Компании второго эшелона: Lucara Diamond Corporation - восходящая звезда в мировой алмазодобыче

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Lucara Diamond Corporation является одной из недавно созданных и быстро развивающихся алмазодобывающих компаний. Компания владеет 60% в кимберлитовом проекте AK6 на руднике Карове (Karowe) в Ботсване, где ведет добычу алмазов полностью принадлежащее ей предприятие Boteti Mining Limited.

Lucara Diamond поставляет алмазы на мировой рынок через свою сортировку в Габороне (Ботсвана) и уже является одним из крупных производителей алмазов по стоимости в мире. Lucara Diamond является членом группы компаний Lundin, и её акции котируются на фондовых биржах Nasdaq в Стокгольме и фондовой бирже Ботсваны под символом «LUC».

Месторождение Карове расположено в Центральной Ботсване на северной окраине пустыни Калахари примерно в 20 км от населенного пункта Летлхакане. На месторождении добыча алмазов началась в конце 2011 года. Рудник Карове был полностью введен в эксплуатацию во втором квартале 2012 года.

Карове в настоящее время является крупнейшим по производительности добывающим подразделением компании Lucara Diamond Corporation, и в стоимости реализации основной продукции значительный прирост даёт реализация высококачественных алмазов крупностью более 10,8 карата типа IIa, а также очень редких синих алмазов типа II.

Для добычи крупных алмазов на руднике Карове применяется технология обогащения, позволяющая обеспечить сохранность камней, со стадиальным дроблением и обогащением на рентгеновских аппаратах XRT начиная с крупности 60 мм до 8 мм. Алмазосодержащий продукт крупностью от 8 до 1,25 мм обогащается тяжелосредным методом с доводкой концентрата на рентгеновских сепараторах. Кроме того, компания, используя свой опыт в выявлении возможного залегания крупных алмазов, изменила технологию, доведя верхний предел крупности до 100 мм и оснастив обогатительную фабрику дополнительным оборудованием.

Технико-экономические показатели компании Lucara Diamond Corporation по добыче алмазов с момента выхода на проектную мощность в 2013-2019 годах и прогнозные показатели на 2020 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Добыча и реализация алмазов Lucara Diamond Corporation в 2013-2019 годах







Lucara Diamond Corporation среди мировых алмазодобывающих компаний является уникальным предприятием, которое при сравнительно небольших объемах добычи алмазов (350-400 тысяч каратов) за счёт извлечения крупных камней имеет выручку на уровне компаний первого эшелона. При этом добыча крупных камней за счёт алмазосберегающей технологии поставлена на поток. К настоящему времени уже добыто более 100 камней крупностью свыше 100 каратов. Также следует отметить ценность алмазов месторождения Карове, которые относятся к редкому типу IIa, а также очень редких синих алмазов типа II, что придаёт высокую стоимость продаваемым камням.

Учитывая имеющиеся запасы алмазов на месторождении Карове, перспективы развития Lucara Diamond Corporation в условиях кризиса в мировой алмазодобыче представляются надежными.

Ю. Г. Данилов – независимый эксперт-аналитик, к.э.н.

С. П. Леонтьев - ст. преподаватель ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова, соискатель