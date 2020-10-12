Ангола проводит либерализацию горнодобывающей промышленности

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Ангола переживает новый момент в своей политической истории под руководством теперь нового президента республики Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоуренсу (João Manuel Gonçalves Lourenço), который сменил Жозе Эдуарда душ Сантуша (José Eduardo dos Santos), руководившего страной в течение 38 лет.

Новый глава государства выбрал борьбу с коррупцией, безнаказанностью и кумовством в качестве знамени своего правительства, но также включил реформы в различных секторах национальной жизни, сделав ставку на диверсификацию национальной экономики с большим упором на сельское хозяйство в качестве основы всей экономики, направленной на возрождение.

Экономика страны сильно зависит от одного продукта – нефти - и от изменчивости, которая отражается на цене этого важного товара на международном рынке, а также от постоянного объема поставки. С точки зрения производства, исполнительная власть во главе с Жоау Лоуренсу решила вложить значительные средства в другие стратегические экономические области, например, в горнодобывающую промышленность, в качестве своего вклада в общий государственный бюджет.

Идея состоит в том, чтобы поднять экономику страны, которая с 2014 года сталкивается с серьезным кризисом.

Горнодобывающий сектор, в котором в основном использовалась только добыча алмазов, теперь проявляет другие сильные свои стороны, и определены несколько областей, которые могут послужить большим стимулом для экономики, нуждающейся в поступлениях от полезных ископаемых.

Правительству Анголы необходимо привлечь других исследователей, внеся серьезные изменения в существующее законодательство, наиболее заметным аспектом которых должна быть либерализация продаж, которая до недавнего времени подчинялась логике предпочитаемого покупателя.

Принимая все это во внимание, исполнительная власть в Анголе, решила ввести в действие указ президента № 146/20 от 26 мая 2020 года с целью создания новой благоприятной деловой среды с целью привлечения все большего числа национальных и международных инвестиций.

Этот новый указ дает множество преимуществ, поскольку уже на первом этапе он исключает конфликты интересов и влияние государства в этом секторе экономики. При этом он нацелен на повышение эффективности в горнодобывающем секторе и в то же время гарантирует более эффективное использование поступлений от добычи полезных ископаемых.

Тем самым правительство Анголы хочет повысить предсказуемость финансовых потоков, необходимых для развития страны, чтобы способствовать увеличению объемов производства и собираемости налогов.

Для достижения этого исполнительная власть Анголы решила распределить сферы деятельности в этом секторе для совершенствования регулирования. Так, министерство минеральных ресурсов, нефти и газа будет заниматься только выработкой координационной политики и стратегии горнодобывающего сектора.

Департамент министерства также отвечает за формулирование стратегической концепции, продвижение местной продукции и создание цепочки формирования добавленной стоимости полезных ископаемых.

Основная роль в этом секторе отводится национальному агентству природных ресурсов, недавно созданному исполнительной властью с целью предоставления концессий на добычу полезных ископаемых на свободном рынке, проведения переговоров и заключения концессионных контрактов на добычу полезных ископаемых.

Агентство также обеспечит техническую обработку предоставления прав на добычу полезных ископаемых.

Геологический институт Анголы в свою очередь отвечает за геологическое картирование Анголы, а алмазная компания SODIAM останется государственным агентством по коммерциализации стратегического минерала.

Эта функция будет передана будущей Алмазной бирже (Diamond Exchange), которая будет создана в ближайшее время для проведения сделок с алмазами в Анголе под контролем SODIAM.

Таким образом, роль концессионера, ранее закрепленная за ангольской государственной алмазной компанией ENDIAMA, перестает существовать, и компания ограничится добычей полезных ископаемых по всей цепочке алмазной отрасли.

То есть теперь ENDIAMA будет нести ответственность за поиск, разведку, производство, обработку и маркетинг алмазов.

Благодаря такой реструктуризации ENDIAMA может быть преобразована в публичную компанию с ограниченной ответственностью с частичным распределением ее капитала на фондовой бирже.

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе