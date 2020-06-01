Прогноз объема продаж алмазов остается неопределенным, в то время как цифровые предложения набирают обороты

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Фото: Gerd Altmann (Pixabay)





Алмазная отрасль испытывает на себе последствия от экономического воздействия пандемии коронавируса, которая в настоящее время разрушает мир так, как это было в последний раз в 1918 году, когда около 500 миллионов человек - треть населения мира в то время - были инфицированы так называемым испанским гриппом.

По словам генерального директора Endiama Педро Гальяно (Pedro Galiano), с марта мировой спрос на алмазы упал более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Израиле алмазная торговля, как сообщается, упала на 90% по сравнению с годом ранее, лишившись бизнеса, который в марте и апреле составил бы около $1,5 млрд, сообщает Reuters.

Индия, основной потребитель алмазов для производства бриллиантов, призывает импортеров добровольно сократить импорт алмазов с 1 июня, чтобы помочь сохранить стоимость складских запасов и поддержать устойчивость индийской алмазной отрасли.

В отчете Rapaport Research Report дается прогноз о том, что мировой объем производства алмазов сократится на 16% до 119 млн каратов по объему и на 29% до $8,5 млрд в стоимостном выражении.

Говорят, что это самый низкий уровень после мирового экономического кризиса 2009 года.

Перспективы алмазного рынка после Covid-19

Агентство Rough&Polished связалось с тремя алмазными компаниями, каждая из которых представляет крупные, средние и юниорские алмазодобывающие компании, чтобы узнать о перспективах алмазного рынка после пандемии.

Мы также включим комментарии из официальных заявлений и отчетов, опубликованных алмазными компаниями в этом месяце.

Пресс-секретарь De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал, что, хотя группа не предоставляет прогнозных заявлений о продажах алмазов или ценообразовании, она очень внимательно следит за ситуацией в мире, поддерживает постоянные контакты со своими покупателями алмазного сырья.

Он сказал, что часть ответа группы на сегодняшний день заключается в существенном сокращении плана по добыче алмазов на этот год на 7 млн каратов до 25-27 млн каратов.

Что касается ожидаемого спроса, Джонсон сказал, что ясно, что в настоящее время рынок не функционирует в нормальном режиме и невозможно дать значимые прогнозы.

«В последнее время торговля была очень ограниченной, и то, что произошло, может не отражать рыночные основы, поэтому нам нужно подождать, пока объемы торговли не увеличатся, прежде чем мы сможем получить реальную информацию», - сказал он.

По словам Джонсона, после того, как после пандемии COVID-19 произойдет глобальное восстановление, De Beers ожидает, что бриллианты будут играть еще более важную роль в жизни людей, чем раньше, поскольку они являются исключительно привлекательными символами отношений и связей.

De Beers’ Group Auctions недавно представила новое торговое предложение, известное как Платформа для покупок (Buy Platform), которая предоставит ее зарегистрированным покупателям доступ к покупкам алмазов в любое время в свете текущей ситуации, вызванной COVID-19.

Зарегистрированные покупатели могут без труда сделать немедленную, прямую покупку из ассортимента алмазов в любое время и в любом месте.

Управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) сказал, что любой главный исполнительный директор, кроме крупных компаний (у которых есть клиенты с заключенными контрактами), будет смельчаком, если предоставит такой прогноз.

«Мы, как компания, все еще сами работаем над тем, как будет выглядеть будущее, когда мы сможем снова запустить наши рудники или вернуться к полной добыче на них, и я не верю, что это уже достаточно известно, - сказал он. - В ближайшие недели и месяц необходимо лучше понять то, что правительства ослабляют меры по изоляции в разное время, фактическое состояние торговли внутри алмазопровода по сравнению с тем, что говорится, ситуацию с рудниками, которые могут фактически не вернуться к производству, что приведет к сокращению предложения, и каким является потребление ранее сделанных запасов бриллиантов на розничном уровне».

«Без этого невозможно сформировать новый или обновленный взгляд на пришедшие в норму спрос, предложение, цены (особенно по категориям качества)», - добавил он.

Везеролл сказал, что, безусловно, есть несколько хороших сообщений о мерах по смягчению, но слишком много неизвестных, например, какое влияние обсуждаемый добровольный запрет на импорт алмазного сырья в Индию окажет на коммерческие алмазы (составляющие львиную долю рынка), которые должны поступить в Индию для огранки и полировки?

«Мне пока рано высказывать какое-либо обоснованное мнение», - сказал он.

Комментируя прогнозы Petra Diamonds относительно объемов будущих продаж алмазного сырья, пресс-секретарь компании Марианна Боуэс (Marianna Bowes) заявила, что, учитывая меры, которые были приняты как в Южной Африке, так и в Танзании, они приостановили выполнение своих производственных планов на 2020 финансовый год, поэтому они не смогли предоставить план по будущим продажам алмазного сырья.

По ее словам, в этот период ограниченных продаж компания столкнулась с серьезными депрессивными предложениями цен на свои товары, обусловленными создавшейся ситуацией, особенно на камни бόльших размеров и более высокого качества, более ценных категорий.

В результате Petra решила продать часть своих южноафриканских алмазов, что составляет около 75% по объему и около 50% по стоимости.

Цены на эти товары снизились примерно на 24% по сравнению с ценами, достигнутыми на февральском цикле продаж 2020 года.

Остальные товары были экспортированы в Антверпен и будут выставлены на продажу, когда позволят рыночные условия.

Petra также должна была провести еще две продажи в мае и июне, но перспективы обеих продаж были крайне неопределенными и будут зависеть от условий поездок и экспорта на то время, а также от уровня активности в ключевых центрах закупки алмазов, таких как Индия, Израиль, Китай и США.

АЛРОСА недавно предложила 800 алмазов на своем крупнейшем в истории цифровом тендере, который начался 15 мая и завершился 29 мая.

«Мы продолжаем оценивать различные меры по поддержке наших клиентов в эти трудные времена с ограничениями на поездки из-за пандемии Covid-19», - сказал заместитель генерального директора Евгений Агуреев.

«Наше предложение дает клиентам, заинтересованным в закупках и готовым к удаленной работе в текущих условиях, возможность провести просмотр и купить алмазное сырье» - заявил он.

Ранее в этом месяце Lucara сообщила, что правительство Ботсваны временно дало компании разрешение на проведение продаж в Антверпене, Бельгия.

Тендер второго квартала, который первоначально планировалось провести в середине мая в Габороне, будет перенесен в Антверпен, как только позволят рыночные условия.

BlueRock Diamonds также заключила соглашение с Bonas-Couzyn N.V., входящей в группу Bonas, по продаже алмазов с рудника Кареевлей (Kareevlei) через свое предприятие в Антверпене.

Компания пересматривала свою стратегию продаж до пандемии COVID-19, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем алмазный рынок Южной Африки.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



