Платина смотрит в водородное будущее - 2

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(часть вторая, первую часть см. здесь)

АВТОПРОМ

В отличие от WPIC, ожидающего падения спроса в автопроме на 14%, Johnson Matthey считает, что последствия будут более серьезны, так как чувствительный для платины сегмент дизельных автомобилей в ЕС пострадает в большей степени, чем продажи бензиновых автомобилей в Азии. В итоге спрос на платину для автокатализаторов сократится на 21% в этом году, прогнозирует Johnson Matthey, в то время как палладий и родий испытают 15%-ное падение.

Спрос на платиноиоды снижается из-за ограничения продаж новых автомобилей, вызванного ростом средней продолжительности владения автомобилем (похожее явление наблюдалось во время финансового кризиса 2008 года), констатирует «Норникель».

В I квартале 2020 года глобальный выпуск и продажи легковых автомобилей упали на 25% и 20% соответственно к данным прошлого года. Спрос на платину в автопроме упал в январе-марте к данным прошлого года на 17%, до 634 тыс. унций, поскольку вызванные COVID-19 закрытия заводов привели к резкому падению объемов выпуска автомобилей, а неопределенность с будущим и осторожность в расходах способствовали беспрецедентному спаду продаж.

«Временные закрытия автомобильных заводов нанесут удар по производству в первой половине года, а аппетит потребителей к дорогим покупкам, вероятно, останется низким на оставшуюся часть года», - поясняет Johnson Matthey.

В основном падение является прямым результатом пандемии, но и до этого рынок был далек от оптимальной формы. Например, если в Северной Америке в начале года наблюдался рост, продажи в ЕС сокращались на фоне внедрения новых стандартов по выбросам CO2 для транспортных средств. В Китае со снятием карантина в середине февраля открылась только часть автопроизводств, сразу испытав недостаток рабочей силой и компонентов, в итоге к апрелю выпуск легковых автомобилей восстановился только на 75% от докризисного уровня.

Однако с апреля отрасль в Китае стала набирать обороты, розничные продажи автомобилей стали демонстрировать признаки V-образного восстановления. К примеру, продажи грузовиков в Китае выросли в апреле на 52%, за счет чего показатель 4 месяцев даже превысил данные годичной давности. Bank of America обращает внимание на восстановление продаж в Китае и высокий уровень импорта платины и палладия в эту страну. Также банк отмечает, что меры социального дистанцирования ударили по общественному транспорту во всем мире, но подчеркнули важность личного автомобиля.

В странах ЕС, куда вирус пришел позже, показатели апреля были удручающими. В Германии продажи автомобилей были на 60% ниже уровня 2019 г, а в таких странах, как Великобритания, Италия и Испания практически полностью остановились. В Северной Америке продажи упали на 50%.

Общая картина и прогнозы разочаруют, хотя в данный момент выглядит сомнительным экстремальный сценарий, который предполагал падение продаж легковых автомобилей на 34%, до 60 млн автомобилей. В целом по году ожидается спад на 20% (такой прогноз дают Johnson Matthey и Bank of America), до 71 млн штук.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫБРОСАМ

Ужесточение требований по выхлопным газам может подстегнуть спрос на платину во второй половине года, рассчитывает WPIC. И если глобальный показатель будет отрицательным, то в Китае, который раньше всех вернулся к нормальной жизни, спрос в 2020 г вырастет на 14%, что объясняется внедрением стандарта China VI для большегрузных автомобилей, который связан с ростом загрузок платины в автокатализаторы. Рейтинговое агентство Moody's также выделяет Китай как единственный крупный автомобильный рынок, где падение продаж в 2020 г не превысит 10% и намечаются сигналы восстановления спроса. В тоже время глобальные продажи упадут на 20%, продажи в ЕС — на 30%, в США - на 25%.

Есть надежды также на рост спроса в Индии, где с апреля, несмотря на национальный локдаун, введены нормы по выхлопам Bharat VI. Если Индия действительно переходит на аналог Евро 6, запустив продажи соответствующего топлива и адаптированных под него новых автомобилей, то в Китае возникли проблемы. В прошлом году на стандарт China VI перешли 16 провинций Китая, на которые пришлось 70% выпуска автомобилей в стране. Но с началом пандемии Пекин ослабил применение ограничений в остальных провинциях, которые должны были перейти на новые нормы в этом году. В регионах, на которые приходится 30% производства автомобилей, до 1 января 2021 г разрешено продавать машины со стандартом China V, что даст возможность реализовать их запасы, которые оцениваются в 1 млн единиц (немногим менее объема выпуска автомобилей во всем Китае в марте этого года). Власти Китая также продлили до 2022 года субсидии на электромобили, в которых автокатализаторы не применяются. «Вполне вероятно, что финансовое давление из-за COVID-19 побудит автомобильные компании по-новому взглянуть на возможности снижения стоимости своих систем очистки выхлопных газов, особенно в Китае», - предупреждает Johnson Matthey.

Потенциальную отсрочку принятия более строгих норм по выбросам, то есть угрозу важнейшему драйверу увеличения загрузок платиноидов в автокатализаторы, прогнозирует также Renaissance Capital.

В ЕС внедрение нового стандарта Euro 6d по-прежнему запланировано на июль 2021 года, но автопроизводители более внимательно рассматривают потенциальную экономию на платиноидах, если это можно сделать без ущерба для соблюдения предельных норм выбросов, пишет Johnson Matthey.

ПЕРСПЕКТИВЫ: ЗАМЕНА ПАЛЛАДИЯ И ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Самый очевидный вариант такой экономии — замена дорогостоящего палладия платиной. В марте германский концерн BASF сообщил о разработке новой технологии, которая позволит частично заместить палладий на платину в бензиновых катализаторах, при этом позволив соответствовать строгим нормам по выбросам. Еще одна технология, о наличии которой заявили участники рынка из Южной Африки, проходит испытания с прицелом на внедрение во внедорожниках и грузовиках, сообщил «Норникель». Судя по результатам тестов, она может применяться с 2023-2024 гг. и привести к замене платиной до 30% палладия в катализаторах. Тем не менее «Норникель» полагает, что производители запчастей вряд ли будут ориентироваться на одно техническое решение. Замещение палладия более дешевой платиной в автокатализаторах остается сложно осуществимым из-за различия свойств этих металлов, что делает процесс дорогостоящим и затяжным, поэтому в ближайшем будущем маловероятным. По мнению опрошенных FT аналитиков, замена, скорее всего, займет время, и автопроизводители будут неохотно тратить деньги на это, пока они сосредоточены на переходе на электромобили, работающие от аккумуляторных батарей (BEV).

Но не подорвет ли проникновение BEV инвестиционную привлекательность платиноидов, которую последние несколько лет поддерживала роль этих металлов в мировом автопроме? Хотя тренд на рост доли электромобилей очевиден, о скором замещении говорить рано. В прошлом году производство BEV в Китае упало на 4%, до 1,2 млн штук, и это «привело рынок к осознанию того, что амбициозный план китайского правительства по выпуску 2 млн электромобилей в 2020 году не будет выполнен, и автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся предпочтительным вариантом на ближайшие месяцы», констатировал «Норникель». По мнению другого крупного производителя, Amplats, несмотря на развитие BEV, которые займут до 20% рынка, выпуск традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов будет расти до 2030 года.

Стратегически снижение доли традиционных автомобилей несет платине скорее перспективы, чем риски, считают производители. Кроме BEV, набирает силу другой экологичный вид транспорта - автомобили на водородных топливных элементах (fuel cell vehicles, FCEV). Протон-обменные топливные ячейки применяются как в автотранспорте, так и в стационарных электростанциях. Крупнейшие автоконцерны, такие как Toyota, Daimler, Hyundai, начали продажи пассажирских автомобилей на топливных ячейках, в Китае развивается производство автобусов на топливных ячейках, отмечает «Норникель». Несколько городов в КНР объявили себя городами водородной энергетики и ввели специальные меры поддержки водородного транспорта и электрогенерации на основе водородного топлива. Первый потенциально серийный автомобиль на водородных топливных элементах представила Toyota, выпустив модель Mirai, которая, в отличие от электромобилей на аккумуляторах, сама вырабатывала электричество для себя.

Автомобили на топливных ячейках, как и полностью электрические авто на аккумуляторных батареях, обладают нулевым уровнем выбросов загрязняющих веществ в процессе использования. Однако в отличие от полностью электрических авто, FCEV отличаются значительным запасом хода (500 км и более) и быстротой заправки. Использование платины в FCEV, а также прогнозируемое увеличение количества транспортных средств, использующих технологию топливных элементов, приведут к увеличению спроса на платину в автомобильной промышленности. Эта инновационная технология использует платиновый катализатор в топливном элементе (около 0,5 до 0,6 грамма платины на киловатт) и работает исключительно на водороде, выделяя только воду из выхлопной трубы. Небольшой грузовой автомобиль использует топливный элемент мощностью 30 кВт, в то время как на Toyota Mirai применяется топливный элемент мощностью 114 кВт. Таким образом, водородные автомобили используют почти двое больший объем платины, чем автокатализаторы автомобилей внутреннего сгорания и даже небольшое проникновение FCEV может значительно повлиять на спрос на платину, ожидает Amplats.

Планы наращивания автомобилей на топливных ячейках анонсировали в Японии, власти КНР планируют довести число таких транспортных средств до 50 тыс. штук к 2025 г и 1 млн штук к 2030 г. Общее количество таких автомобилей в мире в этом случае составит 2 млн штук или 5% глобального автомобильного рынка. В 2018 году потребление платины в этой отрасли составило порядка 1,5 тонны. Учитывая, что в настоящее время в каждой топливной ячейке содержится порядка 20 г платины, эта отрасль может стать одним из ключевых потребителей металла в следующие 5–10 лет, констатирует «Норникель».

Уже на фоне пандемии FCEV могут получить стимул для развития в Китае, где они попали под продление субсидий для электромобилей в рамках новой схемы субсидирования замены старых транспортных средств, говорится в отчете Johnson Matthey. Субсидии для экологически чистых автомобилей должны были отменить в 2020 г, но продлили еще на 2 года.

Amplats тоже рассчитывает на то, что спрос на платину подстегнут китайские субсидии на FCEV, которые более пригодны для крупных и дальнобойных транспортных средств, таких как грузовые автомобили и автомобили. Это приведет к дополнительному спросу порядка 750 тыс. унций платины, даже если Китай достигнет только половины заявленных целей по FCEV, а нынешние показатели по загрузкам драгметалла сократятся, говорит глава Amplats Крис Гриффит. В течение последнего десятилетия Пекин потратил примерно $58,3 млрд на поддержку отрасли электромобилей, создав крупнейший рынок, а также доминируя в глобальной цепочке поставок. Теперь власти ориентируются на технологию топливных элементов, стремясь догнать Японию и Корею, где Toyota и Hyundai представили водородные автомобили. «Решение проблем загрязнения планеты придет из разных областей. Аккумулятор и топливные элементы могут успешно сосуществовать друг с другом и будут стимулироваться властями по разным причинам», - считает Гриффит.

Игорь Лейкин для Rough&Polished