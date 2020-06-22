Добыча алмазов в России и Якутии в 2008-2019 годах

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Принимая во внимание замедление производства алмазного сырья добывающими компаниями во всем мире, вызванное пандемией коронавируса, представляется интересным проследить, как развивалась алмазодобыча в последнее десятилетие.

Добыча алмазов в Российской Федерации алмазодобывающими регионами, предприятиями и подразделениями в 2008-2018 годах приведена в Табл. 1.

Таблица 1

Добыча алмазов в Российской Федерации алмазодобывающими регионами, предприятиями и подразделениями в 2008-2018 годах, млн $









Согласно приведённым цифрам, в 2018 году в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) добыто алмазов стоимостью 3 842 млн долларов и 3 294 млн долларов соответственно. Таким образом, годовой спад добычи алмазов составил в России 9,5% и 13,9% в Якутии.

Сокращение добычи алмазов в России в первом полугодии 2019 года

В 2019 году давление со стороны выращенных в лаборатории алмазов возросло и начался спад добычи природных алмазов. По данным Кимберлийского процесса за первое полугодие 2019 года в Российской Федерации добыто 19,46 млн каратов алмазов стоимостью 1 907,9 млн долларов. Это меньше чем во втором полугодии 2018 года на 18,1% по физическому объёму и на 6,6% по стоимости.

Перспективы добычи алмазов в России в 2020 году

Более низкие цены синтетических бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами, а также рыночные преимущества, связанные с этикой и устойчивостью, в значительной мере повлияли на сознание покупателей. Кроме того, продвижению искусственных бриллиантов, вероятно, также способствует менее очевидный фактор - прибыль, которую они обеспечивают ритейлерам. Анализ оптовых и розничных цен на небрендовые синтетические и природные бриллианты выявил, что валовая розничная прибыль от синтетических бриллиантов популярных размеров в каратах в 1,8 раза выше, чем у природных.

Принимая во внимание спад производства из-за пандемии коронавируса, представляется очевидным, что добыча алмазов в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) в 2020 году сократится в еще большей степени.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик



