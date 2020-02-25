Компания Mountain Province Diamonds в 2016-2022 годах и перспективы её развития до 2030 года

10 февраля 2020

Канада входит в пул крупнейших алмазодобывающих стран мира, занимая третье место по стоимости добываемых алмазов. В 2018 году, по данным Кимберлийского процесса, в стране добыто 23,2 млн каратов алмазов стоимостью почти 2,1 млрд долларов. Средняя цена одного карата канадских алмазов составила 90,44 доллара.

Добычу алмазов в Канаде осуществляют De Beers Consolidated Mines и Mountain Province Diamonds Inc.

Mountain Province Diamonds Inc. является основным (49%) партнером De Beers Canada в добыче алмазов на месторождении Гачо Куэй (Gahcho Kue) в Северо-Западных территориях Канады (Рис. 1).



Фото: Mountain Province Diamonds

Рис. 1. Схема расположения алмазодобывающего проекта Гачо Куэй

Оценочные запасы алмазов на месторождении составляют около 80 млн каратов. Предполагается, что Гачо Куэй будет производить в среднем 4,5 млн каратов в год (100%) в течение 12 лет. Ожидалось, что производство в течение первых пяти лет (2017-2021 годы) составит в среднем 5,4 млн каратов в год. Таким образом, Гачо Куэй на сегодня является крупнейшим в мире новым алмазным месторождением, на котором началась полномасштабная добыча алмазов.

Благодаря совместному предприятию с De Beers, компания имела хорошие возможности для использования практического опыта мирового лидера в области производства алмазов. По соглашению обе компании делят эксплуатационные расходы на рудник, и затем каждый из них самостоятельно продает свою долю алмазов из проекта (Рис. 2).



Фото: Mountain Province Diamonds

Рис. 2. Добыча алмазов на месторождении Гачо Куэй.

В январе 2017 года компания объявила, что завершила первую продажу алмазов, добываемых в рамках проекта Гачо Куэй. Приблизительно 49,42 тыс. каратов алмазов были проданы за 6,27 млн долларов США, при средней цене продаж около 127 долларов за карат. А в конце ноября Mountain Province Diamonds объявила результаты недавно проводившейся девятой алмазной торговой сессии. Компанией были проданы 280 000 каратов алмазов на общую сумму 19 млн долларов. В тендере участвовали свыше 150 компаний. Ценообразование в ходе девятой торговой сессии было для компании стабильным, цены по всему ассортиментному профилю в среднем примерно на 2% превысили показатели восьмого тендера.

Технико-экономические и финансовые показатели компании Mountain Province Diamonds по добыче алмазов с момента выхода на проектную мощность в 2017 году и прогнозные показатели на 2020-2030 годы приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Добыча алмазов на месторождении Гачо Куэй в 2016-2022 годах*







По данным пресс-релизов, квартальных и годовых отчётов компании Mountain Province Diamonds за 2016-2020 годы.

*Приведены суммарные данные по руднику на месторождении Гачо Куэй (Mountain Province Diamonds – 49%) **2020-2030 годы, прогноз авторов.

Краткие выводы

1. Таким образом, компания Mountain Province Diamonds среди мировых алмазодобывающих компаний второго эшелона является предприятием, которое прошло путь от юниорного (геологоразведочного) предприятия до крупной алмазодобывающей компании второго эшелона, сопоставимой с ПАО «АЛРОСА-Нюрба», сейчас Нюрбинским ГОКом ПАО «АЛРОСА».

2. Имеющихся запасов алмазов на месторождении Гачо Куэй позволит Mountain Province Diamonds при сохранении объёма переработки руды и добычи алмазов работать до 2030 года и при этом находиться на уровне крупных компаний второго эшелона.

3. Практический опыт организации добычи алмазов на месторождении Гачо Куэй должен быть полезен для специалистов алмазодобывающих предприятий АЛРОСА, работающих в схожих геологических и экстремальных климатических условиях.

Ю. Г. Данилов, кандидат экономических наук, независимый эксперт-аналитик

С. П. Леонтьев - старший преподаватель ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова



