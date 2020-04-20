Пандемия началась, а спрос на нефть рухнул. Переживем тяжелые времена?

Сегодня

«Идеальный шторм» накрыл весь мир, но российским ювелирам тяжелее других – рубль потерял более других валют. И это — на фоне и без того падающих доходов населения. Понятно, что государство будет не в состоянии помочь всем потерявшим работу из-за закрытия предприятий на пандемию, и тем более понятно, что людям, потерявшим работу, еще долго будет точно не до ювелирных украшений…

Конечно, попытки государственной поддержки в трудные времена ювелиры будут искать. И ищут. Прежде всего, российские ювелиры хотели бы получить от государства для выживания не денег, а послабления административного гнета. Причем с выгодой для самого государства: на меньший объем контроля требуется меньший объем ресурсов государства, т. е. контролеров и т. д.

1. С чем подошли к черте

Итоги 2019 года можно назвать слабо утешительными. Падение ювелирного рынка России практически завершилось и объемы производства стабилизировались на примерно среднем уровне от пиковых значений 2007-2008 годов (см. графики 1 и 2).

График 1. Производство ювелирных изделий из золота в России, тонны (см. источник)









График 2. Производство ювелирных изделий из серебра в России, тонны (см. источник)









Импорт ювелирных изделий в Россию также относительно стабилизировался и тоже на уровнях примерно половины от значений 2007 – 2008 годов (см. графики 3 и 4).



График 3. Импорт ювелирных изделий из золота в Россию, тонны (см. источник)









График 4. Импорт ювелирных изделий из серебра в Россию, тонны (см. источник)









При этом ювелирный бизнес в России сокращается по числу участников. За трехлетний период с мая 2017 по март 2020 число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере производства ювелирных изделий в России сократилось на 21%. Тогда как производство ювелирных изделий из серебра за этот период сократилось лишь на 15%, а производство ювелирных изделий из золота даже немного подросло (на 2,8%). Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли ювелирными изделиями сократилось еще сильнее – на 25% (см. график 5).

График 5. Динамика изменения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в России в ювелирной сфере за период с мая 2017 по март 2020 г (по данным ФНС)





Относительно крупные ювелирные производства в России тоже есть, но их число не превышает 50 штук. При этом «здоровье» ювелирной отрасли в России существенно хуже, чем экономики в целом. По крайней мере, темпы сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в экономики государства в целом меньше, чем в ювелирной сфере - с декабря 2018 года по март 2020 года число субъектов по всем отраслям сократилось на 1,2%, а в ювелирной отрасли – на 8,2% (см. график 6).

И если в апреле 2017 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в ювелирной сфере составляло 0,44% от всех зарегистрированных, то в марте 2020 года – только 0,23%. Что дает повод констатировать: малому ювелирному бизнесу живется в России хуже, чем «в среднем по стране».

График 6. Сопоставление изменения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в России в ювелирной сфере и в целом по всем отраслям экономики









Но в денежном выражении динамика российского ювелирного рынка выглядит, как показано на графике 7.

График 7. Объем розничных продаж ювелирных изделий в России, млн долларов.







Т.к. реальная торговля в российской розничной торговле ведется за рубли, и Росстат приводит данные по годам в рублях, то для оценки объема российского ювелирного рынка в американских долларах (и для сопоставления с объемами импорта, который ФТС приводит в долларах), рубли были пересчитаны в доллары по среднему по каждому году курсу (данные ЦБ РФ), а розничная торговая наценка на импортированные изделия принималась за 100% (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Расчет объемов российского розничного рынка ювелирных изделий за 2014 – 2019 годы







2. Что ждет российский ювелирный рынок

С одной стороны, реальные доходы населения России продолжают хоть и медленнее, но снижаться. Что, естественно, сказывается на снижении покупательской способности граждан. Но не только способности, но и желания будет не хватать для совершения покупок ювелирных изделий - в условиях пандемии люди будут думать о ювелирных украшениях уж точно не в первую очередь. Все это должно было бы привести если не к снижению продавцами ценников на ювелирную продукцию, то, хотя бы, к удержанию от их переписывания в сторону увеличения.

Однако падение курса рубля ювелирами не может быть проигнорировано по понятным причинам – цена драгоценных металлов определяется в долларах.







К тому же на рост курса доллара накладывается долларовое удорожание золота и серебра. Таким образом, с середины ноября 2019 года по середину марта 2020 года золото в рублях подорожало примерно на 35%. И теперь часть ювелирных изделий на прилавках российских магазинов стоит если не по цене лома, то приближаясь к этой цене.

Если не менять ценники, то скоро закупать драгоценный металл для изготовления новых изделий ювелирам придется по цене уже готовой продукции. Очевидно, что в ближайшее время почти все ювелирные изделия на прилавках российский магазинов получат переоценку. Что приведет к еще большему спаду продаж. «Идеальный шторм» почти неизбежен - уже сегодня, в зависимости от региона страны, спад продаж ювелирной продукции достигает 50 … 79 процентов год к году.

Может ли государство что-либо сделать для поддержки ювелирной отрасли в тяжелейший кризисный период? Конечно, предоставление ювелирным компаниям отсрочки по налоговым платежам могло бы дать наибольший эффект поддержки. Однако, понятно, что возможные меры финансовой поддержки отраслей экономики ограничены возможностями бюджета, и, к тому же, роль ювелирной отрасли в принципе не имеет для государства первостепенного значения. Особенно теперь, когда думать надо прежде всего о спасении жизней людей. Но, в то же время, в ювелирной отрасли работают десятки тысяч граждан. И с потерей ими работы из-за ожидаемых массовых банкротств ювелирных компаний у государства появятся дополнительные проблемы. А это дополнительные затраты государства (пособия по безработице), даже если пренебречь морально-нравственными переживаниями людей…

Но ювелирная отрасль отличается от всех других отраслей российской экономики чрезвычайно высоким уровнем госрегулирования. Поэтому государственную поддержку ювелирная отрасль может получить и без затрат со стороны бюджета – путем срочного принятия ряда административных мер в части государственного регулирования и контроля (надзора), исполнение которого как для бизнеса, так и для самого государства весьма затратно.

В сущности, можно говорить раздельно как о мерах по снижению регуляторных функций государства в отношение ювелиров, так и о мерах по снижению уровня контрольно-надзорной деятельности в отрасли.

Меры по снижению регуляторных функций государства должны быть направлены на снижение издержек бизнеса на администрирование требований правил работы в ювелирной сфере. Прежде всего, это может быть срочное освобождение оборота ювелирных изделий из серебра от требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Тем более, что соответствующее российское законодательство существенно превосходит по жесткости международные требования ФАТФ.

Далее, были бы крайне полезны меры по поддержке экспорта ювелирных изделий - отмена государственного контроля при почтовых отправлениях посылок с ювелирными изделиями в адрес частных лиц (Интернет-торговля B-to-C) и отмена государственного контроля при экспорте ювелирных изделий в адрес юридических лиц.

Наконец, крайне важно введение моратория на период до окончания пандемии на вступление в силу любых законодательных и нормативно-правовых нововведений, связанных с появлением дополнительных затрат у участников ювелирного рынка.

Меры по снижению уровня контрольно-надзорной деятельности должны быть направлены на снижение издержек бизнеса за счет сокращения отвлечения персонала от основной деятельности и снижение критических финансовых рисков бизнеса от возможных штрафов за несоблюдение требований правил оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. В числе таких мер ювелирный бизнес хотел бы видеть введение моратория на период до окончания пандемии на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса и отсрочку по уплате бизнесом уже выписанных штрафов на период до окончания пандемии.

3. Новая реальность

Конечно, даже полное предоставление российскому ювелирному бизнесу всей перечисленной помощи со стороны государства не может гарантировать выживания всем субъектам ювелирного рынка. Давно ушли в прошлое времена, когда граждане СССР скупали в магазинах любые ювелирные украшения, видя в них едва ли не единственную финансовую защиту на случай наступления тяжелых времен. Эти тяжелые времена сегодня как раз и наступили. Но вряд ли ломбарды и скупки оправдают финансовые ожидания людей, вынужденных нести туда те ювелирные украшения, которые они уже имеют.

Времена, когда ювелирные изделия несли для россиян высокую инвестиционную составляющую, уже не вернутся. Разве что какие-то уж очень эксклюзивные украшения способны сегодня принести прибыль спустя некий срок обладания ими. Большинство же изделий стоят при сдаче в скупку или ломбард столько, сколько стоит их лом, и не более. Причем часто даже без учета стоимости вставок (камней). Да, сегодня ювелирные изделия все более и более становятся простыми бытовыми предметами, правда, с не равной нулю остаточной стоимостью. Но уж точно без добавочной стоимости! Так что в ближайшем будущем может случиться, что число продаж ювелирных изделий населением в скупки превысит число продаж населению ювелирных изделий в магазинах. Не хотелось бы… Хотя, возможно, это излишний пессимизм.

Возможно, российский ювелирный рынок после завершения пандемии будет мало похож на сегодняшний. В плане как предложения, так и спроса. Россияне, да и весь мир, еще не сталкивались с такими событиями, во вневоенное время меняющими экономический ландшафт до неузнаваемости. Что ж, поживем – увидим.

Владимир Збойков для Rough & Polished



