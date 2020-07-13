АЛРОСА: кризис и диверсификация

Сегодня

Алмазная отрасль уже понесла чувствительные потери из-за пандемии. Фактически сегодня продажи алмазов остановлены в глобальном масштабе, и пока временные границы этой паузы не определены. Возможное пришествие «второй волны» COVID-19 угрожает новыми потерями, в результате которых могут потребоваться энергичные меры по спасению наиболее капиталоемкой части «алмазного трубопровода» - алмазодобывающих компаний. На этом фоне особую остроту приобретает старая дискуссия о диверсификации АЛРОСА, которая с точки зрения некоторых участников, может рассматриваться именно как антикризисная мера, способная хеджировать риски, связанные с текущими проблемами алмазно-бриллиантовой индустрии.

Подобной позиции, как известно, придерживается вице-премьер Юрий Трутнев, поручивший разработать предложения об участии АЛРОСА в разработке месторождений драгоценных и редких металлов. На необходимости участия АЛРОСА в добыче углеводородного сырья настаивает госсоветник РС(Я) Вячеслав Штыров. В то же время нынешний глава АЛРОСА Сергей Иванов относится к идее диверсификации компании весьма скептически.

На наш взгляд, единственной причиной системного кризиса любого сырьевого предприятия является исчерпание минеральных ресурсов, обеспечивающих его деятельность. Иные причины: конкуренция на рынке сырья, финансовые проблемы структур, перерабатывающих сырье, проблемы на рынке сбыта конечной продукции являются вторичными, требуют принятия оперативных мер и носят, как показывает предыдущий опыт, временный характер.

С этой точки зрения, применение термина «кризис» к текущему состоянию АЛРОСА абсолютно неправомерен, соответственно, не требуется мер чрезвычайного характера, в том числе ее перепрофилирования.

АЛРОСА имеет на своем балансе запасов алмазов в объеме 1.0 млрд каратов: минеральное сырье промышленных категорий, апробированных Государственной комиссией по запасам РФ. Компания имеет комфортную кредитную нагрузку, высокие показатели операционной рентабельности и, что особо важно, может рассчитывать на поддержку Государства в виде выкупа части товарной продукции Гохраном. По совокупности факторов АЛРОСА обладает очевидными отраслевыми конкурентными преимуществами. Менеджмент компании располагает широким инструментарием для принятия решений в этот сложный период, и минимизация потерь зависит от профессионального уровня управленческих кадров.

Сторонники диверсификации АЛРОСА, как правило, избегают оценок влияния этого процесса на градообразующую, если не сказать геополитическую роль компании на Дальнем Востоке страны. А этот фактор имеет определяющее значение.

Переход государственного устройства экономики с принципов планового регулирования на рыночные в начале 90-х годов не сопровождался полной приватизацией промышленного сектора. В результате были созданы компании в различных сферах производства с участием государственных структур: от федеральных до муниципальных.

По состоянию на начало 2019 года в РФ зарегистрировано 59.3 тыс. предприятий различных форм деятельности, указанных в статистической отчетности в категории «госсектор экономики». В общем перечне предприятий госсектора присутствуют компании, играющие роль градообразующих, как регионального, так и над-регионального характера. В их числе, безусловно, компания АЛРОСА.

По объему произведенных товаров и услуг на уровне 250 – 300 млрд руб. в год АЛРОСА уступает лидерам госсектора в лице «Газпром», «Роснефть», «Росвооружение» и многим другим. Однако, с позиций градообразующей роли, АЛРОСА входит в число лидеров в РФ.

Общие отчисления Компании в бюджетные и внебюджетные фонды Республики Саха (Якутия) составляют величину 50% от совокупного объема. При этом территория данного субъекта Федерации соответствует 20% от общей территории страны. АЛРОСА поддерживает и развивает полностью сеть инфраструктурных объектов на территории своей деятельности от транспортной сети до объектов энергетического обеспечения. Развитие бюджетной сферы на территории деятельности АЛРОСА адекватно состоянию деятельности компании. В равной степени это относится к работе предприятий сервисного характера: торговых, торгово-снабженческих, сервисных бытовых, ЖКХ.

Производственная деятельность АЛРОСА обеспечивается значительным объемом потребления материальных ресурсов. Это ГСМ, металлопрокат, строительные материалы, газ, электроэнергия. В совокупности деятельность компании определяет развитие производительных сил и производственных отношений не только в региональном, но более широком масштабе, с учетом обеспечения работой предприятий – смежников, территориально расположенных вне границ Якутии.

Безусловно, перепрофилирование компании нарушит баланс производственных отношений в регионе и вне его границ.

Любая масштабная диверсификация, тем более в направлении новых капиталоемких проектов, связанных с добычей твердых полезных ископаемых и (или) углеводородов, неизбежно скажется на дивидендных показателях АЛРОСА.

Получение дивидендов и инвестиции в развитие представляют собой разнонаправленные действия, поскольку источник одни – прибыль от деятельности предприятия. Обратим внимание на показатели инвестиционной и дивидендной политики Наблюдательного совета АЛРОСА за период с 2012 по 2019 гг. (сведения взяты из годовых отчетов).







Данные свидетельствуют о том, что с 2016 г. произошли кардинальные изменения в инвестиционной и дивидендной политике: до 2016 г. на инвестиции направлялись средства, превышающие дивиденды в 4,0 раза, с 2016 г. дивиденды стали превышать в 2,0 раза инвестиционные вложения на фоне снижения инвестиций в абсолютном выражении.

Не подлежит сомнению, что дефицит сырья в десятилетие 2030 – 2040 гг. будет нарастать, что с необходимостью поставит вопрос о его частичном покрытии за счет месторождений, находящихся в резерве. Существует большое количество ранее открытых месторождений, находящихся на балансе АЛРОСА и ее дочерних предприятий, в отношении которых результат «ТЭО инвестиций» демонстрирует отрицательный денежный поток. Данная группа объектов обозначается порой как «низкорентабельные месторождения». В эту категорию включены также отдельные блоки эксплуатируемых месторождений: подкарьерные запасы и запасы сырья, расположенные ниже границ проектных выработок рудников.

Очевидно, что инвестиции в обустройство этой категории запасов и их последующая эксплуатация снизят совокупный показатель маржинальности интегрального проекта, который можно назвать «Проект Группа АЛРОСА». Как следствие, снижение высокого уровня дивидендных показателей, достигнутых в период 2016-2019 гг. В стратегическом плане перед акционерами стоит сложный выбор: сохранить высокий уровень дивидендов в краткосрочной перспективе, продолжая снижать капитальные вложения в сырьевой сектор, либо увеличить капитальные вложения в ущерб дивидендам с целью подготовить геологические запасы сырья к эксплуатации в долгосрочной перспективе. Второй вариант безусловно предпочтителен с точки зрения развития производительных сил и производственных отношений в регионе и за его пределами, учитывая градообразующую миссию Компании.

Сергей Митюхин и Сергей Горяинов



