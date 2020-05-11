Влияние распространения COVID-19: индийская алмазная отрасль пошатнулась, но не сломлена

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Суратская алмазная биржа Фото: SDB



Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий пережила много штормов в прошлом, но не было ничего похожего на текущий кризис, связанный с COVID19. Это беспрецедентно, и оценить нестабильность в отрасли - за гранью воображения, не говоря о том, чтобы понять дальнейший сценарий развития событий. COVID-19, принявший форму пандемии в марте этого года, полностью остановил торговлю драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии. Заместитель председателя GJEPC Колин Шах (Colin Shah) считает: «Эта отрасль выходила из каждого кризиса более устойчивой, а на этот раз потребуется больше времени, чтобы найти новый нормальный уровень, который в стоимостном выражении может быть примерно на 20% ниже уровня, предшествовавшего распространению коронавируса».

Когда была объявлена пандемия коронавируса, намного позже того, как болезнь возникла в Ухане в Китае, уже начало проявляться его воздействие. Снизился спрос со стороны потребительских центров, в результате чего диамантеры остались с огромными складскими запасами и низкими доходами. Индия обладает монополией на огранку и полировку бриллиантов - здесь обрабатывается 14 из 15 алмазов в мире. Однако отрасли производства бриллиантов в стране суждено упасть до уровня $13-15 млрд в 2021 финансовом году по сравнению с $24 млрд в 2019 финансовом году и, по оценкам, $19 млрд в 2020 финансовом году. Перемещение эпицентра пандемии Covid-19 из Китая в США и Евросоюз (ЕС) также усугубило проблемы алмазной отрасли, поскольку на них приходится более 45% экспорта бриллиантов из Индии.

Экспорт бриллиантов из Индии на эти два рынка в феврале сократился примерно на 41% в годовом выражении. И с тех пор он еще резко упал, особенно после введения режима самоизоляции по всей стране, что произошло в середине марта. Кроме того, спрос со стороны Гонконга и Китая, на долю которых приходится около 45% экспорта, также снизился на 79% в феврале и продолжал падать далее. Поскольку уровень складских запасов увеличился на 15-20% за квартал, закончившийся в марте, в марте 2020 года цены снизились в среднем на 7% на бриллианты всех видов огранки, поскольку пандемия охватила все основные мировые рынки, что привело к снижению стоимости товарных запасов. С марта платежи с разных рынков сократились примерно до 25-30% по сравнению с обычными ежемесячными значениями, что создало финансовые трудности для компаний-производителей бриллиантов.

В последнее время отраслевые организации призывают индийских огранщиков сократить импорт необработанных камней на один месяц, с 15 мая по 15 июня, надеясь, что этот шаг поможет отрасли избавиться от складских запасов и упростит ситуацию с оборотным капиталом. Ожидается, что это поможет переработчикам справиться с текущим кризисом, вызванным режимом самоизоляции и нежеланием банковского сектора финансировать алмазную отрасль.

На встрече с представителями отрасли отраслевые организации, такие как Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (The Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) и другие также указали, что сокращение импорта алмазного сырья поможет отрасли справиться с проблемами, возникающими в результате падения спроса на мировом рынке драгоценных камней и ювелирных изделий. А также указали, что этот шаг станет сигналом для банковской системы, успокоит банкиров и побудит их не снижать кредитование отрасли.

Но поможет ли остановка импорта сырья на один месяц, учитывая, что отрасль уже перегружена алмазами? Дилип Мехта (Dilip Mehta) из компании Partner-Star Rays, который уверен, что сокращение импорта алмазного сырья поможет отрасли, говорит: «Временная приостановка импорта, несомненно, поможет установить некий баланс между спросом и предложением. Если мы продолжим производство бриллиантов на уровнях, предшествующих COVID-19, это может привести к затовариванию рынка, что окажет давление на цены».

Как и ожидалось, многие лидеры отрасли выступают за приостановку импорта алмазов в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни. Бывший председатель GJEPC Санджай Котхари (Sanjay Kothari), который в настоящее время является председателем Индийского совета по профессиональной подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) и директором Diatrends Jewellery Pvt Ltd, сказал: «Мы занимаемся ювелирными изделиями, поэтому, когда влияние пандемии будет сказываться во всем мире, мы не сможем быть исключением. Что касается импорта алмазного сырья… да, его необходимо остановить на несколько месяцев, чтобы обеспечить надлежащий денежный поток и чтобы цены на бриллианты резко не падали».

