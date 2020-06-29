Состояние и использование сырьевой базы алмазов Российской Федерации

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(по материалам Государственного доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году»)

Российская Федерация располагает крупнейшей в мире сырьевой базой алмазов — запасы драгоценных камней в недрах страны составляют почти 1 135 млн кар. Кроме того, в России учитываются гигантские запасы импактных алмазов в количестве 268 млрд кар.

Россия является мировым лидером и по производству сырых алмазов: в 2018 г. в стране получено 43,2 млн кар на сумму 3 983 млн долл.

Характеристика сырьевой базы

Основу российской сырьевой базы алмазов, как и мировой, составляют коренные месторождения — кимберлитовые трубки — при подчиненном значении россыпей. Отечественная сырьевая база алмазов характеризуется высокой степенью концентрации — почти 80% запасов алмазов сосредоточено на территории Республики Саха (Якутия), где расположены уникальные кимберлитовые трубки Юбилейная, Мир, Удачная, крупные трубки Интернациональная, Нюрбинская, Ботуобинская, Айхал, Зарница, месторождение Верхне-Мунское. Качество руд месторождений различно, при этом пять из них характеризуются высоким уровнем алмазоносности — более 3 кар/т. На территории республики расположены также россыпные месторождения алмазов, крупнейшие из которых — Нюрбинская и р. Эбелях — являются уникальными по масштабу алмазоносности, а россыпь Нюрбинская, кроме того, отличается высоким средним содержанием алмазов в песках (5 кар/куб. м).

Еще около 20% отечественных запасов алмазов сосредоточено в семи кимберлитовых трубках Архангельской области, шесть из которых (Архангельская, им. Карпинского 1, им. Карпинского 2, им. Ломоносова, Пионерская и Поморская) составляют группу месторождений им. М. В. Ломоносова и характеризуются сравнительно невысоким качеством руд, содержащих в среднем от 0,09 до 1,4 кар/т алмазов. Кимберлиты еще одного месторождения — крупной трубки им. В. Гриба — сопоставимы по содержанию алмазов с трубками группы месторождений им. М. В. Ломоносова, но отличаются более высоким качеством.

Небольшое количество запасов алмазов (0,1% российских) заключено в мелких низкоалмазоносных россыпях бассейна р. Вишера в Пермском крае, а также в песках россыпного объекта Ингашетский участок Шелеховской россыпи в Иркутской области.

Кроме того, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края разведаны гигантские запасы импактных алмазов технического качества на месторождениях Скальное и Ударное, приуроченных к Попигайскому метеоритному кратеру; их руды в среднем содержат 7,1–18,5 кар/т алмазов.

Практически все значимые месторождения алмазов лицензированы. Единственным крупным объектом нераспределенного фонда является Трубка Краснопресненская в Республике Саха (Якутия) с запасами алмазов 26 млн кар, но она отличается крайне сложными условиями эксплуатации. Кроме того, не переданы в освоение гигантские запасы импактных алмазов, перспективы вовлечения которых в эксплуатацию невелики из-за расположения в удаленном неосвоенном районе.

Несмотря на то, что Россия обладает богатой сырьевой базой алмазов, в будущем она может столкнуться с дефицитом драгоценного сырья ввиду недостаточного поискового задела — прогнозные ресурсы алмазов наиболее достоверных категорий Р1 и Р2 оценены лишь в 0,4 млрд кар по каждой. В то же время на территории страны локализованы значительные прогнозные ресурсы низкой степени изученности — категории Р3 — в количестве, превышающем 3 млрд кар. Основная часть прогнозных ресурсов высоких категорий (90% кат. Р1 и 80% кат. Р2) локализована в недрах Республики Саха (Якутия), причем в основном на флангах и глубоких горизонтах разрабатываемых месторождений. В коренных объектах Архангельской области сосредоточено всего 12% и 15% российских прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 соответственно, большей частью в пределах Золотицко-Кепинского кимберлитового поля. Небольшие перспективы воспроизводства сырьевой базы алмазов связаны с Маярдакской площадью в Республике Башкортостан, где оценены прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 23 млн кар. В россыпных объектах бассейна р. Вишера в Пермском крае локализовано незначительное количество прогнозных ресурсов алмазов высоких категорий. В Сибири и Центральной части России прогнозные ресурсы алмазов оценены только по категории Р3.

Состояние и перспективы развития алмазной промышленности

В 2018 г. в России разрабатывались 24 месторождения алмазов, в том числе 13 коренных и 11 россыпных. Из недр страны добыто 42,9 млн кар алмазов. Алмазодобыча ведется только в двух регионах: Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В Республике Саха (Якутия), обеспечивающей 77% отечественной добычи драгоценных камней, разрабатываются крупнейшие коренные (трубки Юбилейная, Удачная и др.) и россыпные (россыпь р. Эбелях, Нюрбинская) месторождения страны. Остальная часть российских алмазов добывается в Архангельской области на двух трубках группы им. М. В. Ломоносова и трубке им. В. Гриба.

Основной объем добычи алмазов в России обеспечивает Группа АЛРОСА, в которую входят непосредственно АК «АЛРОСА» (ПАО), а также ПАО «Севералмаз» и АО «Алмазы Анабара». Еще одна компания, входящая в структуру АЛРОСА — ПАО «АЛРОСА-Нюрба» — с осени 2019 г. находится в стадии ликвидации. Предприятия Группы АЛРОСА разрабатывают все месторождения Республики Саха (Якутия) и объекты группы им. М. В. Ломоносова в Архангельской области. В структуру Группы АЛРОСА входят шесть производственных комплексов, которые ведут добычу и переработку алмазосодержащих руд и песков: Айхальский, Нюрбинский, Мирнинский, Удачнинский и Ломоносовский ГОКи, а также горно-обрабатывающий комплекс АО «Алмазы Анабара». Коренные месторождения разрабатываются открытым и подземным способами, россыпные — открытым карьерным и дражным. Переработка руд и песков ведется на обогатительных фабриках при ГОКах, а также сезонных сортировочно-обогатительных фабриках (пески россыпей, разрабатываемых АО «Алмазы Анабара»). В 2018 г. предприятиями Группы АЛРОСА добыто 38,1 млн кар. Эксплуатировались все разрабатываемые месторождения компании, за исключением трубки Мир, работа подземного рудника на которой остановлена по причине аварии, произошедшей в августе 2017 г.

Единственной в России не входящей в структуру АЛРОСА алмазодобывающей компанией является АО «АГД ДАЙМОНДС», которая входит в АО «Открытие Холдинг» и эксплуатирует трубку им. В. Гриба в Архангельской области, перерабатывая руды на обогатительной фабрике одноименного ГОКа.

В связи с тем, что практически все значимые месторождения алмазов в России уже введены в отработку, перспективы увеличения добычи камней невелики.

В октябре 2018 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) ввела в промышленную эксплуатацию Верхне-Мунское месторождение, начав открытую разработку Заполярной трубки. Месторождение будет отрабатываться двумя карьерами общей производительностью 3 млн т руды в год (около 1,9 млн кар алмазов) с вовлечением в разработку четырех из пяти входящих в него кимберлитовых трубок (Заполярная, Деймос, Новинка, Комсомольская-Магнитная). Выход на полную проектную мощность ожидается в 2024 г., срок жизнедеятельности рудника составит 25 лет. Добываемые руды транспортируются автопоездами на ОФ Удачнинского ГОКа для переработки.

В апреле 2019 г. АК «АЛРОСА» (ПАО) силами Айхальского ГОКа начала добычу руды на кимберлитовой трубке Заря, которая должна компенсировать выбывающие мощности трубки Комсомольская. В течение года планировалось добыть 100 тыс. т руды, а в 2021 г. выйти на полную проектную мощность — 1,25 млн т (около 355 тыс. кар алмазов). Разработку карьера до глубины 300 м предполагалось вести в течение 11 лет. Однако, в мае 2020 г. добычные работы на трубке Заря (как и на подземном руднике «Айхал») были приостановлены из-за падения спроса на алмазы на мировом рынке, вызванного пандемией COVID-19.

Коренное месторождение Майское и сопряженная с ним одноименная россыпь расположены в зоне действия Нюрбинского ГОКа. АК «АЛРОСА» (ПАО) планировала начать строительство карьера в 2020 г., а в 2025 г. ввести эти объекты в разработку с выходом на полную мощность (300 тыс. т руды и песков) в 2027 г. Срок отработки запасов месторождений составит 15 лет.

Структура алмазной промышленности Российской Федерации

Компания ПАО «Севералмаз», действующая в Архангельской области, в конце 2017 г. начала добычу руды на трубке им. Карпинского 2 из группы месторождений им. М. В. Ломоносова, которую планируется отрабатывать единым карьером с разрабатываемой трубкой им. Карпинского 1. Предполагается, что на базе запасов трубок Архангельская, им. Карпинского 1 и им. Карпинского 2 предприятие будет функционировать еще 29 лет. В отдаленной перспективе ПАО «Севералмаз» планирует вовлечь в эксплуатацию остальные трубки группы месторождений им. М. В. Ломоносова: им. Ломоносова, Пионерскую и Поморскую.

Группа АЛРОСА также реализует несколько проектов освоения россыпных месторождений в Республике Саха (Якутия), крупнейшая из которых — Солур-Восточная.

Воспроизводство сырьевой базы алмазов

В России ежегодно проводятся геологоразведочные работы (ГРР) на алмазы. В 2018 г. на Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации были впервые поставлены два россыпных объекта: р. Биллях (притоки) и руч. Очуос. Существенный прирост запасов категорий А+В+С1 получен на россыпях руч. Лясегер-Юрях и Нюрбинская, а также трубке Юбилейная. Суммарный прирост запасов алмазов категорий А+В+С1 за счет разведки составил 7,3 млн кар.

Основной объем ГРР на алмазы обеспечивают компании Группы АЛРОСА. В 2018-2019 г. велась доразведка трубок Юбилейная и Зарница, проводились работы на россыпных месторождениях Анабарского и Приленского алмазоносных районов (р. Мал. Куонамка и Маспакы, Молодо, Маят, руч. Балаганнах и др.).

ГРР ранних стадий (поиски и оценка), направленные на выявление новых кимберлитовых полей и месторождений алмазов, также в основном ведут предприятия Группы АЛРОСА в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Кроме того, поисковые работы на алмазы ведут компании АО «АГД ДАЙМОНДС» и ООО «Проэкс Сервис» в Архангельской области, ООО «Алмайнинг» в Пермском крае, ООО «Диамант» в Ленинградской области и другие.

Всего в 2018 г. недропользователи затратили на проведение геологоразведочных работ (ГРР) 5,2 млрд руб. , на 13% меньше, чем в 2017 г. Несмотря на значительные инвестиции, темпы прироста запасов алмазов в России в целом невысоки. За последнее десятилетие они лишь дважды превысили их убыль при добыче: в 2009 г. (по результатам доразведки трубок Интернациональная, Нюрбинская) и в 2016 г. (разведка глубоких горизонтов трубки Айхал, переоценка запасов Верхне-Мунского месторождения)

Внутреннее потребление и внешняя торговля

Сырые алмазы, получаемые на обогатительных фабриках Группы АЛРОСА, поступают в Центры сортировки алмазов в гг. Мирный и Архангельск, где происходит их разделение по классам крупности и предварительная оценка. Затем они направляются в Единую сбытовую организацию («ЕСО АЛРОСА») в г. Москва и на Якутское предприятие по торговле алмазами («ЯПТА») для окончательной сортировки и оценки по прейскуранту Минфина. После оценки камни ювелирного качества с различных месторождений смешиваются и разделяются на «боксы» по схожим характеристикам. Алмазы технического качества поступают на дочернее предприятие Группы АЛРОСА «Коммерал» в г. Мирный, где они частично идут на изготовление шлифовальных порошков. Основное направление использования алмазного сырья — экспорт.

В 2018 г. на российских предприятиях получено 43,2 млн кар сырых алмазов на сумму 3,98 млрд долл. Средняя стоимость 1 кар составила 92,3 долл.

Основное количество получаемых в Росси алмазов поступает на экспорт. В 2018 г. за рубеж продано 44,7 млн кар алмазов на сумму 4 695 млн долл. Главные направления экспорта: Бельгия, Индия, ОАЭ. Средняя экспортная цена российских алмазов в 2018 г. составила 105 долл./кар.

Реализацией добываемых в России алмазов в основном занимается Группа АЛРОСА. В 2018 г. она экспортировала алмазное сырье на сумму 3,9 млрд долл. Экспорт драгоценных камней из страны также осуществляют АО «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”» и АО «АГД ДАЙМОНДС».

Продажи Группы АЛРОСА на внутреннем рынке в 2018 г. увеличились на 30% относительно предыдущего года, составив 524,5 млн долл., в том числе алмазы на сумму 0,4 млн долл. проданы в Гохран России. Алмазы на сумму 518,5 млн долл. закупили гранильные предприятия, в число которых входили АО «ПО “Кристалл”», НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО «ДДК», ООО «С. Д. Даймонд», ООО «Кристаллдиам», ООО «Диапур».

Кроме того, ювелирные алмазы на сумму 141,1 млн долл. отгружены предприятиям, входящим в состав Группы АЛРОСА: филиал «Бриллианты АЛРОСА» в г. Москва, ООО «ОРЕЛ АЛРОСА» в г. Орел и ООО «Бриллианты АЛРОСА» в г. Барнаул. С сентября 2019 г. крупнейшее гранильное предприятие России — АО «ПО “Кристалл”» входит в Группу АЛРОСА.

Ежегодно Россия импортирует небольшое количество алмазов. В 2018 г. страна закупила 919 тыс. кар на 296,5 млн долл. Основной объем камней закуплен в Бельгии, Гонконге, ОАЭ. Все эти страны являются реэкспортерами алмазов, добыча камней ни в одной из них не ведется.

Видимое внутреннее потребление алмазов в России в 2018 г. можно оценить в 956 млн долл., учитывая продажи камней внутри страны (в том числе в Гохран России), поставки на гранильные предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО) и импорт. Это на треть выше уровня 2017 г., в основном благодаря увеличению отсрочки платежей для отечественных потребителей. Доля России в общем объеме потребления алмазного сырья (15,5 млрд долл. в 2018 г. по данным агентства Tacy Ltd) составляет лишь около 6%.

Основные выводы

Благодаря наличию мощной сырьевой базы алмазов и ее эффективному освоению Российская Федерация в течение длительного периода удерживает мировое первенство по производству природных сырых алмазов. Тем не менее, при сохранении текущего уровня добычи, в долгосрочной перспективе возможно существенное сокращение сырьевой базы алмазов.

Геологоразведочные работы на алмазы ведутся непрерывно, однако темпы воспроизводства запасов алмазов невысоки. Главное — в течение последнего десятилетия не было открыто ни одного месторождения, сравнимого по масштабу алмазоносности с объектами, которые в настоящее время обеспечивают основную часть добычи камней.

Все это, с учетом остановки работы рудника на одном из крупнейших отечественных месторождений алмазов — трубке Мир, может негативно отразиться на перспективах алмазодобывающей отрасли страны. Для создания достаточного поискового задела необходимо проведение работ на площадях с локализованными прогнозными ресурсами Р3, в первую очередь — на севере и юге Республики Саха (Якутия), а также в Сибири (Иркутская область, Красноярский край) и на северо-западе страны (Архангельская область и Республика Карелия). Целесообразно также проведение ГРР с целью выявления объектов с низким содержанием алмазов, но высоким качеством камней.



Источник:

Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году»

http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/gosudarstvenny_doklad_o_sostoyaniy_i_ispolzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/

Анастасия Смольникова для Rough&Polished



