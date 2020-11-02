Когда рынок алмазов растет вместе с «индексом страха»

Сегодня

Рынок алмазов продолжил укрепляться в октябре на фоне активных продаж ювелирных изделий в США и Китае, где низкую туристическую активность компенсирует сильный внутренний спрос. Восстановление ритейла и повышение рентабельности midstream способствует активным покупкам алмазного сырья. На сегодня практически всё говорит о том, что мы находимся в полноценном цикле роста алмазного рынка. Но вряд ли кто-то из участников рынка позволит себе забыть, что такой же неоспоримый цикл роста в январе-феврале 2020 г. был безжалостно прерван пандемией COVID-19. А также о том, что коронавирус – совсем не единственный и может быть даже не самый основной фактор риска, ведь проблемы изменения потребительских предпочтений и экспансии lab grown никто не отменял.

На фондовом рынке есть очень показательный индекс волатильности VIX. Именуемый также «индекс страха», он отражает ожидания трейдеров по волатильности основного американского индекса S&P на ближайшие 30 дней. Инвесторы в моменты неопределенности, которыми полон 2020 г, обращают на него большее внимание, чем на другие индикаторы. Обычно последовательность четкая: когда VIX снижается, рынок акций уверенно растет, и наоборот. «Индекс страха» достиг рекордного уровня в середине марта этого года, в момент брутального падения рынка, но потом быстро опустился, когда рынок оттолкнулся от дна. В сентябре-октябре, при приближении выборов в США и отсутствии новых стимулов для экономики, которые могли бы оправдать стремительный рост фондового рынка с тех пор, VIX вновь начал повышаться. На этот раз рост индекса волатильности соседствовал с ростом S&P, что является очень редким и тревожным сигналом. В этой ситуации инвесторы стали терять веру в обоснованность текущих котировок и принялись фиксировать позиции. Если бы рынок алмазов располагал аналогом VIX, вероятно, сейчас этот индекс тоже был бы достаточно высок, побуждая диамантеров максимально осторожно оценивать перспективы после достигнутых в августе-октябре успехов.

РОСТ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

Продажи ювелирных изделий с бриллиантами пока далеки от восстановления, но динамика августа – сентября внушает оптимизм, говоря о том, что падение как минимум замедлилось. Интересным трендом стало то, что низкую туристическую активность, которая всегда была важнейшим драйвером продаж, компенсирует сильный внутренний спрос.

Продажи ювелирных изделий в Китае резко выросли в августе, на 87% г/г после того, как в январе-июне они падали на 30% в годовом сравнении. Продажи ювелирных изделий в Гонконге все еще ниже данных 2019 г на 37% г/г, но ситуация улучшается, так как в июне-июле показатели были куда хуже (обвал на 54-56%). В прошлом году на китайцев приходилось 35% от общего мирового спроса на предметы роскоши, но только 12% общих мировых продаж пришлись на розничную торговлю ювелирными изделиями непосредственно в Китае. Таким образом, учитывая ограниченную туристическую активность, произошел структурный сдвиг в покупках ювелирных изделий: рост продаж в КНР связан с увеличением расходов на внутреннем рынке, в то время как раньше предметы роскоши покупались в основном за рубежом, отмечает в своем обзоре "ВТБ Капитал".

Продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями компании Luk Fook в III квартале оказались ниже данных годовой давности на 65%, однако темпы снижения замедлились по сравнению с апрелем-июнем, когда падение достигало 77%. В частности, в материковом Китае продажи снизились на 16%, по сравнению с 32%-ным падением во II квартале. Хуже ситуация в Гонконге, который еще до COVID-19 пострадал от беспорядков, и в Макао, но и там падение понемногу замедлялось – 74% против 81% кварталом ранее.

Chow Tai Fook даже удалось добиться роста продаж за квартал, закончившийся 30 сентября, на 2,5% в годовом выражении. Это связано с возрождением деловой активности в материковом Китае, показатели которого компенсировали падение на 52% продаж в Гонконге и Макао. Ритейлер смог извлечь пользу из активного расширения сети в материковом Китае. Продажи в сопоставимых магазинах за квартал выросли на 11%. «В свете ослабления ситуации с COVID-19 в материковом Китае, бизнеc показал обнадеживающее улучшение, выразившееся в восстановлении продаж в сопоставимых магазинах», - прокомментировал глава компании Генри Кар Шун Ченг (Henry Cheng Kar-Shun).

Результаты китайского ритейла базируются на восстановлении промышленности, драйвером которого стали отложенный спрос и инфраструктурные стимулы. Индекс PMI от Caixin за октябрь вырос до 53,6, оказавшись самым высоким с января 2011 г., внутренний спрос резко увеличился, что придало дополнительный импульс экономике.

В США в августе продажи ювелирных изделий выросли на 9,3% г/г после повышения на 7,5% в июле. Здесь также внутренний спрос позволил компенсировать спад туризма. Несмотря на снижение туристического потока в III квартале, продажи ювелирных изделий не только превысили уровень прошлого года, но и показали самый сильный рост за несколько лет. Такая же картина наблюдается в результатах крупнейшего ритейлера Signet, которые, хотя и были ожидаемо слабыми во II квартале, удивили ростом сопоставимых продаж на 11% г/г в августе и снижением запасов готовой продукции на 4% г/г. Сильный прогноз потребительских ожиданий в США в сентябре предполагает, что спрос на ювелирные изделия в ближайшие месяцы может оставаться высоким, полагает «ВТБ Капитал».

Высокие показатели ритейла в Китае и США являются основным драйвером высоких цен на бриллианты. По оценкам Rapaport, после резкого роста в среднем на 16% в августе, в сентябре цены повысились примерно на 2%, при этом сохраняются высокие показатели в секторе меле. Октябрь, по более поздним расчетам IDEX, стал третьим подряд месяцем последовательного роста цен на бриллианты.

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ

Статистика торговли в мировых алмазных центрах, опубликованная в октябре, подтвердила растущий тренд прошлого месяца. Торговля в Антверпене пока не затронута карантином, обеспечивая участникам рынка возможность просматривать товар; в Сурате ситуация улучшается, промышленность по-прежнему планирует сократить каникулы во время Дивали, чтобы выполнить все заказы к праздникам.

Импорт алмазов в Антверпен в сентябре составил 7,87 млн карат, что в 1,7 раза выше итога августа и на 3% выше в годовом сравнении. Средняя цена ввозимого в Антверпен сырья повысилась за месяц на 16%, до $106,4 за карат. По стоимости импорт в сентябре вырос на 38% к данным годовой давности, достигнув $837 млн. По итогам 9 месяцев импорт все еще ниже уровня 2019 г на 14% по объему и на 26% по стоимости, но динамика стала менее радикальной, чем за январь – август (минус 16,5% по объему и 34% по стоимости).

Экспорт бриллиантов из Индии также продолжил восстанавливаться после более чем 50%-ного падения в апреле-июле. В сентябре он был уже ниже данных годичной давности на 20% ($1,564 млрд), что лучше августа, когда спад был 27%. Импорт алмазного сырья в сентябре увеличился к данным 2019 г на 16%, до $1,35 млрд, отражая тенденцию на продолжающееся пополнение запасов огранщиками. По сравнению с данными августа импорт алмазов в Индию резко вырос - в 2,7 раза.

Гранильный сектор Индии готовится к экспорту в США и Китай в преддверии праздников, сообщает Rapaport. Загрузка мощностей растет, открывая дорогу все большему числу бриллиантов на рынок. Индустрия использует виртуальные ювелирные выставки для охвата клиентов по всему миру, отказывающихся от перемещений из-за вируса. Транспортные ограничения частично даже идут отрасли на пользу, так как потребители могут потратить на бриллианты некоторую долю своих доходов, которую раньше тратили на путешествия и отпуск, отмечает председатель GJEPC Колин Шах. Близость праздников позволяет GJEPC рассчитывать на рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в IV квартале.

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ..

Оживлению торговли способствовало сокращение добычи, так как алмазодобытчики в критический период почти полностью лишились возможности реализовать свой товар и были вынуждены скорректировать операционные показатели. Также производство сокращалось под влиянием локдаунов.

Лидеры отрасли De Beers и АЛРОСА весной сократили прогноз по добыче более чем на 10 млн карат, а с учетом всех последствий локдаунов, сокращений и закрытия мощностей мировое производство алмазов в этом году упадет почти на 25%, ниже 110 млн карат. Это самый низкий уровень добычи с середины 90-х годов. Крупнейшие участники рынка пока укладываются в свои прогнозы по производству и не спешат форсировать продажи, чтобы не затормозить хрупкое восстановление рынка. Ожидаемый рост добычи АЛРОСА в 2021 г в этом смысле не угрожает балансу рынка, так как компания ориентируется на продажу значительной доли добычи (на сумму около $500 млн) в государственное хранилище Гохран, что станет препятствием для проникновения этих объемов на рынок в среднесрочной перспективе.

De Beers в III квартале снизила добычу алмазов на 4% в годовом выражении, до 7,16 млн карат, после обвала на 54% в апреле-июне из-за локдаунов в Южной Африке и резкого падения спроса на алмазы в связи с пандемией. Производство De Beers за 9 месяцев снизилось на 20%, до 18,44 млн карат. Годовой прогноз остался неизменным на уровне 25-27 млн карат с возможностью пересмотра из-за вызванных пандемией перебоев и масштаба восстановления спроса.

Продажи в III квартале составили 6,6 млн карат (после всего 300 тыс. карат во втором квартале) по сравнению с 7,4 млн карат годом ранее (снижение на 11%). С начала года продажи алмазов сократились на 34%, составив 15,8 млн карат.

Добыча алмазов АЛРОСА в III квартале выросла на 62% к предыдущему периоду, составив 9,2 млн карат, что объясняется повышением загрузки обогатительных мощностей. По сравнению с данными годичной давности (12,1 млн карат) добыча в третьем квартале ниже на 24%. За 9 месяцев 2020 г объем добычи алмазов сократился на 23% до 22,9 млн карат.

Продажи в каратах в третьем квартале выросли в 8 раз к предыдущему кварталу, до 5 млн карат, включая 4,1 млн карат алмазов ювелирного качества. "Вследствие снижения уровня запасов готовой продукции у огранщиков и в ритейле на фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия, с августа компания наблюдает увеличение спроса на свою продукцию", - говорится в пресс-релизе. За 9 месяцев продажи сократились на 40%, до 15,1 млн карат.

Запасы АЛРОСА на конец третьего квартала увеличились на 16% к предыдущему периоду, до 30,6 млн карат, из-за превышения объемов добычи над продажами.

Прогноз АЛРОСА на будущий год, составленный задолго до пандемии и нерелевантный в настоящий момент, составляет 38 млн карат. Он будет сокращен как минимум до 34,5 млн карат, считает «ВТБ Капитал».

Rio Tinto в III квартале сократила добычу на руднике Argyle на 10% к данным 2019 г, до 3,2 млн карат, что объясняется более низкими содержаниями алмазов в руде месторождения, которое готовится к закрытию в конце этого года. За год добыча Argyle сократилась на 6%, до 9,05 млн карат. Рудник Diavik в Канаде, принадлежащий Rio на 60%, выпустил за квартал на 1% больше, чем годом ранее, но за 9 месяцев его результаты на 12% ниже данных 2019 г.

И РОСТ ПРОДАЖ

Помимо снижения добычи, алмазодобытчикам пришлось осуществить коррекцию цен, которая способствовала оживлению спроса и росту рентабельности midstream. Индекс цен на сопоставимые боксы АЛРОСА с начала года снизился на 13%, при этом основная коррекция пришлась на III квартал, когда цена упала на 7%. Коррекция была связана с «необходимостью возобновления цикла продаж алмазов для удовлетворения реального спроса и обеспечения необходимого уровня прибыльности гранильного сектора на фоне снижения цен на бриллианты в течение года», объясняла АЛРОСА. De Beers в августе снизила цены на алмазы более 1 карата на 6-10%, а в сентябре скорректировала стоимость мелкоразмерных камней более чем на 10%. Это позволило продажам алмазов вернуться на исторический уровень в августе, а в сентябре – достичь самых высоких для этого периода показателей.

Продажи АЛРОСА, после шестикратного роста в августе к предыдущему месяцу, повысились в сентябре на 55%, составив $336 млн. По сравнению с показателем сентября 2019 г ($259 млн) продажи выше на 30%, хотя итог 9 месяцев ($1,58 млрд) на 35% ниже, чем в январе-сентябре прошлого года ($2,164 млрд). "По итогам продаж в сентябре мы видим сохранение начавшегося в августе укрепления спроса на алмазы на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле", - сказал замглавы АЛРОСА Евгений Агуреев.

