Мировая добыча алмазов в 2015-2019 годах

Сегодня

Фактические показатели по добыче алмазов Кимберлийский процесс обычно публикует в конце июля последующего года, однако добычу алмазов в 2019 году с достаточной точностью можно определить расчётным путём. Пять крупнейших алмазодобывающих компаний в 2015-2018 годах в среднем в год обеспечивали около 75% общемировой добычи алмазов в каратах и 85% по стоимости реализации продукции. Исходя из этого, а также учитывая влияние синтетических алмазов, примем 75% по добыче алмазов в каратах и 80% по стоимости (табл.1).

Таблица 1

Крупнейшие мировые алмазодобывающие компании в 2015-2019 годах







Согласно расчётным цифрам, в 2019 году в мире добыто 141,3 млн каратов алмазов стоимостью 13 058,2 млн долларов США. Таким образом, годовое снижение добычи алмазов составило 4,8% в физическом объёме и 9,7% в стоимостном отношении при средней цене реализации алмазов 92,48 доллара/карат.

В 2020 году давление со стороны синтетических алмазов и бриллиантов будет возрастать, и мы склонны утверждать, что спад добычи природных алмазов в 2020 году продолжится.

Увеличение производства и продажи синтетических алмазов в 2020 году

Более низкие цены синтетических бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами, а также рыночные преимущества, связанные с этикой и устойчивостью, в значительной мере укоренились в массовом сознании. Продвижению продукта, вероятно, также способствует кажущийся менее очевидным фактор - маржа прибыли, которую он предлагает ритейлерам. При анализе оптовых и розничных цен на небрендовые синтетические и природные бриллианты выявляется, что валовая розничная прибыль от синтетических бриллиантов популярных размеров в каратах в 1,8 раза выше, чем у природных. Поэтому их производство в 2020 году, скорее всего, возрастёт.

Для оценки объёмов производства синтетических алмазов в этом году, можно посмотреть данные по импорту и экспорту выращенных в лаборатории бриллиантов в Индии за январь 2020 года. По предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), их экспорт за месяц составил 44,10 млн долларов против 20,87 млн долларов 2019 году, а импорт выращенных в лаборатории бриллиантов сократился до 12,48 млн долларов по сравнению с 20,38 млн долларов годом ранее.

Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 42,43 млн долларов в январе 2020 года по сравнению с 14,44 млн долларов в январе 2019 года. Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил 7,12 млн долларов в апреле 2019 года - январе 2020 года по сравнению с 11,27 млн долларов в аналогичном периоде годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 356,16 млн долларов в период с 19 апреля по январь 2020 года по сравнению с 172,09 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объёмы производства синтетических алмазов должны удвоиться, т. е. увеличиться до 10% от мировой добычи алмазов. В цифровом выражении это 14 млн каратов на сумму около 10 млрд долларов.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик



