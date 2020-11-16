Индийский сектор производства бриллиантов наращивает выпуск продукции

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Фото: Kapu Gems



В Сурате, индийском центре огранки и полировки бриллиантов, дела идут почти как обычно. Производственный сектор, вероятно, оживится после Дивали, поскольку ожидается, что почти 200 000 рабочих-мигрантов вернутся к работе. По сообщениям, заказы поступают со всего мира, в том числе с ключевых рынков США и Китая, поэтому производители изо всех сил стремятся выполнить заказы задолго до Рождества и Нового года. Традиционно праздник Дивали длится от двух недель до месяца, а в этом году он был сокращен на гранильных предприятиях Сурата до нескольких дней, чтобы торговля могла восстановить свой бизнес, который был потерян из-за режима самоизоляции, вызванного COVID-19.

В самом Сурате находится около 7 000 гранильных предприятий, в которых работает почти 650 000 человек. Почти 90% бриллиантов, производимых в мире, проходят огранку и полировку в Сурате. В последнее время показатели отрасли улучшаются, несмотря на то что предприятия находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии. Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 19,60% и составил $1 564 млн в сентябре 2020 года по сравнению с экспортом на $1 946 млн в сентябре 2019 года. Однако импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18%, до $1 347,30 млн, по сравнению с объемом импорта на $1 159,63 млн в сентябре 2019 года.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) выразил оптимизм, заявив: «Спрос возродился, и торговля получает хорошие заказы из США, Китая, стран Персидского залива и некоторых стран Европы. В Индии спрос тоже хороший. Надеюсь, худшее уже позади. Рабочие тоже возвращаются к своей работе». Тем не менее, режим самоизоляции в Бельгии, крупнейшем в мире центре алмазной торговли, который борется с самой страшной вспышкой коронавируса в мире, принимая некоторые меры, является серьезной проблемой, с которой сталкивается индийская отрасль.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель GJEPC (Гуджарат), который находится в Сурате, сказал: «У предприятий есть запасы алмазного сырья до праздника Дивали. Надеемся, что ситуация с Covid-19 в Бельгии улучшится, и после Дивали мы сможем закупать алмазы в этой стране, чтобы создать достаточно запасов для удовлетворения спроса в сезон праздничных продаж. Отрасль нуждается в алмазном сырье, поскольку потребительский спрос в Китае и США уже продемонстрировал рост».

В целом, сектор производства бриллиантов сталкивается с определенными проблемами, которые необходимо решать, особенно в эти непростые времена. Алмазная отрасль в основном уже пережила последствия введения налога на товары и услуги и демонетизации, когда некоторые огранщики бриллиантов потеряли работу.

Хотя в Индии нет алмазных рудников и, следовательно, у нее нет естественного преимущества в виде алмазов, она достигла позиции крупнейшего производителя бриллиантов благодаря своему профессиональному мастерству в огранке и полировке бриллиантов. Индийская алмазная торговля обратилась к правительству с просьбой внести поправку в положения о налогообложении, чтобы разрешить продажу алмазов в специальной таможенной зоне (Special Notified Zone, SNZ) в Мумбаи и освободить ее от двухпроцентного компенсационного сбора с продажи алмазов. Если центральное правительство сделает положительный шаг, сектор огранки и полировки получит большую выгоду. Алмазодобывающие компании смогут платить «налог с оборота», не превышающий 0,16%, - такая ставка преобладает в ​​Бельгии. В 2019 году Индия импортировала алмазное сырье в объеме около 157 млн ​​каратов для огранки. Индия может сохранить это положение и достичь новых высот.

Тем временем алмазные подразделения в Сурате сталкиваются с трудностями, связанными с тем, что огранщики в последнее время требуют от фабрик соблюдения трудового законодательства. Протестующие рабочие утверждают, что гранильщики подвергались преследованиям со стороны владельцев фабрик, и пригрозили объявить бессрочную забастовку после Дивали, если их требования не будут выполнены.

Профсоюз работников алмазной отрасли Гуджарата (Gujarat Diamond Workers Union, GDWU) организовал акцию «протеста» в районе Варачха в Сурате, требуя соблюдения трудового законодательства и фабричных законов на гранильных предприятиях штата. Заявив, что около 10 гранильщиков по всему штату за последние несколько месяцев покончили жизнь самоубийством из-за безработицы, руководители GDWU потребовали, чтобы правительство штата также выплатило компенсацию их семьям. Союз также предупредил: «Мы представили главе районной администрации Сурата меморандум с нашими требованиями. Мы не собираемся сейчас бастовать, потому что скоро начнутся каникулы Дивали и гранильщики поедут в свои родные деревни. Когда они вернутся, мы продолжим наши акции протеста».

С другой стороны, правительство Индии организует программы повышения осведомленности для алмазной отрасли. На прошлой неделе Министерство микро-, малых и средних предприятий правительства Индии организовало информационную программу о схеме конкурентоспособности за счет бережливого производства (Lean Manufacturing Competitiveness) в Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association). Президент Суратской алмазной ассоциации Рохит Мехта (Rohit Mehta) сказал, что сектор производства бриллиантов в Сурате хорошо оснащен новейшим оборудованием. В связи с быстрым развитием технологий люди, связанные с отраслью, также должны повышать свои знания путем непрерывного обучения.

Уже в течение многих лет сектор огранки и полировки в Сурате заманивает мумбайских бизнесменов, занимающихся алмазами и бриллиантами, переехать в Сурат, поскольку здесь есть все необходимое для ведения бизнеса, а также рабочая сила. Суратская особая экономическая зона (Surat Special Economic Zone, SurSEZ) особенно привлекает индийских экспортеров бриллиантов, работающих в Мумбаи, так как местные законы и налоги не распространяются на SurSEZ. К тому же, почти в стадии завершения находится строительство будущей Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse), которая будет хорошо оснащена.

С открытием рынков по всему миру после локдауна из-за COVID-19, похоже, восстанавливается отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, и экспортные товары начали отправляться на рынки США, Китая, Гонконга, Европы и других стран.

И, видимо, Сурат по-настоящему привлекателен, судя по тому, что производители ювелирных изделий из Мумбаи устремились в SurSEZ в районе Сачин этого алмазного города, чтобы открыть магазин или расширить свой бизнес благодаря наличию рабочей силы и алмазной биржи, которая появится в районе Хаджод.

Есть сообщения, что с февраля четыре производителя ювелирных изделий с бриллиантами переместились из Мумбаи в SurSEZ, находящейся в районе Сачин, несмотря на вспышку COVID-19. По словам официальных лиц, с апреля 2019 года в SurSEZ начали работу 22 новых предприятия, из которых 18 - это фирмы, занимающиеся ювелирными изделиями с бриллиантами из Мумбаи, а остальные - из Сурата. На SurSEZ не распространяются местные законы и налоги, что способствует развитию бизнеса. Источники из этой ОЭЗ сообщили, что владельцы предприятий получают освобождение от импортных пошлин на сырье и от других налогов при условии, что конечный продукт экспортируется и не может быть продан на месте. SurSEZ, расположенная на 150 акрах земли в районе Сачин, в настоящее время имеет около 160 лицензированных предприятий, и на 85% земли ведется строительство.

Согласно сообщениям, один бизнесмен, занимающийся производством бриллиантов, который имеет предприятие в мумбайской Специальной экономической зоне «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) и насчитывает около 300 квалифицированных мастеров, работающих на фабрике площадью 7 000 кв. футов, открыл свой бизнес в SurSEZ. Причина в том, что в Сурате есть дешевая рабочая сила, а также стоимость аренды земли примерно на 25 процентов ниже по сравнению со стоимостью его площади в Мумбаи. Другой бизнесмен из Мумбаи в феврале этого года также открыл свой бизнес в Сурате и производит золотые и серебряные украшения с бриллиантами в SurSEZ, и многие другие готовятся последовать его примеру.

Строящаяся алмазная биржа в районе Хаджод в Сурате, вероятно, заработает в следующему году и сможет разгрузить часть бизнеса, работающего на Индийской алмазной бирже (Bharat Diamond Bourse), находящейся в комплексе Бандра Курла (Bandra Kurla) в Мумбаи, который часто посещают иностранные покупатели. Источники из алмазной отрасли сообщили, что многие торговцы из Сурата и Мумбаи уже забронировали офисы на алмазной бирже, которая скоро появится.

С открытием рынков по всему миру после режима самоизоляции из-за COVID-19 отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, похоже, восстанавливается, и начался экспорт на рынки США, Китая, Гонконга, Европы и других стран. Это является хорошим предзнаменованием для сектора производства бриллиантов, так как возрастет спрос на бриллианты.

Индийская алмазная отрасль с оптимизмом смотрит на рост экспорта после локдауна, поскольку есть первые признаки восстановления на рынках США, Китая и Европы, и заказы на экспорт стабильно росли в течение последних 4-5 месяцев. Предприятия по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий работают полным ходом, и торговля возвращается к нормальному восстановлению экспорта. Отрасль надеется ограничить снижение экспорта до уровня выше 20-25 процентов к концу финансового года по сравнению с предыдущим годом.

В ближайшие годы сектор производства бриллиантов в Сурате будет приобретать все большее значение, учитывая, что избраны руководители алмазной отрасли в SGCCI (Торгово-промышленной палате Южного Гуджарата). Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), бывший вице-президентом SGCCI в 2019-2020 году и в настоящее время являющийся председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в регионе Гуджарат, стал президентом SGCCI на 2020-2021 год. Сначала были избраны руководители органов алмазной отрасли - президент и вице-президент SGCCI.

В неподтвержденном сообщении говорится, что около 70 алмазных компаний из Мумбаи переехали в Сурат во время этой пандемии коронавируса. Суратская алмазная биржа будет готова в 2022 году, и к тому времени большинство алмазных компаний переместятся в Сурат из Мумбаи. Это изменит положение города в мире. Как только Алмазная биржа будет готова и алмазный бизнес полностью перебазируется в Сурат, город будет развиваться семимильными шагами. В настоящее время 8 из 10 бриллиантов производятся в Сурате, но все сделки и экспорт осуществляются только из Мумбаи. Более того, корпоративные офисы большинства алмазных компаний находятся в Комплексе Бандра Курла в Мумбаи, а небольшие подразделения созданы в Боривали, Малад, Горегаон, Дахисар и т. д., и все операции происходят оттуда. Но ситуация быстро меняется, и все эти крупные подразделения и офисы алмазных компаний переводятся в Сурат. По данным Динеша Навадии, на бирже уже забронировано около 4 500 офисов.

На самом деле, эти перемены должны были произойти примерно через 2 года, но из-за пандемии коронавируса миграция уже началась. Для полного завершения строительства Суратской алмазной биржи потребуется еще два года, и около 70 компаний из Мумбаи полностью переедут в Сурат. Некоторые из них уже начали перебираться в этот город. Торговцы из Мумбаи смотрят на более «богатые пастбища» на Суратской алмазной бирже.

«Более 100 мелких и средних трейдеров заявили о своем намерении переехать в Сурат. Многие из них уже перевели свои операции сюда из-за ситуации с коронавирусом в Мумбаи», - сказал Динеш Навадия. Согласно сообщениям, Суратская алмазная биржа начнет работу в Хаджоде с 2021 года. По словам Навадии, это станет большим облегчением для алмазных трейдеров, которые испытывают трудности с оплатой огромной арендной платы в дорогих комплексах Мумбаи из-за потерь, вызванных режимом самоизоляции. «Многие трейдеры переводят свою базу в Сурат, потому что в Мумбаи сложно справляться с арендой, проездными и другими расходами. Наша норма прибыли не очень высокая, а ситуация с COVID-19 еще больше усугубила ситуацию, - сказал алмазный трейдер Шивам Навадия (Shivam Navadiya), который родом из Сурата. - Имело смысл вернуться домой, чтобы избежать лишних расходов», - добавил он. Опять же, на прошлой неделе появились неподтвержденные сообщения о Суратской алмазной бирже, открытие которой начнется уже в декабре 2020 года, и объем экспорта вырастет в несколько раз.

Большие меры по поддержке со стороны двух крупнейших алмазодобывающих компаний, АЛРОСА и De Beers, в огромной степени помогли индийским импортерам алмазного сырья и поддержали сектор производства бриллиантов в Сурате, а также другие более мелкие секторы в стране. Обе алмазодобывающие компании продлили существующие долгосрочные контракты на поставку алмазного сырья на квартал, что ослабило финансовое давление на импортеров и помогло отрасли реализовать накопленные запасы в индийской отрасли, - как алмазов, так и бриллиантов.

De Beers тоже настроена позитивно, и спрос на алмазное сырье продолжает расти, огранщики и полировщики увеличивают свои закупки в виду того, что поступили заказы от ритейлеров в преддверии ключевого сезона праздничных продаж, а в восьмом цикле продаж 2020 года объем продаж этой компании достиг $467 млн. Так как De Beers Group сообщает о стабильном спросе на алмазное сырье в течение девятого цикла продаж в этом году, в ближайшие месяцы суратский сектор огранки и полировки будет расти и дальше.

Во время пандемии многие пришли нам на помощь с целью более эффективного ведения бизнеса. Четыре инженера из Сурата, семьи которых занимались производством бриллиантов и торговлей ими, разработали мобильное приложение для малых и средних компаний, занимающихся бриллиантами и ювелирными изделиями, для продажи их товаров в Индии и за рубежом.

В настоящее время, когда многие предприятия уже занимаются огранкой и полировкой выращенных в лаборатории бриллиантов, в Сурате производство как природных, так и выращенных в лаборатории бриллиантов будет продолжаться вечно...

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished