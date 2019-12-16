Индийская алмазная промышленность в поисках равновесия

02 декабря 2019

Индийская промышленность драгоценных камней и ювелирных изделий, хотя и известна своей устойчивостью, вот уже несколько лет борется за то, чтобы оставаться на плаву, поскольку сталкивается с огромными проблемами: снижением спроса, повышением цен на сырье, ограниченным финансированием со стороны банков, высокими налогами на импорт и прочим.

Промышленность, которая утверждает, что из-за повышения импортной пошлины ряд предприятий покинули Индию, успокоил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял (Piyush Goyal), выступавший на саммите по золоту в конце ноября в Нью-Дели.

Обращаясь к представителям отрасли с просьбой следовать легальной практике и совершать цифровые транзакции для повышения надежности сектора, он сказал, что хочет видеть «приверженность делу сохранения целостности отрасли». Пиюш Гоял подчеркнул: «Считаю важным, чтобы у нас был диалог, и я также работаю над тем, чтобы поддержать запрос отрасли в отношении структуры пошлин на золото, алмазы и другие драгоценные камни, дабы тем самым мы могли вернуть в Индию больше бизнеса, возможно, ушедшего из страны».

Предупредив участников отрасли о том, что они не должны совершать какие-либо незаконные сделки, Гоял сказал, что «стопроцентная честность важна для того, чтобы убедить другие министерства согласиться с требованиями отрасли. Кроме того, правительство сможет поддержать вас с помощью более низких налогов, более низких ввозных пошлин и более низкого налога на товары и услуги». Министр также напомнил участникам индустрии о злостных неплательщиках, взявших банковские кредиты, которые принесли дурную славу, над чем отрасль должна задуматься и выбрать правильный путь.

Индийская промышленность, особенно алмазный сектор, подвергаясь ударам со всех сторон, предпринимает все возможные шаги, чтобы вернуть себе былую славу, контролируя и сокращая производство для снижения запасов бриллиантов, а также сокращая закупки алмазного сырья до необходимого объема. Однако рынок бриллиантов в последние месяцы оставался на прежнем уровне по многим причинам. Зарубежные покупатели, пользуясь состоянием индийского рынка, ждали снижения цен на бриллианты. Покупатели ограненных камней на внутреннем рынке тоже искали более низких цен, а также сократили закупки из-за низкого спроса на внутренних ювелирных рынках.

В последние месяцы некоторое утешение приходило от горнодобывающих компаний. Впервые De Beers разрешила покупателям алмазов вернуть одну пятую или больше того, что они приобрели, помимо снижения цен на алмазное сырье в среднем на 5%, чтобы поддержать ограночную промышленность в Индии. Причина такого подхода может быть также связана с замедлением рынка или даже с падением контроля со стороны De Beers над поставками алмазного сырья, так как в последнее время оно поступает из нескольких источников. Но все проблемы не так легко решить, когда дело доходит до борющейся за выживание индийской алмазной промышленности, еще в связи с тем, что на рынок широко вышли выращенные в лаборатории алмазы. Этот сектор, кажется, становится все сильнее и сильнее с каждым днем, и часть отрасли считает, что выращенные в лаборатории алмазы могут даже оживить замедляющуюся отрасль.

Согласно источникам, около 10 процентов заводов в Сурате, когда-то занимавшихся обработкой природных алмазов, сейчас занимаются огранкой выращенных в лаборатории алмазов, в то время как индустрия природных алмазов страдает. Это негативно отразилось на алмазодобывающей промышленности, на что указывает Амиш Р. Шах, президент ALTR Created Diamonds. Он, как сообщается, заявил информационному агентству Press Trust of India (PTI), что средний сегмент алмазопровода не приносил денег в течение последнего десятилетия и что выращенные в лаборатории алмазы имеют потенциал для оживления индийской алмазодобывающей промышленности.

Амиш Шах сказал: «Когда вы смотрите на алмазную отрасль, вы видите, что ее средний сегмент постоянно сталкивается с трудностями». Он добавил далее, что выращенные в лаборатории алмазы помогают опять влить энергию в эту систему. По его словам, экспорт алмазов, выращенных в лаборатории, увеличился на 94 процента. «Мы составляли около 1-2 процентов всей отрасли, но сейчас 10 процентов отрасли занимаются огранкой алмазов, созданных человеком. Это говорит о том, куда идет дело, - сказал Шах. – В то время как 99 процентов отрасли с трудом пытаются удержать рабочие места, приходит тот самый 1 процент и приносит прибыль. Это возможность возродить нашу отрасль, и мы не можем забывать о том, что это нравится потребителю».

Хотя выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) проникают на потребительские рынки, не все потребители, кажется, очарованы этими камнями. В то время как старшее поколение все еще лояльно относится к природным бриллиантам, индийских миллениалов легко убедили в том, чтобы они тратили большие суммы денег на ВЛБ. Кстати, высококачественные, выращенные в лаборатории бриллианты теперь доступны по цене, составляющей малую долю стоимости их натуральных аналогов в Индии. Таким образом, спрос на ВЛБ растет быстро, и это будет продолжаться.

Индийская промышленность уже долгое время демонстрирует удручающие показатели, особенно в алмазном секторе, и взгляд на показатели экспорта-импорта за октябрь (предварительные данные), опубликованные Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (The Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), вновь указывают на падение экспорта бриллиантов на 15,36 процента, а также на снижение импорта алмазов на 19,61 процента по сравнению с октябрем 2018 года. А вот экспорт бриллиантов, выращенных в лабораторных условиях, вырос более чем в два раза по сравнению с октябрем 2018 года. По мере роста сектора ВЛБ эта тенденция будет продолжаться, угрожая сектору природных бриллиантов в стране.

До сегодняшнего говорилось, что многие мелкие и средние ограночные предприятия начали гранить и полировать искусственные алмазы в Сурате, но теперь и более крупные компании собираются войти в этот бизнес. Недавние сообщения средств массовой информации о Дилипе Мехте (Dilip Mehta), председателе индийско-бельгийской компании Rosy Blue Alliance, объявившем о создании независимого предприятия своей семьи в области выращенных в лаборатории алмазов в Сурате, усилили слухи о том, что многие крупные алмазные группы из Индии могут в конечном итоге войти в этот сектор, возможно, образуя независимый бизнес, не связанный с их бизнесом по работе с природными алмазами. «Если De Beers может это делать, то и я тоже могу» - что это, новая тенденция?

Дилип Мехта, как сообщается, заявил газете Times of India: «Мы будем производить около 25 000 каратов алмазов, выращенных в лаборатории, и будем импортировать алмазное сырье, произведенное в Китае, через Гонконг. Нашим целевым рынком будет Индия, а также США и Дубай. Постепенно мы будем расширять наши производственные мощности. Многие алмазные компании уже занимаются выращенными в лаборатории алмазами, но официально об этом не объявили. В ближайшие пару лет вы увидите много компаний в этой прибыльной сфере».

И в завершение: хотя индийская алмазная индустрия пережила много штормов, нынешняя ситуация - это совершенно другой сценарий. Столкнувшись с необходимостью драться с бо́льшим числом «демонов», хорошо ли алмазная промышленность для этого вооружена и готова ли к такой борьбе?

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



