Действительно ли алмазная отрасль находится в кризисе?

Сегодня

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) – Условия, существующие в алмазной отрасли, недавно описывались как «кризис». В некоторых сегментах отрасли появились разрозненные сведения «нет бизнеса», а также «нет спроса» на определенные категории алмазов. Представитель ведущей торговой группы производителей бриллиантов в Индии недавно заявил, что нынешняя «рецессия» «хуже той, что была в 2008-2009 годах» во время глобального финансового кризиса.

Объемы продаж алмазов De Beers в долларах снизились на 17% с начала года по июнь по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем продаж алмазов компании АЛРОСА (MICEX: ALRS) снизился на 33%. Судя по Индексу глобальных цен на алмазы Зимниски (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index) - индикатору для схожего глобального ассортимента товаров - цены на алмазы упали на 2,3% с начала года до 20 июля и в настоящее время находятся на самом низком уровне за 52 недели (Рис. 1).

Индекс глобальных цен на алмазы Зимниски

Данные за 52 недели



Рис. 1

Источник: Paul Zimnisky

Дополнительную информацию можно получить на RoughDiamondIndex.com

Index value (starting value 100 in December 2007) - Значение индекса (исходное значение 100 в декабре 2007 года). 52-week high July 28, 2018 - Самое высокое значение за 52 недели 28 июля 2018 года. Holiday restocking period - Период пополнения запасов на праздничный сезон. 52-week low July 20, 2019 - Самое низкое значение за 52 недели 20 июля 2019 года.

Трудности, стоящие перед отраслью, хорошо понятны и были хорошо доведены до всеобщего сведения на настоящий момент: высокие уровни складских запасов по всему алмазопроводу, постоянное сокращение доли заемных средств сектора мидстрима - средней части алмазопровода, снижение доступности кредита для производителей бриллиантов, неопределенность в отношении распространения изготовленных человеком бриллиантов и низкие настроения в даунстриме - нижней части алмазопровода, связанные с макроэкономическими и геополитическими факторами.

18 июля Anglo American (LSE: AAL), материнская компания De Beers, сократила план производства алмазов на 2019 год примерно до 31 млн каратов, что ниже предыдущего плана, составлявшего 31-33 млн каратов. Но даже в сегменте дорогостоящих камней при предыдущем плане ожидалось падение объема производства алмазов компании De Beers более чем на 8% в годовом выражении, так как на предложение неизбежно оказывало влияние закрытие легендарных рудников: Виктор (Victor), Вурспоед (Voorspoed) и Элизабет Бэй (Elizabeth Bay). Кроме того, сроки перехода на подземную разработку на руднике Венеция еще больше сокращают производственные мощности в этом году.

Хотя воздействие сокращения плана, как утверждают, пренебрежимо мало по сравнению с планируемым глобальным объемом производства алмазов в размере 143 млн каратов в этом году, оно служит важным напоминанием о том, что эта отрасль по-прежнему активно защищает себя. Сразу после объявления De Beers прояснила, что снижение плана является стратегическим по своему характеру и оно производится в «ответ на ослабление торговой конъюнктуры», так как компания «продолжает производство в соответствии с рыночным спросом».

Согласно оценкам, долгосрочный глобальный объем производства алмазов будет все больше падать ежегодно по меньшей мере до 2021 года. Эти основы предложения должны оказывать поддержку в сложной обстановке, которую в настоящее время преодолевает отрасль. Кроме того, несмотря на опасения по поводу состояния отрасли производства бриллиантов, складские запасы в мидстриме по-прежнему умеренные, согласно оценкам, и приближаются к более нормализованным уровням (Рис. 2).

Анализ складских запасов в мидстриме за 12 лет

Финансовый год производителя бриллиантов - с апреля по март



Рис. 2

Источник: Прогнозы и анализ Пола Зимниски, GJEPC, открытые данные компаний

Billions of USD - Миллиарды долларов США. Серый цвет - Природные алмазы и бриллианты в секторе мидстрима отрасли. Черная кривая - Объем производства природных алмазов. Mar - март. Jun - Июнь.

Хотя будущее глобального спроса на бриллианты со стороны конечного потребителя является неопределенным, принимая во внимание потенциальное макроэкономическое влияние торговых войн, протестов в Гонконге, напряженности с Ираном, Брексита, движения «желтых жилетов» во Франции и отрицательных процентных ставок в Европе и т. д., рост, хотя и небольшой, все же выглядит тем не менее положительным. Tiffany & Co. (NYSE: TIF), крупнейшая ювелирная компания в мире, которая является индикатором всего глобального рынка, планирует рост объема продаж на «невысокий однозначный процент» в финансовом году, заканчивающемся в январе 2020 года.

Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим в отрасли рынком конечных потребителей ювелирных изделий с бриллиантами, составляющим примерно 50%, по-прежнему получает выгоду от фондового рынка, который находится на самом высоком уровне за все времена, что поддерживает настроение потребителей, которое имеет все более важное значение. 16 июля Департамент торговли США заявил, что объем розничных продаж в июне (общий объем розничных продаж, включая ювелирные изделия) вырос на 0,4% в месячном выражении, что было выше прогнозов многих экономистов. С начала года до настоящего момента объем розничных продаж в США вырос на 3,4% в годовом выражении.

Несмотря на то, что это может показаться противоречащим здравому смыслу для тех, кто только что прочитал вышеуказанный абзац, финансовые рынки игнорируют по крайней мере сокращение на 0,25% процентной ставки федеральных фондов на собрании 30-31 июля. Это будет первое снижение процентной ставки в США с середины 2007 года. Важно то, что, хотя теоретически снижение ставки федерального фонда окажет стимулирующее воздействие на экономику Соединенных Штатов, оно может ослабить доллар США, что может оказаться выгодным для спроса на бриллианты за пределами США, который несколько сдерживался в последние годы ввиду сильного доллара.

Есть также положительные достижения на других важных рынках отрасли. Chow Tai Fook (HK: 1929), крупнейшая ювелирная компания Большого Китая, открыла 549 новых магазинов в финансовом году, закончившемуся 31 марта, это самые последние открытые магазины в истории компании, что довело общее число магазинов до 3 134 (рисунок 3). Расширение присутствия магазинов говорит об уверенности компании в росте потребления ювелирных изделий в Китае в ближайшие годы. Кроме того, 5 июня руководство заявило: «Мы продолжим углублять проникновение на рынок в следующие три-пять лет», руководствуясь планами постоянного расширения. Компания отметила, что в более краткосрочной перспективе она ожидает, что основные геополитические риски будут по меньшей мере в некоторой степени компенсированы мерами экономического стимулирования, принимаемыми в Китае.

Анализ информации по новым магазинам Chow Tai Fook

По финансовому году, заканчивающемуся 31 марта



Рис. 3

Источник: Прогнозы и анализ Пола Зимниски, Chow Tai Fook

Chow Tai Fook net new store openings - Общее количество открытых новых магазинов Chow Tai Fook. Net new store openings - Общее количество открытых новых магазинов. F2020 net new store opening guidance - План по общему количеству открытых новых магазинов на 2020 финансовый год.

В Индии представитель компании Forevermark недавно сказал, что в первом полугодии 2019 года поступления на рынке выросли на 36% в годовом выражении. Forevermark является брендовой ювелирной линией De Beers, а глобальный объем продаж оценивается в $1 млрд. Согласно оценкам, Индия представляет примерно четверть мирового объема продаж этого бренда.

Хотя общее настроение отрасли в настоящее время безрадостное, нынешние вызовы, похоже, гораздо глубже коренятся в перепроизводстве, чем в отсутствии спроса со стороны конечного потребителя, что, как считают, является задачей для отрасли, легче поддающейся управлению, чем наоборот. Хотя каждый сегмент отрасли проходит через своего рода свое собственное очищение, текущие проблемы, похоже, в основном уходят корнями в огранку и полировку, или в производство бриллиантов, сегмент цепочки поставок, который, несомненно, делает отрасль чувствительной к любому снижению потребительского спроса.

При этом отрасль, пожалуй, приближается к конечному периоду перехода к более эффективному алмазопроводу после многолетнего уменьшения долговой нагрузки, связанной с поставками. Самые сильные участники должны выжить, подготовив почву для более рациональной отрасли, базирующейся на более прочных основах, которые у нее есть в течение многих лет, вероятно, вариант алмазной отрасли американского финансового сектора после кризиса Lehman Brothers и Bear Stearns 2008-2009 годов.

--

Пол Зимниски, сертифицированный финансовый аналитик, является независимым аналитиком алмазной отрасли и консультантом, работает в Нью-Йорке. Для получения регулярного анализа алмазной отрасли, пожалуйста, рассмотрите возможность подписки на его ведущий ежемесячный отраслевой информационный бюллетень State of the Diamond Market (Состояние алмазного рынка). Пол является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business) Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра наук по финансам и международный профессиональный сертификат CFA (Certified Financial Analyst). С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и через Twitter @paulzimnisky.

Также обратите внимание на новый подкаст Пола Зимниски по алмазам. В первых трех эпизодах здесь среди особых гостей можно увидеть Роба Бейтса (Rob Bates), Кена Джонсона (Ken Johnson) и Сэлли Моррисон (Sally Morrison). Этот подкаст можно также загрузить на Apple iTunes, а также посмотреть через приложение iPhone Podcasts app. Новый эпизод смотрите в начале августа.

Пояснение: На момент написания данной статьи Пол Зимниски имел длинные позиции по опциону в компаниях: Lucara Diamond Corp, Mountain Province Diamonds Inc, Diamcor Mining Inc, North Arrow Minerals Inc и Signet Jewelers.