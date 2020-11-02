Горнодобывающие компании и местное население: баланс между «дать» и «взять»

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У большинства горнодобывающих компаний случаются столкновения с местным населением, когда они намереваются открыть новый рудник и это приводит к переселению жителей.

Некоторые столкновения происходят из-за потенциальных экологических проблем, таких как загрязнение рек или вредное воздействие ртути и цианида на здоровье людей и скота.

Бывает, что жители жалуются на загрязнение воздуха и шум, связанный с добычей полезных ископаемых в их районах.

Так, в США в апреле прошлого года компания Nevada Gold Mines, управляющая рудником Лонг-Каньон (Long Canyon), имела столкновение с коренным населением, которое утверждало, что планы компании по откачке миллиардов галлонов подземной воды нарушат естественное течение вод к водно-болотным угодьям Джонсон-Спрингс (Johnson Springs Wetlands Complex), сети из 88 родников, и потенциально нанесут вред таким видам рыб, как реликтовая плотва.

Местные жители также заявили, что планы оператора рудника по пополнению подземных вод путем закачки промытой воды, взятой из поверхностных водоемов, является неподходящим, поскольку возвращаемая вода не будет такой чистой, как вода, которая естественным образом вытекает из глубокого карбонатного водоносного горизонта.

«Это самая глубокая вода там, внизу, - приводит издание RGJ слова Руперта Стила (Rupert Steele), председателя Конфедеративных племен (Confederate Tribes) резервации Гошуте (Goshute). - Вот почему она [действительно] чиста, когда выходит из-под гор, и это то место, откуда мы берем воду для наших обрядов».

Это не первое столкновение данного племени с горнодобывающей компанией, поскольку оно выступало и против разработки первой фазы рудника Лонг-Каньон, которая началась в 2016 году.

Как утверждают представители племени, горнодобывающая компания и местное бюро землеустройства приглушили их опасения, поспешно приступив к разработке проекта.

Это племя заявило, что строительство рудника в центре земли аборигенов уничтожило или вытеснило бесчисленные артефакты и испортило ландшафт, который был важен по историческим и духовным причинам.

В прошлом месяце в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке четыре боевика застрелили активистку по борьбе с горной добычей Фикиле Нтшангасе (Fikile Ntshangase) прямо в ее доме.

Журналисты агентства Roving Reporters сообщили, что это убийство указывает на возрастающее давление на коренных жителей по всей Южной Африке, заставляя их соглашаться на деятельность экологически опасных горнодобывающих предприятий на своей земле.

Нтшангасе возглавляла Организацию экологической справедливости сообщества Мфолози (Mfolozi Community Environmental Justice Organisation, MCEJO), которая принимает правовые меры для предотвращения расширения угольного разреза в Сомкхеле, на котором ведется добыча открытым способом и который находится на юго-восточной границе парка диких животных Хлухлуве-иМфолози (Hluhluwe-iMfolozi).

Организация также заявила, что существующие предприятия на этой шахте должны быть остановлены, поскольку они не отвечают экологическим требованиям и другим законам.

Однако владельцы шахты из компании Tendele Coal Mine заявили, что они работают на законных основаниях и что расширение необходимо для сохранения жизнеспособности шахты и сохранения 1 600 непосредственных рабочих мест и сотен рабочих мест, связанных с деятельностью шахты, в этой бедной части страны.

Исследование, посвященное Южной Африке, которое было начато во время проведения конференции Mining Indaba в Кейптауне в феврале прошлого года, показало, что, как заявили 79% опрошенных, они вообще не получили выгоду от их местного рудника.

В Зимбабве в апреле 2018 года тысячи жителей деревень вокруг алмазного месторождения Маранге (Marange) протестовали против предполагаемого расхищения доходов от алмазов.

Организация Human Rights Watch сообщила, что после многих лет предполагаемого расхищения доходов от алмазов государственными компаниями без каких-либо выгод для местного населения терпение жителей деревень закончилось.

В марте 2018 года Центр управления природными ресурсами (Natural Resource Governance) подал петицию в парламент Зимбабве, требуя «обеспечить, чтобы добыча алмазов вносила вклад в развитие здравоохранения, образования и дорожной инфраструктуры в сообществе Маранге, особенно в районах, пострадавших из-за добычи алмазов».

Не все так мрачно

Некоторые компании работают в полном согласии с местными жителями, и это стало очевидным в начале этого года, когда они предприняли шаги по смягчению проблем, вызванных пандемией COVID-19 на юге Африки.

В апреле прошлого года алмазный гигант De Beers пожертвовал $2,5 млн Ботсване и Намибии для поддержки руководства местного населения, специалистов здравоохранения и правительств стран, где они работают.

Anglo American и ее дочерняя компания De Beers также пожертвовали $2 млн в апреле этого года Фонду солидарности Южной Африки (South Africa's Solidarity Fund), который существует специально для оказания помощи в борьбе с последствиями COVID-19.

«Мы продолжаем выявлять дополнительные области для денежной помощи и поддержки не в денежной форме, которые мы можем оказать по мере развития условий, основываясь на наших дополнительных пожертвованиях в размере $25 млн на глобальную помощь в связи с COVID-19 и на помощь не в денежной форме, оказанной на сегодняшний день в юрисдикциях, где мы работаем - в Южной Африке, Америке, Австралии и Великобритании», - сказал тогда исполнительный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani).

Namdeb, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, в июле прошлого года также представило новую лабораторию для тестирования на COVID-19 в районе своих предприятий на руднике Ораньемунд (Oranjemund).

«Хотя этот объект очень важен для обеспечения управления рисками в нашем бизнесе, связанными с COVID-19, для нас также большая честь иметь возможность помочь нашему сообществу и стране в целом снизить напряженность в ситуации с тестированием», - сказал тогда исполнительный директор Namdeb Риан Бургер (Riaan Burger).

«Мы все приветствуем героические и самоотверженные усилия стольких людей - внутри нашей компании и далеко за ее пределами - по оказанию помощи другим во времена [гуманитарного] кризиса», - добавил он.

В апреле прошлого года государственная компания Намибии по алмазной торговле Namibia Desert Diamonds (Namdia) выделила 2 млн намибийских долларов ($109 000) на поддержку борьбы страны с пандемией COVID-19.

Исполнительный директор Namdia Кеннеди Хамутенья (Kennedy Hamutenya) сказал в своем заявлении, что 1 млн намибийских долларов из пожертвованных средств пойдет в государственный Фонд по борьбе с бедствиями (National Disaster Fund).

Остальное было распределено между участниками Форума руководителей государственных предприятий (Public Enterprises CEO's Forum) города Виндхук на поставку топлива для служб скорой помощи, на обеспечение водой населения, на поставку дезинфицирующих средств в клинику Виндхука и на продуктовые наборы для социально уязвимых групп населения.

В 2018 году De Beers Canada выделила более $37 000 на рождественские общественные мероприятия, подарочные наборы для нуждающихся семей и другие праздничные программы в партнерских сообществах коренных народов, проживающих в Северо-Западных территориях.

Работники компании собрали ящики с водой для бездомных.

Российская компания «Норильский никель» («Норникель»), крупнейший в мире производитель палладия и высококачественного никеля и крупный производитель платины и меди, недавно подписала соглашения о сотрудничестве с тремя организациями, представляющими коренные народы Таймырского полуострова.

Эти три организации представляют более 90% коренного населения, проживающего на севере России.

Стороны разработали комплексную пятилетнюю программу поддержки на сумму 2 млрд рублей.

Инициативы, уже включенные в дорожную карту, касаются строительства цехов по переработке оленины и рыбы, закупки холодильных установок, строительства этнического комплекса с цехами по переработке меха, субсидирования вертолетных перевозок, целевого обучения профессиям, востребованным на «Норникеле», и издания учебников на языках коренных народов, а также много других специальных и комплексных инициатив. Более подробная презентация доступна здесь.

«Мы совместно определили новые системные инициативы, направленные на поддержку коренных народов, проживающих на Таймырском полуострове, которые теперь объединены в соглашение», - сказал Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля».

«Это программа на 2 млрд рублей, включающая более 40 инициатив на ближайшие пять лет. Прежде всего она направлена на стимулирование экономической активности коренных народов и содействие использованию возобновляемых ресурсов - основы их традиционного образа жизни», - добавил он.

По его словам, «Норникель» имеет долгую историю тесного сотрудничества с организациями, представляющими интересы коренных народов в регионах, где работает компания, обеспечивая прозрачность принятия решений.

Компания First Quantum Minerals (FQM) заявила в июне прошлого года, что поддерживает призыв гражданского общества к местным жителям в горнодобывающих районах с большей пользой использовать непосредственно доходы, получаемые за счет налоговых поступлений, выплачиваемых отраслью.

Компания заявила, что в 2018 году выплатила правительству Замбии налогов на сумму свыше $533 млн, а еще $10 млн были потрачены на общественные и инфраструктурные проекты.

В июле прошлого года Baffinland Iron Mines Corporation сообщила, что подписала новое соглашение с Ассоциацией инуитов Кикиктани (Qikiqtani Inuit Association) об осуществлении инуитами (эскимосами) надзора за рудником Мэри Ривер (Mary River).

Это соглашение сосредоточено на защите окружающей среды и определяет механизмы, позволяющие инуитам иметь право выразить свое мнение при мониторинге окружающей среды.

«(Это соглашение) дает нам дорожную карту для решения многих спорных вопросов. Обеспокоенность, выражаемая, как мы слышали, в связи с заявлениями коренного населения о том, что их мнение следует учитывать, должна повлиять на то, что они испытывают», - сказал президент ассоциации инуитов Кикиктани П. Дж. Акиагок (Qikiqtani PJ Akeeagok).

Программа осуществления надзора инуитами будет распространяться на другие сообщества, затронутые рудником.

«Это беспрецедентные достижения для любой организации коренных народов с точки зрения надзора и уровня взаимодействия. Это ставит инуитов на передний план с точки зрения независимого мониторинга под их руководством», - сказал Акиагок.

Nauttiqsuqtiit Inuit Stewards (Инуитские наблюдатели Науттиксуктиит) будут следить за землей и водой и сообщать, когда что-то будет идти неправильно.

Rio Tinto, которая осуществляет 60 проектов и имеет предприятия в 36 странах по всему миру, имеет стандарт взаимоотношений с местным населением и социальной поддержки местных жителей (Communities and Social Performance, CSP), который определяет способ взаимодействия компании с местными сообществами.

CSP также определяет меры, предпринимаемые Rio Tinto с целью выявления и управления социальным, экономическим, экологическим, культурным воздействием и воздействием на права человека на протяжении всего жизненного цикла своих проектов, от разведки до разработки проекта, его эксплуатации и закрытия.

Помимо налогов и роялти, которые платит компания, в прошлом году она внесла свой вклад в развитие местного населения различными способами:

$147 млн в виде выплат землевладельцам, которые являются недискреционными компенсационными выплатами, производимыми компанией в соответствии с соглашениями о праве доступа к земле и другим природным ресурсам, разработке рудников, праве на землю, об экологических последствиях, а также в соответствии с другими соглашениями о компенсации, обладающими обязательной юридической силой.

$36 млн в виде инвестиций в сообщество, которые включают добровольные финансовые обязательства, в том числе пожертвования в виде активов и участия сотрудников в рабочее время в удовлетворении выявленных потребностей местного населения или решении вопросов, связанных с социальными рисками.

$13 млн в виде взносов на развитие, определяемых как недискреционные финансовые обязательства, включая пожертвования в виде активов и участия сотрудников в рабочее время, которые направлены на предоставление социальной, экономической и/или экологической помощи и которые компания обязана делать по закону (в том числе в соответствии с юридически обязывающим соглашением) или в связи с существующими правилами.

2020 год превращается в серьезное испытание для взаимоотношений между горнодобывающими компаниями и коренными народами. И горнодобывающие компании, и местные жители оказались под давлением из-за пандемии COVID-19. Но одни компании в силу своей коммерциализации и недальновидности могут начать «списывать» убытки в ущерб местным жителям, тогда как другие компании, наоборот, поддержав местные сообщества в трудную минуту, смогут развивать долгосрочное сотрудничество с ними, осознавая долгосрочные перспективы своего бизнеса.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished