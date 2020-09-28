Добыча и экспорт алмазов в Намибии в 2006-2020: от кризиса к кризису

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Добыча и экспорт алмазов в Намибии

Намибия является одной из крупнейших алмазодобывающих стран и экспортеров алмазов в мире (табл. 1).

Таблица 1

Добыча и экспорт алмазов Намибии в 2006-2020 гг.











Перспективы развития алмазного бизнеса в Намибии

Современный этап развития алмазного бизнеса в Намибии характеризуется следующими факторами:

1. Шельфовые алмазы Намибии не имеют конкуренции, так как они в наиболее сохранном виде вынесены на дно Атлантического океана, а их добыча с морских кораблей не столь затратна и стоимость одного карата в несколько раз выше алмазов, извлеченных из кимберлитовых пород в той же Африке.

2. Правительство Намибии обратилось к местным гранильным предприятиям с призывом наращивать объемы производства бриллиантов, чтобы производить обработку как минимум 90% добываемого в Намибии алмазного сырья.

3. Анализ показателей добычи алмазов в Намибии с 2006г. показывает, что страна относительно легко преодолела мировой кризис 2009г. из-за высокого качества добываемого алмазного сырья и относительно небольшого объема легко перерабатываемого песка.

4. Согласно прогнозам центрального банка, добыча алмазов в Намибии в 2020 году сократится на 14,9% в реальном исчислении в связи с ожидаемым падением спроса, что усугубляется перерывом в логистике для проведения аукционов по продаже из-за ограничений на поездки и закрытия границ по всему миру.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик



