Например, глобальная корзина публично торгуемых алмазодобывающих компаний, взвешенная с учетом модифицированной рыночной капитализации в долларах США, за последние пять лет упала более чем на 60%.

Прогноз Зимниски по мировым объемам предложения алмазов

Объем производства природных алмазов в млн каратов

Надписи: Millions of Carats Produced Globally - Объем мирового производства в млн каратов. Global economic expansion, surge in Chinese diamond demand - Глобальный экономический рост, повышение спроса на алмазы в Китае. Gahcho Kué, Renard, Liqhobong commence production - Возобновление добычи на рудниках Гачо Куэй, Ренар, Ликхобонг. Paul Zimnisky Forecast - Прогноз Пола Зимниски. Covid-19 pandemic - Пандемия Covid-19. Global financial crisis - Глобальный финансовый кризис. Argyle closes - Закрытие рудника Аргайл. Actual Production - Фактический объем производства алмазов. Pre-pandemic PZ Forecast - Прогноз Пола Зимниски до пандемии. Current PZ Forecast - Текущий прогноз Пола Зимниски. Все данные основаны на результатах прогноза и анализа Пола Зимниски. Не подлежит распространению без разрешения. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, приведенной ниже. © PaulZimnisky.com, 2020

При этом сложные экономические условия в алмазодобывающей отрасли привели к заметному сокращению геологоразведки и разработки новых рудников в это время, что, несомненно, ограничит предложения новых объемов в предстоящие годы. Точно так же производители бриллиантов и ювелирных изделий, многие из которых в последние годы столкнулись со снижением экономических показателей, перешли к менее зависимым от кредита и более эффективным бизнес-моделям или полностью покинули отрасль.

Пандемия ускорила этот сдвиг в сторону снижения добычи на рудниках и перехода к более консервативному ведению бизнеса в мидстриме - средней части алмазопровода. Многие рудники в самых известных алмазодобывающих юрисдикциях мира приостановили производство в 2020 году из-за санкционированного правительством режима самоизоляции, а также из-за последующего воздействия рынка на условия ведения бизнеса. Например, шесть крупных коммерческих рудников во всем мире до сих пор не возобновили добычу после приостановки работы из-за пандемии в марте, апреле и мае. Следовательно, глобальный объем добычи природных алмазов, согласно прогнозам, сократится на 20% в годовом выражении до самого низкого объема производства с 1990-х годов (см. график выше).

Изменение складских запасов по стоимости у алмазодобывающих компаний и в мидстриме

Изменение в годовом выражении за 2018-2010 гг., $ млрд







Надписи: Billions of USD – млрд долларов. Major Miners - Крупные алмазодобывающие компании. Mid-stream - Мидстрим. Covid-19 pandemic - Пандемия Covid-19. Through Q3 - В третьем квартале. Modi/Choksi investigation - Расследование преступления Моди/Чокси. YoY Change in Major Miners’ Inventory in Bil USD. - Изменение складских запасов у крупных алмазодобывающих компаний в годовом выражении, в млрд долларов. YoY Change in Mid-stream Inventory in Bil USD. - Изменение складских запасов в мидстриме в годовом выражении, в млрд долларов. Все данные основаны на результатах прогноза и анализа Пола Зимниски. Не подлежит распространению без разрешения. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией, приведенной ниже. © PaulZimnisky.com, 2020.

Объемы предложения также пострадали в мидстриме, поскольку многие производители бриллиантов столкнулись с ограничениями на поездки в мире, которые не давали им возможности покупать алмазное сырье в основных торговых центрах, таких как Антверпен, Дубай и Южная Африка. Кроме того, после начала пандемии индийские производители бриллиантов и трейдеры призвали к добровольному отказу от импорта алмазного сырья, чтобы сохранить контролируемые уровни складских запасов в отрасли с целью поддержания цен на бриллианты и кредитоспособности алмазной отрасли. В целом, складские запасы в мидстриме отрасли уменьшились примерно на 10% в годовом выражении в долларах США (см. рис. выше), при этом запасы сейчас оцениваются на самом низком уровне в Индии с 2011-2012 финансового года.

Несмотря на более низкий объем добычи в алмазодобывающей отрасли, складские запасы ведущих алмазодобывающих компаний в этом году выросли из-за ограниченных закупок производителями бриллиантов. По оценкам, складские запасы основных алмазодобытчиков в этом году увеличились на 25-30% по объему (см. рис. выше). При этом, АЛРОСА, ведущий производитель алмазов, заявила, что «весьма вероятно», что она продаст примерно 30-40% своих складских запасов российскому хранилищу драгоценных камней и металлов, Гохрану, чтобы позволить компании разгрузить избыточные запасы, не предлагая их на глобальном рынке в течение длительного периода времени. АЛРОСА также недавно снизила планы по добыче алмазов на 2021 год, что должно дать компании возможность распродать излишки в следующем году.

В долгосрочной перспективе спрос со стороны конечных потребителей, вероятно, останется самым важным основополагающим фактором, ведущим к процветанию алмазной отрасли, поскольку высокий спрос в конечном итоге позволяет справиться с излишками через цепочку поставок. Тем не менее, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе избыток предложения на рынке может значительно ограничить устойчивость отрасли, что мы наблюдали в последние годы. Хотя пандемия, несомненно, потрясла и без того неустойчивую алмазную отрасль, стремящуюся к восстановлению, она также, похоже, ускорила столь необходимое сокращение поставок, что поможет отрасли добиться более устойчивого восстановления и возврата к гораздо более стабильному состоянию в ближайшие годы.