"На ключевых рынках сбыта в США и Китае покупатели постепенно возвращаются в ювелирные магазины, в том числе благодаря стремительному развитию онлайн торговли. Тем не менее, говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран", - отметил Агуреев.

De Beers в ходе цикла продаж, прошедшего с 21 сентября по 9 октября, реализовала продукцию на общую сумму $467 млн, что на 40% выше результата предыдущего цикла и на 57% выше, чем во время восьмого цикла годом ранее.

"Мы по-прежнему наблюдаем неуклонное улучшение спроса на алмазы, при этом огранщики увеличивают свои закупки по мере поступления заказов ритейла в преддверии праздников. Эти тенденции обнадеживают, но это еще только начало, и предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем быть уверены в устойчивом восстановлении торговли", - заявил глава De Beers Брюс Кливер.

Gem Diamonds увеличила продажи в третьем квартале на 67%, до $61 млн, а резкий рост средней цены алмазов месторождения Letseng (на 56%, до $2,215 тыс/карат) отражает, по заявлению компании, улучшение рыночных условий. В сентябре благодаря успешным продажам крупных алмазов Letseng, отличающегося своим исключительным сырьем, средние цены на продукцию Gem превысили уровень до пандемии.

Petra Diamonds в июле-сентябре 2020 г увеличила продажи на 33% (до $82 млн) к данным прошлого года, на фоне улучшения рыночных условий и реализации накопленных во время обострения COVID-19 запасов. Объемы продаж возросли на 55%, до 936,7 тыс. карат.

Цены на алмазы на сентябрьском тендере Petra были на 21% выше, чем в марте и апреле, и в октябре они повысились еще на 2%. Несмотря на недавнее улучшение рыночных условий, цены все еще на 10% ниже уровня, предшествовавшего пандемии, отмечает Petra.

Ситуация на рынке улучшается, поскольку меры изоляции во всем мире смягчаются, а торговые точки снова открываются, говорится в сообщении Petra. Крупные компании, такие как De Beers и АЛРОСА сбалансировали рынок, обеспечивая устойчиво низкое предложение, и теперь наблюдается улучшение спроса со стороны гранильных предприятий, поскольку розничные игроки стремятся разместить заказы как раз к праздничному сезону розничной торговли, поясняет компания.

"Тем не менее, все участники отрасли признают, что риски для устойчивого восстановления сохраняются, особенно в свете роста показателя заражений COVID-19 на ключевых алмазных рынках, и многое будет зависеть от уровня активности потребителей в ближайшие месяцы, особенно на основном рынке США", - констатирует Petra.

ПРОКЛЯТИЕ ПРЕРВАННОГО ЦИКЛА

Несмотря на оживление рынка и впечатляющие результаты продаж, De Beers и АЛРОСА продолжают смягчать условия торговли, расширяя и без того значительный пакет поддержки своих клиентов. De Beers в ходе ноябрьского сайта разрешит отложить покупку мелкоразмерного алмазного сырья (до 0,75 карата), сообщило агентство Rapaport. Также клиенты смогут удалить невостребованные категории алмазов из боксов. «Мы предлагаем некоторые варианты отсрочки в отношении определенных мелкоразмерных позиций, поскольку такая гибкость подходит для текущих условий в отрасли, где структура спроса продолжает изменяться», - прокомментировал представитель De Beers. По данным Rapaport, уступки не распространяются на более крупные камни, поскольку в этом сегменте спрос укрепился в преддверии праздников. Выкупить отложенные мелкоразмерные позиции клиентам надо будет до апреля 2021 г.

На этот же срок De Beers и АЛРОСА продлили действие долгосрочных контрактов, которые должны были истечь в конце 2020 г. Это решение принято для поддержки клиентов в условиях сохраняющейся неопределенности на рынке, пояснила АЛРОСА. В идеале эта мера должна мотивировать клиентов, желающих и способных остаться в перечне сайтхолдеров, к закупкам в течение оставшихся пяти месяцев, ведь в этом году их активность была невелика и по формальным основаниям монополисты могли бы с ними расстаться. Но на практике в текущей рыночной ситуации резкие меры в отношении компаний, у которых остались силы для ведения бизнеса, вряд ли будут предприняты. По крайней мере, до тех пор, когда существующая на рынке неопределенность не сменится бодрым восстановлением в рамках цикла, которому уже не будет угрожать как минимум фактор вируса.

Игорь Лейкин для Rough&Polished