Поскольку в среднем каждый месяц страной импортируются алмазы на сумму более $1 млрд, ограничение на месяц позволит обрабатывающим предприятиям сократить складские запасы и хотя бы частично изменить текущую ситуацию. В настоящее время большинство микро-, малых и средних предприятий находятся в тяжелом финансовом положении. На самом деле они не в состоянии снова начать работать, даже если это разрешат. В результате возникла еще одна серьезная проблема, связанная с тем, что появились сотни тысяч безработных, которые теперь возмущаются, требуя возвращения домой, что создает проблемы с соблюдением правопорядка в гранильных центрах.

При создании Фонда помощи в связи с COVID-19 (COVID-19 Relief Fund) в размере 500 млн рупий Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил, что экономическое положение отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий сильно пострадало, но больше всего пострадали работники по найму на подённой оплате. Он добавил: «В отрасли занято более пяти миллионов человек, и в такие тяжелые времена для нас важно надлежащим образом заботиться о наших сотрудниках».

Участники индийской алмазной отрасли ожидают, что сокращение импорта алмазов также даст сигнал банкирам, что отрасль не будет увеличивать свою задолженность, и это придаст уверенность банкирам в плане дальнейшей поддержки сектора. В начале текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, сектор имел банковскую задолженность на сумму около $9,5 млрд.

Стремление приостановить импорт алмазов на месяц приведет к тому, что в алмазопровод поступит меньше сырья, и поэтому компании-производители столкнутся с меньшей нагрузкой на свои финансы. Это поможет быстрее восстановить нормальные условия в общем-то здоровом бизнесе, когда пандемия окажется под контролем.

Дилип Мехта (Dilip Mehta), партнер Star Rays, отмечает: «Учитывая тот факт, что в алмазопроводе есть большой запас, которого может без труда хватить на несколько следующих месяцев, производство бриллиантов - не самая неотложная вещь. Судя по текущей ситуации, очень трудно сказать, когда может начаться производство бриллиантов. Как только необходимое разрешение будет получено от правительства, мы сможем начать в кратчайшие сроки. Мы смогли удовлетворить потребности наших глобальных клиентов с помощью наших запасов в онлайн-торговле и в зарубежных офисах».

Недавно, получив разрешение от властей, несколько предприятий по производству драгоценных камней и ювелирных изделий в Суратской ОЭЗ (Особой экономической зоне), в Джайпурской ОЭЗ и в Индустриальном парке содействия экспорту (Export Promotion Industrial Park, EPIP) возобновили ограниченное производство с 27 апреля, соблюдая все меры предосторожности и другие предписанные нормы.

Аналогичным образом, в Сурате восемь подразделений начали свою деятельность в Суратской ОЭЗ, и первые 10 партий были экспортированы из Суратской алмазной биржи (Surat Hira Bourse) 29 апреля, причем транспортировка из Сурата в Мумбай осуществлялась авиарейсом. Начиная с 29 апреля, экспорт бриллиантов на сумму около $90 млн возобновился из Сурата в Гонконг, что является незначительным объемом по сравнению со складскими запасами на сумму более $2,3 млрд, которые сейчас находятся в Сурате. Тем не менее, алмазная отрасль в Сурате вздохнула с облегчением в связи с тем, что экспорт возобновился, хотя и в небольшом объеме.

Поскольку Мумбай, как и весь штат Махараштра, находится в режиме строгой самоизоляции, GJEPC вместе с Ассоциацией производителей драгоценных камней и ювелирных изделий (SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association) Специальной экономической зоны «Сантакрус» (Santacruz Electronics Export Processing Zone, SEEPZ) активно сотрудничает с соответствующими правительственными ведомствами, чтобы дать возможность подразделениям в СЭЗ в Мумбае начать работу и экспортные поставки из SEEPZ в соответствии с утвержденными распоряжениями министерства внутренних дел и правительства Махараштры. Производители бриллиантов теперь ждут разрешения властей на возобновление работы своих компаний. По оценкам, около 30% годового объема экспорта Индии все еще ждут своей отправки.

Многие руководители отрасли считают, что, если отрасли удастся остановить импорт алмазного сырья на следующие три месяца, ситуацию можно будет контролировать, и они также ожидают, что в 2021 году спрос восстановится. Сейчас, остановив импорт алмазного сырья на 1 месяц (с 15 мая по 15 июня), органы управления отраслью решили проанализировать ситуацию и во второй неделе июня рассмотреть дальнейшие действия.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

