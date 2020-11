De Beers ожидает высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, несмотря на пандемию COVID-19

Сегодня

Алмазный гигант De Beers провел работу, направленную на то, чтобы спрогнозировать поведение потребителей, особенно в Соединенных Штатах, после пандемии COVID-19.

Группа проводит дополнительные опросы потребителей, ритейлеров и цепочек поставок, чтобы изучить болевые точки и возможности для крупных и мелких партнеров по всему алмазопроводу.

В своем последнем Оперативном аналитическом отчете по бриллиантам (Diamond Insight Flash Report) компания отметила, что, хотя оптимизм потребителей в отношении личных финансов и финансового положения Соединенных Штатов немного ниже, чем в начале пандемии, по-прежнему существуют большие ожидания в отношении выздоровления страны и экономики в долгосрочной перспективе (в следующие три года).

De Beers сообщила, что ритейлеры ювелирными изделиями заявляют, что у них высокие показатели продажи бриллиантов в этот праздничный сезон, а свадебные украшения являются основным драйвером потребительского спроса.

«Многочисленные разрозненные данные говорят о том, что количество помолвок увеличилось за период с начала распространения COVID-19 весной 2020 года, и ювелиры говорят, что больше пар, чем когда-либо, выбирают обручальные кольца с бриллиантами, несмотря на опасения отрасли, что трудности в экономике повлияют на рынок свадебных украшений», - говорится в сообщении.

Группа узнала от независимых ювелиров в Соединенных Штатах, что потребители тратят больше, особенно на камни с более высокими показателями цвета, огранки и чистоты, а не на более крупные камни.

«Наш неофициальный опрос также показывает, что они часто выбирают более классические дизайны», - говорится в сообщении.

«Ювелиры отмечают, что лучше всего продаются бриллианты круглой огранки и камни округлых фантазийных огранок более высокого качества, и дизайн стал проще, при этом, покупателей меньше интересуют дополнительные дорожки «паве», а также использование «меле» для украшения», - говорится также в нем.

«Хотя по-прежнему хорошо продаются камни с окаймлением (halos), ювелиры обычно отмечают, что покупатели обручальных колец выбирают более консервативный вид», - отмечается в сообщении.

«Хотя наибольшей популярностью по-прежнему пользуются камни круглой огранки, многие ювелиры сообщали о том, что трудно иметь камни огранки «овал» и «кушон» в стоках и заявили, что они будут больше всего запасать камни этих огранок, а также камни круглой огранки на праздничный сезон, потому что они уверены, что они будут продаваться», - подчеркивается в сообщении.

Группа также отметила, что ювелиры сообщают о большем количестве запросов на классические солитеры или солитеры простой огранки «багет».

Многие предположили, что покупатели продолжают тратить деньги на обручальные кольца с бриллиантами, несмотря на экономическую обстановку, потому что они меньше тратят на пышные свадьбы, медовый месяц, и существуют особые эмоции, связанные с тем, чтобы брать на себя обязательство в отношениях во время повышенной неопределенности и опасений.

Изменение приоритетов

De Beers отметила, что она сотрудничала с The Knot, ресурсом по помолвке, планированию свадьбы и регистрации, в проведении совместного Исследования ожиданий, связанных с помолвкой (The Knot x De Beers Engagement Expectations Study), с целью глубокого изучения отношения к преданности и помолвке в обстановке распространения COVID-19.

The Knot проверил 360 женщин-потребителей, которые подписались на How They Ask (Как они делают предложения) в Instagram, находящихся в серьезных отношениях и планирующих помолвку.

Он провел опрос, как COVID-19 повлиял на них, и чуть более половины опрошенных сказали, что пандемия оказала влияние - от умеренного до значительного - на ближайшие планы жизни, например, на место их проживания, покупку дома, поиск или смену работы для них и их партнера.

По крайней мере, 21% респондентов заявили, что COVID-19 не повлиял на ближайшие планы.

Что касается помолвки, около трети заявили, что они считают, что их помолвка произойдет позже, чем планировалось, из-за пандемии COVID-19, но 11% считают, что пандемия приведет к уменьшению расходов на кольцо.

De Beers заявила, что те, кто считает, что пандемия ускорила их помолвку, привели следующие причины:

«Пандемия вынудила наши отношения развиваться гораздо быстрее, чем в «нормальной» жизни. Это заставило нас обоих решить пожениться раньше, а не откладывать».

«Это заставило нас почувствовать себя более уверенными в том, что мы сможем быть вместе долгое время, потому что мы стали жить вместе раньше, чем собирались!»

«Это заставило нас по-настоящему оценить, что имеет важное значение в нашей жизни и что у нас на первом месте, и хотя мы всегда были на первом месте в жизни друг друга, это заставило нас понять, насколько мы важнее друг для друга, чем что-либо еще».

Было обнаружено, что была выше вероятность того, что женщины много думали о своем обручальном кольце (54%), чем о других вопросах, связанных с их будущим, например, о свадьбе (32%) или медовом месяце (15%), что подтверждает гипотезу ювелиров о том, что продажи обручальных колец устойчивые, потому что бюджет, предназначенный для свадьбы и путешествия, будет направлен на кольцо.

Женщины также чаще говорят, что они «много» думали о своем обручальном кольце (54%), чем о предложении (44%) или свадьбе (32%).

Выбор кольца и предложение

De Beers заявила, что наиболее важными характеристиками кольца для потребителей являются форма камня (56%) и стиль или оправа кольца (41%).

Пять основных выбранных характеристик - это форма камня, стиль или оправа кольца, размер камня, вид металла и качество камня.

«Кроме того, те, кто намекнули своему партнеру по поводу кольца, скорее всего, намекали о своих предпочтениях в отношении стиля и формы камня», - говорится в сообщении.

«Примечательно снижение интереса к весу камня - тенденция, которая, кажется, возникла еще до пандемии, но, может быть, ускоряется ею», - отмечается в сообщении.

Также было выявлено, что половина опрошенных (51%) ожидают некоторого участия в выборе обручальных колец, делая намеки на свои предпочтения, в то время как около четырех из 10 (42%) ожидают, что будут принимать участие в выборе обручального кольца.

Они хотят сделать покупку со своим партнером или рассказать ему, какой стиль кольца они хотят, и очень немногие говорят, что будут либо очень активно участвовать (4%), либо вообще не будут участвовать (4%).

De Beers также отметила, что из-за того, что люди не посещают общественные места и больше находятся в близком и безопасном небольшом круге, подавляющее большинство опрошенных считают, что для них идеальным предложением было бы, когда один человек делал бы предложение другому (98%) в заранее намеченное время (69%) и в уединенном месте (70%).

«Чуть более половины (54%) хотели бы, чтобы присутствовали только они двое, хотя 21% хотели бы, чтобы присутствовала семья и друзья, а у 25% не было предпочтений», - говорится в сообщении.

«Только 6% хотели бы, чтобы предложение происходило в общественном месте. Интересно, что в исследовании The Knot's Jewellery and Engagement Study 2019 года 40% недавно обручившихся заявили, что предложение было сделано в присутствии людей», - говорится в сообщении.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished