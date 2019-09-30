Современное состояние алмазной промышленности Индии

16 сентября 2019

Добыча и торговля алмазами в Индии

В Индии в штате Мадхья-Прадеш имеется коренное (Маджагон) и несколько россыпных месторождений алмазов, общие запасы которых оцениваются в 2,6 млн каратов. Добыча алмазов незначительна, до 40 тысяч каратов в год и на сумму около 8 млн долларов (Табл. 1, Рис. 1).

Таблица 1

Добыча алмазов Индии в 2006-2011 годах





По данным Кимберлийского процесса

Но при этом Индия является крупнейшим потребителем алмазного сырья в мире. Поскольку добыча алмазов в Индии незначительна, для огранки страна импортирует значительные объёмы алмазного сырья (Табл. 2).

Таблица 2

Импорт и экспорт алмазов Индии в 2006-2017 годах





По данным Кимберлийского процесса

Индия ведущий центр огранки алмазов в мире

Индия является безусловным лидером мирового рынка бриллиантов: ей принадлежит 60% доли рынка по стоимости, 80% по объему и 92% по количеству камней. В алмазном и ювелирном бизнесе задействовано около 1,3 млн работников, трудящихся на 25 000 предприятий.

Сегодня страна производит 8 из каждых 10 бриллиантов в мире. Если раньше это было в основном так называемое «индийское сырье» – мелкие бриллианты, то сейчас сформировалась тенденция к расширению ассортимента перерабатываемых алмазов – от двух каратов и выше. В Индии интенсивно строятся новые фабрики с самым современным оборудованием, оттачиваются технологии лазерной обработки и компьютерной разметки алмазов.

Индийская гранильная промышленность сосредоточена на западе страны: в городах Мумбай, Сурат и Ахмедабад. Весь алмазно-бриллиантовый бизнес сосредоточен и контролируется 2,5 тыс. семей, исповедующих джайнизм, тесно связанных между собой родственными узами. Эта община исповедует древнюю религию, составляя в целом 0,5% населения страны, и они играют большую роль в торговле и финансах.

Алмазная промышленность Сурата производит бриллианты на сумму в 1 трлн рупий в год. В Сурате гранится 90% всех алмазов, остальная часть обрабатывается в таких центрах, как Амрели, Бхавнагар и Ахмедабад. Производители бриллиантов в Сурате, крупнейшем в мире центре огранки алмазов, сократили производство почти на 50% после резкого падения цен на бриллианты во избежание накопления товарных запасов на вялом рынке.

В Индии существует почти 4 000 предприятий по огранке бриллиантов, и страна уверенно занимает первое место в мире по производству этих драгоценных камней. В настоящее время число работников индийских алмазогранильных предприятий составляет около 1 млн человек. Гранильная промышленность Индии является высокоорганизованной отраслью с четырёхуровневой структурой. На верху пирамиды управления стоит Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Целью деятельности Совета является согласование интересов государства и промышленности, а также содействие продвижению продукции индийской ювелирной промышленности на мировой рынок.

Второй эшелон составляют крупнейшие частные импортно-экспортные компании. Все они занимаются огранкой, за исключением двух. ММТС – государственная экспортно-импортная компания по торговле минеральным сырьем. Вторая - Hindustan Diamond Company Private Limited (HDCPL) представляет собой совместное предприятие Министерства торговли и промышленности Индии и группы компаний De Beers, владеющих равными долями в компании. HDCPL была создана в 1978 году и является одним из ведущих агентов торговли необработанными алмазами в Индии. HDCPL - сайтхолдер DTC - является поставщиком алмазов индийской алмазной промышленности, в основном для мелких и средних предприятий.

Третий эшелон составляют мелкие и средние предприятия организованного сектора промышленности. Они работают по контрактам с крупными импортерами сырья. Их основное отличие – узкая специализация в зависимости от характера обрабатываемого товара.

К четвертому эшелону можно отнести мелкие предприятия неорганизованного сектора, работающие по системе субконтрактов и специализирующиеся на обработке очень мелких алмазов. Источником сырья для этих предприятий фактически служит вторичный рынок.

2018 год показал снижение объема импорта алмазов, но ожидалось, что дела в дальнейшем наладятся, как только будут урегулированы вопросы банковского финансирования отрасли. Однако по всему миру во втором полугодии 2019 года произошло падение спроса на мелкие бриллианты. И индийские производители бриллиантов, не покупая эту категорию алмазов, отрегулировали соответствующим образом свои стоки. Произошло снижение цен на мелкие алмазы, что привело к падению объема на 16,84% по стоимости и к падению на 12,84% по объему в каратах.

Суратская алмазная отрасль, на долю которой приходится около 85% мирового производства бриллиантов, столкнулась с удручающим стартом в новом финансовом году, когда цены на бриллианты на Rapnet – крупнейшей в мире онлайн-платформе для оптовой торговли этими камнями – снизились на 15%, а цены на мелкие бриллианты упали почти на 25% с января 2019 года.

Ювелирное производство в Индии

Ювелирная промышленность Индии в основном ориентирована на экспорт. Ювелирные компании в Индии – это высокоорганизованные производства с современными технологиями менеджмента, с учетом местной специфики. При этом даже небольшие предприятия (25-50 человек), имеют современное оборудование.

В ювелирной промышленности в основном производят изделия западного дизайна. Но среди произведенных украшений есть место и для эксклюзивных дорогих изделий, выполненных в традиционной индийской манере. В производстве используется самое современное оборудование, технологии литья и элементы компьютерного дизайна.

Правительство Индии и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий способствуют завоеванию Индией лидирующих позиций не только в огранке, но и в производстве и экспорте ювелирных изделий. Высоким показателям в производстве и экспорте ювелирных изделий способствовала политика правительства, направленная на либерализацию отрасли и внутреннего рынка драгоценных металлов и камней.

Однако в июле 2019 года правительство Индии объявило о поднятии импортной пошлины на золото с 10 до 12%, что поставило золотую индустрию и ювелирный сектор в сложное положение. Индийский импорт золота в июле 2019 года упал на 55% от уровня 2018 года до самого низкого уровня за последние три года, что привело к росту цен на местном рынке до рекордно высокой отметки, а повышение налогов на импорт сократило спрос. В июле Индия импортировала 39,66 тонны золота по сравнению с 88,16 тонны годом ранее. В стоимостном выражении импорт страны за месяц упал на 42%, до 1,71 млрд долларов.

В июле местные цены на золото подскочили до рекордно высокого уровня, отражая рост на зарубежном рынке, а правительство Индии подняло налоги на импорт драгоценного металла до 12,5% с 10%. Повышение налога на импорт и повышение цен сильно повлияли на спрос в августе.

Следует отметить, что ювелирная отрасль Северной Америки, являющейся важнейшим рынком сбыта для произведенных в Индии бриллиантов, продолжила консолидацию в 2018 году, в течение которого 1 064 североамериканские ювелирные компании прекратили свою работу, хотя число компаний, появившихся в этом бизнесе, выросло почти на 30 процентов, согласно данным ежегодной статистики, собранным Комиссией по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT). Прекратившие существование компании включают 893 розничные ювелирные компании (852 в США, 41 в Канаде); 106 оптовых (100 в США; 6 в Канаде); и 65 производителей (61 в США; 4 в Канаде). Число зарегистрированных в JBT новых компаний в прошлом году значительно выросло. В 2018 году 230 новых компаний было зарегистрировано в JBT, что на 38,6% больше, чем годом раньше. Сюда входят 190 ритейлеров, 25 оптовиков и 15 производителей. Все, кроме восьми, были открыты в Соединенных Штатах.

Производство ювелирных изделий, изготовленных из выращенных в лаборатории бриллиантов

Согласно оценкам, ювелирные изделия, изготовленные из выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ), занимают более 2% индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в США, что приравнивается к $14 млрд. В этом году экспорт ювелирных изделий c синтетическими бриллиантами, вероятно, составит около $280 млн, сообщает Business Standard.

В сообщении говорится, что Шашикант Даличанд Шах (Shashikant Dalichand Shah), председатель Совета по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями (Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council), выразил оптимизм относительно рынка США, поскольку индийские экспортеры зафиксировали увеличение заказов из Соединенных Штатов на следующий праздничный сезон, включая Рождество, Новый год и Международный женский день.

Ювелирные изделия с бриллиантами, выращенными в лаборатории, составляют 2% от общего экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий в Соединенные Штаты. Помимо США, Индия в небольших количествах экспортирует свои выращенные в лаборатории камни во Францию, Италию и Австралию помимо других стран Европы и Азии. Индийские производители ювелирных изделий импортируют крупные лабораторно произведенные сырые алмазы из США, в то время как алмазы меньшего размера они импортируют из Китая.

Перспективы развития алмазной отрасли промышленности Индии

1. Несмотря на кризис, индийская алмазная отрасль всё ещё остаётся высоко конкурентоспособной в мировом алмазном бизнесе. Это определяется историческими традициями и большим числом занятых в алмазном производстве при сравнительно низком уровне оплаты труда и внедрением современных техники и технологий в гранильной и ювелирной отраслях.

2. Высокие темпы роста ВВП Индии, а также отдельных отраслей промышленности, ведут к повышению уровня жизни населения и соответственно росту внутреннего спроса на ювелирные изделия и бриллианты в стране с численностью населения 1 354 млн человек, что является громадным потенциалом дальнейшего развития алмазной отрасли.

3. Практическое отсутствие государственного контроля над оборотом алмазной и ювелирной продукции позволяют индийским производителям обходить новые препятствия, возникшие в связи с изменением законодательства в обороте алмазов и бриллиантов.