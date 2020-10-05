Сможет ли алмазный рынок взять реванш?

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Семена разрушительного для мировой экономики COVID-19 нашли благодатную почву на рынке алмазов, отягощенном избыточным предложением сырья и изменением потребительских приоритетов в ритейле. Коронавирус почти полностью заморозил торговлю алмазами, вынудив основных игроков пойти на беспрецедентные уступки клиентам - и все равно результаты продаж долгое время были в 10 раз меньше обычных.

Тем не менее традиционно сильный для алмазного рынка август поддержал свой статус несмотря на то, что туристическая активность, главный драйвер спроса в этот период, явно отставала от прошлогодней. Признаками нового цикла на рынке стало возобновление продаж ювелирных изделий в Китае, рост загрузки индийских гранильных фабрик и активизация спроса на алмазное сырье. Пока симптомы восстановления слишком зыбки, и ситуация всецело зависит от возможности повторения национальных локдаунов, которые могут ослабить праздничные продажи, когда отрасль могла бы взять реванш за пять трудных месяцев этого года.

В пользу возвращения алмазного рынка говорит то, что его фундаментальным основам кризис, как и в 2008-09 годы, пошел на пользу. Добыча алмазов в этом году сократится почти на четверть, из-за кризиса многие производители, например, в Канаде, могут больше не возобновить операции. Благодаря этому на рынке сформируется устойчивый дефицит. В тоже время, в ювелирном ритейле новая реальность удаленной работы, как ни странно, формирует некоторые позитивные практики. Миллионы американцев по-прежнему работают из дома и стараются изо всех сил выглядеть как можно лучше во время видеоконференций, что служит импульсом для роста продаж ювелирных изделий (Zoom-worthy jewelry) на ключевых рынках.

КОРРЕКЦИЯ ЦЕН В ОТВЕТ НА РОСТ

Крупные алмазодобытчики, в течение нескольких лет насыщавшие рынок сырьем, которое зачастую использовалось для спекуляций или обрабатывалось впрок, вынуждены были в этом году не только снизить добычу и остановить продажи, но и отказаться от снижения цен. Эта мера, которая теоретически могла бы повысить эффективность продаж, в кризис создала бы проблемы большинству участников рынка, обесценив их зачастую избыточные запасы, чем поставив под угрозу финансовую стабильность. Поэтому De Beers и АЛРОСА с начала пандемии держали цены на уровне начала года. Проблема не в цене, а в торможении продаж ювелирных изделий в большинстве регионов мира, объяснял глава АЛРОСА Сергей Иванов еще в марте. Чтобы избежать чрезмерного затоваривания рынка в этой ситуации, De Beers и АЛРОСА разрешили клиентам полностью отказаться от своих аллокаций и отложить покупки на будущие периоды (которые, к слову, до сих не уточнялись).

Пока монополисты старались не перегружать своих клиентов, разрешив им не исполнять контракты, более мелкие конкуренты просто не могли себе этого позволить и продавали сырье с дисконтом 25%, понемногу размывая долю De Beers и АЛРОСА на рынке. Но из-за того, что основные поставщики бездействовали, снизив продажи почти до нуля, мировые поставки алмазного сырья с марта по август сократились на 66% (по оценке «ВТБ Капитала»). Это создало условия для восстановления спроса на алмазы на фоне оживления продаж ювелирных изделий в некоторых регионах из-за постепенного снятия карантинных ограничений.

Продажи ювелирных изделий в Китае в июле подросли на 6,8%, изменив тренд, который наблюдался еще с октября 2019 года. Хотя все местные ювелирные ритейлеры отчитались о слабых показателях в первом полугодии, результаты Tiffany в Азиатско-Тихоокеанском регионе были позитивными: рост на 17% в годовом сопоставлении в мае-июле стал самым сильным за всю историю. В августе рост продаж ювелирных изделий в годовом сопоставлении продолжился: продажи Signet в сопоставимых магазинах увеличились на 11%, при росте онлайн продаж на 65%. Если такая динамика продлится до конца 2020 года, это будет означать, что мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами упадут в этом году на 14% вместо ожидавшихся ранее 23%, говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

Формирование в июле положительной динамики в Китае подстегнуло цены на бриллианты, которые резко выросли в августе (на 16%). Если в июле цены на бриллианты были на 5% ниже данных начала года, то к началу сентября они торговались на 12% выше.

Эти симптомы говорили о том, что рынок алмазов в июле оттолкнулся от дна, и De Beers, чтобы перезапустить свои продажи, провела коррекцию на 6-10%, которая коснулась камней крупнее 1 карата. Вероятно, на аналогичный шаг пошла и АЛРОСА.

Снижение цен проходило на фоне сокращения запасов в midstream. Запасы готовой продукции в midstream к сентябрю оказались на минимальном уровне с 2012 года, отмечает «ВТБ Капитал», по оценке которого за 8 месяцев 2020 года их оценка упала на $3 млрд, после сокращения на $2 млрд в 2019 году.

«Рынок достаточно долго был без необходимого сырья, и сейчас есть хороший всплеск спроса на алмазы. Мы этот спрос безусловно способны удовлетворить полностью», - пояснял глава АЛРОСА Сергей Иванов.

ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА

Как и в ходе предыдущих кризисов на алмазном рынке, снижение цен оживило спрос. Импорт алмазного сырья в Индию в августе ($497,5 млн) все еще оставался на низком уровне, более чем на 42% меньше данных 2019 года. Но динамика стала растущей – средний показатель трех предыдущих месяцев был всего $205 млн, что более чем в 4 раза ниже уровней годичной давности. Экспорт бриллиантов из Индии в августе подрос до $1,217 млрд, что на 26% ниже показателя годичной давности, но на 35% выше уровня июля.

Все еще низкие цифры августовских закупок в Индии, где обрабатывается около 82% алмазного сырья АЛРОСА, были вызваны тем, что мощности центра мировой огранки на тот момент были загружены максимум на треть. В середине сентября, реагируя на растущий запрос на бриллианты, индийская огранка стала наращивать мощности. По данным IDEXonline, семь открывшихся фабрик Сурата из десяти укомплектованы на 70%. Индийские огранщики даже планируют сократить праздничные каникулы в этом году. Обычно во время фестиваля Дивали (в этом году начинается 14 ноября) отрасль приостанавливает работу на 2-4 недели, однако сейчас огранщики форсируют выполнение заказов, с учетом того, что улучшение рыночной конъюнктуры может быть кратковременным из-за неопределенности вокруг пандемии.

Ожидание роста заказов со стороны Индии придало участникам рынка больше уверенности в перспективах относительно оставшейся части года, и наряду с эффектом снижения цен, побудило к покупкам.

Как следствие, за август-начало сентября АЛРОСА и De Beers реализовали продукции больше, чем за последние 4-5 месяцев. Продажи АЛРОСА составили $216,7 млн, что в 6 раз больше, чем в июле ($35,8 млн), и вдвое больше, чем за весь предыдущий период пандемии ($123 млн). «На фоне постепенного восстановления спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае, а также снижения уровня запасов продукции в ритейле и мидстриме, мы отмечаем увеличение спроса на алмазы», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

De Beers, по предварительным данным, с конца июля по середину сентября реализовала алмазное сырье на общую сумму $436 млн (для сравнения, в апреле-июне всего на $56 млн против $1,3 млрд за этот период годом ранее). При этом седьмой цикл продаж, который в отличие от традиционной недельной протяженности растянулся с 19 августа по 10 сентября, принес $320 млн, что на 11% выше данных годичной давности. Из-за ограничений на передвижение по всему миру De Beers отказалась от традиционной системы сайтов, сделав продажи более гибкими, и с конца июля торговала практически непрерывно. «Рынки алмазов улучшались в августе и сентябре, поскольку вызванные COVID-19 ограничения в разных регионах продолжали ослабевать, а производители сосредоточились на удовлетворении розничного спроса на бриллианты, особенно в определенных ассортиментных группах», - заявил CEO De Beers Брюс Кливер.

ОСТОРОЖНОСТЬ МОНОПОЛИСТОВ

Осознавая хрупкость цикла восстановления перед лицом возможного повторения коронавирусных ограничений, крупнейшие алмазодобытчики пока действуют довольно осторожно.

Вслед за коррекцией цен на крупные и более дорогие камни, De Beers снизила цены на мелкоразмерное сырье. По данным агентства Bloomberg, в сентябре алмазы менее 1 карата подешевели более чем на 10%. Это решение показывает, что De Beers видит сигналы возвращения спроса, хоть и по более низкой цене, даже в сегменте мелкоразмерного сырья, где рынок в этом году был наиболее слабым.

Чтобы избежать давления на рынок, АЛРОСА в сентябре решила сохранить нулевые требования по обязательному выкупу для долгосрочных клиентов, аналогично тому, как это было в августе и июле. «Рынок еще не вернулся в сбалансированное состояние, что вкупе с угрозой новой волны распространения вируса требует от всех участников отрасли сохранения осторожного и ответственного подхода», - аргументировала российская компания это решение. «Сохраняется неопределенность, связанная как с угрозой новой волны противовирусных ограничений, так и с потребительскими настроениями. В этих условиях мы сохраняем курс на удовлетворение реального спроса и сдерживание спекулятивной торговли», - прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора АЛРОСА Евгений Агуреев.

ДОЛГИМ ЛИ БУДЕТ РОСТ?

Очевидно, что дальнейшие шаги будут зависеть от того, насколько продолжительным и стабильным будет цикл восстановления.

Нынешний импульс роста спроса на алмазном рынке может продлиться полтора - два месяца, считает глава АЛРОСА Сергей Иванов: «Пока на полтора-два месяца мы считаем, что спрос будет. Дальше надо будет смотреть. Надо дождаться ноября-декабря». Говорить о полноценном восстановлении рынка можно будет только по итогам ключевого праздничного сезона в США, где сформировалась позитивная динамика, но темпы пока отстают от Китая, раньше вышедшего из карантина.

«Первые признаки оживления мы видим: заработала огранка в Индии, вернулся спрос на ювелирные изделия в Китае, где мы сейчас видим очень хорошие показатели. Основной вопрос, как будут проходить праздники в США. Там проблем очень много, и с точки зрения экономики, и покупательской способности, и главное, настроений. Важно, чтобы люди вернулись в магазины», - отметил Иванов. По его мнению, без внешнего для отрасли негатива, есть основания рассчитывать на сильный спрос перед рождественскими праздниками, на которые приходится около 30% годовых продаж ювелирных украшений.

Внешним негативом для отрасли служит в первую очередь рецидив коронавирусных локдаунов, первой ласточкой которых стало закрытие Израиля с 18 сентября.

Торговая активность будет продолжаться еще 2 месяца, полагает Rapaport, связывая это с образовавшимся в моменте ограниченным предложением алмазного сырья, которого не хватает для удовлетворения запроса со стороны ювелирного ритейла. В некоторых категориях бриллиантов возник дефицит из-за того, что индийские огранщики с конца марта до конца мая находились на карантине. Такой дисбаланс может сохраняться до конца ноября. Бриллианты из сырья, купленного в августе, не выйдут на рынок до середины октября, поскольку процесс огранки и маркировки занимает порядка 6 недель.

Еще одна важная составляющая ответа на вопрос - ограниченность предложения, которая становится фундаментальным фактором, влияющим на баланс рынка, считает в свою очередь «ВТБ Капитал». Коррекция цен крупнейшими алмазодобытчиками усугубит проблемы небольших производителей и способствует образованию устойчивого дефицита на рынке алмазного сырья, считает инвестбанк. «Крупные производители выиграют от консолидации рынка. Кризис этого года убрал с рынка 26% мирового предложения, часть из которого уже не вернется. Мы оцениваем дефицит предложения на алмазное сырье в 22%. Даже несмотря на то, что АЛРОСА и De Beers могут ликвидировать накопленные запасы в 2021 году и позже, дефицит останется на уровне 15%, поскольку небольшие алмазодобытчики, сильно пострадавшие от кризиса, вряд ли возобновят добычу после снижения цен АЛРОСА и De Beers», - следует из обзора «ВТБ Капитала».

Игорь Лейкин для Rough&Polished