Жизнь после вируса на алмазном рынке

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Фото: Брайам Кьют (Pixabay)





Глобальная истерика по поводу COVID-19 приближается к апогею. И уже проглядываются контуры грядущей реальности для алмазного рынка. Веселого, прямо скажем, мало. Но, прежде чем приступить к описанию унылых перспектив, считаю необходимым пояснить свою позицию по вопросу - останется ли нынешний кризис стихийным явлением или все же ему попытаются придать проектный характер.

Формат отраслевого сайта не предполагает развертывание серьезной дискуссии по этой проблеме, поскольку многочисленные аргументы и сторонников, и противников лежат далеко за пределами алмазной индустрии.

И все же я вынужден привести ссылку на один из последних материалов Fox News – этого рупора республиканской Америки.

Статья «прелестна» сама по себе: цитаты неких «источников», ссылки на секретные и открытые материалы. Оговорка в начале, что COVID-19 не есть биологическое оружие, но все же в лаборатории Уханя произошла искусственная смена хозяина для этого вируса от летучей мыши к человеку и это сознательное действие КНР против США. Зачем? Об этом можно прочитать в самом материале.

В связи с этим я вспомнил собственную статью «Бриллианты и госдолг США», опубликованную на этом ресурсе ровно десять лет назад - в апреле 2010 года.

Основной тезис этой работы кратко можно сформулировать так: «Экономика эмитента единственной мировой резервной валюты не может развиваться без непрерывного увеличения баланса ФРС, требуемого для гашения энтропии финансовых рынков. Вброс «новых денег» с необходимостью требует перманентного создания «экономических чудес» - Японии, «азиатских тигров», КНР, которые в результате накачки технологиями и ликвидностью последовательно превращались в экспортно ориентированные «экономики № 2» и становились крупнейшими обладателями американского госдолга, размещенного среди иностранных кредиторов. Но как только новый «мировой экономический лидер» достигает определенной планки в кредитовании бюджета своего создателя, следует плановая остановка в развитии «экономического чуда», дабы возможные риски (в т. ч. политические) модератора не превышали разумных пределов».

Китай поставил рекорд в кредитовании США в 2017 году. Квота этого «экономического чуда», судя по всему, выбрана, и нынешняя администрация США со всей своей республиканской откровенностью декларирует это в словесной форме и активными действиями.

Как это ни цинично звучит, COVID-19 может оказаться удачным кризисом - вовремя случился, одним махом можно попытаться решить две самые насущные задачи: сдуть пузыри на фондовых рынках и отправить китайское «экономическое чудо» в перманентную рецессию, вдогонку за японским.

ФРС привычно впрыснула в экономику лошадиную дозу ликвидности, расшив все узкие места. Чем будет обеспечена эта взявшаяся из воздуха ликвидность? На очереди новое «экономическое чудо» - лет через пять-семь мы увидим очередную «экономику № 2» – возможно, со столицей в Нью-Дели, которая, разумеется, быстро превратится в крупнейшего кредитора США.

Итак, автор склонен считать, что текущий кризис, даже если его спровоцировали летучие мыши, постараются переконструировать для решения вышеуказанных задач. Обвинения в «конспирологии», конечно, неизбежны, но какая разница, как называть теорию, которая сработает? А если предлагаемая схема описывает реальность адекватно, для алмазной индустрии вырисовываются следующие перспективы.

1. Надежды на восстановление, а тем более на усиление спроса на алмазы и бриллианты в Китае не оправданы. Китайская экономика в лучшем случае будет балансировать на уровне 75-80% от докризисной и это будет продолжаться многие годы.

2. Структура спроса на алмазное сырье, сложившаяся в пиковый момент кризиса, резко обострила наметившуюся в последние годы тенденцию - крупноразмерное качественное сырье будет востребовано рынком, и его цена будет расти; мелкоразмерное быстро превращается в никому не нужный мусор. Учитывая, что мелкоразмерное сырье составляет более 80% добычи некоторых весьма крупных алмазодобывающих компаний, то в самое ближайшее время они могут столкнуться с проблемами, требующими самых энергичных решений.

3. Так же, как и произошло на рынке цветных камней, синтетика будет определять ценовую границу мелкоразмерного алмазного сырья, и эта граница будет непрерывно (а возможно, и быстро) падать вследствие развития технологий и снижения себестоимости синтеза.

4. Резкое падение спроса на алмазы и бриллианты и сомнительные перспективы его восстановления ставят окончательный крест на «инвестиционных бриллиантах», «производных финансовых инструментах на бриллиантах», «криптовалютах на бриллиантах» и тому подобных авантюрах, что, несомненно, стоит отнести к немногим положительным эффектам от влияния кризиса на алмазно-бриллиантовую индустрию.

5. Беспрецедентные денежные вливания ФРС в экономику США могут в перспективе оживить спрос на изделия с бриллиантами на крупнейшем рынке, но произойдет это не ранее чем через год, а то и два, и вряд ли полностью компенсирует провал на рынке КНР, особенно учитывая разницу в качестве и цене бриллиантов, предпочитаемых американскими и китайскими потребителями.

Перечисленные обстоятельства, которые накладываются еще на перспективу агрессивного маркетинга производителей роскоши, отелей, туристических направлений – всех тех, кто вынужден будет после прекращения карантина бороться не на жизнь, а на смерть за худеющий кошелек потребителя, с большой вероятностью могут привести к структурным изменениям в алмазодобывающей отрасли, имеющим серьезные (в том числе и социальные) последствия.

De Beers имеет все шансы существенно усилить свои переговорные позиции с Ботсваной.

Индийская гранильная промышленность, безусловно, попытается оказать максимальное давление на цены производителей, но без льготных кредитов со стороны госбанков сама окажется в очень сложном положении.

АЛРОСА по традиции будет договариваться с Гохраном о покупке алмазного сырья, ссылаясь на прецедент, возникший в кризис 2008-2009 годов. Правда, тогда цена барреля Brent не падала ниже $41,58 и российский бюджет выглядел гораздо более устойчивым, чем сегодня.

Компании второго эшелона, которых жизнь заставляла минимизировать издержки, инвестировать в щадящие технологии, способные увеличить сохранность крупных камней при обогащении, и продавать товар максимально эффективно еще до COVID-19, могут оказаться «счастливчиками», «упав» всего процентов на 15. Собственно, кризис 2009 года показал примерно то же самое. «Падение» крупных производителей тогда было почти наполовину, второго эшелона – максимум на 15%.

В любом случае – лето покажет.

Сергей Горяинов, Rough&Polished