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25 ноября 2019

Предстоит ли кризис на мировом алмазном рынке

16 декабря 2019
Аналитика

Мировой алмазопровод в 2018 году

В этом году известный аналитик мирового алмазного бизнеса Хаим-Эвен Зохар (Chaim Even-Zohar) опубликовал структуру мирового алмазопровода в 2018 году (Diamond Pipeline 2018. Журнал IDEX № 4, апрель 2018). На этот раз в нем появились предприятия, такие как АЛРОСА, De Beers и другие. Показан быстрорастущий рынок синтетических алмазов и бриллиантов, который уже составляет 5% от рынка природных. Прогноз на 2018 год по реализации природных алмазов составил - 15 млрд долларов, а показатель по огранке в России - 300 млн долларов.

На основе этих данных построены таблицы, характеризующие мировой алмазный рынок (табл. 1, 2, 3, 4).

Таблица 1

Добыча алмазов в мире по странам

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Таблица 2

Добыча алмазов в мире по предприятиям 

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Таблица 3

Добавленная стоимость алмазной продукции после огранки по странам

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Таблица 4

Продажи ювелирных изделий с бриллиантами по странам

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Перспективы алмазного рынка до 2020 года

С помощью метода треугольной диаграммы, разработанной автором, посмотрим перспективы развития мирового алмазопровода в 2019-2020 годы. На рис. 1 приведен построенный на треугольной диаграмме мировой алмазопровод в 2006-2018 годах.

Рис. 1. Мировой алмазопровод в 2006-2018 годы.

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Точка 2018 года находится недалеко от кризисного 2009-го года, что может свидетельствовать о грядущем глубоком кризисе на мировом алмазном рынке. Он в первую очередь коснётся огранки алмазов и алмазодобычи.

В табл. 5 приведены показатели мирового алмазного рынка в 2006-2018 годов с прогнозом автора на 2019-2020 годы.

Таблица 5

Мировой алмазный рынок в 2006-2020 годах, млрд долл.

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Краткие выводы

1. Поскольку мировой рынок алмазного сырья сегодня находится в нестабильном состоянии и спрос на алмазы в 2019 году снижается, вряд ли произойдёт кардинальное изменение ситуации, а ситуация изменится к лучшему, учитывая напряжённость в международной торговле и политике.

2. Изучение мирового алмазопровода с помощью треугольной диаграммы показывает, что в 2018 году он близок к кризисному для мирового алмазного бизнеса 2009 году, а в дальнейшем в 2019-2020 годах произойдёт дальнейшее углубление кризиса из-за проблем в мидстриме алмазопровода.

3. Если рассматривать перспективу по алмазодобывающим странам и предприятиям Россия и её компания АЛРОСА, по-прежнему сохранят лидирующие позиции в мире по объёмам добычи и стоимости реализованного алмазного сырья.

Данилов Ю. Г., кандидат экономических наук, независимый аналитик и эксперт

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