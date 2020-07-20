Алмазная промышленность Анголы

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Добыча алмазов в Анголе

Добыча алмазов в Анголе восходит к 1917 году, когда консорциум бельгийских, английских и португальских инвесторов создали Companhia de Diamantes de Angola или Diamang. Гражданская война в Анголе против португальского колониализма началась в 1961 году. После социалистической революции в 1975 году Ангола получила независимость. В 1981 году была создана государственная алмазная компания Анголы ENDIAMA, которая базировалась в столице Анголы Луанде. В 2002 году Ангола вступила в систему сертификации Кимберлийского процесса. В конце июля 2020 года выпущен годовой отчет за 2019 год. В табл. 1 приведены данные добычи алмазов в Анголе в 2006-2019 гг.

Таблица 1

Добыча алмазов в Анголе в 2006-2019 гг.





Таблица составлена на основе годовых отчетов Кимберлийского процесса за 2006-2019гг.

Горнорудное общество «Катока»

Компания АЛРОСА ведёт добычу алмазов в Анголе на месторождении «Катока», которое является четвертым крупнейшим алмазным рудником в мире. Первые производственные мощности были введены в строй в 1997 году. В настоящий момент ГРО «Катока» имеет две обогатительные фабрики общей производительностью более 10,0 млн тонн руды в год. Программа освоения кимберлитовой трубки «Катока» предполагает продолжение ее отработки открытым способом до глубины 600 м в течение 2012-2034 гг. ГРО «Катока» стало первой в истории Анголы горнодобывающей компанией, приступившей к крупномасштабной отработке одного из крупнейших коренных месторождений алмазов – четвертой в мире по размерам кимберлитовой трубки «Катока» (провинция Лунда Сул).

Им владеет консорциум международных горнодобывающих компаний, включая ENDIAMA (государственная горнодобывающая компания Анголы, имеющая долю в 41%), российскую АЛРОСА (41%), международный холдинг «LL International Holding B.V.», принадлежащий «China-SONAGOL International Holding Ltd.» (18,0%). Ангольская государственная алмазодобывающая компания ENDIAMA получает значительные дивиденды в соответствии со своей долей в уставном капитале общества.

Добыча алмазов ГРО «Катока» в 2006-2019 гг. приведена в таблице 2.

Таблица 2

Добыча алмазов в Анголе в 2006-2019 гг.



Таблица составлена на основе годовых отчетов ГРО «Катока» за 2006-2016гг.

Алмазы, добытые горнорудным обществом Catoca Mining Society, стали лидером продаж в Анголе. В 2019 году объем добычи на руднике составил 7,8 млн каратов и 700 млн долларов. Руководство «Катока» активно занимается расширением производства на руднике. Алмазы, полученные на месторождении, стоят в среднем $90 за карат. Предварительно оцененные запасы составляют 50 млн каратов.

Перспективы алмазной промышленности Анголы

1. В 2020 г. давление со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов будет возрастать, поэтому бенефикация в Анголе, как и в других странах Африки не играет существенной роли в алмазной промышленности.

2. Мировой кризис из-за пандемии коронавируса приведёт к тому, что произойдёт спад добычи алмазов на 25-30%.

Ю. Г. Данилов – независимый эксперт-аналитик, к.э.н.



