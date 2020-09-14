Ботсвана и мировой экономический кризис

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Добыча алмазов в Ботсване

В настоящее время страна по праву занимает одно из ведущих мест в мире по объемам добычи и стоимости алмазного сырья. Ботсвана является также одним из крупнейших экспортеров алмазов в мире, динамика их добычи и экспорта из страны в 2006-2019 гг. приведена в табл. 1.

Таблица 1

Добыча и экспорт алмазов Ботсваны в 2006-2019 гг.







Анализ данных таблицы 1 показывает, что ведущие алмазодобывающие страны, в основном экспортируют добываемые алмазы, и на этом их участие в алмазном бизнесе заканчивается. Исключением является Ботсвана, которая покупает алмазы из соседних бедных африканских стран и продаёт их в достаточно большом объеме, получая дополнительный доход за счёт реэкспорта алмазов через алмазные биржи в Габороне и ОАЭ. Ботсвана в 2018 году занимала 2-е место по объёму добычи алмазов в натуральном выражении и по стоимости добываемого сырья, отставая по этим показателям от России.

Рекордные показатели по экспорту алмазов, достигнутые Ботсваной в 2013-2014 годах за всю историю добычи алмазов в этой стране, говорят о потенциале ее алмазодобывающей отрасли. В 2019 году продажи алмазного сырья через De Beers Global Sightholder Sales (DBGSS) в Габороне за год упали на 25%, до 4,04 млрд долларов, за счет резкого снижения спроса на алмазное сырье в мире.

Рис. 1. Алмазная промышленность Ботсваны.

На Ботсвану приходится более двух третей производства De Beers, а на алмазы приходится более 80% экспортной выручки Ботсваны и 25% валового внутреннего продукта страны, а также треть государственных доходов. По действующему соглашению о продаже De Beers перенесла свои алмазные тендеры в Ботсвану из Лондона, и правительство этой страны получило право продавать 15% продукции Debswana самостоятельно. Власти Ботсваны и De Beers владеют равными долями предприятия Debswana.

В четвертом квартале 2019 года добыча алмазов компанией Debswana снизилась на 7%, до 5,9 млн каратов, поскольку производство на руднике Орапа (Orapa) упало из-за задержки в инфраструктурном проекте в сочетании с ожидаемым более низким содержанием алмазов в руде.

В 2019 году реализация масштабной программы бенефикации в Ботсване осложнилась в связи с падением спроса на алмазы и бриллианты. В 2020 году наступил новый мировой экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса.

Перспективы развития алмазного бизнеса в Ботсване

Современный этап развития алмазного бизнеса в Ботсване характеризуется следующими факторами:

1. Торговля алмазами компании De Beers с ноября 2013 года перешла в Габороне, столицу Ботсваны, и в стране была создана соответствующая инфраструктура.

2. Процесс бенефикации в Ботсване столкнулся с серьезными трудностями в период нового мирового экономического кризиса и в настоящее время стагнирует.

3. Вызывают определенные сомнения реализация планируемых масштабов и объемов развития алмазной промышленности Ботсваны в связи с глубоким кризисом мировой экономики.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик



