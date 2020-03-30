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Мировая торговля алмазами в 2015-2019 годах и перспективы 2020 года

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Кимберлийский процесс

Кимберлийский процесс - международная организация, регулирующая оборот алмазов в мире. Основная цель процесса - борьба с так называемыми «кровавыми» алмазами. Такие драгоценные камни добывались нелегально, а деньги с их продажи шли на финансирование вооруженных террористических группировок в мире, а также коррумпированных режимов в африканских странах. Организация названа в честь южноафриканского города Кимберли, где в 2000 году по инициативе ЮАР, Ботсваны и Намибии прошла встреча для поиска решения проблемы «кровавых» алмазов.

На данный момент в Кимберлийский процесс входят более 80 стран. Россия присоединилась к организации в 2000 году, через несколько месяцев после ее создания. В 2005 году Россия была председателем Кимберлийского процесса. В 2019 году эту должность занимала Индия. В 2020 году Россия возглавила Кимберлийский процесс. Ключевой идеей председательства России в организации станет борьба с вбросами синтетических камней на мировом рынке алмазов, а также создание равных условий для всех участников этого рынка.

Основной документ организации – Сертификационная схема Кимберлийского процесса (ССКП), принятая в 2002 году. Ее приняли с целью исключить проникновение на рынок нелегально добытых алмазов. По условиям Кимберлийского процесса с 2004 года ежегодно публикуется полная статистика по странам-участникам. В конце июля 2019 года года выпущен годовой отчет за 2018 год. Далее приведены данные по импорту и экспорту алмазов основными странами, торгующими алмазами за 2015-2018 годы, по данным Кимберлийского процесса.

Торговля алмазами в 2015-2018 годах

Если рассмотреть экспортно-импортные операции по алмазам в странах мира по данным Кимберлийского процесса, то можно выделить 8 ведущих стран, занимающихся торговлей алмазами при практическом отсутствии добычи алмазов (Табл. 1).

Таблица 1

Ведущие страны импортеры-экспортеры алмазов в 2015-2018 годах

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Через восемь ведущих стран, торгующих алмазами, обычно проходит примерно две третьих мирового экспорта по физическому объёму и стоимости. Учитывая, что в этих странах развита и ювелирная промышленность, можно утверждать, что там алмазы гранятся в бриллианты, вставляются в ювелирные изделия и затем реализуются по всему миру в виде ювелирных изделий с бриллиантами, обретая конечную стоимость алмазной продукции.

Объемы мирового импорта и экспорта алмазов в 2018 году в 2,6-2,9 раза превосходят физические объёмы мировой добычи и в 3,3-3,4 раза по стоимости. Это говорит о том, что алмазы до их огранки в бриллианты, по крайней мере, совершают ещё два оборота через посредников, которые получают дополнительную прибыль от их перепродажи. Среди стран-посредников особо следует отметить Объединенные Арабские Эмираты, которые, используя своё выгодное географическое положение, смогли за десятилетие стать ведущим мировым алмазным центром торговли алмазами. В денежном отношении профицит торговли алмазами в 2018 году в ОАЭ составил 2 123,8 млн долларов.

Итоги 2019 года и дальнейшие перспективы алмазного рынка

Исходя из показателей пяти крупнейших алмазодобывающих компаний - групп De Beers и АЛРОСА, Rio Tinto, Dominion Diamond Mines и Petra Diamonds, которые добывают примерно 75% алмазов в физическом объёме и 80% по стоимости, - расчётным путём определим, что в мире в 2019 году добыто 141,3 млн каратов алмазов на сумму 13 058,2 млн долларов.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году добыто алмазов меньше на 4,8% в каратах и почти на 9,7% по стоимости их реализации. Следовательно, и показатели импорта и экспорта алмазов будут ниже.

В 2020 году давление со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов будет возрастать, и можно утверждать, что спад добычи природных алмазов в 2020 году продолжится.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик

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