Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий возвращается к нормальной работе

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Фото: Star Rays





К июлю 2020 года пандемия COVID-19 в Индии достигла довольно тревожной стадии. Неудивительно, что сильно пострадал и Сурат, крупнейший центр огранки бриллиантов в Индии. Город стал свидетелем массового оттока рабочих алмазной отрасли, покидавших его в большом количестве. Это в конечном итоге привело к закрытию большинства крупных и мелких гранильных предприятий - рабочие этих предприятий каждый день покидали этот город в штате Гуджарат, так как остались без источника дохода. Джайсух Гаджера (Jaysukh Gajera), президент профсоюза алмазных рабочих Сурата, высказывал опасения в то время, что 70 процентов рабочих, покидающих город, могут никогда не вернуться.

Сообщается, что на более чем 9 000 предприятиях по огранке бриллиантов в Сурате, которые оставались закрытыми с конца марта по первую неделю июня, работало около 0,6 млн человек. Но, поскольку деловая активность возобновилась со второй недели июня, производство постепенно восстанавливалось, несмотря на строгие меры предосторожности, такие как закрытие государственными органами некоторых предприятий из-за заражения COVID-19. Конечно, картина не была обнадеживающей, поскольку невозможно было остановить число случаев заражения COVID, которое продолжало расти. Тем временем из-за пандемии спрос на бриллианты упал до рекордно низкого уровня за всю историю. Все центры потребления, такие как США, Гонконг, ЕС и другие, сообщали о низком спросе, что оказывало большее давление на индийскую алмазную отрасль.

Но гранильный сектор Сурата, не спасовав перед трудностями, настойчиво продолжал производить бриллианты. Вместе с тем, учитывая падение спроса, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии и другие отраслевые организации предложили индийским компаниям по производству бриллиантов добровольно прекратить импорт алмазного сырья с целью стабилизации цен на алмазы. Более 2 000 крупных и малых фирм в Индии отменили импорт и убедили мировые алмазодобывающие компании АЛРОСА и De Beers в необходимости отложить поставки и предотвратить панические продажи в связи с падением спроса на фоне распространения COVID-19. Это был шаг в правильном направлении, и он очень помог индийской алмазной отрасли.

По состоянию на начало августа на алмазном рынке наблюдались некоторые признаки восстановления: постепенно увеличивался спрос в США, Китае и некоторых странах Европы. В Сурате также активизировалось производство бриллиантов по мере сокращения числа случаев заболевания COVID-19 на фабриках. Правин Шах (Pravin Shah), директор компании Ankit Gems по производству бриллиантов, находящейся в Сурате и специализирующейся на производстве бриллиантов размером в один карат и выше, сказал: «Мы работаем с мая, у нас есть спрос на бриллианты огранки «изумруд», «радиант» и «овал», и мы работаем на 80% своей мощности».

Из 7 000 предприятий по производству бриллиантов вскоре начали работать почти 5 000 малых, средних и крупных предприятий. Следуя указаниям правительства, фабрики работали на 70% мощности. Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал, что случаи заражения COVID-19 в Сурате, особенно в секторе производства бриллиантов, значительно сократились, а некоторые фабрики сообщали об отсутствии новых случаях за последние два месяца.

Star Rays, известный производитель бриллиантов весом от 0,30 карата до 5 каратов, начал работать на 70% мощности. Дилип Мехта (Dilip Mehta), партнер компании, сказал: «Хотя спрос в США не достиг нормального уровня, хороший спрос наблюдается в Гонконге - хорошо продаются бриллианты весом от 0,50 до 0,70 карата, а предпочтение отдается камням весом свыше 1 карата». Основные направления экспорта компании - это США, Китай и некоторые регионы Европы.

Вскоре у экспортеров бриллиантов появятся заказы из США, Гонконга и некоторых стран Европы на все виды камней.

«Предстоящий праздничный сезон в западных странах еще больше повысит спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия», - сказал Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC. Санджай Шах (Sanjay Shah), руководитель комитета по бриллиантам при GJEPC, выразил оптимизм в отношении третьего и четвертого кварталов этого финансового года, поскольку поступили заказы из США.

Экспорт бриллиантов из Индии снизился на 19,6 процента и составил $1 564 млн в сентябре 2020 года по сравнению с $1 946 млн экспорта в сентябре 2019 года. Импорт алмазного сырья в сентябре 2020 года увеличился на 16,18 процента, до $1 347,30 млн по сравнению с $1 159,63 млн импорта в сентябре 2019 года.

С целью увеличения экспорта из Индии в последние пару месяцев GJEPC организовал множество виртуальных мероприятий, в том числе флагманское мероприятие IIJS 2020. Пятидневная ювелирная феерия, начавшаяся 12 октября 2020 года, завершилась 16 октября и была хорошим опытом для всех участников и посетителей. По оценкам, на IIJS Virtual было заключено сделок на сумму около $137 млн.

Комментируя успех выставки, Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Последние пять дней IIJS Virtual были просто чудом. Мы стали свидетелями того, как она вывела отрасль из пандемического паралича - и это тоже в виртуальном отношении! Представители отрасли поняли, что нужно меняться вместе со временем и что для обеспечения устойчивости бизнеса необходимо широкое использование цифровых технологий. GJEPC сделал все возможное, чтобы предоставить необходимую платформу для продолжения экспорта».

Кроме того, успешно прошла первая Виртуальная встреча покупателей и продавцов ювелирных изделий из чистого золота (Plain Gold Jewellery Virtual Buyer Seller Meet, VBSM), которая состоялась 21-24 сентября и последовала сразу же за успешно проведенной в начале сентября первой Виртуальной встречей покупателей и продавцов неоправленных бриллиантов (VBSM for Loose Diamonds). 28 сентября 2020 года была организована виртуальная деловая встреча с целью организовать контакт производителей ювелирных изделий из Индии и ведущих розничных и оптовых продавцов Великобритании, которую почтил своим участием Маниш Сингх (Manish Singh), министр экономики Высокой комиссии Индии в Великобритании, Рохит Вадхвана (Rohit Vadhwana), первый секретарь по экономике Высокой комиссии Индии в Великобритании, а также Колин Шах, председатель GJEPC, и другие должностные лица GJEPC.

Вскоре ожидается первая Виртуальная встреча покупателей и продавцов ювелирных изделий с бриллиантами (Diamond Studded Jewellery Virtual Buyer-Seller Meet), которая будет организована GJEPC с 25 по 28 ноября 2020 года. Ожидаются покупатели из Великобритании, США, Европы, Австралии, Новой Зеландии и России. Сообщается, что рассматривается проведение еще многих виртуальных встреч покупателей и продавцов…

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий не теряет веру в свою силу. Она пережила в прошлом много взлетов и падений и выходила невредимой. С такой же устойчивостью индийская отрасль движется вперед и сейчас. Настолько, что гранильщики Сурата решили отказаться от своего отпуска на праздник Дивали, поскольку возрождается спрос на бриллианты.

Почти 650 000 рабочих в Сурате решили не брать отпуск на Дивали, чтобы суметь вовремя выполнить зарубежные заказы на Рождество и Новый год по мере того, как начал расти спрос в США, ОАЭ и многих других странах-потребителях. Профсоюз алмазных рабочих также обратился с просьбой к огранщикам бриллиантов из небольших центров Саураштра, Бхавнагар и Амрели поработать во время Дивали.

Алмазодобывающие компании АЛРОСА и De Beers также предложили поддержку индийской отрасли. АЛРОСА ввела нулевое обязательство выкупа своим долгосрочным покупателям алмазного сырья во время торговой сессии с 21 по 25 сентября, а также по контрактам на поставку до конца первого квартала 2021 года.

«…В этих условиях мы идем навстречу нашим клиентам и смещаем период традиционного пересмотра списка участников ALROSA ALLIANCE и предлагаемого им ассортимента на первый квартал 2021 года. Это даст нашим клиентам возможность точнее спрогнозировать свою сбытовую и закупочную стратегию на следующий контрактный период с учетом реальных потребностей рынка», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Правительство Индии также оказало поддержку отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, а министр торговли, промышленности и железных дорог Индии Пиюш Гоял (Piyush Goyal) и главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей (Uddhav Thackeray) высоко оценили достижения отрасли и предложили всяческую помощь в будущем.

Индийские экспортеры ювелирных изделий, с другой стороны, испытывали трудности с выполнением заказов из-за нехватки квалифицированных рабочих, особенно в Мумбае, в районе специальной экономической зоны «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ). Частичное открытие ювелирных производств в Особых экономических зонах (ОЭЗ) помогло выполнить отложенные заказы, поступившие до распространения COVID. В ОЭЗ ощущалась колоссальная нехватка рабочей силы, и на данный момент работа в 2-3 смены - единственный способ преодолеть разрыв между увеличением заказов и нехваткой рабочих. В целях безопасности работников соблюдались правила безопасности, установленные правительством, такие как дезинфекция помещений предприятий, обеспечение соблюдения работниками строгих требований по социальному дистанцированию.

В настоящее время отрасль обсуждает с правительством возможность принятия политики по электронной торговле для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, введения статуса приоритетного сектора с целью обеспечения преимуществ в деятельности; снижение импортных пошлин на бриллианты, а также внесение изменений в схему монетизации золота и другие вопросы.

Правительство Индии оказало большую поддержку на этапе распространения COVID и разработало ряд реформ для того, чтобы отрасль могла справиться с текущей ситуацией. Недавно правительство объявило о продлении периода реимпорта сертифицированных бриллиантов на 3 месяца, что стало большим облегчением для трейдеров. GJEPC также предложил прямую продажу алмазного сырья алмазодобывающими предприятиями в специальных таможенных зонах (Special Notified Zones, SNZ) в Индии.

На недавно завершившейся виртуальной выставке India International Jewellery Show (IIJS) ритейлеры закупали ювелирные изделия из золота и бриллиантов для предстоящего праздничного и свадебного сезона. По оценкам, на IIJS Virtual было заключено сделок на сумму около 10 млрд рупий.

Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «В Индии продажи будут зависеть от таких факторов, как отложенные помолвки и свадьбы, праздники и другие мероприятия, когда дарят подарки. Более того, у потребителей сейчас появился располагаемый доход, который раньше тратился на путешествия и отпуск. Некоторая его часть пойдет на ювелирные изделия». Санджай Шах, руководитель комитета по бриллиантам при GJEPC, сказал: «Мы ожидаем рост спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в четвертом квартале для праздничных мероприятий. Розничные торговцы ожидают, что потребители захотят покупать уникальные украшения с бриллиантами, которые можно носить по разному поводу».

На недавно состоявшемся девятом онлайн-форуме Forevermark (Forevermark Forum) компания поделилась некоторыми обнадеживающими результатами исследования, проведенного для оценки настроения покупателя. Выяснилось, что, хотя индийские потребители осторожны в своих расходах, они очень высоко ценят бриллианты. Компания уверена, что эта деятельность приведет к увеличению продаж для ее более ста индийских партнеров.

«Мы очень позитивно смотрим в будущее и на возрождение алмазной отрасли. Спрос удвоится в следующие 4-5 лет. Фактически, в мире после COVID подлинные значимые вещи будут иметь приоритет, а украшения являются предпочтительным вариантом для подарка. Потребители склонны приобрести меньше изделий, но более высокого качества, а природные бриллианты имеют ценность. Скоро мы увидим рост продаж», - сказал Сачин Джайн (Sachin Jain), президент Forevermark.

Индийские ритейлеры также рады заработать на всплеске спроса на украшения с бриллиантами в свадебном сегменте в преддверии предстоящего свадебного сезона. Многослойные колье-чокеры с лариатами или модульные варианты указывают на то, что молодые невесты практичны и им нужны украшения, которые можно носить и в других случаях. Аджой Чавла (Ajoy Chawla), генеральный директор ювелирного подразделения Titan Company, сказал, что в Tanishq наблюдается рост продаж на 85% по сравнению с прошлым годом в целом и более чем на 70% на уровне покупателей. Он доволен восстановлением продаж и считает, что ситуация улучшится.

Суванкар Сен (Suvankar Sen), исполнительный директор Senco Gold Ltd., комментирует: «Настроения потребителей в отношении бриллиантов со временем улучшаются. Изначально спрос был больше на золото, но по мере приближения к праздничному сезону, женщины будут с нетерпением ждать покупки бриллиантов, чтобы забыть тревоги и улучшить настроение. Как и с изделиями массового производства, так и со свадебными украшениями, рост цен на золото делает украшения с бриллиантами в оправах из 14-каратного золота более доступными».

Верно представление о том, что золото является безопасным вложением даже в условиях самой нестабильной экономики. Но Сунил Датвани (Sunil Datwani), владелец Gehna, говорит, что нашу торговлю действительно обнадеживает то, что в этом году неожиданно выросли закупки ювелирных украшений, в частности, с бриллиантами. «Хотя в первые месяцы вспышки коронавируса продажи ювелирных украшений упали, в августе они восстановились и быстро набрали обороты».

Председатель GJEPC Колин Шах заявил, что производство бриллиантов вернулось на уровень 89% от предыдущего при соблюдении всех мер безопасности в соответствии с указаниями правительства. «Мы чрезвычайно оптимистичны в отношении того, что по мере поступления заказов из США, Гонконга, с Ближнего Востока и из других азиатских стран в третьем и четвертом кварталах мы медленно и уверенно вернемся к уровню, существовавшему до COVID, и даже станем на путь восстановления», - сказал он.

Вице-председатель GJEPC Випул Шах сказал, что COVID-19 - это беспрецедентная ситуация, с которой никогда раньше не сталкивались все сразу, и отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий показала, что этот вызов ведет к повышению значимости этой ситуации. «Отрасль оптимально использует цифровые средства для повседневной работы и быстро приняла новую нормальность. Центральное правительство и правительства штатов сыграли решающую роль в оказании помощи отрасли в том, чтобы справиться с ситуацией», - добавил он.

Подводя итог, можно ожидать, что никогда не сдающаяся индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий продолжит свое движение вперед, несмотря на пандемию, и вернется к своему устойчивому и самостоятельному развитию. Стремясь удвоить экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии до $70 млрд к 2025 году, GJEPC обратился к индийскому правительству с просьбой провести срочные реформы, касающиеся политики в отношении бриллиантов, а также ювелирных изделий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished