Сценарий после COVID-19: появление более сильной и более организованной индийской алмазной отрасли

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Когда Индия вступила в «четвертую фазу режима самоизоляции» (Lockdown 4.0), аналитики индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий полагали, что многие алмазные фабрики Сурата не переживут COVID-19, особенно 5 000 небольших разрозненных, не зарегистрированных и уязвимых предприятий, которые составляют 90% производителей бриллиантов.

В Сурате, центре огранки и полировки, до недавнего времени было затишье с тех пор, как 25 марта был введен режим самоизоляции из-за распространения COVID-19. Кроме того, так как большинство предприятий маленькие, а для огранки и полировки обычно требуется, чтобы четыре работника работали рядом друг с другом, то маловероятно соблюдение каких-либо правил социального дистанцирования, когда ослабят режим самоизоляции.

Еще одной серьезной проблемой станет нехватка рабочих, поскольку множество ремесленников-мигрантов, которым перестали платить, вернулись в своих деревни в штате Гуджарат. Более 400 000 человек уже покинули Сурат, может быть, навсегда. И, по оценкам, около половины из 750 000 рабочих города, занятых в алмазном секторе, которые все еще находятся в городе, могут в конечном итоге возобновить работу на более крупных предприятиях.

Между тем, чтобы сбалансировать алмазную отрасль с точки зрения высоких складских запасов алмазов и бриллиантов, органы алмазной торговли призвали участников согласиться на добровольное эмбарго на импорт алмазов, с тем чтобы они могли распродать имеющиеся складские запасы, а не производить новые товары.

Чтобы остановить отток рабочих, Суратская алмазная ассоциация (Surat Diamond Association, SDA) и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council) призвали возобновить работу в Сурате, привлекая 30% работников. По словам руководителей отрасли, этот шаг остро необходим, чтобы не дать тысячам уволенных рабочих-мигрантов уехать к себе домой в Саураштру, чтобы, возможно, никогда не вернуться. По словам лидеров отрасли, возобновив даже ограниченное производство, индийская алмазная отрасль может продать свои запасы бриллиантов на экспорт примерно на сумму $1 млрд.

Лидеры отрасли заявили, что возобновление работы в этих подразделениях поможет работникам снова зарабатывать на жизнь. Президент SDA Бабу Катхирия (Babu Kathiriya) сказал: «Предприятия должны быть запущены, соблюдая социальное дистанцирование и используя ограниченную рабочую силу. Если подразделения возобновят работу, отток рабочих можно будет контролировать». Однако проблема остается у микро-, малых и средних предприятий, у которых есть алмазные подразделения в районах Варачха, Катаргам, Пунагам и Махидхарпур в Сурате, где было много случаев заболевания коронавирусом.

По мере того, как индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий постепенно возобновляет работу, агентство Rough&Polished попыталось оценить перспективы компаний-производителей бриллиантов, что касается продажи бриллиантов после окончания периода самоизоляции из-за COVID-19. Несколько руководителей алмазной отрасли поделились своими взглядами на возможные объемы будущих продаж бриллиантов, цены и спрос на рынке после пандемии COVID-19.

Суратская алмазная биржа (Surat Hira Bourse, SHB) экспортировала бриллианты на сумму около 30 млрд индийских рупий через Мумбаи в Гонконг. Региональный председатель GJEPC Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) сказал: «Диамантерам необходимо выполнять свои экспортные заказы. Предприятиям необходимо разрешить начать работу с привлечением до 30% рабочей силы. Алмазные офисы в Мумбаи работают, привлекая 10% рабочей силы».

Рисуя позитивную картину, Санджай Котхари (Sanjay Kothari), вице-председатель правления KGK Group, сказал: «Отрасль наберет обороты в глобальном масштабе после июля 2020 года, начиная с Китая и Европы и кончая США, но ожидается, что объемы снизятся примерно на треть. Большого давления на цены не будет, потому что предложение ограничено в течение всего апреля, мая и июня. Может быть некоторое напряжение в продаже крупных камней весом более 5 каратов, но цены на другие камни будут более или менее стабильными с минимальными корректировками. Спрос на товары медленно вырастет к третьему кварталу этого бюджетного года. Первый квартал был совершенно вялым, но мы надеемся, что ситуация может улучшиться во втором квартале. После этого спрос будет расти в третьем квартале, затем последуют хорошие показатели в четвертом квартале 2020-2021 финансового года».

Первоначально экспорт бриллиантов на сумму около $90 млн осуществлялся из Сурата, это незначительно по сравнению с запасами бриллиантов на сумму более $2 млрд, которые в значительной степени давят на центр огранки. Тем не менее, алмазная отрасль в Сурате вздохнула с облегчением после возобновления экспорта, хотя и в небольшом объеме, потому что подразделения по производству бриллиантов и трейдеры, которые импортируют алмазы, также столкнулись с проблемами оплаты из-за обесценения рупии.

Чтобы обеспечить некоторое облегчение, индийская алмазная торговля пересмотрела свой призыв к импортерам алмазов и теперь порекомендовала не осуществлять импорт с 1 июня, а не с 15 мая. Это должно дать импортерам алмазов достаточно времени для завершения невыполненных поставок. В результате, GJEPC и торговые организации в настоящее время порекомендовали своим членам воздерживаться от импорта сырья с 1 по 30 июня, заверяя, что с дальнейшими действиями определятся к концу июня.

По поводу ситуации в индийской алмазной отрасли в настоящее время Пийуш Патель (Piyush Patel), директор Dharmanandan Diamonds Pvt Ltd, сказал: «Ситуация до сих пор неясная и меняется каждую неделю, поэтому очень сложно что-либо предсказать. Насколько мне известно, фабрики могут начать работу с этого месяца с максимальной производительностью 25-35%, тогда все больше рабочих могут начать постепенно возвращаться из своих родных городов. Надеемся, что в сентябре-октябре 2020 года ситуация может нормализоваться. С другой стороны, продажи в Китае начались медленно, я считаю, что активность составляет почти 25% от нормального рынка. Положительная сторона - торговля во всех других центрах, таких как Дубай, Антверпен и Нью-Йорк, частично возобновилась, но постепенно она будет налажена, так как ритейлеры в США открыли свои магазины. Я также считаю, что из-за уменьшения объема производства бриллиантов в июле-августе может наблюдаться высокий спрос на бриллианты, что приведет к росту цен».

Что касается ситуации с импортом алмазного сырья в Индию, то картина в Индии все еще несколько туманная. Вопреки тому факту, что Индия рассматривает возможность введения моратория на импорт алмазов, Sodiam, национальная алмазная торговая компания Анголы, утверждает, что она продала трем индийским компаниям пять партий алмазов, произведенных Sociedade Mineira de Catoca. Как такой объем импорта повлияет на состояние индийской алмазной отрасли, еще неизвестно, поскольку есть вероятность, что такой импорт может продолжаться, так как известно, что индийцы получают алмазы из нескольких источников.

Недавно розничная ювелирная отрасль Индии также начала вновь открываться, поскольку в некоторых частях страны ограничения были частично сняты, что принесло облегчение торговле, которая оставалась закрытой с 25 марта 2020 года. В отчете «Рейтинги и исследования Индии» (India Ratings and Research) от 11 мая говорится, что ожидается сокращение продаж ювелирных изделий на 25 процентов в 2020-2021 финансовом году, в апреле-марте, из-за более чем 40-дневного режима самоизоляции вследствие пандемии COVID-19 и общего сокращения располагаемого дохода. Спрос на розничные ювелирные изделия также останется без изменений в 1 полугодии 2021 финансового года, в апреле-сентябре, однако ожидается резкое восстановление в третьем квартале 2021 финансового года, в октябре-декабре, в связи с праздничным и свадебным сезоном.

Недавно региональное правительство штата Махараштра смягчило правила, разрешив ограниченное возобновление работы ювелирных предприятий в особой экономической зоне SEEPZ, а также Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) с соблюдением определенных мер предосторожности и только для выполнения экспортных обязательств. В Мумбаи вновь открылась Индийская алмазная биржа, и бизнес медленно восстанавливается на ключевых экспортных рынках Индии - в Гонконге, Китае и ОАЭ. Кроме того, считается, что BDB получила заявки на экспортные проценты от своих членов на сумму $550 млн за 1 673 консигнационных партий. SEEPZ также, как ожидается, осуществила экспорт бриллиантов на сумму $10 млн от 50 предприятий.

Двигаясь вперед после COVID-19, алмазная и ювелирная отрасли делают все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни. Сурат и производственные центры в Джайпуре возобновили работу после многих недель простоя. Эти центры работают в соответствии с установленными правительством правилами безопасности, связанными с Covid-19. Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, наряду с другими торговыми органами, поддержал решение правительства штата и центрального правительства в том, чтобы все крупные центры по производству драгоценных камней и ювелирных изделий по всей Индии работали с целью ликвидации задержки в выполнении заказов, сделанных до режима самоизоляции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



